'Camino de ida y vuelta entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid

Voz 3 00:21 partido de Liga primero de la temporada entre los eternos rivales madrileño

Voz 4 00:25 hubo un tiempo hace ya muchos Simon a muchos irrumpirá el siglo pasado pero entonces el Madrid cedía jugadores al Athletic planteaba el club rojiblanco construyendo el nuevo Calderón si Jesé que ahora de viejo que ya no se usa en enero de mil novecientos sesenta y cuatro le cedió a Ramón Moreno

Voz 5 00:45 eso para eludir el descenso osea a madridista la pelota llegan delantero centro Grosso que fusil el segundo tanto vea pero fijó una convicción como bien recogía Alfredo

Voz 6 00:55 el año yo me he puesto mi coche para llevar a un enfermo al hospital no para ir de paseo soltó Antonio Calderón gerente del Madrid

Voz 5 01:03 el enfermos Annaud hice libro del precipicio pero termino no podía negar contra Irak

Voz 7 01:12 nadie se día pero nadie olvida que Hugo Sánchez abandonó el Calderón para dar volteretas por el Bernabéu marcando goles al primer toque huyó bajo los palos seguido de Paco Llorente Sneijder Schuster alterar la Adecco después de falta Iraola Polanco acaba de clavar Fraile hasta sola eh

Voz 8 01:41 ha sido las dos camisetas sabes cuántos derbis ha jugado tú

Voz 9 01:44 no la verdad es que no me si los derbis si se que marque con los dos equipos que hubo al al otro tengo otro dato que no perdí nunca se bueno yo no sé si hay alguno que pueda competir

Voz 10 01:54 pues mire después Reyes y Juanfran un ídolo del Atlético que había comenzado en las categorías inferiores del barril transitaron por el camino en la Enders Met

Voz 7 02:09 Incluso Raúl uno de los conos bolardos arrancó su carrera en la otra ubicado que deja pasar ese balón en la rojiblanca verano van más jugadores del Calderón al Bernabéu Courtois uno escala previa en Londres su los últimos

Voz 11 02:44 pues eso es lo que todos sabemos somos niños

Voz 12 02:48 los algún club que te llama mucha tensión y en mi mi situación era también porque había un portero en esa portería aquí me veo Iker Casillas que me llaman mucho antes son por su edad Ikea podía afrontar un reto tan grande ir ese momento siempre pues me ha llamado la tensión en Madrid la camiseta de ir

Voz 7 03:09 no es un partido más pervive gays dos maneras diferentes de entender el fútbol un duelo de sentimientos que

Voz 13 03:19 estaban muy especial clásico en esta ciudad cuando llega el derbi uno quiere ganar para dar una alegría a su gente y para que para que caminen tranquilos todas

Voz 4 03:29 sentimientos que golpean a millones de personas y olvidarte

Voz 14 03:33 de lo que a partir de unos minutos te va a pasar que son los dimes y dormir

Voz 15 03:38 eh

Voz 8 03:41 lo a jugar al futuro ya meter goles capaces hasta por supuesto de cambiar

Voz 16 03:45 voluntarios antes para mí yo tengo el máximo respeto al Athletic bueno

Voz 12 03:50 a veces cuando no era Athletic un club donde siempre hay que digo está gente que que esto siempre

Voz 16 03:55 no sabe sabe pues me siento hoy un sentido de manera más clara que nunca a dónde dónde quiero estar al final todo es cambiar un poco este cambio de Bach bueno el fútbol es el fútbol dice Morata

Voz 17 04:11 claro

Voz 16 04:19 los cambios de héroe Atlético de aguardiente blanco de esperanza

Voz 7 04:26 a su tardío de indios a Vicky de Breaking the seguida el fútbol es el fútbol bien

