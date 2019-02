A vivir Madrid | Sheila Blanco canta a las poetas del 27

Voz 1 00:00 Ramón

Voz 3 00:08 así la blanco la reconocerán porque quizá hayan escuchado esta canción au lo hayan descubierto hace años cantando con la Larry Martin Band o hayan ido al Bobby jazz a ver su todo es Win

Voz 1751 00:18 por cierto has sacado nuevo disco lo hablaremos de eso pero algunos de vosotros la red conoceréis porque es colaboradora de esta casa de La Ventana con Carles Francino también en sofá Sonoro con Alfonso Cardenal Sheila Blanco qué tal buenos días muy buenos días vaya repasó City

Voz 4 00:33 dije y creo que me dejo cosas pueda eh creo que sí algunas bueno es que

Voz 1751 00:38 me un bombardeo es difícil esta esta mañana vamos a excluir algo más algo que muchos no conocíamos y es que has decidido visibilizar a las mujeres de la Generación del veintisiete esas mujeres olvidadas ninguneada no que descubriste hace algunos años ir porque el mejor homenaje se era

Voz 0738 00:56 era cantar a estas mujeres pues era mi granito de arena sabes yo decía como puedo yo hacer sentir a la gente la emoción que yo sentí cuando cuando hace tres años justo ahora conocí el trabajo fantástico de Tania Bayo con con su libro y su documental A sin sombrero como puedo yo aportar desde desde mi persona y la mejor manera pues era cantando y tocando y haciendo música de esos poemas de estas mujeres para hacerlos más accesibles

Voz 1751 01:27 será hoy a partir de la sed y media en el teatro de del barrio poetas del veintisiete en la voz en el piano de Segi la blanco pero si la dices que cuando empecé a estudiar este la Generación del veintisiete con con tus quince años si te pasó totalmente inadvertido que no hubiera mujeres

Voz 0738 01:44 sí la verdad es que ni ni me lo planteé ni me lo pregunté y ahora pienso en la sede de de los quince años digo como puede ser no pero pero tampoco me me echo la culpa a mí sola

Voz 1288 01:56 porque bueno vivíamos en un mundo

Voz 5 01:59 sí y eso está cambiando cada vez más marrón

Voz 0738 02:01 pido afortunadamente pero no te preguntabas eso porque había demasiados demasiadas parcelas que en la que los los representantes sólo eran masculinos y estará una más

Voz 1751 02:11 en el concierto de de hoy en el Teatro del Barrio como decimos a partir de las siete y media basado unas pinceladas sobre la vida de de algunas de estas mujeres del XXVII lo vas a hacer cantando sus poemas pero antes contextualizar donó sobre sus vidas son nueve mujeres creo no si esta vez sí porque voy a introducir

Voz 0738 02:30 esta noche canto por primera vez a Carmen Conde sí que ahora hablaremos

Voz 1751 02:36 de Carmen Conde pero tenemos algunos ejemplos no de de Josefina Romo filósofa poeta profesora de Lengua y Literatura otra este poema al que se le ha puesto música Ivo

Voz 5 02:48 sí y luego ves no

Voz 6 02:55 eh

Voz 5 02:57 es tu seguirla como como llegó

Voz 1288 03:02 manos este este poema pétalos quiero quiero besar de la risa pues llegó gracias a una antología llamada Peces en la tierra de la filóloga granadina Pepa Merlo le estoy muy agradecida porque de Josefina Romo Arregui es dificilísimo encontrar información es de estas poetas que como yo digo no tienen Wikipedia y que para encontrar información suya hay que escarbar literalmente Internet

Voz 0738 03:27 IU

Voz 1288 03:28 bueno llegue llegó este es antología habrá gente que que descubra por primera vez a estas poetas del veintisiete por tu voz Maxim no alguien que de repente entre en el Teatro del Barrio en tu piano por las explicaciones que da es de ella si hubieras podido elegir qué te hubiera gustado saber de ellas y por otro lado crees que hay una generación sigla que vería o entendería la Generación del veintisiete con otros ojos de haber sabido antes de de estas mujeres yo creo que si mira uno de mis objetivos es que a partir de ella los chicos y las chicas de quince años

Voz 5 04:03 puedan ver junto al

Voz 0738 04:05 nombre de Lorca el nombre de Ernestina echan

Voz 1288 04:08 sin junto a Alberti el nombre de Concha Méndez es importantísimo eso a la primera pregunta que me has hecho ganó decía que que te hubiera gustado saber antes de ellas no va es que claro yo ahora lo pienso y digo esa influencia es tan importantes como dice Tania Aguayo de conocer cómo pensaba cómo sentía hay como escribía la mitad de la población de entonces que nos lo hemos perdido a esta obra creo que es que es muy importante falta mucha información Icon si común homenajes como el de

