FLASH DEPORTES 23:30 / 09/02/19

el Real Madrid se ha llevado el derbi madrileño ante el Atlético de Madrid por un gol a tres adelantaba a los blancos con un gol de medio chilena de Casemiro pero sólo nueve minutos después empataba Griezmann en un mano a mano ante Courtois cuatro minutos antes del descanso estará Fernández señalaba la pena máxima tras una entrada de Jiménez sobrevino Vicious Ramos no perdonaba ahí el gol que cerraba el marcador llegaría en el setenta y cuatro Bale dentro del área no perdonaba ante Oblak primer derbi con su nueva camiseta para Álvaro Morata al que le anularon un gol por fuera de juego hoy para Thibaut Courtois que contestaba así a los silbidos de la grada rojiblanca

Voz 0643

00:35

yo tener el máximo respeto para año pero que de los tres años que estuve aquí no se ha por esas por esas cosas yo creo que vivir aquí tres años bonitos y eso no se lo van a olvidar por por eso pero a ver como te dije yo estaba concentrado mi partir hoy casi no me he dado cuenta de las cosas