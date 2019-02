Llarena: "Por la calle soy mirado en cada manzana"

Voz 1

00:00

sé que no es un argumento jurídico pero sí una ningún argumento emotivos este instructor ha vivido desde luego no es culpa de los letrados pero ha vivido la divulgación de su domicilio de segunda residencia ha vivido la divulgación de su domicilio de primera residencia Easy ha vivido la divulgación de su imagen permanentemente y eso ha supuesto como consecuencia de la ejercicio de mi propio trabajo y no me quejo pero desde luego voy a acompañada hoy usted alguna vez hemos coincidido voy acompañado de cuatro escoltas y les puedo asegurar que por la calle soy mirando en cada manzana siete