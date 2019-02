Santiago Alcanda, esos maravillosos años

Voz 0874 00:00 y esto lo dice en público sí sí

Voz 1 00:26 cuatro LEAR a alguien bueno bueno bueno la privacidad de tu casa y no sé si me lo Miranda su es decir eso eso lo íntimo a mí me encantan Fenelón la verdad

Voz 0874 00:37 tal Pedro Aznar ya Beobide va dispuesto el suéter con la banderita

Voz 1 00:40 Doña Doña fiestón me he comprado el cinturón este de

Voz 2 00:44 esto Banderita como ha hecho con la cito a esa es el bueno el bueno te buenas cita

Voz 1 00:49 con Corcuera eh Corcuera Service esto no no ir te acuerdas André ha dicho que en chinos a comprar un sitio fue te La Laguna claro porque ido demasiado UTI mañana

Voz 3 01:00 lo han para concentrarnos en favor de la España constitucional por España yo voy

Voz 0874 01:08 yo voy donde esta Antonio Castelo donde estaba la noticia lógicamente a esta hora la gente no lo sabe la gente no lo ve porque esto es una radio pero hay hordas de personas en la Gran Vía ya están encaminados hacia Colón para coger sitio claro exacto deportes ya son gente que además ya ya ya iba a misa eso ya eso lo dejamos cuenta creo no que ya lo ha hecho sí

Voz 2 01:29 la antesala el el buen buen ciudadano de derechas y Cristiano va a la misa de las nueve de las doce que la habéis Amazing

Voz 0874 01:36 entonces dando por hecho que todas las personas que están en Gran Vía ahora mismo ya van hacia una coger sitio para mañana Antonio

Voz 1 01:42 pues Díaz hola Javier qué tal tal como si hubiese arrollado por por esa muchedumbre que llevas más gente estamos todos felonía son todo pelaje del PP Ciudadanos todo el mundo porque estaba tal como se Manolete

Voz 4 01:57 era don Manuel qué tal eh vamos para Colón no directos no hay casado como no no pero vamos a ir a Colón a a la movidita no no no no voy a lomos me dice no no voy hablamos vida no no lo usted no no no no no no no no me lo negar hoy no no no es bueno mañana lo gordo hoy son las tiendas de campaña para pillar la entrada

Voz 2 02:24 esta mañana no para pillar sitio en las primeras

Voz 4 02:27 las para poder tocar a sonado Abascal nada de eso nada no no que va a hacer usted ahora perdones que pensaba que iba a Colón directo voy a ver sin Palacio de la Prensa lo nombre no

Voz 2 02:39 cultura la película Bezos huy está está abriendo su Twitter que tiene Twitter usted qué he hecho yo para merecer esto de bosques de momento todo lo que ha dicho tiene que ver con la ahora es una conexión a través del tiempo e Twitter esto usted tiene Twitter

Voz 4 03:00 pero si tiene Twitter sabrá que mañana hoy una movida muy gorda en Colón

Voz 3 03:03 si sí así no sé no sé no sé no sé

Voz 2 03:07 y lo voy a seguir por retransmisiones de pago novia se va a seguir y qué pena pues a perder una buena fiesta bueno aquí para quien sea una final

Voz 4 03:17 a ver paella haber batucada a ver grupos de capoeira

Voz 2 03:21 las firmas regionales Manu Chao toca si no es lo suyo no

Voz 4 03:25 no ya bueno se está perdiendo yo se lo recomiendo eh

Voz 2 03:29 recomienda usted a otra persona el miedo de dónde es usted yo soy natural de Córdoba vive aquí vivo en Getafe yo nunca viajado tan lejos

Voz 3 03:41 Duran sus Cargill hasta catorce quince kilómetros de aquí

Voz 2 03:45 sí voy muchísimas gracias

Voz 4 03:47 a alguien a ver si alguien me acompaña mañana la movida si Park el parque hasta luego que se iban al cine a mí sí

Voz 0874 03:53 vaya de camino

Voz 4 03:54 está bien que vaya de España perdone perdone una pregunta que van todo el mundo ataviado con para el frío una de usted va con la cara tapada iré demorado usted no va a Colón no no no

Voz 6 04:09 no sabe que mañana inmovilista si quiere que queden

Voz 4 04:13 ayer yo estoy haciendo en grupeta para hacer botellón me parece que no sabe para hacer el círculo y en el medio poner los hielos porque sino la gente luego te los el rato saber en el botellón hay que hacer círculo como en el Oeste hay que poner las carrozas a ver para enfrentar la noche no no se va a perder una buena Isabella que hay montada mañana sí pero

Voz 2 04:37 como que para

Voz 5 04:38 de paso un poquito

Voz 7 04:41 David Fincher Marta Sánchez ir a caballo

Voz 4 04:44 por España por España hay que ir a hacer botellón un rato no vale no ya que tengo una casita tranquilito normal es que hace mucho frío no vale Javier estoy intentando reclutar pero la gente no sé porqué

Voz 1 04:59 curioso pero has pillado en los dos únicos que no van a ir a la manifestación pero no

Voz 4 05:02 a ver a ver si pilló a alguien más espera que tengo aquí una señora que está quedando con más gente para ir a perdone señora muy rápido que él le pilló hablando

Voz 2 05:11 teléfono perdone

Voz 4 05:12 dígame está quedando para ir para mañana lo de Colón no no pero como que no como que no es que mañanas nos jugamos la Champions aquí en Madrid por trabajo de fin de semana grave todo se acaba España sino va mañana no sé si los había vale decir del lunes habría que ponerlo

Voz 7 05:28 ah bueno vale

Voz 4 05:31 la gente bueno yo poco asustados y deberían ser más temerosos de Dios y de vivir muchas más

Voz 1 05:37 pues es verdad esto es periodismo de investigación ha sido capaz de encontrar las tres únicas en Madrid que no van a los tres últimos bolcheviques de España no

