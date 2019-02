¡Explota la burbuja del arándano!

Voz 1 00:00 bueno no

Voz 3 00:45 a medida que avanza el tiempo Íñigo cada veces

Voz 0874 00:47 no es una sección animales esto que hacemos eh si se se echen hemos varios eso

Voz 0798 00:51 sí que es rabiosa actualidad no tener preparado donde ocurrió la todo

Voz 0874 00:56 entonces lo mismo yo este estoy por empezar otra vez Petrov que qué pena que vayamos trabado esto hay que mira aquel en unos cuantos correos también unos cuantos mensajes mucha gente me manda noticias enlaces Nos llegó al correo del programa buenos días a todos os escribo en relación con la sección en la que Javier del Pino con un colaborador cuyo nombre no recuerdo Íñigo Domínguez en suelen leer noticias graciosas divertidas extrañas de toda la geografía nacional geografía nacional tuvo una expresión verdad mando esta referencia por si os interesa tenerla en cuenta diario vasco XXXI de enero sección pelota deportes titular en mi vida me habían pedido a firmar un autógrafo en un huevo

Voz 0798 01:36 fresco sí señor el diario vasco esto es una una entrevista Aimar Olaizola un plato un pelotari sale en la foto firmando un huevo ha ido a un aficionado pues ahí está firmando notar por email creo que hubiera en pedidos porque llevamos ni creo que vuelve a pasar de ahí que hará con el hueco Stemm

Voz 4 01:54 no pueblo se lo comía acabó no lo sé

Voz 0874 01:57 pero a lo mejor se puede sacarlo de dentro guardando la cáscara quiénes de trabajo también hay muchas noticias nos han mandado a los oyentes de esta Prensa Ibérica al seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve en avisa también el oyente o un oyente que envía atención al verbo cepillar que tan acertadamente se conjuga en esta noticia y es verdad venga

Voz 0798 02:19 eh es un titular del diario de mayor que dice demasiado sexo para las dunas de Ibiza vale los encuentros sexuales entre desconocidos provoca graves daños al sistema dunar no dice atentos a a la redacción me claro dice el cuisine encuentros sexuales furtivos entre desconocidos principalmente te homosexuales Se está cepillado el peculiar sistema dunar de esa zona un poco como lo habías actualidad quién escribió esto

Voz 0874 02:47 es de risa les solo

Voz 0798 02:49 hombre es que la tentación de soltar dieta es muy fuerte si seguimos decirlo es un tema un poco así puede Tejero gracioso bueno pero también con la todas veces agradeces esta estas cositas genios nombre a que yo creo que se puede usar

Voz 0874 03:01 de oyentes esta no la manda Issa es el comercio del día veintisiete de enero es buena

Voz 0798 03:06 si roban golosinas por valor de ochocientos euros en una tienda de Llanes los cacos los cacos se los cacos se llevaron el botín de madrugada dentro de una bolsa de basura escollo contenido desperdiciaron antes pues sólo el vocal

Voz 0874 03:19 el hecho de que tirar a la basura suelo merece ya el el su título de la noticia no

Voz 0798 03:23 sí pues eso era atentos atentos a la no lo curioso así lo curioso es pues entrevista a la a la propietaria que cuenta dice Verónica Inés valoraba el robo como extraño y selectivo precisión en los términos de esta mujer dice echaban en falta algunos productos de marcas también se llevaron todos los chicles de fresa Yerbabuena despreciando los de naranja eucalipto y Aranda no no es curioso muy curioso que tú te imaginas se oscuras que la linterna ver coge no no eso es que no que no le gusta es lo que es de Aranda no no no de Yerbabuena pero mientras lo mismo que yo siempre tengo ese debate no es buena clorofila una variedad ahí que son iguales no no no

Voz 0874 04:02 daba la Yerba Buena pero no lamenta no todos dice que lo que más les sorprende la línea de lo que se llevarán también tres botellas de leche pues no sé ya que está Pera comprobadas eh si selectivo como decías se a otro de robos en Galicia está en La Opinión de A Coruña del día cinco de marzo

Voz 0798 04:20 pocos días roban un ordenador hice comen las galletas de los niños de la escuela unitaria de Queiroz pero bueno es que eso desalmado es un delito penal que otro despreciable que se abiertas y si otro guarda un ordenador pase pero comerse las galletas no

Voz 4 04:35 qué te imaginas que llegan ahí un ordenado Goya

Voz 0798 04:38 el galletas puesto sacas sabe tengo hambre y se pueden haya comer migas no

