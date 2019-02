Del relator al relato de Catalunya

Voz 1 00:00 on

Voz 0874 01:25 tertulia de corresponsales de ida y vuelta con Ana Fuentes que trabajó para la Cadena SER en China y en Nueva York caras la redactora jefe de la revista económica de córner catalana cómo estás Íñigo Domínguez fue corresponsal en Roma durante quince años por el grupo Vocento ha reescribe para el país y habla de animales en este programa como está sin diez Matti detallaba que informa desde nuestro país pero al diario Le Figaro para Radio France y para otros medios franceses qué tal Mathieu cómo estás Hans Günter Kellner es corresponsable en España ante la radio pública alemana Deutsche en qué tal Hans por cierto esta mañana teníamos en el programa a eso de las ocho y veinte por ahí al recién nombrado director de la orquesta y coros nacional de España que es otro alemán cuando ha llegado Hans lo he dicho en ese segundo alemán que viene voy al programa diciendo yo ya soy más español que alemán llego tarde a todos los suyos yo he empezado insulten en de también hay que decir que Íñigo tú has traído una bandeja de pasteles de una pastelería francesa si buenísima buenísima Pirlo fans para siempre ahora ya no

Voz 0798 02:24 Santa Eulalia en la calle Espejo que esto nos han traído esto porque el Rey es les llamamos para que nos explicaran lo que hacían en ese vía en Francia no estaban te aliados creo pudieron y hoy pues no han no han traído esto es que esta monísimo juegos están bueno es lo que pasa es que hagamos

Voz 0874 02:42 porque a la pastel de esos hay que correr maratones de lo estás ha estábamos hablando antes fuera de micrófono que presentó gracias a tu hija estamos aquí porque su hija pequeña Matilda ha recordado que eran las ocho y cincuenta y nueve cuando todavía estábamos de Thatcher no obstante el estudio en de de lo mucho que algunos de nosotros estamos conociendo ahora España al regreso de mucho tiempo fuera a pasar había estado en Ávila en Valladolid tú has estado en Soria

Voz 0798 03:10 hace semanas para un reportaje sobre los trenes de España más olvidados y uno de ellos es la línea divisoria no que ya sólo queda un tren por la mañana temprano y otros vuelve por la noche en los dos sentidos ido hay más no bueno fue fue muy interesante y luego bueno la estación de Soria fue muy curioso no porque llegas allí es una estación que tenía hasta doce vías porque en su día fue un nudo ferroviario ibas a Logroño Zaragoza Pamplona por allí no ahora ya no vas a ningún sitio llegas allí el tren separa no llega al de Madrid por la mañana se queda allí esperando hasta la noche que vuelve la estación pues es que además ahí Serrat Doctor Zhivago por cierto si ahora tiene todavía más aspecto de Doctor Zhivago cordón cerrado porque es muy bien solitaria no estábamos por ahí por las vías haciendo fotos y selló la megafonía el fotógrafo de tu sólo de fotógrafo yo dio la megafonía está prohibido atravesar las vías es peligroso sabrán adiós porque no había nadie allí estación estaba vacía Illa esa del jefe de estación que yo que el hombre se aburría y a echarnos la bronca pero hombre no pero no es peligroso aquí no pasa trenes de hecho verbo hacer un reportaje

Voz 0874 04:23 dice no pero esto es ilegal

Voz 0798 04:26 puede porque claro ya bueno el hombre tenía ganas de canon todo el día no hace nada y ahí estoy estuvimos estoy hablando con él es que es la estación de Soria ya funciona más como bar que como estación porque al bar de la estación está en los ciento éxito la gente va al bar de la estación pero no porque sea lo que sea el bar pasa de la estación que está en las

Voz 4 04:46 entonces no no tú sabes perdona gente que hoy le va a decir a este hombre Ana Belletti en la radio de la estación de Soria cabeza para Javier yo siempre hablo como no olvida que están escuchando veces arroz de hombre y de qué color es donde tienes que decir eso porque me entra pánico escénico uno que es una demanda en cualquier momento el hombre ha quedado bien señor osado museo muy majo que sí que sí estaba cumpliendo con su trabajo hombre además lo que es muy gracioso es que usará la megafonía cuando podía haberse acercado estabais bueno a mojones que hacía años que no la usaba no quería desempolvar no pero

Voz 0798 05:17 Nos enseñó la estación toda la una sala que había con todas las palancas fotos antiguas explicó todo de muy muy amable Il también el daba mucha pena no porque él llevaba muchos años en Renfe nos contaba y ha estado en varias estaciones de Castilla que todas las líneas han ido cerrando tenía ya de tres líneas que se veía encerrado ya había acabado allí dice yo lleguen en el noventa y seis ya me dijeron que esto iba a cerrar bueno bueno usted está aguantando no pero pero bueno pues ahí está el pobre había que tardan tres horas el autobús las dos y media más barato hay muchos más en fin no