Voz 8 05:47 no buena señora se gracias

Voz 9 06:01 ves

Voz 10 06:15 yo soy

Voz 0874 06:22 hablábamos al principio que Pablo Casado está muy ofendido con el Gobierno general con Pedro Sánchez en particular ha montado esta concentración con Vox conciudadanos y con más

Voz 11 06:30 hay que crear un frente cívico frente a Sánchez hay que sumar ciudadanos más allá de siglas políticas más allá ideologías para decirle a Sánchez que no estamos dispuestos a vender nuestros mares

Voz 2 06:40 lo que sí tiene ideología y si si las pero ya has dicho ciudadano seis no sin ideología es decir valen youtubers neonazis esta vas a otros para estos tres que se han juntado hacen que el nodo parezca la sexta eh no se bien

Voz 0874 06:52 al igual que Castelo ahora han animado a los que quieran avenir en autobuses que ellos mismos van a pagar

Voz 1 06:57 dicho esto me recuerda a esas elecciones en Galicia las de Fraga

Voz 0874 06:59 no que también ponía autobuses en las aldeas para que la gente fuera a votar algo excusas hemos recibido yo esto es verdad ve mensajes de gente que dice que de fuera de Madrid que dice oye como el PP no es pagar viaje gratis os importa que digamos que vamos a la manifestación pero en cambio vamos a ver

Voz 2 07:12 o que maravilla a mí todos los que quieran claro que sí pero también te digo que en el autobús Estados calladitos exacto canción citas en el autobús de vamos

Voz 1 07:23 así pasaron el domingo Payá esto evidentemente que de alguna manera aquí Payá es el nombre original

Voz 0874 07:28 con las iras del PP y la filosofía del dinero negro con el que bautizaron una de las empresas para mover dinero y falsificar facturas en el Gobierno de Esperanza Aguirre

Voz 3 07:37 porque no es nada fácil organizar una campaña también como la organizado este equipo que ha dirigido esta vez Paco Granados gracias

Voz 2 07:48 es preciosa es que si España por atraco y si es preciso que el que alcanzado eso que el que puede darse llame Paco se vaya mal si hace falta

Voz 0874 07:58 qué vamos a hablar de Paqui Pallàs sí podremos hacerlo de el relator resalta buenista indiscutible de la semana nunca una palabra armado tanto revuelo sobre todo después de que la vicepresidenta Carmen Calvo intentara explicar una vez una vez más

Voz 12 08:10 lo que es un relator esa figura

Voz 0376 08:12 hombre de relator o algo así es una persona no para facilitar el trabajo en un plano de partidos políticos que se mueven todo en plano evidentemente

Voz 2 08:22 bueno tú me encanta lo de relatos porque es como el prólogo de la diploma

Voz 1 08:25 sí sí si la cosa que que dices no puede ser vocacional esto claro diga yo quise relator que es porque tu padre el negocio familiar lo intentó una segunda vez

Voz 0874 08:37 esta vez diciendo lo que no es

Voz 0376 08:39 no es un observador internacional no es nadie que venga a mediar Se trata de una persona que bueno que esté dispuesta por por por amor al arte nunca mejor dicho echaron una mano los partidos

Voz 0874 08:55 a echar una manita yo sola ofrecía aloja bis

Voz 2 08:58 claro Jabois ahora mismo sí porque tú no te lo dejan todo relata no sé cuando el dos pero uno de los dos

Voz 1 09:02 es súper fachas manera es alguien que observa

Voz 0874 09:05 lo cobra podría ser un becario bueno alguien que trabaje no cobra hubo un tercer intento para aclarar el tema

Voz 1539 09:11 la figura pues nada alguien que sea capaz de decir Nos convocamos tomo nota de lo que vais hablando un poco ayudar en lo que hace relator por ejemplo en un congreso alguien que entiende de política obviamente pero un poco por por cooperar

Voz 2 09:25 echar un cable mi hija ya me ha dicho que quiere ser relato se trabaja poco Hugo bien porque no lo y Antonio cómo estás bien puesto que oye que la SER estaba llena de relatores hace unos años y los tiraron a todo

Voz 7 09:38 los Parsons relato con eso

Voz 2 09:43 pues mira no lo había puesto en el currículum pero

Voz 0874 09:46 que se lo comunicaron a tiempo lo cierto es que esta decisión del Gobierno de montar una mesa de partidos como relator no le ha gustado a los suyos

Voz 13 09:53 creo que son esto también manifestar que la aceptación de una figura de este calibre desde mi humilde punto de vista es un error político

Voz 0874 10:03 Soraya Rodríguez le parece un error a Carmen Calvo le parece sin embargo

Voz 0376 10:06 la señora Rodríguez mi compañera diputada no no ha entendido nada de esta realidad por la razón que sea no le entendido no hay un mediador no hay un conflicto internacional ni nada que se le parezca esto

Voz 2 10:18 tenía bastantes maravilloso eso que parece que está el PSOE como para hacer la cena de Navidad mañana eh bien

Voz 0874 10:24 pero bueno es que él también compañero que Emiliano García Page tampoco

Voz 14 10:27 sí que

Voz 15 10:28 no termino de entender nada voy a solicitar que se reúna el Consejo Territorial del partido

Voz 2 10:32 socialista porque tengo muchas ganas de decirlo

Voz 15 10:35 en pienso con claridad

Voz 1 10:36 que en esto hablemos todo porque García Page se decía por ley

Voz 0874 10:41 deseen Page Nicolas Page está un poquito más enfadado parece que para él también tuvo Carmen Calvo palabras canción

Voz 0376 10:47 desinformación desconocimiento simplemente no hay más que mirar sus sus declaraciones se ve en fin que no hemos llegado a tiempo que tuviera la información

Voz 1 10:58 corre Fat sí claro el fax tanto eh no han sido los

Voz 0874 11:03 el únicos compañeros en oponerse otros dos históricos del PSOE están a una explicación más de la vicepresidenta de montarse en un autobús rumbo

Voz 16 11:11 en la vida en general y en la política en particular todo lo exagerado es Riley aquí estamos superando los límites del circo estamos entrando en un aquelarre que España no

