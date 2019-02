A vivir Madrid | Sidecars, cuestión de gravedad

Voz 1 00:00 de

Voz 1751 00:15 lleva más de diez años de carrera y cuando todo esto empezó en su barrio es un ajustándose para hacer rock harían con muchas cosas tendrían como todos muchas metas no sé si si llevar el Roca los teatros será una de ellas sí de Cars están de gira visitando los principales teatros de nuestro país presentando cuestión de gravedad en Madrid con dos fechas el lunes once de febrero que van a estar en el Nuevo Alcalá el veintiséis de febrero lo harán en el nuevo Apolo esta mañana aquí en A Vivir Madrid con nosotros Juancho qué tal buenos días buenos días Hervás qué tal buenos días muy bien Rulli que tal como Alemania asumido con Sergio pero él dice que ha venido solamente a tocar se ha puesto al lado el teclado ya ha dicho yo me quedo aquí no

Voz 1751 01:02 bueno muchos agoreros llevan diciendo que el rock y el teatro mucho tiempo están en crisis que son animales en peligro de extinción pero

Voz 3 01:10 no habéis llegado vosotros os habéis juntado de repente habéis conseguido que funcione creo que es un espacio maravilloso para ver música en el que se generan silencios porque la gente está escuchando al final nosotros pues pasamos muchas horas de local viendo los entresijos de las canciones los arreglos porque una cosita u otra entonces mola mucho que te escuchen también las salas todos queremos cantar y gritar y bailar que también mola mucho pero Malaca hay un espacio para hacer música hay que la gente escuche incluso AIS consigue que la gente grave Mena que escuche más

Voz 4 01:44 este es difícil ver ella habría que revisar teléfonos móviles en la entrada ahora es un momento además en en el que has experincia se graban antes que seguir no dice estoy aquí pero nadie habla de lo que está viviendo nadie se mete en su experiencia no es más importante dejarlo guardado es importante para no verlo nunca que sabes que dejarlo guardaron más que disfrutarlos que tú no eres

Voz 1751 02:07 de de guasa de redes sociales nada eso no te gusta nada

Voz 2 02:11 no es que no me gusta nada bueno igual si no no siento que no es para mí sean me parece que es muy bueno para muchas cosas muy malo para muchas otras pero pero supongo que no no me apetece disfrutar de las ventajas ni comerme las inconvenientes

Voz 1751 02:28 estamos escuchando locos de atar

Voz 1751 02:35 hablando de la gira de teatros que no es la primera vez que lo hacéis creo que cese en otra ocasión esta es la segunda vez pero quiero que me contéis como surge esa idea no de de seleccionar de hacer esa gira esa ese teatro tour de ir recorriendo los teatros de España que esto es una cosa como muy de comediantes tan

Voz 0780 02:52 qué tal si eh yo creo que nos quedamos con una muy buena sensación con la gira anterior con contada escuelas eh que bueno al principio iba a ser una gira de cuatro teatros sólo por infraestructuras nos daba para más y acabar sino una gira de casi cien conciertos la cosa ha salido bien y este año acto la gira Agustín agradar Ron como fuerte salas no querían volver a salas queríamos que creemos que cuestiona gravedad es un disco muy bonito para vestirlo en un teatro

Voz 1751 03:22 de hecho es un disco que hay que escucharlo todo del tirón no porque así se encuentra el sentido creo que si es que nosotros somos el romántico

Voz 2 03:30 es que todavía hacen eso entonces lo concebimos el disco el orden de las canciones no es porque sí ni nada no creo que toda esta hecho algo y es bonito en el escucha

Voz 1751 03:40 de seguido no cuál es el camerino más lo con el que habéis estado esta gira de teatros que sea año más loco de teatro

Voz 5 03:47 no tenemos un problema en los teatros que es que claro tienen programaciones residentes musicales entonces nos tocan los últimos camerinos infecto es de cada teatro llegamos a un teatro en la Gran Vía diciendo somos increíble ya verás que camerino champán caviar llegamos al cuarto escobas y nos tenemos que meter quince personas bastante cómico

Voz 1751 04:07 pero si alguna vez os habéis quedado a ver la programación del Teatro en cuestión de la gira que lleváis sonó

Voz 0780 04:13 no no no fueron normalmente suelen ser días seguidos entonces tocamos en un sitio y al decir vamos en otro

Voz 1751 04:19 el nuevo Apolo y el Alcalá Alcalá los conocía desde antes de la anterior gira pues la pena si esto esto es los que los que

Voz 2 04:26 habíamos hecho anteriormente el Rialto y el Calderón Lope de Vega que son los otros tres que que hacemos en total son las que estamos vírgenes ahí todavía

Voz 5 04:35 a lo grande como El Rey León en el Lope de Vega

Voz 4 04:39 pero vosotros rugir como el son sólo un poquito más fuerte no lo es cuestión de gravedad que está formada por trece canciones una de ellas es esta amasijo de huesos

Voz 1 04:53 es bonito cada Medina arde otras siempre delante

Voz 1751 05:03 me han contado que para el videoclip perdisteis la colaboración de de vuestros seguidores sí

Voz 2 05:10 la verdad que a mucha gente nos mandaba fotos de de su de su historia con la canción de amasijo de huesos si esta canción pues para para mí es la canción comía hermano porque no se queda con mi amigo porque no sé cuentas o con mi perro porque entonces cada uno se lo lleva un lugar que que alguien recuerdo quién ahora mismo ver alguien del equipo dijo oye que no reunimos todavía estoy hacemos un vídeo para la gente no irá a la gente