Voz 0874 05:52 el tren que llega por la mañana de Madrid se queda allí hasta por la tarde no huelga no

Voz 0798 05:56 eso es y claro lo curioso es que yo hice el viaje en autobús también para hablar con la gente no irá gracias sobre todo el mundo decía no no sé a mí me gusta más el tren pero claro es que el autobús es mejor pues llega antes más barato te dan agua frutos secos ponen película nace bien pero era gracioso que todo el mundo le gustaba más el tren pero lo coge no no sé yo tal Renfe también claro a ver si lo que iba a pasar pero pero bueno ha habido un abandono de las líneas que no son AVE en España que se ve bueno sea visto en Extremadura no hay bueno hay muchas otras también en Zaragoza Teruel hicimos también del viaje de A Coruña Ferrol que creo que son cuarenta y ocho kilómetros que tarda casi dos horas bueno hay hay muchos trenes así en España que es esa en esta esta gran ceguera a excepción de la de la modernidad ver todo esto pues sí está muy bien pero todo el resto de España pues muchas veces se ha quedado sin su tren no

Voz 0874 06:51 a vosotros sois centralistas vuestra profesión odioso salís mucho para conocer un poco más lugares en los que a lo mejor piensa que no pasa nada pero que también pasan cosas

Voz 0754 07:03 hombre si a mi me encanta viajar Sí Se Puede lo que pasa es que también depende un poco de las los casos de si es si de forma profesional tiene que ser tener una rentabilidad en el sentido de que le pueden pasar factura a la sí sí sí porque sino lo pagas de tu dinero y eso también muchas veces lo hacemos es verdad pero el que tiene que haber una relación también con los honorarios pues porque sino un viaje de placer que también me gustó mucho el pero en general me gusta por ejemplo me gusta siempre y cuando haya elecciones generales pasarme de de los de los de los grandes políticos y grandes mítines y me encanta irme a provincias como como Segovia o o Cuenca o no

Voz 5 07:46 en Albacete porque

Voz 0754 07:48 por qué porque esa España también existe ahí porque sobre todo también porque los políticos son mucho más accesibles ahí pues ir a un mitin a hablar antes con el candidato de la provincia o o después al al bar del pueblo o cosas así y interesantes es que es que un candidato para el para el Congreso hacen frente a la situación a los problemas de los eh te los criaderos de huevos de avestruz por ejemplo es un tema que nunca vas a leer en la política en los medios nacionales no pero esos son los problemas el agente creo que sino más sino

Voz 6 08:30 sale de Madrid en la almendra central dicen no no mantienes buena parte de la sociedad herir a mira política yo recuerdo las últimas elecciones con no se hablaba tanto del del sorpasso posible de Podemos me fui a Salamanca donde era un hacia construcción donde pensaban que igual conseguía en un diputado pero era muy difícil sí intentaba explicar por qué era tan difícil porque España no es Madrid Barcelona Valencia las grandes ciudades que es otra cosa también ir hecho no no consiguieron el el diputado en cuestión inspirado que bueno pues que que el PP está muy implemente muy muy instalado que tiene la red muy buena de concejales

Voz 7 09:08 de gente directa hay que

Voz 6 09:12 y está en contacto con sus ciudadanos y qué podemos ahí era como unos o unos extraterrestres eso el peligro rojo no ellos intentaban hacer su campaña y me decían bueno pues esta semana mejor porque ya alguno aceptado cogerme te coge mera propaganda entonces no es la devolvieran esas son cosas que cuesta un poco más y más en en en engrandeció para para verlo no efectivamente pues hombre Madrid luego lo que tienes que éstas se en Segovia estás en en en una hora hay alguna de las últimas elecciones pues también en el día de los la votación fui allí porque es fácil salir hizo gestiones un poco otra

Voz 8 09:50 otra otra visión fenómenos nuevos como como dogs pues igual es mejor verlos

Voz 6 09:55 en fuera de los grandes núcleos desde luego donde se ve a un poco más más severos descontentos

Voz 0874 10:01 mañana a la manifestación por cierto porque todo esto supongo

Voz 6 10:04 sí porque por lo visto no no entiendo muy bien con Raquel se manifiesta porque era contra el mediador que

Voz 9 10:11 sí han hornos mirador mal llamado o relator

Voz 6 10:15 sí han no se va a dar pero

Voz 0874 10:18 pero bueno te sorprende que que Valls al final vaya a la manifestación no no