Voz 1 11:26 a Felipe que dice que el partido era de otra otro es de PACMA

Voz 0874 11:34 es decir de Felipe con esto es que no necesitamos relatores me preocupa mucho la degradación institucional ya hacía tiempo que no se conseguía esto e hacía tiempo

Voz 2 11:43 no puede ser que necesitamos espera

Voz 0874 11:45 presidentes tampoco hacía tiempo que no estaba de acuerdo con Alfonso Guerra

Voz 6 11:49 tuve la fortuna de que la vida me colocara en el vórtice del huracán siempre buscando el acuerdo la concordia y les aseguro que nunca nunca necesitamos un relator

Voz 2 12:00 claro Felipe González nos ofreció para ser mediador hace años con lo que quería ser él solucionarlo todo que soy yo

Voz 0874 12:07 alguien decía que no se trescientos cincuenta euros al día

Voz 7 12:11 estás de broma no eso es falso todos los depósito

Voz 0874 12:16 nadie lo necesita porque además hay otras formas de desempeñar ese mismo papel no es

Voz 6 12:20 nada han dicho sólo una persona que tomen nota de lo que se dice vale Un funcionario una secretaria o una grabadora podrían perfectamente cumplir eso

Voz 7 12:32 el teléfono de Resines os acordáis que te claro que mira te podía ser un buen relato vengo setecientos cincuenta brutos no estoy dándole vueltas pero lo que pasa es que en qué categoría estás artista Artest

Voz 2 12:46 hombre no torero torero sí relató

Voz 0874 12:50 es fue aparentemente el día que hizo esas declaraciones Alfonso Guerra su objetivo era presentar un libro no es un libro cualquiera este libro lo ha escrito

Voz 6 12:57 tú el autor es que en este mundo ustedes saben que hay mucho que crimen y otros que ponen el nombre la solapa este está escrito por el autor será todo lo malo que quiera pero mío libros llama guerra guerra

Voz 2 13:11 no pero ojo yo sí es muy malo muy malo prefiero que no sea mío pero sí es verdad pero momento es este hombre desde el PSOE no quiere que PSOE sabemos todavía si es que de que PSOE hablamos de muchas personas

Voz 0874 13:24 especifica cero uno PSOE

Voz 2 13:28 momento final

Voz 0874 13:30 en fin y aprovechó por cierto para darle una pequeña patada al libro de Sánchez Propios y extraños han atacado sin piedad al presidente y su capacidad literaria por ese libro que está a punto de publicar curiosamente el también él

Voz 17 13:42 lo que no puede ser es que este señor para seguir viajando el desfalco seguí yendo Dabo se seguir haciendo libros ya veremos lo qué es pero parece que va a ser francamente lamentable lo que leamos

Voz 1 13:50 es alguien que escribe todo lo que hizo pública yo lo primero

Voz 7 13:55 en cualquier cosa no pues ya pues eso yo lo haría una trampa yo le daría su propia tesis que no sabe que es suya Guinea Éste es el libro de es una mierda al gabinete que no sabemos lo que es pero que va a ser Frank para saberlo y decir que es en la

Voz 0874 14:15 lo peor es que tanto lío con el relator el Paqui Payá que hablábamos antes del PP para que para nada porque ayer anunciaba la vicepresidenta que los independentistas no aceptan el marco que proponen así que no va a haber negociación y mediación ni relator acción pero tranquilo Castelo que se mantiene

Voz 0376 14:32 las derechas no ayudan al diálogo sacan partido político electoral de la agitación constante de una circunstancia problemática

Voz 0874 14:45 claro esto contrasta mucho con el tono de Casado yo no sé si es el correcto no pero en fin la mani Se mantiene la pobre Calvo no le queda más que esperar sitio

Voz 0376 14:53 no es un delito soy culpable

Voz 7 14:58 el delito están enamoradas una lista que me lleven

Voz 2 15:04 estaba pensando estudiar ojalá mañana no sople el viento en Madrid entonces la nave Colón no no esté ondeando no pero todo el mundo sople las

Voz 7 15:12 quién contrata borrascas para que aquello no del Colón que llega hasta Cibeles que en Valencia hay una hay una

Voz 0210 15:18 la noche de Nochevieja se monta siempre una fiesta como en una fábrica abandonada que suele durar saque la policía tirarlos a las dos semanas más o menos como ya un sitio para vivir pues yo propongo eso como

Voz 2 15:29 con caravanas que se España que España empieza ahí de nuevo año pero eso es verdad eso empiece la reconquista en Colón

Voz 0874 15:35 sí

Voz 17 15:36 lo que estamos viviendo es lo más grave que yo recuerdo en política

Voz 7 15:39 más grave no te digo que tiene poca memoria porque la memoria

Voz 0874 15:44 decía la vicepresidenta que las derechas no ayudan yo iría Un poco más allá las derechas un poco de miedo

Voz 17 15:49 el presidente del Gobierno tiene que convocar elecciones de inmediato si no lo hace no descartamos ningún mecanismo

Voz 7 15:55 el recuerdo que Abascal tiene Pippa no pero yo no voy a un amigo de Jorge librarse Spanish People naif in your body y les dejaron ir claro porque no hablaban inglés no se podía dialogar con ellos

Voz 0874 16:17 lo que ha puesto serie quiere demostrar no sólo que es el líder más de derechas que hay en España sino que pueda pues tiene arrojo como dicen ellos los argumentos por ejemplo gestación subrogada

Voz 18 16:27 sí tenemos derecho a interrumpir el embarazo no tenemos derecho a traer vida al mundo ayudar otra madre que que tenía un cáncer no puede ser madre hay algo más bonito que ayudar otra persona hace padre que era una familia conozco muchos casos

Voz 7 16:41 pero me hacia el mar claro hay cosas más bonitas escúchame

Voz 2 16:46 qué ha pasado una cosa que le puede pasar a cualquiera que has dicho casado ya son Albert Rivera no

