¡Putos felones, joder!

Voz 1235

00:59

para insultar hay que valer como Pablo Casado para empezar sólo hay que valer para eso cuando te acostumbras ya no quieres hacer otra cosa es más fácil que razonar además no sabes razonar tienes tantos insultos en la cabeza que te levantas pronto para darle salida sueñas quiere ese líder de la España que madruga precisamente para insulta quizá pones el despertador y así insultar antes que nadie insulta Sara aire a Leo en tus sueños insultar sin mirar a quién como aquel señor que seguía un partido en un puff escocés de pronto se puso a gritar a un centrocampista de su selección que haces pedazo de burro serás bastardo Cacho inútil de mierda cuando le preguntaron qué pasaba aclaró que el centrocampista era su hijo insultar es un trabajo que nunca está hecho insulta se insultan y no dejas de insultar no te guardas un insulto sino insulta a seis temor y días de no insultar porque te reventa harían los insultos por dentro y temen en Haría insultan por salud porque amas el odio porque los que no piensan como tú son unos putos talones joder