Voz 6 10:22 es muy interesante es porque hay ahí sí que es un tema de

Voz 10 10:24 de relato también es decir con todo bastante bien en el diario El País a Cristo

Voz 6 10:30 insegura con contaba que al principio los los el tipo de prensa de Valls cuando se le preguntaba dice no no piensa ir a la manifestación y algunas horas después decía se lo está pensando luego publica él mismo tres tweets son evidentemente voy a ir sin complejos y sin dilemas nosotros los los no dilemas que ha tenido se puede leer en el país imagino que no todos los complejos esto que estoy bastante interesante que se ve que lo que se puede concluir au pensar no está prohibido hacer conjeturas es que alguna presión ha habido en él pero también en gente de quedar siempre ha sido El Defensor del cordón sanitario contra la extrema derecha tanto en Francia como ahora en España con Vox y ahora va a tener que evitar a toda costa que saquen una foto en la que nosotros sociedad pero los es

Voz 0132 11:22 interesante como es esta pervivir tiendo el lenguaje de una manera tremendas es ser hacer algo sin complejos ya no sabemos muy bien lo que quiere decir que se atribuyen los complejos quién está acomplejado quién es cobarde porque negociar es claudicar porque tener sentido de Estado precisamente es dinamitar un tipo de Estado

Voz 0798 11:41 qué me dices de el término Fenelón

Voz 0132 11:43 ay bueno no es me me de Internet ya ya ya nos lo han contado todo no pero pero es tremendo porque ya no sabemos muy bien qué quieren decir las cosas y como al final se ha vendido una polarización tan grande que ya no se sabe muy bien quién va a salir qué es decir se está diluyendo todo y al final y yo lo he visto porque ha dado tanto la la la calidad del debate que no sabemos muy bien a ven podía venir un relator de dónde podía venir cuáles sean los pros cuáles eran los contras directamente se ha acusado al presidente de de de de trescientas mil cosas no

Voz 0874 12:18 tú has estado de hecho hace muy poco en una rueda de prensa de un relator el de la ONU creo si no

Voz 0132 12:24 delator independiente son figurase interesado antes porque por una parte un relator puede ser por lo que hablaban de un notario alguien que dé fe de algo no por otra parte está el concepto de Naciones Unidas no es alguien que no cobra una nómina de la ONU pero se le nombra para hacer una misión de de de observación y además emite un informe que supuestamente pues son sugerencias para mejorar también pues toma nota de buenas políticas pero también de no lo creo

Voz 0874 12:51 a veces cobra de los mercados lógicamente

Voz 0132 12:53 el otro día alguien ponía un ejemplo de aquí había curado

Voz 0874 12:56 creo que eran ochocientos euros al día de trabajo sí sí sí

Voz 0132 12:58 pero evidentemente entonces esta persona vino doce días a hablar del asunto da a mirar cómo está el asunto de las minorías un concepto genérico minorías pues pueden ser la comunidad gitana pueden ser los musulmanes también las minorías lingüísticas no entonces bueno pues dio una rueda de prensa ya había varias cosas que me llamaron la atención la primera es que en este momento eh pues especialmente candente va a hacer un sea se ha marchado Jay va a emitir un informe dentro de prácticamente un año no eh con lo cual en el terreno ha estado en un momento muy preciso pero va a pasar un año hasta que de

Voz 6 13:32 sus conclusiones me llama la atención

Voz 0132 13:35 también que para analizar el asunto de las minorías haya venido a España porque le interesaba y el Gobierno que aceptó su visita fue precisamente el de Rajoy hace ya pues en mayo de dos mil dieciocho y esta persona pues me ha venido a ver cómo está el asunto de las minorías aquí después de estar en Eslovenia y en Botsuana pero no ha ido a ningún otro país vecino pues por ejemplo en Italia la comunidad gitana tiene también muchos retos no para para integrarse entonces me llamaba la atención porque había ciertas cosas que para él venían de suyo en el maldad Helene en el mandato pero pero después no se sabía muy bien qué actitud toma y con quién se reunía porque tienen una agenda privada no antes al final todas estas misiones de de gente que viene y emite informes es un poco como los paracaidistas en periodismo catalán sin ser expertos en algo durante una semana después escribe en un reportaje que al final no tiene demasiado peso pero es muy simbólico no