Voz 7 16:50 pues vale vale no digo yo estaba diciendo

Voz 0874 16:55 la Peridis y hasta sus sus monigotes se parecen

Voz 7 16:58 es verdad mañana en la manifestación

Voz 0210 17:00 lo habéis visto la segunda el Señor de los Anillos cuando parece que cuando habrá un momento en el que la manifestación parece que no va a ser nada y no va a estar guay igual que aparece Gandalf con un montón de caballos van a aparecer los de Vox

Voz 7 17:12 a ver si al alba mirada al norte y aparecerán como el ojo y luego no

Voz 2 17:17 fantasmas es el mago Blanco pero además de ver nada más blanco

Voz 0874 17:24 vamos a escuchar qué piensa del aborto casado o Ribera quemados

Voz 17 17:26 si queremos financiar las pensiones y queremos financiar la salud lo que deberíamos pensar es en cómo tenemos más niños como los abortados

Voz 7 17:34 pero bueno tampoco están diciendo a ver cómo aborto ya este niño ven para que la gente no quiere más niños pantallas por toda España con Pepa Pitt vendrán los niños se acercarán a mí lo que me

Voz 2 17:46 bueno todo lo que están haciendo es enviar mensajes para que la mani del domingo mole mucho porque estamos hablando de que él está invitando a que el domingo aquello acabé como el final El perfume debido a dos Chin Gando allí que quiere que todo el mundo

Voz 0874 17:56 venga hijos quieran hoy para ello no duda en utilizar cualquier momento para arrimar el ascua usar el otro día

Voz 17 18:02 a ver hizo el ganador de el Goya a actor revelación de Campeones hizo un alegato a favor de la vida diciendo dentro de su discapacidad intelectual yo sí querría tener un hijo como yo gracias papá mamá por tenerme oye yo y hay mucha gente aplaudir de los que luego pedían aborto libre también

Voz 7 18:24 pues que que me atendió

Voz 2 18:26 muchas vamos a escucharle pero

Voz 0874 18:29 quién quién piensa que este hombre Jesús Vidal es del PP está defendiendo

Voz 12 18:32 pero nada

Voz 19 18:33 que obliga a sus padres a mí sí me gustaba tonal un hijo como yo por qué todos los padres como vosotros mucho

Voz 7 18:45 sí hombre y mañana va a estar aquí el primero si Colón

Voz 2 18:49 tiene elogia sus padres sólo que un poco enrevesada pero muy bien pero no es gravísimo lo que ha dicho Casado lo de dentro de su disco

Voz 7 18:55 intelectual no estaba en una nota que ninguna no tiene decir no pero es que ahí estaba hablando de él

Voz 0874 19:02 pues ciento titular la tertuliana Paloma Zorrilla se da de baja en Vox tras ser expedientadas porque su marido dirige una clínica

Voz 0210 19:09 lo abortó ayer Hable con ella sí sí porque en el programa de este de Risto de medio día en cuatro que estoy bien

Voz 7 19:16 aclara que habían sido en la clínica fallando una amiga no gracias

Voz 0210 19:20 Dios nunca pero la la tenemos en pantalla estamos hablando con ella era gracioso porque la mujer dijo a ver yo me yo me he dado de alta pero al final sólo ha estado quince días digo pues no te lo que no cuenta

Voz 7 19:33 el tercer día de prueba caros para atrás y no nos han quedado

Voz 1 19:39 no se puede ser de ultraderecha sólo un poco quince días más

Voz 0874 19:42 más cosas la memoria histórica

Voz 17 19:44 pues Ariel y por tanto mi lecciones de esto lo que se pongan con el BOE ninguna sobre todo porque mi abuela vive de alguno no es mi abuela vive por tanto un respeto yo de verdad que a mí el debate de Valle los caídos y tal pues me siento más identificado del lado de los que fueron represaliados por Franco pero eso también era una legitimidad como nieto de represaliados

Voz 0874 20:04 tiene todo Casado eh porque todo lo menos Rosalía

Voz 7 20:07 a él lo para unir a España en persona a los niños

Voz 0210 20:09 como tontos a las personas como niños sea eso no puedo con eso Él dice que timado era el que no hace tanto tiempo decía aquello de

Voz 2 20:17 cuando ya con la guerra de la vuelo cola de no sé quién con la memoria histórica pues a lo mejor hay una cosa vuela ahí la lleva por decir esto hay una cosa ahí en en Casado que es la teoría de Castelo que es que conforme van pasando los días y se va yendo hacia los oscuro la voz de bastaría para que yo he preguntado

Voz 0210 20:35 tira no a mediodía en cuatro que estoy todos los días

Voz 12 20:38 si esas a medio día en cuatro no sé

Voz 1 20:40 todo es mentira deja de ver algún partido de tenis por ver todo es mentira

Voz 0874 20:44 otro otro titular en Andalucía Vox presidirá la Comisión de Cultura memoria histórica pero tampoco es broma uno es lo que es piensa lo que piensa no puede luchar contra sus genes no puede luchar contra eso por ejemplo esta semana en el Senado Ester Muñoz del PP

Voz 0277 20:59 sabe donde no se equivocaron fíjate qué casualidad hombre donde no hubo error fue en la partida de la memoria histórica quince millones de euros hombre ahí no hubo error claro que no fíjese quince millones de euros destinados a que ustedes de ese entierren unos huesos en lugar de mejorar los jueces y fiscales y es que hasta enero

Voz 8 21:16 ya sabemos a qué se dedican los senadores desfiles

Voz 2 21:21 es que me perros me parece una de Hombres mujeres y viceversa que hay un carro que es polemista que están entre el público y solamente se levantó para decir una burrada y sentarse en el trabajo Hernando Fernando si polemista todo lo contrario un relator se polemista

Voz 0874 21:37 a de la derecha es que siempre que se equivoca de sí que pasa si no no hay ningún el caso este también

Voz 20 21:42 si piensan ustedes que este grupo parlamentario va a pedir perdón que la señora Ester Muñoz va a pedir perdón por lo que dijo ayer están ustedes absolutamente equivocado

