perdona que me Tony Cross Tony Cross balón corazón del área el remate que viene de Sergio Ramos balón para

Voz 2

00:04

Casemiro pero para silenciar algo metropolitano aquel árbitros es dándole uno por rock and Poors hubo ocasión consecutivos este un Blocher lado pueden ser el Atlético de Madrid el rebote del Cholo Simeone bocadito por Toni Kroos creo del claras desde el punto de penalti surgió relatados para tocarla de cabeza retrataron pudo al Atlético de Madrid y prácticamente desde el borde de la chica chilena siglo Mazo estética no ha sido la de Cristiano tampoco Albelo la final de la Liga de Campeones pero efectiva como esos datos Casemiro debió chilena para me media cuenta pica la pelota pelotita haciendo inútil la estirada doblar tu momento para por delante el Real Madrid segundo en la clasificación por madre de tijera marcó caso mira vive el dieciséis de la primera parte apuntó disparo ya notó primero el equipo de solares Atlético de Madrid cero Real Madrid uno