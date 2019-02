Billetes, billetes, billetes

Voz 0874 00:00 voy a pedir que saquen tengan a mano un billete de cincuenta euros porque vamos a usarlo en los próximos minutos Carlos López Tapia buenos días

Voz 1 00:06 veo que no ha llegado al estudio buenos días voy enseguida pero antes he querido pasar por el Museo central de la vieja ciudad china de decían porque en una sala de este museo se expone en tu lugar poco iluminado con

Voz 0347 00:19 de casi pasa inadvertido el pedazo de papel más antiguo del mundo es de un color café con leche apagado está surcado por crestas y arrugas como un mapa demográfico los márgenes están hechos jirones fue fabricado en torno al año que nació Julio César unos cien años antes de Cristo está hecho con fibra de cáñamo y una Ortega local no llevan nada escrito es como su camellos hubiera dejado un trozo de pellejo en la pared del museo cuando se contempla ese trozo de papel ancestral Se puede sentir el vértigo del paso del tiempo ambiente transcurrir más de doscientos años antes de que la fabricación de papel llegar a Europa y entre tanto aquí el papel se utilizaba para hacer ropa armaduras pañuelos cometas cinturones y mientras Europa veías renacimiento y circulaban los Florin de oro aquí experimentaban con estos billetes bajo la dinastía Ming

Voz 2 01:08 yo estoy en el sitio donde se hace el dinero que manejamos en la actualidad en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre pero tengo también delante uno de esos billetes de los que hablabas es un poco más grande que un folio justo en el centro se difumina la imagen de las monedas reales cuyo valor representa son mil monedas repartidas en diez montones de cien todo lo demás está en chino lógicamente no lo entiendo pero sabiendo que las monedas de entonces tenían un agujero en el centro para poder ensayar las con un acuerda este billete sustituye a metro y medio de monedas de cobre lo que vienen siendo unos tres kilos de peso sin duda fue una revolución

Voz 0347 01:52 lo llamaron dinero volante y aquí hay un par de ellos están hechos de corteza de Morera porque las cifras son largas y flexibles de manera que pese a tener unos seiscientos años este papel sigue siendo suave y flexible es una así grafía empresa sólo poner una cara en tinta negra con motivos decorativos dispuestos en una serie de filas y columnas y un ribetes de dragones eh pero lo que me llama la atención es que lleva escrita la promesa del Gobierno de dar una recompensa a cualquiera que denuncia un falsificador el denunciante recibirá doscientas cincuenta monedas de plata ir todas las propiedades del delincuente junto a esta promesa se escribe que falsificar se castiga con la muerte

Voz 0874 02:32 tuvo que ser complicado convencer a la población de un cambio sí

Voz 0347 02:38 no mucho porque no se convención nadie simplemente eh no aceptarlos se castigaba con la muerte la experiencia acabó fracasando pero aunque Europa habido billetes de banco a partido el siglo XVII pasarían casi dos siglos hasta el diecinueve para el cambio de la vieja bolsa a la billetera la moneda de metal no sobrevivirá este siglo tras tres mil años de uso pero nadie sabe cuánta vida les puede quedar al billete que hemos usado en la vida cotidiana durante seis generaciones y que se ha convertido en un objeto

Voz 3 03:06 estoy fuera cierra al museo Teo sacarme de aquí

Voz 5 03:21 a vivir que son dos días

Voz 1995 03:23 Javier del Pino

Voz 6 03:25 ah sí

Voz 0347 03:28 los gobiernos han dedicado y dedican muchos recursos al dinero que circulan en los bolsillos lo que los bancos

Voz 0874 03:34 Ammán efectivo el cine en cambio Carlo

Voz 0347 03:36 se dedica sus esfuerzos más a su robo y a sus falsificación así es al cine popular el hecho de hacer dinero no resulta tan excitante como robar luego el delito por eso la pantalla no muy escrupulosa con los detalles un ejemplo reciente que ha alcanzado muchísima popularidad la tasa de papel