Voz 2 21:50 ha dicho sea dichos terrenos y tan equivocado pues nadie me van a comer todo es que hay un concepto ahora

Voz 0210 21:56 está muy desmarques sin complejos

Voz 7 21:58 estos son tal sin complejos que no tiene nada que ver complejos con dicen dice lo que piensa lo que piensa que nadie dice lo que piensa porque si no el mundo se vendría abajo bueno todo esto es lo que dicen porque su amigo ha bastado tiene Pipa que digo lo que he visto conclusión si algo

Voz 21 22:13 se ha podido sentir ofendido por mis palabras lo siento profundamente jamás yo asumo la responsabilidad de no haberme expresado bien yo lo que quería decir es que este Gobierno lo que tiene que hacer es olvidarse de Franco dedicarse a trabajar por la justicia

Voz 1 22:24 sí sí ya dice que está hablando de Franco cuando la voz de huesos ya

Voz 0210 22:28 quería hacer una broma de no sea como en el tergiversada

Voz 1 22:31 cuerpo de Frank Blanco eran os voy a dejar

Voz 0874 22:34 descansar un momento viene me he entrevistado con el que podemos hablar de muchas cosas muy interesantes creo pero hay un titular que tienen que ver con sueldos también la ex jefa de los telediarios pide ser defensora del espectador de televisión española porque su actual puesto que creo que es redactora jefe no recuerdo mal afecta a su dignidad ese actual puesto está pagado con casi siete mil euros al mes pero bueno pero afecta a su dignidad

Voz 0210 23:00 en el umbral de la pobreza pero a él le ofrecería un puesto de redactora jefe en cualquier sitio

Voz 2 23:10 qué me tengo que trabaje como farsa os puedo Salva relatora relatora jefe oye sabéis en Google está la letra entera el esquí solamente la primera parte planada mañana digo no puede cuenta sólo me ese la primera la de Franco

Voz 1 23:23 ah mira vamos a parar

Voz 8 24:52 hay canciones que cuesta mucho

Voz 0874 24:54 cortarles interrumpir las veremos si te vas una Antonio Castelo con Pedro Aznar y con Jorge Ponce el miércoles que viene por cierto creo que es el día

Voz 1 25:02 diálogo internacional o nacional de lo que sea de la radio

Voz 7 25:05 ah pues para dedicarte a esto tienes clarísimo estudió en la radio

Voz 2 25:11 no se queda movida este caso yo me han dicho que diga que es jornada

Voz 0874 25:16 puertas abiertas creo que tengo que decir que se puede venir a ver si vamos en directo tampoco estuvimos

Voz 7 25:20 no somos miércoles fiable pero a cambio

Voz 1 25:24 nosotros el sábado sí que hacemos jornada de puertas abiertas hay mira quería meter aquí de Bahamas tenían por cierto el miércoles todavía la faz de Colón estará todavía no

Voz 7 25:34 ha sí

Voz 2 25:38 con goles es que te digo aquí pues ya el miércoles día bueno para ir a beber te los culos de los de los cubanos por favor que será como que ahora han sobrado mucho José Manuel me parece que

Voz 0874 25:47 el yo decía esto porque ahora vamos habrá también un poco de radio o poco vamos a dar mucho de de radio la persona que está asentado en este estudio yo creo que no nos conocíamos personalmente pero teníamos un enorme amigo común con el que los dos hemos trabajado muchos años

Voz 22 26:01 yo haciendo radio con él correcta claro

Voz 0874 26:05 Carlos Llamas Santiago de Santiago Alcántara periodista musical uno de los grandes de la crítica musical en este país lo que seguramente poca gente sabe fieles de la Cadena SER seguramente de votos de Carlos Llamas y desmemoria radiofónica Carlos y tú es un programa de deportes tío

Voz 14 26:24 Incora los domingos Maxi cinco horas estamos solos no tenemos conexión con nadie pues no teníamos corresponsales con lo que decía entonces era la radio el transistor que teníamos

Voz 0874 26:34 pero es caro es el Deportivo contaba y lo que se contaba aquí en Radio El País

Voz 1 26:39 en serio cuando estaba escuchando pero no sé si lo decía pasa

Voz 14 26:43 que nos adelantamos tuvimos de comentaristas a Ramón Mendoza antes de ser presidente a Jorge Valdano antes de que fuera comunicador que

Voz 2 26:52 bueno entonces ya tiene la fin con el resueltas

Voz 14 26:54 pues Iturriaga que la ponen micrófonos más allá de eso

Voz 12 26:57 dado que fue claro

Voz 14 27:00 es una televisión también con un programa que hacía yo en Telemadrid esas dos apareciendo de fama de a en sus venir

Voz 0874 27:06 quedáis tú y Carlos al micrófono hablan hablando de fútbol más directo aquí libre directo Carlos tengo que decir que yo te hemos pedido que a ver si podía recuperar una grabación Abascal alguno de esos programas tengo tener ahí una grabación era ningún sitio me encantaría escucharlo de la Peña Emilio de la Peña que ha sido jefe de economía en la Cadena Ser

Voz 12 27:26 metía la cuña innecesario me lo dices libro de directo

Voz 0874 27:32 por favor búscame esa grabación ahora por delante no como era Carlos haciendo deportes información se enfadaba mucho

Voz 14 27:40 que no lo pasábamos muy bien porque hombre yo venía de ramalazo o más Fumero y entonces sí que le dio un punto de humor que contrastaba con su sobriedad y y bueno él era del Atleti yo del Madrid no lo decíamos entonces no sé yo eso decir

Voz 2 27:57 de la gente lo sabía algo de lo que estoy en contra

Voz 0874 28:01 gente obviamente no sabían no se se te ve el plumero sí

Voz 14 28:04 hombre yo eso también daba cierta enjundia a esas cinco largas horas no nos gustaba a los dos muchísimo el baloncesto la NBA entonces no no era fácil ver los partidos de la de la NBA bueno Ramón trece en la en alguna madrugada helados y tal pero poco más sí que potenciamos bastante el baloncesto y hay que viniera gente como Juanma Iturriaga y sobre todo nuestro ilustre Fernando Martín no que se nos hizo