Voz 0754 14:31 de todas formas en España hay una eminencia de ver sobre el relator siempre como una como alguien como tú los diez coma alguien que viene fuera meter sus narices en asuntos que no son suyos de forma peyorativa para explicar en España ese parecido muchas veces así no tienen pero se porque así el el la situación de las minorías en España por ejemplo también podría ser ejemplar la reacción de la de la minoría haré los ejemplo no no es tan problemática como puede ser en Roma no es decir un un reactor que solamente quiere investigar la situación de los Roma seguramente visitaría también más más países pero el pero también se ponen eh España en muchos asuntos por ejemplo en en Extranjería al menos un país muy interesante para para mostrar otros caminos que no en Extranjería por ejemplo el Gobierno de Zapatero lo sacó el tema de la inmigración del Ministerio del Interior y lo metió en el trabajo porque este eso se trata de gente que viene a trabajar si el Norte cometer crímenes no en Alemania la percepción de la emigración es completamente diferente es una es un problema casi policiales única no y hay que esté esa aproximación a la interesante y ejemplar eh los bares creo que no tienen que ser hostiles necesariamente

Voz 6 15:56 no podemos tocó vivir no hay hay hay gente que está molesto ajustó con la palabra relator

Voz 7 16:01 qué decías antes que Ana porque

Voz 6 16:04 el actor lo relacionan con la ONU casualidad pues los independentistas siempre han querido tener un diálogo de tú a tú con el Gobierno de España padeciera estamos en el mismo el mismo nivel de soberanía nacional y entonces coger un gratificación entonces todas esas creaciones internacionales y había gente pues encantada en Cataluña de que fuera era para hablar delator en el Gobierno español gente muy agobiada que sí que que entendía la rabia de una persona que viene a tomar apuntes o a decir ahora se habla de este tema y ahora de otro pero que no está de acuerdo con que se relator no igual igual hay un poco de obsesiones

Voz 0132 16:41 que reconoce una bilateralidad si es que al final es lo que dice es una demanda histórica del independentismo pero yo yo al final lo que lo que lo que pensaba era esta figura de persona que no es experta en un contexto eh que proviene de uno externo hasta qué punto puede evaluar las cosas o hasta qué punto si no cuál es la idoneidad no porque cuando vemos misiones por ejemplo del FMI que vienen a España durante una semana se marchan y a los dos años vemos que tienen que emitir un comunicado diciendo bueno quizás no fue así sí tanto como lo pintaba vamos no lo sé

Voz 0798 17:15 quizá incluso estamos dedicando demasiadas neuronas y tiempo algo que yo creo que el momento que lo dijeron era una ocurrencia siquiera ellos mismos yo creo e esa eso se ha evaporado tan rápidamente era como bueno a ver si cuela luego ese arma irá a veces yo cierta improvisación y mucho ah y también la la prisa en por ejemplo en en en el PP o en Ciudadanos en boxes ellos dan la sensación de moverse con prisa como diciendo bueno a ver si ya estamos a este Hinault no ir también ellos van a golpes de ocurrencias sí de a ver quién se mueve más

Voz 0874 17:48 ha habido insultos Kameni quién insulta más rápido y quién no

Voz 0798 17:50 a veces la descalificación más más original Iker bajantes a la calle y los demás van corriendo a ver si

Voz 11 17:57 sí es todo un poco no

Voz 0798 18:00 es ahí es demasiado frenético hizo de todo aparte de que no percibe es mucha reflexión detrás o que haya un plan o que haya una una idea de lo que hacer aquí una situación tan complicada

Voz 11 18:12 pues es muy raro

Voz 0798 18:16 con sable Invest el cuadro general es de gran confusión para para el ciudadano que ahora nuestros nos hemos preocupado de interesarnos por esto pero la gente no solamente no hay década Unidos segundos en en en su día a día de de escuchar esto planteárselo herir los interminables vericuetos de la polémica

Voz 0874 18:34 de hecho yo quería hablar más del relato que del del el raptor cuyo recuerdo que me tanto en mayo como Hans lo que estuvisteis por aquí creo que estabais en trabajo de campo preparando un poco les el juicio del pues es que me gustaría que me contra solamente una cosa es si si lo que os han contado en privado para las personas con las que habéis hablado es más o menos lo mismo que cuentan en público la ácido

Voz 0754 18:57 es impresionante en nunca lo he visto así tanto de forma tan tan diferencia nunca era tan grande en el discurso privar hoy el público como ahora sobretodo en Barcelona los los los sí decir ahora nombres pero los dos partidos en el Gobierno en en Catalunya no se aguantan claramente los protagonistas no se aguantó en el y el de tu haces una pregunta es con esa persona eso no lo hemos emitido por lo tanto no hace falta buscarlo en el reportaje pero el el alguna vez pregunté sobre sobre las declaraciones de de Torras sobre las lo vena posibles consecuencias para el juicio de los acusados no es decir de si ellos están aquí la rebelión el luego tú ahora habla de una situación de una de aire una solución vía una prácticamente una guerra civil si es no puede tener consecuencias y que me que corresponde dicen no a la vez me hace sí voy a decir me mete a un gesto como si todavía estuviera completamente loco es decir dice