Voz 7 03:52 ya en el primer capítulo se dice esto

Voz 2 03:55 el profesor sabía que sólo había una manera de entrar en la fábrica

Voz 8 03:58 Moneda y Timbre con tres toneladas de artefactos de Arsenal ir hacerlo dentro del camión que entraba cada semana en el edificio con las nuevas bobinas de papel moneda listas para imponer

Voz 0347 04:08 bueno pues el dinero de papel no se hace imprimiendo bovinos como si fuera una rotativa de periódico se usa empleos algo parecido es lo que ocurre al periodismo sensacionalista cuando habla de falsificadores no

Voz 9 04:19 eh mira lo resume muy bien en una

Voz 0347 04:21 son la frase Tom Hanks cuando persiguen Leonardo Di Caprio en Atrapa Messi puedes

Voz 7 04:26 la prensa dos

Voz 0874 04:29 Leonardo Di Caprio que encarna en Atrapa Messi puedes aún falsificador real que acabó trabajando para el servicio secreto porque en Estados Unidos estos delitos se llevan a ese nivel no nuestra policía ni el FBI se sea así es bueno mira eh

Voz 0347 04:42 primera película popular sobre el tema que sirvió Hollywood al mundo es de mil novecientos cincuenta con ese sonido en los doblajes que defina desde entonces

Voz 10 04:51 las fotografías de los billetes han sido autorizadas por la Secretaría del Tesoro esta película ha sido realizada con la ayuda del Departamento del Tesoro del Servicio Secreto de los Estados Unidos

Voz 0347 05:03 también es un caso real que se llamó a quién Mister ochocientos ochenta porque debieron de ser número de expediente en ningún otro caso ha sido tan largo diez años ya gastado tanto dinero y esfuerzo el Servicio Secreto Americano porque en total al final no falsificó más de cuatro o cinco mil dólares

Voz 0874 05:18 dentro de ochenta es un caso mítico en este mundillo era difícil porque era un anciano que solamente hacía billetes de un dólar en nunca más de cincuenta billetes al mes lo hacía para sobrevivir y ni siquiera cambiaba el número de serie de los billetes en este caso la justicia fue leve con aquel hombre de setenta y tres años iré condenaran sólo a cuatro meses de prisión y una multa de un dólar muchos comerciantes prefirieron no acusarle imponer de hecho en un marco el dólar falso cuando el caso se hizo popular

Voz 0347 05:45 bueno se puede ver en Internet es una juerga de dólar medio borroso con los ojos de Washington poco bizcos y hasta la H de nombre bailando la película esta editar en DVD y es muy entrañable el falsificador acabó ganando más por los derechos de su historia con todo el dinero falsificado pero lo ya fuera en mil novecientos cincuenta o en dos mil dos y Caprio el cine no condenar falsificador tanto como la ley en Europa la media de condenas está en ocho años de cárcel

Voz 0874 06:10 ocho años de cárcel vamos a seguir a Paqui que está ahora mismo en el sitio donde se hace el dinero más cosas

Voz 1995 06:15 dedicamos a formar profesionales magníficos para que nos hagan la competencia en el extranjero

Voz 2 06:21 eso habría que hacérselo mirar Rafael Feria director del Museo de la Casa de la Moneda oye muchas gracias Rafael por recibir me

Voz 1995 06:30 casa del parné

Voz 2 06:32 es bastante grande se nota que por aquí se mueve pasta

Voz 1995 06:35 bueno no lo que pasa es que aquí se fabrica muchísimas cosas y de lo que tenga cualquier ciudadano que esté escuchando pues carné identidad pasaportes monedas billetes precintos de garantía de alcoholes de tabaco la firma electrónica etcétera etcétera etcétera etcétera

Voz 2 06:50 se ha calculado cuánto dinero

Voz 7 06:53 no porque eso es una una ordinarios

Voz 2 06:57 no habláis de dinero en un museo de monedas no se habla de dinero favor adiós