Voz 12 28:29 mira amigo ahí ahí ahí

Voz 0874 28:31 poca gente que sabe esto pero en fin Carlos tú te acordarás Carlos Llamas antes de ser periodista justo antes si no recuerdo mal por lo que me contaba él era el que llevaba la taquilla un polideportivo yo creo que fue Emilio de la Peña el que les dijo Tío tienes que venir El País porque tienes la porque tienes suprimir la cabeza que tienes

Voz 7 28:51 pero como lleva de Vila la taquilla que hacían para que den fichen para es pues creo que en la taquilla claro

Voz 0874 28:57 no es que llegaba alguien me decía me da una pista de tenis para las dos

Voz 7 29:00 hay que era mucho

Voz 12 29:04 detrás de otro siempre si negro mira ya

Voz 0874 29:07 son muchos que estudió cinco horitas de Escarlata

Voz 2 29:10 además tomando el estudio estaría fino oye

Voz 0874 29:12 Carlos hizo el el un viaje diferente al tuyo el el en Radio el país y luego cuando la SER compró Radio El País compró pues no sé si se puede decir compró fusionaron el desembarco de Normandía además es que fue al revés por complacer pero en fin vamos Carlos pasó forma parte de la SER tú ya había empezado en la SER cuando te fuiste al país

Voz 14 29:33 yo ya había estado en la SER con Jaime vale ya empezando a hacer el flechazo Jaime Lobo después de mi llamó a Guillermo Fesser y ahí fue el embrión el Flex de lo que luego fue más fuma porque Gomaespuma se creó cuando Martín Manuel Martín Ferrand creó Antena tres de Radio dijo esto gracioso es de aquí voy a unos para allá él quería al bueno que era Jaime varilla y se llevó a los otros tres Jaime estaba aquí en planta

Voz 12 29:59 ella era histórico

Voz 14 30:02 sí sí sí aparte de un cantante compositor y ahí en solitario publicando discos para Sony llegaron a estrella nosotros éramos un esprín cadetes que íbamos a subir a la cola de hecho esto está mal que lo diga pero único que cobraba durante año y medio de hacer radio fue él nosotros tres ruso todos los días teníamos que entregar el carné para entrar

Voz 1 30:25 porque tenía pinta de sospechosos me vine ayer tarde un año antes tarjeta también me costó bastante se ahí empezaron a

Voz 14 30:32 a las primeras entrevistas a Joaquín Sabina Javier Krahe acá a a Cadillac Mecano una primer que salen promedio es en el sexo con nosotros

Voz 0874 30:42 entonces se convierten lo que es cuando tú dejas

Voz 12 30:45 en el tercero de Martes y trece si yo era

Voz 0874 30:50 yo creo que era un foco como el mudo no como Harpo yo no era muy

Voz 2 30:54 hombre el pelito lo tienes el pelo tanto

Voz 0874 30:56 por la mímica y por la porque no tenía la labia que tenía Jaime que tiene Guillermo dijo Luis Guillermo dejabais otra cosa no les sobra pero madre mía que recuerda de Radio El País desde luego recuerdos y añoranzas hubiera casi común al cielo

Voz 14 31:12 sabes primero porque estaba en la quinta planta de de Miguel Yuste y el país no estaba la quinta planta todo nuevo todo moderno con una computadora amenazante grandísima que se llama la ganábamos Mister Harris y esa era la computadora que amenazaba cada uno de los empleados de Radio El País que siempre nos amenazaban cuando hacíamos protestas y demás sino reuníamos la parte así la laborista o laborista y sindicalista de nos decían pero tenemos Harris pueden mandar a la calle

Voz 12 31:42 no no y alabó metía todo lo cual fuera no eso sí que alguien se P programada

Voz 14 31:52 dice dice muchos programas allí hice de deportes e hice información nacional con Luis Fernández

Voz 12 32:01 claro guardados para Lucas

Voz 14 32:05 con esto hemos vivido los de informativos enfrente José Miguel Contreras que era los de programas no voy yo ya hay un poco de

Voz 0874 32:12 eso perdura eh de competencia

Voz 14 32:15 Miguel hizo todavía existe esto yo siempre he sido madre de la familia de virus Fernández Juan Lucas no Juan Lucas sin duda alguna ha luego te voy a soy una foto de Juan Ramón Lucas de Carlos Llamas con mis padres y conmigo en mi casa de Londres cuando yo perdidamente cuando sedes si se produce este desembarco de del país sobre la Cadena SER yo estoy en excedencia de Cuba en excedencia me voy a Londres un año a Channel Ten a ganar que fue el primer el primer canal de televisión privado español como todavía no estaba un aprobaba la Ley de las televisiones privadas Calviño crea una crea Channel Ten crean el diez emite desde Londres por satélite a unas seiscientas playeras que había en toda España que no había nada más no pero ahí conocí a Daniel Écija hay conocía a Marta Robles hay a unos profesionales fantásticos que estuvieron en el homenaje el pasado día veintiocho oí y me encanta reencontrar

Voz 0874 33:15 cuando has hecho todo lo que has querido en la radio evidentemente es que te he dicho que no echo mucho de lo que he querido

Voz 14 33:22 sí

Voz 12 33:23 pero ya sabes es lo que dice yo lo tenían país no eh

Voz 14 33:27 esta expresión no existe como tal la tienes que conquistar cada día peleas por alguna rendija del muro alguna vez fracasa es muchas veces dices joder lo conseguido ha conseguido esto pero radio pues como son por una razón es a veces de de necesidad de audiencia en el caso mio ahora pues por cambios políticos y demás que hay pues siempre estás ahí pendiente de bien que hacer alguna vez que se te dice