Voz 1751 05:37 ellos mandan

Voz 2 05:38 Nos mandarán un montón de fotos maravillosas la verdad que no hubo nada raro no nada menos recordemos podamos contar nada de hecho fueron tantas que al final me parece que fue imposible meter el cien por cien porque porque no todo el mundo lo envió por la vía que eran al final se tuvo que quedar algunas cosas fue Juancho

Voz 1751 05:57 hacia las letras y cuando salió cuestión de gravedad bueno pues os lo Castells creo que fue número uno en iTunes llenas tesis Riviera enseguida se agotaron las entradas yo recuerdo leer las entrevistas no que que te te decías no es que mi miedo al sacar este disco es estar demasiado expuesto yo no sé a cuánta gente tuviste que decirle que que no soy yo el de la historia sino que que es que un amigo que lo estaba pasando

Voz 2 06:20 pues creo que cometí el error de decirle en las cuatro primeras entrevistas que era una histeria mi ahí ya ya no pude echarme atrás no ha pues buen tire para adelante al principio cuando estaba grabando el disco y empezando tenía toda la historia muy reciente y todavía era un poco viaje astral para mí pero pero luego ya cuando salía de gira empezó a hacer promo y ya lo estaba viendo como una historia

Voz 4 06:45 también ha dado tiempo a pasar por el barrio para mediados una en esta gira que estáis haciendo o no la nueva furgoneta suelta muy pasa hasta el miércoles jueves y Alameda de Osuna que es la SER ha salido mucha gente muchos músico pues qué creéis que clima tiene es no sé si estar cerca el aeropuerto es algo que es es pues hemos dicho

Voz 2 07:06 fantaseando mucho con esto lo cierto es que bueno que han salido a grupos muy guay de ahí que han salido muchos grupos para para el tamaño que tiene el barrio no porque salir a miles de grupos de Vallecas de Hortaleza pero son enormes y muy chiquitito y han salido unos cuantos grupos creemos que es por imitación un poco que las generaciones más jóvenes veíamos a las generaciones mayores que iban con el pelo largo y con guitarras al parque la vía que había una vía del tren por la que ya no pasaba un tren yo creo que todo es cuando teníamos catorce años queríamos una guitarra así que o una batería o lo que sea no así que creo que por imitación un poco como en un barrio de de Inglaterra que a lo mejor se juega al fútbol y los chavales quieren hacer las pruebas para jugar en el Manchester no pues aquí es aprender a tocar canciones para para él divertir T para dedicarte a esto y para ligar

Voz 4 08:03 vale pero por ese orden o al revés bueno me gustaría tener un recuerdo de Juancho castigado en verano diciéndole a Leyva tío me gustaría tocar la guitarra cuántas asignaturas se quedaron amigo ese están está bien decirlo si me quedaron me quedaron muchas de ellas gimnasia

Voz 2 08:25 sí aseguro que sí yo creo que te da menos inglés a lo mejor verano eso sí está simplemente tenía todo un verano hay de encierro por delante si quería aprender a tocar la guitarra entonces pues el metraje

Voz 1751 08:39 detrajo trajo Leiva una guitarra o si bien

Voz 2 08:41 me trajo el metraje una guitarra detenía ni dinero ni guitarra y entonces él me dijo tienes a tres meses Le pedí yo que quería aprender y me dejó una guitarra Suria

Voz 1751 08:51 diez más diez años después estas aquí sentado estáis en un estudio de radio con esta gira que se está llevando por todos los teatros paséis por dos más en en Madrid con con más fechas esta canción se que no pertenece a ese disco es contra las cuerdas pero me gustaría que la escuchemos cuánto de Madrid encierra esta canción

Voz 2 09:16 pues mucho mucho es realmente las la ubicación de de el setenta por ciento de mis canciones en Madrid porque yo vivo en Madrid y las cosas que me pasan aquí y me gusta poner nombre a las a las cosas con escribo me gusta a poner el nombre de un bar más que decir en un bar o o decir el nombre de una estación de metro en vez de eh creo que esta canción pues bueno agua él hago alusión al café en Madrid es un lugar que me me apasionaba hay que el que ido muchísimo no hay ahí se desarrolla gran parte de la canción

Voz 1751 09:50 me gustaría terminar preguntándonos a cada uno de vosotros cuál es vuestra definición del rock

Voz 2 09:57 qué buena pregunta qué difícil

Voz 8 10:01 para mí el rock o el rock and roll

Voz 2 10:03 en este caso te voy a decir el rock'n'roll que no es exactamente lo mismo para mí para mí El rock'n'roll es no saldrá un un estilo de música o un ejercicio de estilo sino que se ha ido ampliando a una actitud de una manera de de entender la música y por lo tanto la vida

Voz 5 10:19 pero a mí es también el máximo exponente musical y una forma de ver las cosas la vida de todo vamos es que se puede extrapolar hasta la pintura a la escultura el rock no es sólo música

Voz 1751 10:33 pues nos vamos a escuchar en directo estaréis en dos teatros de de Madrid en los próximos días en el Nuevo Alcalá en el Nuevo Apolo pero os queremos escuchar aquí en A Vivir Madrid antes hacer amasijo de huesos Juancho Sergio os escuchamos

Voz 10 11:05 a mí me llena Hermes siempre giras la cara puede que esté a la las a mí me lo más nada queda siempre eh

Voz 10 13:28 treinta y en el que que ir hacia mí importa me puedo ir a mis hijas