Voz 12 20:09 tiene el dedo índice en la sien parado

Voz 0754 20:11 sean justo en el nunca en mi vida he visto una diferencia en tanto en el discurso público de privada en los políticos

Voz 0874 20:19 mi sobre el ansia de independencia de puertas para dentro lo contemplan como realmente un un anhelo al alcance de la mano como un espejismo

Voz 0754 20:28 no no de dicen que nunca Kant buscaba realmente la la la independencia hace hará un intento de forzar una situadas salida negociada pero dentro del contexto español

Voz 6 20:37 yo yo yo estuve trabajando esos días sobre el relato que no

Voz 9 20:42 Nos intentan vender cada cada Gobierno cara

Voz 8 20:47 cada independentista y no dista sobre el futuro de los independentistas no eh

Voz 6 20:55 yo creo que al final el Gobierno español el único que Teherán tienen exactamente lo mismo aquí en el conflicto está a punto de resolverse porque los dos he hablado con con gente en el Gobierno en este caso con la Secretaría de Estado de España global el nuevo nombre de marca España que está por velar por la reputación internacional de España lo que me dice ella en el caso del del juicio están para difundir la verdad y luchar contra las falsas noticias y la manipulación de las que podríamos ser víctimas por ejemplo los corresponsales de prensa extranjera hablamos en el Círculo de Corresponsales cinco Alfred Bosch con el el conseller de Asuntos Exteriores de la Generalitat los dice que que además nos va a montar un un centro europeo para que los sin formemos mejor en Madrid meter en Alcalá sobretodo para que vamos a alargaría esta palabra que él ha empleado con el que los mínimos filtros posibles no saqué entre

Voz 13 21:56 no y otro seguro que vamos a tener un acceso de verdad realidad

Voz 6 21:59 sin ningún filtro si va a ser mucho más fácil

Voz 13 22:02 trabajar menos

Voz 6 22:04 las posibles interferencias y las posibles manipulaciones IPEX News no gana

Voz 0874 22:09 militar en en el Centro Cultural Blanquerna de Madrid dices para dar atención a los medios internacionales y los observadores que acudan a la capital para seguir el juicio de estos es pretendemos que toda la información del juicio les pueda llegar a esos medios directamente sin ningún filtro en historia política americanas llamamos spin gurús que en realidad son los lugares donde los políticos intentan convencer te te que su candidato ha dicho lo que no ha dicho tú las interpretado bien para corregir pero Peter malo

Voz 6 22:34 a ver un poco más en serio los los los políticos están para vendernos su discurso nosotros para no comprarlos para tener un poco de distancia no igual la diferencia es que ahora nos dicen que que que estaban un poco no se nos dicen que esta es la verdad y que no tenemos que comprar la del otro porque no es la nueva palabra que que utilizan para vendernos su discurso de siempre que tiene cosas ciertas cosas presentadas de forma positiva para ellos es decir cuando dicen los independentistas bueno el relato del fiscal la acusación es un poco ligero cuando acusa a acusar de de incitar a la violencia sólo por decir entre otras cosas por decir no pasarán bueno eso es a me parece interesante me parece bien que la destaquen cuando en eh

Voz 10 23:19 España nos pasan los informes de es economist o del Tribunal Europeo

Voz 6 23:24 eso sí humanos padecieron España ni es una dictadura ni tiene una justicia que funcione tan mal tenemos menos condenas que la media europea por ejemplo pues me parece bien que están haciendo su labor pero bueno ya veremos nosotros

Voz 0132 23:37 me hacía mucha gracia a un compañero británico que que ha ido muchas veces era Cataluña hay ya ha hecho reportajes a él pues es me decía los tengo a todos despistados porque un día entrevistó a unos lo día hablo con con los del Gobierno en Madrid otro día entrevistó a gente del independentismo Llanos en qué lista me han puesto se me enfadan y me invitan a comer a partes iguales

Voz 0874 24:00 James sumará la conversación a Cristina Perales que es doctora en Periodismo y miembro del Grupo de Investigación en Comunicación Política medios y democracia en la Pompeu Fabra pues escucha desde Radio Barcelona qué tal Cristina cómo estás

