Gol de Griezmann (Atlético Madrid 1 - Real Madrid 1)

Voz 1284

00:37

bueno lo que vamos a hacer el deportivo ya por norma siempre es Cannes cantarlo siempre hasta porque si no nos genera una frustración de de de narración enorme este tipo de situaciones así que ahora de terminaremos el bar si el bar valida válida lo que ha pasado corajudo aussie también una primera premiar la primera una falta sobre Vinicius eso eso es lo primero y tú falta para mí es falta pero no es una falta que entre el bar en esa ese hilo entran en juego no el fuera de juego no entran ese tipo de fase lo vamos a ver ahora lo vamos a ver bueno no Miralda bajó al engancha engaño Sergio ahora en acosar aquí y ahí ese dijo también que aunque hubo de dejar de de tema de UEFA es decir todo este tipo de jugadas tan tan al límite necesitan su tiempo de trazar la línea hacerlo lo importante basado en Getafe lo importante no es el tiempo lo importante ya que tenemos el bares el acierto y ahora vamos a esperar un minuto para ver qué dice Talavera Romero el bar y la incertidumbre megalópolis mejor la perspectiva bonanza creativa yo creo que va a dar gol tú crees que va a dar gol aunque me mire mal no de mi de bueno