Voz 1995 07:04 es que es que cuánto vale una colección de este tipo es imposible cuánto cuestan teme enseñar cuánto cuestan los originales de los Leones de la Cibeles de Madrid que cuando viene aquí los del Real Madrid el saltan las lágrimas

Voz 2 07:16 alguien no sabrá tasado alguna cosa

Voz 1995 07:18 com seguro que si todo estamos rezando para que no pase nada y otra cosa es el valor real económico si es que no son para para establecer un valor hay que tener unas piezas de referencia nadie subasta habitualmente leones de la Cibeles pues son los tenemos nosotros

Voz 2 07:33 todo depende y todo se hace aquí en este edificio

Voz 1995 07:36 salvo el papel el papel de seguridad que lo hacemos en nuestro molino papeleo de Burgos la fábrica de papel de alta seguridad de Burgos además el modernísimo acabamos de renovar la máquina de papel que ya tenía sesenta años ha habido una inversión importantísima de veintisiete millones de euros

Voz 2 07:52 una máquina para fabricar el papel de moneda que todos utilizamos cuesta veintisiete millones de

Voz 1995 07:57 sí es una máquina más que está es producción que dicen honesto es decir estar todo el día trabajando no se puede parar la producción porque el momento que se haya una micro parada se estropea la producción hay que parar la máquina cambiar elementos volver a producir de nuevo

Voz 0874 08:12 Caffarel buenos días buenos días Javier sino para producir nunca no hay un exceso de papel no sobra

Voz 1995 08:18 no lo que pasa es que ahí es su papel muy especial que se hace eh aunque sea sin parar pero a una velocidad X que demanda el producto no con lo cual pues un día

Voz 2 08:30 por ejemplo cuánto papel se fábrica pues yo no sé si

Voz 1995 08:33 también te ahora con la nueva máquina pero no se del orden de dos o tres toneladas y en el caso de del papel moneda es que también depende para qué país de que debe nominación no es lo mismo hacer un billete por ejemplo para cinco euros papelón el papel para un billete de cinco euros que pero no de quinientos uno doscientos o papel para billetes de Nigeria o para Filipinas

Voz 2 08:54 ahora para los billetes de quinientos ya hay un formato de papel que ya no se va a volver a utilizar esta como

Voz 1995 08:59 lince en vías de extinción

Voz 2 09:01 cada país entiendo que tienen su propio molino de papel y su propio hermano

Voz 1995 09:05 lo que tienen muchos es su propia imprenta pero muy pocos tienen el molino papeleos a la fábrica de papel precisa de una tecnología y además por razones de de escalas de producción pues no sería rentable a ciertos países tener tanta infraestructura para las tiradas tan pequeñas que demanda

Voz 11 09:22 es bonito Javier seguro que estoy entrando

Voz 7 09:27 en un momento volvemos eh

Voz 0874 09:29 museo pero que es en realidad lo que tenemos entre las manos pues es algodón un billete empieza con el algodón pero lo hemos pedido a María José Fernández que es la jefa de misión del Banco de España una cosa es que haga lo que nosotros que sujeta ahora con billete de cincuenta euros en las manos en María José buenos días buenos días no tengo claro que pues supongamos que en la mano tienes ese billete en blanco María José cuéntanos cuéntanos qué es que ves

Voz 12 09:56 es como decías lo primero que tendríamos es el papel y lo que se hace en ese papel de algodón es añadirle una serie de aditivos especiales en fin unas fórmulas se cree que tampoco podemos decir pero con esos aditivos y este papel de alta calidad lo que conseguimos a Ferguson papel duradero y tenga un sonido como este que espero que llegue a través de las ondas es es un sonido especial Le llamamos ateo ese sonido metálico lo distingue de otros sonidos de de un papel pero el billete esconde muchas más cosas