Voz 5 24:10 hola muy buenos días vosotros tenéis un grupo

Voz 0874 24:13 de trabajo y habéis analizado precisamente un poco el trabajo de cáncer de Mathieu por decir

Voz 12 24:16 de alguna manera no como cría Hans no ponemos ha dejado Hans no ya me habría gustado pero no tenemos el botón

Voz 14 24:24 no no no no que va que va esto va más de de de temas de financiación que otra cosa Hans nos centramos sólo en prensa escrita precisamente por este tema

Voz 0874 24:37 bueno vosotros habéis poco investigado el relato que ha trascendido fuera de España a través de lo que han contado los corresponsales extranjeros Ibarra una de las conclusiones por lo que he leído en vuestro informe que es casi de un relato ecuánime

Voz 5 24:49 muy ecuánime efectivamente sí sí y el trabajo que os referidos que hicimos la el la publicación hace muy poquito hace unos días sobretodo se centra en el estudio del dos mil diez dos mil quince eh Seat cómo cómo evolucionó el proceso de conflicto catalán en estos primeros cinco años y la verdad es que hay que decir que ahí esta esta intencionalidad por parte en general de todos los corresponsales de todos los medios de comunicación que analizamos que fueron los para los dos medios de los países que conforman el G siete más Rusia es decir queríamos también incluirlos BRICS por lo tanto el hardcore europeo Canadá Estados Unidos Rusia y Brasil y entonces la la la la gran conclusión fue esta un una lectura muy ecuánime y esa necesidad de poder intentar pues a hablar con las dos partes

Voz 0874 25:52 no nos han dejado comprar por decirlo de alguna manera en esas comidas de la escalada Mathieu

Voz 14 25:57 bueno sí cuando hacíamos cuando hacíamos las las las entrevistas que por cierto ha saludo a Mathieu porque formo parte

Voz 5 26:03 sí participó en en el proyecto y bueno nos ha estado dando apoyo así que muchas gracias por por todo ello un saludo Mathieu pues se nos decían que sí que evidentemente que los corresponsales y asumen esto no sé si hay que que refleja áreas desde la profesión asumen que en su trabajo reciben presión por parte de los de de no los dos de los gobiernos por parte de las diferentes instituciones de digamos de de todas aquellas partes que están en conflicto entonces de esto también es importante poner lo blanco sobre negro

Voz 0874 26:40 Carpentier reciben presión Matía hablaba de comidas yo creo que es un poco lo mismo

Voz 5 26:44 bueno sí sí claro que en términos de culpa

Voz 0874 26:46 habilidad por lo que vosotros habéis investigado en lo que se ha publicado se descarga más la culpa en en los en Artur Mas impuso más en Rajoy

Voz 5 26:57 bueno la verdad es que cuando decíamos lo del tema de la ecuanimidad pues un poco bien

Voz 2 27:02 en el relato en general

Voz 5 27:05 bien un poco a explicar que la culpa de esta crisis está un poco repartida entre las dos partes unos por querer en una situación en la que hay un impedimento judicial o el sistema jurídico impide no algún tipo de de de propuesta política que que queda imposibilitada ya de facto y otros por no querer negociar entonces que una cosa sea eso es como una especie de de conflicto sin resolución que de hecho muchas de las crónicas inciden en esta idea no que no que no hay solución que no que no hay acuerdo hoy sin acuerdo pues es evidente que no hay avance entonces también hay otro elemento que está aquí relacionado que es esa necesidad continuada de apelar continuamente a la institución europea como mediador en el conflicto entonces esto es algo que nos hemos encontrado mucho en las

Voz 14 27:59 crónicas francesas alemanas

Voz 5 28:01 las británicas bueno que son son un elemento un un leitmotiv si si se me permite

Voz 0874 28:09 a vosotros France Mathieu habéis notado que la presión ha sido más fuerte digamos que han cuidado mejor desde el Govern catalán que desde el Gobierno español según la época de Rajoy si se en el

Voz 0754 28:22 no lo llamaría presión yo pienso que él ha hecho un trabajo de de prensa muy profesional muy bueno con una persona dedicada especialmente a los a los corresponsales grupos de whatsapp por ejemplo de tener que siempre llegaban constantemente informaciones Si ofrecimientos por supuesto de entrevistas y el sobretodo en el momento después ya desde del uno de octubre al a Puig Tremón se va a tenemos en dicho en alemán ofrecer algo como cerveza agrega sugiere decir la cerveza cuando a punto de ponerse a mala va practicamente regalando no

Voz 6 29:07 Montse está ofreciendo

Voz 12 29:10 con éxito nacionales gente que has ofendido como por ejemplo por supuesto porque su su valor formativo esta por supuesto tiempo caduca cada vez más