Voz 1 04:42 curioso

Voz 3 04:50 hombre el día abrí yo de Segovia otro protagonista de esta sección danesa es recordar lo que era te acuerdas no nos deja no nos deje estatua que colocaron allí

Voz 4 04:57 hace hace ya varias semanas que hablamos de esto por primera vez de yo ya dijimos cuando cuando lo contamos que sería Blige esperaban un futuro muy complicada si esa

Voz 0798 05:08 esto para que no lo sé no lo siga desde hace semanas que que llevamos contando fue una estatua donde lo que querían poner enfrente del Acueducto de Segovia que ya antes de ponerlo fue polémico porque hubo recogía a decir más porque decían que iba representa el diablo y que iba a potenciar el turismo satánico que la gente baila Segovía eso no sólo a comer cochinillo sino luego adorar al diablo allí ambas cosas hubo un recurso judicial al final el juez dio permiso por fin lo pusieron lo contamos hace dos semanas las para que la gente se hiciera selfies y tal que pasa pues ahora pasa esto norte de Castilla primer ataque vandálico contra el día brilla de Segovia pintadas de Comillas Buda con cuernos Comillas la Virgen siempre por encima estés hay que tener la mente sucia para pensar la Virgen simple

Voz 4 05:53 por encima lo que quiere decir que es muy desagradable para Ucle para cualquier creyente pues es ofensivo la Virgen siempre por encima yo

Voz 0874 06:01 yo digo quién baila Segovía que saca una foto con el diablo porque le quedan cuatro días Alfons habría que llamar a esto Fauna Ibérica más que Prensa Ibérica los jabalíes es nuestro nicho de actuación sí sí sí sí

Voz 0798 06:15 estamos creando tendencias Elia Lillo los jabalíes bueno

Voz 0874 06:18 pues de hecho de esta noticia que vamos a hacer ahora ayer estaba en la contraportada de tu periódico del país

Voz 0798 06:23 sí sí yo no tuve nada que ver

Voz 4 06:26 salió salió yo no hice nada

Voz 0874 06:28 dijiste que la primicia nuestra no porque era nuestra

Voz 0798 06:32 pues de jabalíes llevábamos hablando no se meses quizá no aparecen por todas partes en el norte de España hilo que contábamos el otro día es que en en Álava donde también hay muchos pues han decidido contra un equipo de arqueros no

Voz 0874 06:46 seguimos todas las bromas posibles hace tres semanas

Voz 0798 06:48 el rock es porque si sigue sigue porque por ejemplo el diario Noticias de Álava entrevistan a un nuestros arqueros Josetxo rico entonces titular a veces los jabalíes ni se dan cuenta de que les ha atravesado una flecha Josetxo rico detalla cómo los arqueros de Álava el avance de los animales en Salzburgo el encargo les ha llegado a través de un grupo de biólogos y veterinarios tienen un permiso de dos meses para abatir ejemplares

Voz 0874 07:12 déjame decir que nosotros queríamos hablar con un arquero además a mí me hacía ilusión sabes no creo que haya más ocasiones para entrevistar a un arquero en este programa y bueno miento una vez viendo un arquero a una sección pasó por seguridad con un arco y flechas letales y no pitó nada en no les dije

Voz 0798 07:28 la versión pasa es decir exacta bueno queríamos

Voz 0874 07:31 avistar a uno de los arqueros y pensábamos que íbamos a conseguir pero muy amablemente han declinado participar en este espacio porque comillas como dices tú ya se está hablando demasiado de este tema

Voz 0798 07:42 claro es que cierra Comellas la gente se satura ya

Voz 0874 07:45 la va a tener en cuenta que la polémica del Ayuntamiento con los animalistas no es poca cosa no y eso es todo después de decir que los jabalíes que les den un flechazo pues un poco igual

Voz 4 07:52 además entera bueno

Voz 0798 07:55 pero eso habla hablaron en servicio pero tiene claro con él como hemos hecho rico y por eso tenemos un testimonio no

Voz 0874 08:03 así venga venga a ver

Voz 5 08:05 no es una cosa Nova es decir está labor se lleva desarrollando durante mucho tiempo en ciudades de Europa en EEUU pero incluso aquí en España como es el caso de por ejemplo Madrid sin ir más lejos es decir no es un invento ni de esta gestora de recursos naturales ni de nosotros es una cosa que que se ha aprobado con bastante validez

Voz 0874 08:28 pero el viernes se vais a empezar no

Voz 6 08:30 correcto claro el viernes tuvimos

Voz 5 08:33 casi casi una ciclogénesis entonces primero es muy complicado estar en permanecer quieto de puesto con estas condiciones climáticas y luego otra cuestión ya es que los los jabalíes tienen un sentido de los fatos extraordinariamente desarrollado hizo hay mucho viento El viento lo que hace es esparcir el olor humano no es lo mismo dolor humanos de alguien que pasa lo hermanos de alguien que está