Voz 0874 10:33 tienes que te que deberíamos ver o a dónde deberíamos mirar en que no sé

Voz 12 10:37 deberíamos empezar destacar el el diseño para mí el billete es la tarjeta de visita de un país en una zona ahora incorporamos el el retrato de la pin pese a Europa que se puede ver en la marca de agua si ponemos el billete un poquito al tras luso con un fondo de luz iré miramos a la par te Isquierda aparece la marca de agua y ahí vemos a la Princesa de Europa que también la vemos en una ventana que ahora ahora os contaré

Voz 13 11:05 y La Ventana de dices pues él

Voz 12 11:08 ventana si vemos es también el billete un poquito al trasluz es la parte derecha veréis Se una una ventanita con una parte como Metallica hay una una línea en general un poquito gruesa compuesta por cuatro ventanas que parecen pues como una lámina de aluminio digamos no introducida en el billete en las segunda de ellas empezando por arriba en la primera vemos el símbolo de cincuenta de la denominación de lo ya que hay que tenemos entre las manos en la segunda mirando al trasluz pues también nos aparece la protagonista de Ser Europa

Voz 13 11:43 va cambiando y las la apariencia de le estamos bien pero no

Voz 0874 11:47 lo vemos sabéis bien y elementos de seguridad que mencionas

Voz 12 11:51 por ejemplo el el número cincuenta que podéis ver en la parte inferior de la izquierda es es que el que llamamos el el número verde esmeralda tiene un bonito efecto óptico para mi gusto Si lo inclinaba es también inclina el billete hacia delante y hacia atrás veréis que se mueve verticalmente una línea que va cambiando de color entre verde azul oscuro eso son un elemento de seguridad que se incorporó en esta serie Europa y creemos que es bastante útil para detectar un billete que nos entreguen es legítimo y no

Voz 0874 12:33 Carmen imagínate que es difícil

Voz 12 12:36 sí sí

Voz 13 12:38 finalmente como elementos otros elementos de seguridad por ejemplo

Voz 12 12:41 lo de seguridad que si tenéis el billete para el que está embebido en el papel por eso es más difícil de ver pero si volvemos a poner el billete un poquito en alto contra una fuente de luz tenemos una línea a la altura de dónde está el fin cuenta rojo en el cinco vemos una línea fina oscura si tenemos buena vista podemos ver el símbolo del euro oí y el valor real de de el billete otro como elemento de seguridad este además pensando en en los invidentes es son las líneas que vemos en los dos lados del billete unas líneas que pasamos del dedo o la Umia por encima vemos que están en relieve

Voz 0874 13:27 sí esto facilita a las personas

Voz 12 13:30 con dificultad de visión identificar cuál es el valor del billete pero te porque la línea son diferentes efectivamente no

Voz 0874 13:39 hay varias curiosidades que tengo en la cabeza por ejemplo con billete de doscientos euros que ahora es el de mayor valor cuánto cuesta hacerlo

Voz 12 13:47 pues en general los billetes cuestan entre los billetes de euro entre

Voz 0874 13:53 pues sí sí diez céntimos a medida que avanzan los sistemas de pago cuánto dinero es electrónico y cuánto cuánto es papel

Voz 12 14:02 bueno pues a lo mejor también sorprende porque pensamos que el dinero electrónico desbanca al al papel pero la verdad es que lo seguimos utilizando bastante pero en definitiva el porcentaje es alrededor del ochenta por ciento lo que vemos a diario en él si en billetes y monedas

Voz 0874 14:20 cuál cuál es la vida media de del billete más usado

Voz 1828 14:23 el y demás

Voz 12 14:24 usado es el de cincuenta y veinte la vida media de uno de estos billetes puede estar entre tres y cinco años

Voz 0874 14:33 oye pues ahora ya no no vamos a mirar la cartera de la misma manera maneras como una colección de fotografías