Voz 0754 29:22 no él hay una cosa que viene de informe no aparece pero yo creo que sí es importante destacar en él con con el con el creciente conflicto en Catalunya también empezó a trabajar cada vez más enviados especiales o de forma peyorativa hablamos es la gente que no tiene mucha airear el tema el pero viene escribe sus crónicas esto tan pasó en en muchos medios también pasó en el mío el hace pocos días hemos tenido un a una como una copa de Año Nuevo un poco retrasada en el Círculo de Corresponsales me lo también muchos muchos compañeros que tienen el mismo problema d'Aro las oraciones piensan que con internet uno puede prepararse muy bien no hace falta personas que conocen el tema de forma profunda esas personas compraban mucho más era mucho más fácil dejarse influir un alemán decimos abrazar por celos y de los gobiernos que nosotros por eso entre otras cosas extremen ellos a veces tenían más fácil acceso a fuentes en y entre que nosotros

Voz 0798 30:28 sí porque sobre todo hacer ese trabajo se hizo sobre todo desde el lado independentista porque el Gobierno de Rajoy no nada

Voz 6 30:36 en en un que cada uno juega con sus con sus fuerzas pareciera el el Gobierno español pues es un estado profesión una red de diplomáticos que utiliza para hablar con ministros de otros gobiernos para estar en las instituciones europeas y a veces para reunirse un embajador con un director de periódico me consta también bueno

Voz 0754 30:56 no quería dentro más

Voz 6 30:59 enfrente el Gobierno catalán no tiene ni tenía eso entonces en algún momento es decir no han sido siempre si yo recuerdo que la primera lección de Artur Mas quería entrevistas y no me las daban pero cuando será el giro hacia el independentismo se se veraneos hacia los corresponsales o hacia la prensa ante en general a veces prefieren gente que vienen a las capitales de París a mi caso pero quieren acceder ahí porque es más fácil para ellos que acceder a un ministro o el embajador tenemos que entender que no es porque de repente nos quieren más sino porque hay un interés evidentemente el Gobierno español el de Rajoy se puso lo espera ser el último momento que guarda un poco tarde poniéndonos al un ministro algún estado hiel el Gobierno no Sunset desde el principio es verdad que considera que la batalla por relato hay que explicar consideran sería un poco por si dice eso no que no nos hemos explicado bien bueno en todo caso ello los intentarán estar más disponibles y las instituciones del Estado federal decir un encuentro con el que el Tribunal Supremo para explicarnos mecánicamente cómo funcionan juicio de esos son son cosas que antes eran más difícil

Voz 5 32:04 hay un cambio si si me permite disponer un un un detalle hay un cambio que nosotros identificamos en la primera parte del proyecto de el dos mil diez al quince que sobretodo a las las fuentes informativas no en general de los de los corresponsales de los medios que analizamos sobretodo estaban centrados en un en un veintisiete por ciento en profesores universitarios no irá especialmente del ámbito económico y un veinte por ciento aproximadamente de medios de comunicación como principales fuentes informativas no partir del del de las elecciones del dos mil quince es decir ya en los años dos mil dieciséis dos mil diecisiete cuando el el Gobierno de Puigdemont apuntaba que había una consulta os sí que se tendría que organizar o convocar en algún momento aquí sí que hay un cambio también notorio por parte de las fuentes informativas que ella si superan el cincuenta por ciento que son políticas también aquí yo creo que coincide mucho con la lectura esta que hacía Mathieu podemos interpretar que hay esas hay dudas que en algunas ocasiones se algunos corredores cuáles nos comentaban ayudas de de de otros profesionales que pueden estar tanto en Madrid como en Barcelona de manera simultánea o incluso muchos corresponsales de Madrid que tienen no una una periodicidad mucho más dilatada en en Cataluña entonces esto también ha sido un cambio no sabe no tanto en las fuentes informativas sino también en la manera de contar de aproximarse a la bueno a Alar al conflicto en definitiva

Voz 0874 33:43 hay una pregunta que es casi más personal que te puedo hacer Cristina como o más cómodo doctora en Periodismo tú crees que alguien en este país se habría enterado mejor de lo que está pasando mi del conflicto si lo hubiera seguido a través de la prensa extranjera en lugar de la prensa española