Voz 0874 08:57 el incremento es sentido del olfato que te mueres pero les pegan un flechazo se enteran esto no utilice de los jabalíes bueno pues eso sentido desequilibrado

Voz 0798 09:06 valiosísimo testimonio que ha dicho que que

Voz 0874 09:09 que hay Madrid también se hace esto no estoy yo espero que no sean la capital no se habrá que buscar pero bueno a ver vamos a seguir con fauna ibérica en año de cerdos chino que ha empezado bien para determinado cerdos pero contábamos antes en un pueblo con nombres

Voz 0798 09:25 avícola además pues en un pueblo nombre avícola tenemos novedades concretamente de la localidad de pollo

Voz 4 09:31 es que esta en Valladolid

Voz 0798 09:34 aquí cuál es el titulares cosas vendiera estoy de que es derecho pausa valorativa consiste en que si tenemos que me Thomas bueno en el norte de Castilla titulado Two es gracioso porque dice un incendio en una nave acaba con la vida de más de siete mil lechones en pollos es curioso siempre respetuoso con la muerte de los pobres

Voz 0874 09:55 animales pues son siete mil lechones que han muerto sí pero es verdad que hay un punto cómico este es el debate de los límites de la comedia no siete mil lechones muertos en una nave en pollos

Voz 0798 10:06 que de otro pueblo pero justo es en ese ese apoyos no se habían sido siete mil pollos muertos en pollos ya hubiera sido demasiado perfecto no no pero el una famosa errata o gazapo que no sé si se dice todavía gazapo que hace unos años ya recuerdo haber leído en el periódico que alguien tradujo mal un teletipo en inglés anunció que en una granja había muerto siete mil turcos en un incendio pero sí siete mil pavos eran Pablo le tradujo como hombre bueno de siete mil turco es una lección

Voz 0874 10:35 ante media columna y buitre

Voz 0798 10:37 este nuevo o no si había no había salido a salir el oros merluza osos si su huidas por supuesto sí sí huidos era sinónimo culto que que es caro pero si el buitre creo que ha salido es que se habla muchísimo del buitre en el norte de España en los últimos meses aquí no nos enteramos pero en en Asturias en Cantabria en casa

Voz 4 10:59 hay León hay hay problemas desde hace meses

Voz 0798 11:03 por qué porque bueno lo normal es pensar que el buitres carroñeros que esperan que un bicho se muera a comer que son gente en fin respetuosa no que esperar su momento

Voz 0874 11:12 pero no es están atacando siendo malas personas porque los cadáveres no pero pero respetuoso

Voz 0798 11:17 trabajo existe alguien tiene que hacerlo pero el el están atacando a animales vivos les han vuelto agresivos quizá por las redes sociales no lo sé y entonces hay un auténtico buitre ya hemos completado pues hay un montón de titulares de este martes había uno en el Diario Montañés de Santander no nuevo ataque de buitres a un rebaño pues nuevo sea porque hay muchos empezó en miro Teka

Voz 0874 11:40 si no puede Castillas por ejemplo

Voz 0798 11:42 en Salamanca los buitres matan a una vaca en el Ensanche

Voz 0874 11:45 como no te de Castilla ocho de noviembre

Voz 0798 11:47 sí otra vez en Salamanca nuevo ataque de buitres en Salamanca con una vaca hay un ternero muertos

Voz 0874 11:53 Burgos diario de serio Burgos conecta si esto es en julio dice él

Voz 0798 11:58 sindicato COAG denuncia que los Beatles han matado a una vaca ya dos terneros en Las Merindades a ver aquí en León oeste es todavía peor en mayo si uno mira esto una manada de XXV muy tres mata a una vaca ya un ternero en Garrafe de Torío que bueno no sé si es correcto dada no sería

Voz 0874 12:14 una manada sueño estoy cuando lo sé estos Isaías al que tendrá mejor bandada quema nada no

Voz 0798 12:20 no se en fin este es todavía este sí que está muy bien sí claro después de todo este este prólogo que hemos hecho llegamos a ese escucha cuando le el titular que la gente imagine las sí bueno pasa lo que pasa después de estos atracones porque mira un buitre se posa en pleno centro de Palencia genera expectación entre los vecinos claro es como si se puede a Drácula por quién viene Il su título el animal perdió estabilidad en su vuelo como consecuencia de la gran ingesta de comida claro claro es antes de posarse sí que ahora se ponen morados y luego es que no pueden al el buitre glotón Buyten dragón pues al final realizando en el centro de Palencia porque es que no no no da más de sí no