Voz 12 14:37 eso es lo espero pero la verdad es que conocen cito Toque mire gire que es lo que intentamos siempre transmitir cuando vayamos a hacer una compra en unos segunditos nos fijamos en dos lotes elementos tampoco hay que hacer el repaso de todos así podemos evitar una desagradable sorpresa

Voz 0874 14:53 también es verdad María José Fernández jefa de misión del Banco de España carácter María José un beso muchísimas gracias a vosotros un abrazo hasta luego adiós ha sido hablar del Europeo Javier el euro opio suena como un nombre que se descartara su día para los euros a lo mejor no los europeos veinte europeos o no sé también suena a Opel

Voz 0347 15:13 bueno mira eh no aunque el nombre si es una referencia Europa resulta que es uno de los metales rarísimos en la tabla de elementos muy escaso y con una propiedad única dependiendo de la molécula de la que forma parte el euro el europeo puede emitir luz roja verde o azul esa cualidad es una pesadilla para los falsificadores es lo que ha hecho el Europeo una estupenda herramienta para luchar contra la falsificación

Voz 0874 15:36 Rafael como director del Museo del dinero que lo que sí que es por ahí supongo que a ti te será imposible con arte un billete falso por por muy bien hecho cristiano

Voz 1995 15:43 a falsificar un billete de banco es imposible lo que lo que se puede hacer es imitarlo muy bien eh y en cualquier caso es una cuestión de costes yo siempre digo el aquel chiste de que llega la Guardia Civil detiene al mejor falsificador español de billetes y el falsificador con cara lánguida mira a mi sargento como cuenta que era falso dice Martínez es que pone veintidós euros es dice ya es que no cubre a costes ningún falsificador hay más que también un billete si pierde dinero el poner muchas medidas de seguridad en un billete también es una cuestión de tradición legal en un país siempre pongo como ejemplo Estados Unidos los billetes dólar tienen unas medidas de seguridad muy muy básicas pero por qué en Estados Unidos te pillan falsificando te crujen

Voz 2 16:30 era más o menos fácil falsificar billetes entonces que no

Voz 1995 16:33 no es falsificar siempre entre comillas reproducir sin mirar imitar siempre ha sido fácil en tanto en cuanto es ocasión de Artes Gráficas en el pasado hay entran también las vías de seguridad que no son muy secretas del que están ahí por ejemplo los billetes tiene lo que se llaman los círculos rom que son unos puntitos amarillos que tienen menos los billetes euro están ahí todos los que nos están escuchando para coger un billete de la cartera y mirar unos puntitos amarillos descubiertos amarillos mandan un mensaje a cualquier escáner de que está intentando violentar el billete vía reproducción gráfica hay dos opciones o se bloquea directamente o pasa pero es una fotocopiadora de color pasa del color blanco y negro con lo cual ya y que te sirve un billete

Voz 2 17:20 billetes auto protege sí sí claro hablamos de la falsificación de moneda pero es verdad que por ejemplo en las películas algo que parece que se hace con bastante facilidad es falsificar un pasaporte bueno eso

Voz 1995 17:33 que el de la película lo que quieres vender a animar al público a que vaya a la película pero es complicadísima el DNI lo mismo el tenis español pues presume y puede presumir porque recibido premios en todo el mundo el DNI español es un Rolls Royce de la seguridad aérea que se premiaba en los

Voz 2 17:48 los DNI sí claro

Voz 1995 17:50 profesionales el el mundo mundial de todo en Monnaie fabricantes de moneda fabricantes de billetes pues es es normal que entre ellos pues eh reconozcan no

Voz 2 17:58 pero compiten en seguridad no han diseño y que que el que lo tiene más no lo sé

Voz 14 18:03 todo porque se supone que que o lo lo lo lo que la gente espera es que sean productos muy seguros pero de amable contemplación tiramos pues ojalá

