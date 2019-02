De Marcos: "Soy prácticamente de Bilbao, así que no firmo el empate"

Voz 1 00:00 hola buenas noches qué tal estás todo bien si bien huele

Voz 1991 00:04 la gran clásico nuestros son de los partidos grandes no

Voz 1 00:07 si el truco final hay dos partidos durante la temporada que está muy marcada la gente lo Diego mucha ilusión digo yo creo que él este fin de semana ha sido uno de los

Voz 1991 00:19 que se vive de forma especial en San Mamés eh de esos que que que que ya notas durante la semana que hay buen ambiente que que que se vive no que se vive la afición tiene ganas

Voz 1 00:29 sí sí por supuesto yo creo que todo el mundo yo desde pequeño también siempre otros partidos y yo creo que partidos muy bonitos bueno en esta ocasión de disfrutar y de poder acompañan al equipo ha resucitado

Voz 1991 00:48 y en qué momento llega el Athletic en qué momento llegáis porque después de un arranque iba decir dubitativo voy a decir malo de de de temporada habéis cogido ya un poquito de estabilidad la llegada de Garitano le ha dado un nuevo aire al equipo en qué momento estáis ahora mismo

Voz 1 01:03 bueno pues como tú dices estuvimos a primera vuelta muy difícil que bueno en sufrimos muchísimo hasta la llegada no nos han acompañado resultados a esa pizca de suerte de y no supimos quizás leer que nos proponía pensar de trabajos que se hizo y ahora pues es verdad que vemos cogió una buena racha como Haika hasta el último partido que no estuvimos muy bien pero bueno creo que dinero buen momento hemos tenido a los últimos partidos que ha habido muy buen ambiente y creo que es ese tiene bueno yo es que creo que es la clave

Voz 1991 01:44 es el el el la gran parte del éxito del Athletic cada temporada pasa por San Mamés sino se gana lo de casa se pasa mal

Voz 1 01:53 si hace Victoria las les siempre me ha hecho fuerte en su casa de San Mamés pues bueno siempre ha sido un campo muy difícil para el resto de equipos sí creo que debe que es donde nosotros tenemos que hacer fuertes al final con nuestra gente porque siempre es un plus importante para para nosotros bueno esperemos que mañana

Voz 1991 02:15 crees que le puede afectar al Barça el el esfuerzo del partido de Copa que a ver no es un partido normal las cosas como son quiero decir que uno puede tener un compromiso durante la semana o competición europea de un partido más o menos fuerte pero claro cuando uno está jugando un clásico quiero decir el desgaste se tiene que notar no

Voz 1 02:34 hombre no lo sé es verdad que son jugadores que llevan mucho tiempo jugando entre semana hay que estar preparados para ese tipo de partidos y es verdad que ningún partido contra el Madrid pues supongo que les habrá exigido más de la cuenta ojalá que sí

Voz 1991 02:53 lo mejor si Messi no

Voz 1 02:57 ya lo dijo hace poco que no era el mejor jugador del mundo por lo tanto si no pues creo que nos puede venir bien

Voz 1991 03:07 hombre le queda muy bonito eso de no bueno a mí eso de enfrentarme a los mejores jugadores y tal ya pero cuando sabes que si está en el campo de la va a liar mejor que descanse y que se recupere que le viene algo muy fuerte al Barça no que que descanse

Voz 1 03:22 sí como yo por si al final de partidos con él mi verlo pero es para siempre que chaval le toca descansar

Voz 1991 03:34 oye tú vienes de perder el derbi por sanción me imagino que eso da mucha rabia estará con mucha gana no devolver claro

Voz 1 03:41 es lo que queremos siempre tú partidas que les dices que es bonito jugarlo Lora que el derbi pues bueno siempre es especial fue una pena pero no sé no si no sé para así que ya afronte oye sabes cuántos partidos has jugado contra el Barça no no dormía sabes cuántos ha ganado contra el Barça se a andar

Voz 2 04:08 no no

Voz 1991 04:10 y para de contar uno el de la Supercopa al cuatro cero has jugado a ver los números no son buenos Oscar pero quiero decir las estadísticas están para romperlas a te has enfrentado veintiún veces al Barça le ha ganado el cuatro células tampoco estuvo mal el partido que fue

Voz 1 04:26 bueno no es nada pero bueno

Voz 1991 04:32 hombre es el último título del Athletic ni más ni menos

Voz 1 04:36 por eso confesó que pues nada peso que los que he jugado no legítimas

Voz 1991 04:42 el coste al Barça en la ida ese uno uno en el Camp Nou firmamos un uno uno también en San Mamés

Voz 1 04:49 bueno no lo sé porque yo yo soy optimista luego defienden partidos igual igual nos hemos quedado un corpus no

Voz 1991 05:02 vamos que a priori te digo un empatito y no me lo firma no

Voz 1 05:07 no lo conocía venciera

Voz 3 05:09 como jugador de empatía

Voz 1991 05:14 oye que tal la vuelta Ibai bien no

Voz 1 05:16 ya me muy contentos bueno es un juego no conocíamos así estamos contentos de que esté con nosotros al final menos más

Voz 1991 05:28 y qué tal cuadro por cierto uno el más nuevo de todos

Voz 1 05:32 pues bien muy muy bien yo no sé poco se vaya ha sorprendido a que llevamos una semana pero pero bueno me ha sorprendido para bien te puedo decir

Voz 1991 05:45 no estaría mal que se estrenase con un partido contra el Barça estaría bien no

Voz 1 05:48 sí sí sí por supuesto bueno yo no voy a decidir pero bueno yo si todo lo que se habló entiende equipo pues ellos

Voz 1991 05:57 y acabo hablando de que decide Garitano se está hablando mucho de su renovación a ti qué te parece es decir si tú tú ves es que decidir y tuviese voz y voto que dirías

Voz 1 06:09 bueno ahora yo yo lo estoy cada vez es que no no está ganando pero eso es verdad que ahora mismo no tenemos de qué centrándonos en el partido de intentar salir de de esos puestos que aunque es verdad que vamos a hablar un poco la cabeza todavía estamos ahí dijo lo más importante los resultados o no el como vaya al equipo pues bueno a definir pronto que queráis K entonces nueve pero hasta ahora pues bueno tendría que haber algunos

Voz 1991 06:40 bueno eso será en el futuro lo más inmediato es ese partido de mañana es el clásico de la Liga española es un Athletic Barça desde luego a ser un partidazo Óscar de Marcos que vaya todo fenomenal mucha suerte un abrazo