Voz 0874 13:01 generando expectación entre los vecinos esa parte de todos

Voz 0798 13:03 que no genera expectación porque podía es decir un buitre se posan en pleno centro de Palencia ya está aquí vas a poner más es increíble pero genera expectación entre los vecinos no te imaginas toda la ciudad asomaba La Ventana

Voz 0874 13:14 claro montón de ancianos en la plaza justo donde buitre pues eso Diario Montañés

Voz 0798 13:19 sí está un poco para cerrar este dossier buitre porque dice El Diario Montañés ya lo decía mayo decía los daños causados por la fauna salvaje le cuestan al Gobierno de Cantabria cuatrocientos setenta mil euros no hace un informe que casi Paqui parece Cantabria de Parque Jurásico por la creciente invasión de especies salvajes no dice que están creciendo las poblaciones de osos lobos en Cerceda buitres en Revilla de Camargo jabalíes en Santoña sálvese quien pueda no claro causan daños destrozos el Gobierno a pagar pero eso

Voz 0874 13:55 podríamos pensar que es un problema peninsular pero el diario de Menorca si el diario de Menorca no es que lo hemos de un buitre porque es el único que

Voz 0798 14:05 en la isla no hay la noticia Zarza el buitre negro que sigue volando en la isla el único ejemplar de esa especie de Menorca logra asentarse elude la amenaza de ser capturado y y entonces me he puesto a mirar periódicos atrasados es muy curiosa la historia de este buitre porque llevan un año detrás del y no lo cogen no por ejemplo en febrero de dos mil dieciocho también el mismo periódico Menorca había una noticia que decía Medio Ambiente quiere capturar al único buitre negro que vive en la isla ha recibido quejas de algunos payeses por ataques al ganado la sociedad ornitológica lo quiere impedir bueno pues llevan con esto un año no te vas más atrás diciendo cómo ha llegado este buitre que además es el único no sé de dónde ha salido pues en una página de la asociación cree que es Grupo de rehabilitación de la fauna autóctona es su hábitat pues había toda la historia de cómo llegó el buitre allí resulta que es un buitre que que nació en la reserva de Bou mort en Lleida y bueno lo sacaron adelante lo dejaron en libertad después de unas semanas reconociendo el terreno dice después de un vuelo hacia los alrededores de Lleida capital Llum breve regreso a la zona de reintroducción se fue directa a la costa de Barcelona concretamente a una playa al lado del aeropuerto de El Prat durmió una noche en el delta del Llobregat y desde ahí al día siguiente contra todo pronóstico posiblemente obligado por la fuerza del viento Zaza se adentró en el mar Mediterráneo sea que llegó a Menorca y saqueada pero tiene una vida de para hacer una película de Disney este buitre

Voz 0874 15:39 oye que tenemos que ver que tenemos que acabar vamos a acabar con esta si quieres porque claro primero fue Lehman Brothers y la burbuja inmobiliaria Ibiza pensamos que las cosas no pueden empeorar pero todo lo que empeora o lo que es malo tiende a empeorar

Voz 0798 15:53 pues sí sí tú habías oído hablar de la burbuja de arándanos de arándanos pues pues vas tarde porque ya se va a pinchar la burbuja de Aranda no se está acabando porque lo dice la nueva España este martes el arándanos la burbuja que se desinfla la gran cooperativa regional de Pravia avisa de que la producción ha tocado techo requiere estabilizarse en medio de una salvaje competencia externa

Voz 0874 16:14 tú sabías que la Aranda no sé si que eso yo no sé yo estuve dando al entrar en proceso concursal Asturias ver sí

Voz 0798 16:25 sí porque aquí hay otro efecto de del Brexit muy hay muchos muy muy curiosos por ejemplo este el colectivo insta a redoblar esfuerzos para afrontar el reto del Brexit dado que el Reino Unido es el principal consumidor de este producto local pero es que te pones a mirar hacia atrás como pasa con todas las burbujas hace tres años había noticias grandilocuentes de que toda la maravilloso no la Voz de Asturias en dos mil dieciséis decía Asturias paraíso de la banda que veía hace año y medio dice diecisiete productores y entre esos cuatro años calcula una producción de trescientas toneladas

Voz 0874 16:56 sea eso nos enteramos de esto no nos enteramos de los sí

Voz 0798 16:58 en ese momento era era era

Voz 4 17:01 el futuro fíjate ahora son auténticos ignorantes para luego hasta no

Voz 9 17:39 a vivir