Voz 0347 18:16 en consigue ese paseo Carlos cuál ha sido la mayor y la mejor falsificación de la historia del billete pues verás el cine la ha recogido cierto día de mil novecientos cuarenta y tres en plena Guerra Mundial se presentó en un banco suizo un hombre con un maletín lleno de

Voz 0874 18:31 pero bueno basta ahí incluso en la historia reciente contemporánea española hay muchos casos ninguna

Voz 0347 18:35 presa para el si suponemos que no sería raro para él pero el maletín estaba lleno de libras esterlinas se produjo un diálogo entre el banquero y el cliente en estos términos

Voz 11 18:44 señora hemos comprobado su dinero y las pruebas han determinado que según estos expertos

Voz 7 18:56 de billetes auténticos

Voz 11 19:00 los piquetes proceden de una fuente no saber Mirlo y quisiera tener la certeza de su total autenticidad no estrenó su dinero no es necesario quiero certeza absoluta y insisten los enviaremos para una inspección del los expertos del Banco de Inglaterra tras una inspección exhaustiva hemos llegado a la conclusión de que los billetes que nosotros agilizado para ser examinados con valor de cinco libras diez libras veinte libras son falsificaciones el Banco de Inglaterra garantiza pues la presente la autenticidad de este dinero

Voz 15 19:43 mira en la película

Voz 0347 19:44 dos mil siete Los al picador es se sigue esta historia publicada por uno de los más de ciento cincuenta judíos expertos en artes gráficas concentrados por los nazis en un campo para falsificar sobre todo Oliveras se calcula que hicieron casi nueve millones de billetes por valor de más de ciento treinta millones de libras es difícil hacerse una idea hoy de la cantidad que eso supone pero significaría que quince de cada cien billetes desde libra fueran falsos el Banco de Inglaterra tardó años en deshacerse de ellos además de tener que cambiar todo el diseño de la libra aquí tengo varios billetes de euros que nos ha traído el decano de la policía europea en falsificación

Voz 0874 20:22 el inspector jefe Juan Bañuelos ante la Sección Técnica de la Brigada de Investigación del Banco de España estás Juan buenos días buenos días ese saber más o menos cuántos euros falsos puede haber circulando por ahí o no

Voz 1828 20:33 no realmente la cifra de falsos circulantes no pero sí lo que sabemos es que es mínima vamos no es muy reseñable el número de falsos comparado con el número de billetes que circulante ya que son veintidós mil millones de unidad de las que circulan aproximadamente Se retiran unos setecientos mil aproximadamente unidades al año

Voz 0874 20:54 eso es menos año tras año o más o menos lo mismo cada año

Voz 1828 20:57 actualmente va descendiendo también tiene unos picos determinado los picos de sierra y eso es lo que hace es que no se pueda medir digamos darle una continuidad al a una serie de incautaciones sino que van en puntos de de dientes de sierra

Voz 0347 21:18 el me me gustaría que Javier Viera esos billetes falsos a ver que dificulta tiene para identificar los lo podemos hacer

Voz 0874 21:23 sí ha traído una especie de a la antigua álbum de sellos habría que decir no o de bueno de numismática en este caso que tengo que hacer distinguir si son verdaderos o falsos podrías pues es que a mí me parece dinero fetén no te voy a engañar te tiene tras sus el tira la la tira plateada este en el lateral a la ventanita con la Princesa de Europa que menos ha dicho ahora María José

Voz 7 21:45 pero son falsos unos uno uno sí si uno no

Voz 1828 21:50 hombre Steering era tinta un poquito más oscura que éste

Voz 0874 21:52 la bajo

Voz 1828 21:54 y no siempre es la mejor fórmula para para determinarlo es compararlo un billete que tenga dudas por un billete que no la tenga

Voz 0874 22:02 las cifras del billete que se veinte y la cara de la princesa que ha explicado María José y esto parece un trozo de papel Albal no si se cree acertado pero traigo este es el legítimo es el paso muy acertado entonces sí esto está muy mal hecho esto es un poco una chapucera

