Gol anulado a Morata (Atlético Madrid 1 - Real Madrid 2)

veremos si lo tiene cantar otra vez en diferido Talavera vamos a ver si es fuera juego no no otra vez otra vez a imagen muy complicada fue la apuesta de Iturralde es que va a ser titular el explica

Voz 2

01:26

es que ser un ángulo de cuarenta y cinco es decir no se puede determinar Kiko si es fuera de juego no por esa imagen no es así da la sensación no sé que la pie malo pero que por esa imagen tan lateral izada yo no entiendo por qué no tenemos mejores visiones de ese tipo acciones