Voz 0874 33:55 oye más te cuesta mucho pero una pequeña montaña de fotos que es lo que te habíamos pedido para ir repasando un poco una alguna o algunas de ellas no precioso esto es como ir a la eh hay que pensar que fotos ahí podemos poner alguna en redes te importa si cuando todas las que quiera aquí están estos Radio El País claramente un transistor esto es esto es los antiguos eh

Voz 14 34:13 esa foto probablemente sin probablemente esa foto me la hizo Carlos Llamas

Voz 22 34:18 no me digas claro

Voz 14 34:20 luego yo lo hice la las usa tendrá la suya

Voz 12 34:23 está claro tiene sentido me encanta me encanta

Voz 1 34:26 este momento todavía más allá de la nostalgia yo me fijo en el plazo que cabrón cuando hablando de relevo tiene esta foto eres tú con tu Elton John justo cuando se te los implantes también sí

Voz 12 34:38 no todo el mundo era muy punk yo era muy fan tutte

Voz 4 34:41 yo hubiera

Voz 12 34:43 yo creo que quería ser ancla estos Michael Jackson Erwin falla hostil

Voz 2 34:47 hoy en la entrevista es por la calle Weiss paseando y eso es la hacerle entrar

Voz 1 34:50 sí al lado en la plaza venga ya me dirás

Voz 12 34:53 Zidane Helguera musical aplazar la luna entonces

Voz 2 34:55 no es de micrófono con la agravante claro pero eso ibais paseando para

Voz 12 34:59 yo no lo hubiera los guardaespaldas

Voz 14 35:00 el basket al verme tan jovencito él dijo dejarle Elejalde

Voz 2 35:06 queriendo decir no

Voz 12 35:08 buenos días

Voz 2 35:10 a tocar ahora no en junio no decir bueno me lo hace si si me para tocarme tienen echándole una hora y cuarto la última canción la desde el helicóptero ya fue

Voz 14 35:20 el recuerdo es muy amable ir luego el entrevistado varias veces es increíble dijo tu madre viviendo aquí en España desde hace treinta y tantos años hasta que se murió eres incapaz de decir ni siquiera hola era espectacular luego como cuando ya era novio de David de su esposo David

Voz 12 35:38 es un documental El documental único sobre el Ton John en el Prado del Rey se hizo una conferencia de prensa con un montón de gente yo fui el moderador

Voz 0874 35:48 el documental de David Fornés El novio siguen juntos por cierto mantiene relación con este tipo de gente tienes el teléfono del Tour

Voz 12 35:56 no no no no

Voz 0874 35:57 tanto no no no no con la

Voz 12 36:00 mayor relación que tenemos con muy buena muy buena gente como Jackson Brown ha bueno entonces ahí lo digo pero se lo hago este y los te dice ahora frenen mi osea te lo dije me dijo lo más bello que me han dicho jamás que era que era el musicólogo

Voz 0874 36:19 muy de medios de comunicación más importante que había conocido en serio te dijo eso eh yo yo ya lo dejaría todo eso ya está nunca lo he considerado musicólogo porque

Voz 12 36:28 la transacción que me dijeran

Voz 0874 36:30 Xicola y me oye vamos a recomendar tu programa

Voz 12 36:34 días en Radio tres si de una a dos de la tarde una hora menos en Canarias te he dicho antes que lo hago todos los días previos como lo oye

Voz 0874 36:41 Eric Clapton sí

Voz 12 36:43 en un momento del duro duro porque yo podríamos hijo de cinco años que se había tirado treinta y tantos en Nueva York

Voz 22 36:53 eso fue en España esta foto eso fue en Londres en las afueras aquí estás con Miguel Bosé una época muy distinta e de los dos

Voz 12 37:06 de Alejandro Sanz tienes varias Alejandro tienes una foto en la que está Joaquín Luqui ahí estábamos en la plantilla de fíjate la plantilla de los cuarenta yo siempre la llama vértigo que era bastante poco correcto Fernán disco

Voz 2 37:21 por eso programa Tony Aguilar cuando era rapero ese programa de vértigo yo lo diga tú estás hablando a Valencia

Voz 12 37:30 Alejandro Magno Halle no es la primera aparición de Alejandro en medio de comunicación

Voz 14 37:36 Televisión pisando fuerte

Voz 12 37:39 pisando fuerte Phil Collins Cotelo y contexto era una reliquia pero con Genesis vino eso luego A5 ni le conocí años

Voz 22 37:46 antes el usted Genesis muchísimo si vale vale

Voz 1 37:50 comprar una bueno pues pues en la que les gustan con alguna vez tenía que

Voz 2 37:58 mira mira por más que lo mismo había peliculón

Voz 12 38:04 bueno aquí no conozco no di quiénes son esos esos son Carlos Llamas dijo no me lo puedo creer en Londres el decías en mi casa de Londres pero si es que no se conoce súper joven cada uno está levantando su propio mira

Voz 2 38:19 bueno una coleta yo me acuerdo queda tienen ahí como como como Juan Carlos Juan Ramón Lucas con coleta Juanlu quién ha sido

Voz 0874 38:25 jefe nacional en esta casa cuando yo entré él ya estaba allí me parecía muy respetable llevaba coleta llevaba una coleta pero como la de Pablo Iglesias

Voz 2 38:32 quédate ahí pues te

Voz 12 38:34 más fíjate tendría veintí

Voz 0874 38:37 cuatro horas entendía momentos para los treinta seguramente yo creo que en mi casa de esa casa de Londres fue donde sí

Voz 12 38:43 sí se empezó a donde germinó empezó a germinar lo media no porque ahí estaban les Varela estaba Daniel Écija pues también siempre Torreal Alfonso Mardones mucha gente que viene dieron buena piña y con Emilio Aragón que con Freddie Mercury estuvo también también ha firmado el disco que hicieron juntos

Voz 14 39:06 oye Freddie Mercury en la en Covent Garden en en el Teatro de la Ópera de comen Garden quizá yo una presentación ahí le pudo entrevistar presionando

Voz 2 39:17 oye si estás hablando súper bien no me puedo creer que no haya habido algunas especies Jaime