Voz 1828 22:16 bueno es que poco más dicho anteriormente en los billetes son imitaciones bien el que

Voz 0347 22:22 está considerado ahora mismo el mayor y mejor falsificador en España está en prisión pendiente de juicios porque ha falsificado al menos las tres veces se ha sido detenido si jugamos al perfil que tanto vemos en las pantallas diríamos que su carácter es amable y perfeccionista hasta la obsesión Le gusta invitar y ser apreciado en su armario tenía ordenadas todas las camisas por tonalidades es una persona muy educada que al ser detenido pidió perdón al inspector que lo detuvo por haberle mentido su coche más lujoso no pasó de ser un Mercedes viejo y su mayor capricho una bicicleta de carreras es mil euros de bici para practicar el deporte que le gusta he hablado con uno de los inspectores que lo detuvo y cree que no va a dejar de hacerlo nunca hasta alcanzar el billete el perfecto tiene tal afán de superación se siente tan orgulloso que dio los policías una pequeña clase maestra sobre su técnica

Voz 0874 23:13 el inspector hay un perfil del falsificador

Voz 1828 23:15 bueno pues como ha dicho anteriormente el interviniente

Voz 16 23:19 el este falsificador era muy ordenado

Voz 1828 23:23 no es frecuente encontrarnos con un centro de producción de billetes que esté muy ordenado normalmente están en locales muy desordenados donde hay tintas donde hay maquinarias cada una no colocada adecuadamente restos de cortes de billetes en fin luego los perfiles pueden variar ya dependiendo del tipo de falsificación que se trate por ejemplo es una falsificación realizada no se pues el perfil de falsificador inicialmente puede tener unas determinadas características como la edad en los conocimientos en artes gráficas cosa diferente de una infalibilidad realizada a través de una cadena gráfica que puede ser una simple impresora hay un ordenador que podemos tener todos los domicilios

Voz 0874 24:10 a cuántos casos se investiga cada año su brigada

Voz 1828 24:13 bueno pues varía no pero normalmente se hacen operativos Un tren veinte y treinta años teniendo en cuenta que somos veinte personas para atender todo el territorio nacional coordinar con Europa e Iberoamérica

Voz 0874 24:30 claro nosotros estamos acostumbrados a veces en los cajeros de los supermercados por ejemplo si da un billete de veinte cincuenta que lo pasan por un aparatito que detecta si es falso o no pero en ese caso el cajero o la cajera está actuando casi como un un Pere policía qué pasa si de repente ese billetes falsos

Voz 1828 24:48 ponemos lo que debería hacer es ponerlo en conocimiento de las autoridades

Voz 0874 24:51 sí pero seguramente que lo está entregando dirá es que a mí me lo han dado hace dos horas en el garaje

Voz 1828 24:56 correcto hay que retirarse lo conforme dice la legislación retirarse lo pasearon análisis hiciese billete es legítimo se le devuelve el importe o ese billete no lo es se les retires en en comienza un procedimiento

Voz 0874 25:10 llegan las gracias ahí hay diferentes peculiaridades en las falsificaciones en Europa por lo que usted me habla con policías de de nuestro continente

Voz 1828 25:18 claro eso precisamente el dependiendo el método impresión así son las características no un sistema no sé pues la tirada de billetes es mucho más amplia es una felación bastante más compleja de una red de distribución a nivel el digamos internacional en cambio es una labor más doméstica más de de día a día o de que así recibir un salario igual

Voz 0874 25:43 ya ir ahí como aquí hemos visto ahí hay premios para todos y hay Rankin para todos somos buenos los españoles falsificando somos chapuceros

Voz 1828 25:51 bueno realmente en España no son de una gran calidad no son de una gran calidad aunque sí son digamos originales en la forma de concebir la porque casi todos los último falsificadores eran autodidactas