Voz 1751 04:39 esta tarde mucha gente va a tener esa esa oportunidad de contextualizar en la generación de del XXVII de sumar no vamos a escuchar antes decías a Concha Méndez que por primera vez la la incorporase en tu en tu recital vamos a escuchar nadadora

Voz 7 04:54 a mí espera remo y aquí muy Uber

Voz 8 05:07 sí sí

Voz 5 05:14 Concha Méndez

Voz 1288 05:15 que es descrita en las y sombrero las nombrado en algunas ocasiones y también en esta entrevista como es la libertad la que mejor representa el quitarse el sombrero el viajar el identificarse como mujer libre sin fronteras porque rompió con todo para ser ella misma sí Concha Méndez era un torbellino de mujer yo invito a todo el mundo que que quiera conocerla que leala deliciosa biografía mujeres habladas mujeres armadas escrita por su por su nieta Paloma aula hacía pero

Voz 0738 05:46 dicho por ella a viva voz porque le hizo una entre lo hizo ven hay XXIII

Voz 9 05:50 más de entrevista de Concha Méndez que es en las que se las hizo su nieta ya cuenta no todo su periplo es su periplo es maravilloso no como ella siempre se se llamó asimismo poeta como cómo descubre como Le gusta la poesía como

Voz 0738 06:04 eh con su marido con con Altolaguirre abren una imprenta que en una habitación de hotel en una habitación de hotel del hotel Aragón abren una imprenta

Voz 9 06:11 eh que imprimió muchos de los trabajos de de de sus coetáneos del XXVII como se exilio han como ya se va Cuba y vende libros por por las casas como se evaluó a México muere hay en México como acoge en su casa Luis Cernuda íntimo amigo suyo y de hecho Concha Méndez fue quién encuentra muerto a Luis Cernuda en su habitación osea es una mujer en fin que me

Voz 10 06:29 crece mucho la pena conocer cuánto nos hemos pérdidas y cuánto nos hemos perdido hay que remediarlo estoy pensando que así como en el colegio es tan bonito que no nos enseñan cantando la tabla de multiplicar el abecedario que entra mejor cantando y aprender a aprender poesía cantando recetan bonito Kuchar poesías con música como si fueran canciones súper bonito muchísimas gracias Manuel yo pienso lo mismo pienso que la música tiene

Voz 0738 06:52 me algo es un arte intangible es algo tan especial que hace que la gente es el lenguaje más universal si verdad yo lo pienso también y creo que esa ha sido una bonita manera de intentar que la gente llegue más a estas mujeres y a su poesía

Voz 1751 07:06 cuando terminas ese recital porque no es un concierto exactamente que lo hemos llamado Concierto pero no lo es si es un recital el Sheila con ese piano esta tarde en el Teatro del Barrio ella contextualizar o no la vida de de esas de esas mujeres después musica Lizandro esos poemas en en tu voz es algo que no sé yo creo que lo que decía Manuel no que

Voz 10 07:27 que es distinto es que es una persona con una melodía selladas poesías tienen rima tienen música si no pones música encima lo hacen mucho más armonioso muy melódico si además fíjate qué qué bonito que me que me digáis esto porque yo lo que

Voz 0738 07:39 he intentado era alzar su palabra y alzar el verso no yo intentaba que la música que la música acompañe y realmente ayude a ocupar el significado o sea que que sea que hay una coherencia abarrotaba adecuado así a dar el tono adecuado entre sacar la voz del pueblo cuesta cara a la voz del pues la voz al ser objetivo M

Voz 1751 08:02 sí sí es muy difíciles regla tú que has pateado muchos escenarios que estas más que curtida eso es muy complicado cuánta gente después de haber terminado estos acerca hoy te ha dicho descubierto a esta mujer de la Generación del veintisiete gracias

Voz 0738 08:16 sí muchísima yo es lo más bonito el feedback brutal me viene gente con con el con el las notas del móvil abierta y me dice oye como decías que se llamaba este poema que has cantado de Concha Méndez y es lo más bonito ese feedback esa emoción de la gente con que haya una sola persona que salga de allí con ganas de leer alguna con ganas de lo ha merecido la pena mereció la pena

Voz 1751 08:38 Sheila que estamos escuchando cantar nos conocemos hace muchos años si es que no sabía si decirlo pero a decir ahora si la hicimos

Voz 0738 08:46 practicas limbo baño sí y la verdad tengo que decir Puri qué te voy a quitar en poder hay tanta

Voz 4 08:52 eso es un orgullo porque nos conocemos Oña de la mesa del estudio dos años y es muy bonito

Voz 1288 08:57 arte de verdad señala muchas gracias a ti