Flash Deportes SER de las 15:00 (09/02/2019)

finalizado ya el partido que abría esta jornada de sábado el Getafe ha ganado por tres a uno al Celta con dos goles de Jaime Mata uno de penalti in Jorge Molina para los azulones en el Celta anotó Araujo y fue expulsado en el conjunto gallego Maxi Gomez en el minuto treinta y siete La nota positiva ha sido la vuelta de Iago Aspas al terreno de juego en poco más de una hora comienza el derbi madrileño a las cuatro y cuarto en el Wanda Metropolitano Atlético de Madrid Real Madrid será el primer derbi con su nueva camiseta para Álvaro Morata en el Atlético y para Thibaut Courtois en el Real Madrid el que pierda se puede quedar enganchado definitivamente de la lucha por la Liga ninguno de los equipos quiere alejarse del Barça el Atlético está a seis puntos y el Real Madrid A8 escuchamos a los entrenadores Simeón y Solari antes del partido

la presión es la presión o la máxima presión es es siempre un estímulo para el futbolista profesional no lo contrario no me puedo poner