Voz 0874 26:07 o sea que somos autodidactas improvisadores es es España no está muy definido también nuestra manera de aplicar por lo que veo no vamos a ir por última vez el Museo de la fábrica del del parné como decía Rafael allá habéis notado Rafael la influencia de una serie popular como la casa de papel bueno primero

Voz 1995 26:22 eh nos dedicamos aclara al público el hecho de que aquí no se ha filmado la Casa de papel el otro día por ejemplo llega una furgoneta para la fachada Doctor Esquerdo salen dos señores dos ciudadanos vestidos de naranja con un mono con una máscara para hacerse las fotos correspondientes a la fachada principal hacerse fotos que lo vieron salir al Guardia Civil salen pitando pero pitando que dieron la vuelta a las fachadas de edificios de gobierno para otra vez a bajar otra vez desde las fotos se pretendió hacer la presentación de la serie en el museo hombre yo ya dije hombre pretender presentar una serie que se basa en que me caiga el museo en el museo hacer la votación el una mejora

Voz 2 27:04 para aprovecharía intentarlo alguna vez ha habido un intento de asalto a que a la Fábrica de la Moneda

Voz 1995 27:10 este edificio no tiene ventanas es decir es un va punto todo fuerte a mí me dicen pero alguien te puedes robar el Museo de hombres alguien si viene con muy mala idea me rompe una vitrina pero no sale de aquí entonces

Voz 2 27:24 los billetes que dejan de estar en circulación que se hace con ellos que se hace con ese papel cómo se recicla

Voz 1995 27:30 pues mira no eh los billetes en su época eh el Banco de España los quemaba los los usados nosotros cuando fabricamos billetes los defectuoso que había algunos efectúa una producción se tritura van a metas es que no se puede reciclar ir no se puede por ejemplo tirar a la basura porque hay problemas de de conservación de de Medio Ambiente porque los billetes tiene unas tintas especiales una serie de elementos de seguridad que hacen que no sea muy recomendable por supuesto el simplemente tirarlos es mejor en caso de los usados destruyen debía degrada no pues muchas gracias Rafael a vosotros sin sensiblemente invitar a nuestros oyentes a que nos visiten museos Casa de la Moneda autores que lo XXXVI Madrid con la tienda fantástica la tienda del museo

Voz 15 28:14 sido una pregunta aquí

Voz 7 28:21 en qué liga jugar a España en todo esto de de la lucha contra la falsificación

Voz 1828 28:25 pues es para España es un país referente en ese sentido no España tiene una estructura de muchos años porque por ejemplo la Brigada mía existe bueno no es la que yo trabajo existe el año mil novecientos treinta y cuatro colaborando con el Banco de España que ya con la peseta diez entonces ella tenemos una estructura de coordinación muy muy completa lo que ha dado lugar a que sirva de ejemplo a otros países para tratar de crear una infraestructura similar

Voz 0347 28:51 está muy bien que seamos los primeros en esto bueno pues le devuelvo los billetes que me ha dejado el el falso Esther me duele más verdadero también al inspector jefe Juan Bañuelos de la Brigada de Investigación del Banco de España gracias por ayudarnos con suerte

Voz 1828 29:05 muchas gracias Carlos López Tapia cuál

Voz 0347 29:07 en tu caso favorito de falsificación de preguntado bueno pues mira sin dudarlo un ama de casa norteamericana con siete hijos y sin dinero en el siglo XVIII los nuevos billetes eran raros sino muy buenos la señora se dio cuenta al poner la plancha sobre un periódico bajo lo que había una camisa al Mido nada que la imagen del diario pasaba la tela probó y probó con uno de aquellos billetes y hasta dio con la fórmula en aguas muy admiradas y viejas y el calor preciso puso en peligro la economía de Massachusetts ella sola la cogieron cuando se compró la mansión más cara de la zona pero se deshizo de las pruebas y la consideraron Inocente murió a los ochenta y cinco ochenta y ocho años muy muy rica

Voz 1995 29:51 a vivir que son dos días Javier del Pino