Voz 0798 33:56 pues no lo sé

Voz 5 33:56 también es verdad que que el tema de la ecuanimidad y sí que se subraya mucho más afuera que no el el comportamiento que en ocasiones se ha tenido en algún tipo de medios de comunicación editados en Madrid y editados en Barcelona pero no me gustaría poner a todos los el trabajo de los compañeros de nuestro país en la misma en la misma saca en la misma bolsa sí que es verdad que que el tema de la polarización con eh el el exceso o no a veces de de no sé si de sentimentalismo a la hora de hablar de de este conflicto no ha podido pero no es una cosa nueva eh esto ya también pasaba cuando se tenía que hacer los relatos no del proceso de transición en su momento esto bueno hay mucha teoría Jalili Machine Llanos decía que esto forma parte de de de lo que de lo que supone hacer periodismo en aquellos países donde ha habido históricamente una dictadura y eso ha condicionado también el tipo de medios de comunicación el tipo de relación de los periodistas con fuentes políticas en definitiva estamos un poco bebiendo de toda esta circunstancia que rodea pues esto qué tipo de de de de de Periodismo de de Herencia en definitiva herencia histórica que esperemos poder resolver

Voz 0132 35:14 lo antes posible yo quería preguntarte Cristina este informe llega hasta dos mil quince no sé si tenéis Inter son de de seguir elaborando informes de este tipo como vais a a a introducir el componente redes sociales porque al final desde dos mil quince se ha exacerbado la polarización la interacción con los políticos ha cambiado mucho también por las redes sociales y luego también está la desinformación porque ya no solamente está lo que los corresponsales con más o menos sin equilibrio de fuentes están están elaborando sino ahí están probadas campañas de desinformación simplemente para aumentar el nivel de ruido que uno no tenga pues esquemas a los que agarrarse au au simplemente crea que nada vale o que todo está al mismo nivel no

Voz 5 36:03 pues a Ana es verdad que que este estudio inicial hacerse se cierra en diciembre de dos mil quince porque forma parte de un proyecto subvencionado de concurso público por el Instituto de Estudios de el autogobierno de la Generalitat eh nosotros cuando cerramos este proyecto hicimos una continuidad

Voz 14 36:25 la hasta finales bueno hasta finales hasta

Voz 5 36:27 después de los hechos del uno de octubre concretamente hasta el tres de octubre del dos mil diecisiete por convenio con la administración pública entonces tenemos el panorama de estos siete primeros años a partir de ese momento es decir a partir del cuatro de octubre del dos mil diecisiete ya sabemos todos que han pasado muchas cosas y seguirán pasando muchas cosas interesantes pero la Academia como ya vosotros sabéis no podemos funcionar sin subvenciones y sin ayudas económicas para tirar adelante este tipo de proyectos con lo cual ahí nos hemos quedado estamos luchando y estamos trabajando para poder tener subvención y hacer una continuidad

Voz 0132 37:03 de este tipo de de de proyecto

Voz 5 37:05 estos que esperemos que que salga algún proyecto alguna ayuda pronto pero el hecho de de de querer investigar analizar tantos medios de comunicación internacionales supone una red de analistas claro yo esto lo esto tiene un coste

Voz 12 37:21 a ver si os mi dinero y así incluye radio sí

Voz 0754 37:24 estaría muy bien si es verdad porque el el el ex Surio está muy bien pero el yo creo que somos doce o catorce alemanes que trabajan aquí cada uno de esos medios dos es un número

Voz 6 37:40 los medios son empató ante

Voz 0754 37:43 número dos quedó un poco corto si quería

Voz 6 37:46 aprovechar para decir que aparte de que ha sido muy agradable que nos digan que somos ecuánimes yo hay una cosa que me pueden servir como autocrítica es el la descripción de las fuentes qué tipo de fuente están usado usamos todos muchos periodistas muchos políticos muchos politólogos economistas y hay unas columnas que se quedan vacías que son artista tras gente sociedad civil que no sean no realización es muy estructuradas y bueno a mí me va a servir para intentar dar más diversión

Voz 0874 38:14 propósito de enmienda muy bien te ha quedado bien Cristina Perales que es doctora en Periodismo y miembro del Grupo de Investigación en Comunicación Política medios y democracia en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona autora una o coautora de este informe sobre la construcción del relato catalán un beso fuerte Cristina muchas gracias

Voz 5 38:31 un abrazo buenos días por cierto natural

Voz 0874 38:33 Medio China ha empezado o no

Voz 0132 38:36 bueno hombre el cerdo es decir se mira a mi lo que lo que me gusta mucho es que cuando un niño es guapo en China le llamas cerdito no hay problema no tienen la misma connotación no es que es listo le va a ir bien sea que los niños que han nacido este año bien nada pues yo voy a comer los los chats y las empanadillas que son el alimento de ahora están buenísimos

Voz 15 39:00 las cotidianas hasta luego

Voz 0754 39:25 a vivir que son dos días