Voz 0874 39:22 es antipático que este es jueves

Voz 2 39:24 sí que me he encontrado jamás protagonismo

Voz 14 39:27 la letal con

Voz 12 39:29 con Danny Glover y con Mel Gibson una estúpida elemental así ido la vida exactamente lo dije te irá muy mal pero mira te voy a contar una cosa sentido que me pero esa teoría me pegó un puñetazo no pero yo soy yo creo que estaba ahí Coca

Voz 1 39:45 hasta arriba bueno vamos a vamos a decir que es probable cuando cuando vino a España

Voz 0874 39:52 el día después del concierto porque fuimos todos los que nos interesaba la música yo me aposté en el Palace desde por la mañana con una copia de mi Queen la kilos no para que me una a los cuatro salió Brian May lo firmo maravillosos enrollado con nosotros está algo mío muchísimas Miguel John Deacon

Voz 14 40:08 no

Voz 0874 40:10 el Clooney no te puedes imaginar que apático fue iba como dos guardaespaldas nos mira como diciendo

Voz 0210 40:17 muertos de hambre que es verdad que el veremos no que sí tengo un disco firmado por tres pero me falta el cuarto ahora está super de Moha mis primas hable encanta Queen por la película me siempre ha sido totalmente a los chavales de ahora es cómo vas a mis primas tan locas concluir y me hace mucha gracia de qué es lo que más nos gusta hemos visto la peli muy gracias a la prensa

Voz 0874 40:38 tú que las todo y lo ha sido todo en la música Santiago en la situación ahora mismo de la industria discográfica en la que ya nadie saca discos por ejemplo saca canciones como mucho en la que ya la radio importa menos antes la radio lo era todo no sé

Voz 14 40:51 pero pero yo creo que es una actitud de los programadores de radio que se empeñan en seguir con la mentalidad del siglo XX eso ya desaparecido yo creo que increíblemente lo voy a volver a Radio que los años veinte en Nueva York

Voz 22 41:07 cuando se iba a a a

Voz 12 41:10 el Waldorf Astoria y desde allí hacían toda la programación había unas mujeres que hacían unos coros con los de todas anuncios de publicidad con la orquesta de Diu kellington y allí hacían programas entrevistaban a todo tipo yo creo que hay que volver con público yo mirar ni calles la calle Valverde está aquí a dos

Voz 0874 41:30 sí sí

Voz 12 41:31 yo vivía ya hasta los veintidós años con mis padres porque

Voz 14 41:33 la casa

Voz 12 41:34 mi abuela ya tenía el carné de la Cadena SER de Radio Madrid encarne verde pero para que valía para muchas cosas para entrar y ver actuaciones con perdone

Voz 2 41:44 suegro venía aquí a comprar discos era público

Voz 12 41:47 que volver porque es la diferencia que nos va a diferencial sobre todo de la en la radio musical de Spotify de Youtube esto que dice no es una tontería está hablando

Voz 2 41:55 en directo que hay que volver a ese pálpito

Voz 12 41:58 esto yo no quiero hacer entrevistas en mi programa sino vienen

Voz 14 42:00 a tocar

Voz 12 42:01 porque ya para lo que pincho lo pueden pillar interpusiera claro pero el pálpito que hay claras nervios que tiene cuando se equivocan vuelven a empezar por eso como partido de fútbol Saëns ese igual que los conciertos se retransmiten tan vale serán retransmitidos siempre tan mal el radio bien en televisión que nadie ver pero sabes que salía

Voz 0874 42:22 ser lo que tú dices una guitarra un par de micrófonos a cantar ahora en este espacio aquí lo hacemos con público muchas veces si es verdad que toca la gente cada vez que viene alguien que ya es un poquito más importante no no claro el sonido les da un poco igual pero tiene que venir con maquilla con gente hay que buscarle una habitación verde que dicen ellos no para ponerle en este color rojo y quizás

Voz 14 42:43 yo olvida cuando era pequeño nadie yo voy a salir de aquí con una guitarra porque le hacían tocar en todos los sitios se estaba buscando la vida una entrevisté en esa foto yo estoy cuarenta yo les pregunte qué bueno sería tener una guitarra ahora hay dársela hay que nos contarás alguna canción acogió mosqueo cuestión no he visto aún jefe cuyo nombre no quiero recordar tiene las tema bueno

Voz 0210 43:08 yo creo yo creo que es la la radio ahora es verdad la radio musical y enganchar con la gente es lo que le puede salvar totalmente porque como un evento en directo como la gente participando de eso es la única manera porque si no claro tú y todos los chavales ahora

Voz 22 43:26 están enganchados al streaming no

Voz 12 43:28 no no hay nada no hay nada como el once de febrero de año dos mil ocho que unos chavales seis chavales tan todo el fin de semana haciendo unas cajas de su primer disco van a sacar el once de febrero entonces acabo los lunes no lo bien las novedades llegar a mi programa justo ese día si hoy sale el disco Un día en el mundo de Vetusta Morla tenemos aquí a Vetusta Morla llevábamos años juntos esperando ese momento cuando tocaron ahí con esa emoción de que por fin claro las

Voz 2 44:00 han sonando en la radio a hablar de lo han hecho muy bien

Voz 12 44:03 dos mil Caja de ejemplares que ese guión agotar todas en en dos semanas esos momentos que es lo vas contando con la radio les vas comunicando yo esté hablan eso eso no hay nada que no pero Saviola en ninguna parte

Voz 0874 44:17 oye te agradezco mucho la visita aunque te pille cerca en la emisora todavía y la conversación

Voz 12 44:21 no me vi yo vivo en Galapagar pero

Voz 1 44:24 ahora yo te has largado fuera de Madrid no tengo

Voz 12 44:27 cinco mil discos y no pagar el espacio

Voz 1 44:31 eso dijo Pablo Iglesias exacto que ponéis todos enfrente del de Pablo y Piqué música pone la mano muy alta no voy por ahí mil gracias un abrazo gracias hasta luego está lo que vosotros también esta mañana