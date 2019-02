Carrusel último tramo: El análisis del derbi madrileño y hablamos con De Marcos (09/02/2019)

Voz 1 00:00 Carrusel deportivo con Dani Garrido

Voz 2 00:03 no ha de nacer son las once y media de la noche a las diez y media en Canarias a Carrusel deportivo Monsieur Yago de Vega qué tal muy buenas Daniel que tal muy bueno eso te diré que aparecido ya recobrando energías Iturralde González porque me temo que en la noche viene calentita no

Voz 1991 00:20 yo que además luego en el ladrillo

Voz 2 00:22 el herido matinal también creo que les dan paso para no presenta el presenta no da paso previo tal buenas Caser tienes que hacer un playback

Voz 0514 00:30 no he cogido ir día el saco aquí

Voz 2 00:33 me voy a poner aquí tumbado cuando queráis

Voz 1991 00:38 el en el campamento base de

Voz 0514 00:40 el hacer Gran Vía Annapurna

Voz 1991 00:44 bueno dicho eso a mí no me gusta a mí no me ha gustado el tuit del Atlético de Madrid en el que marca esas tres jugadas en concreto quejándose me parece de que no está a la altura de de la grandeza del Atlético de Madrid el ir poniendo tuits quejándose además es que no ha puesto ni no estamos de acuerdo no no a costa de opinión ha puesto un un un emojis como llaman aún así como pensando que tiene la mano la barbilla como diciendo qué qué pasa aquí pues a mí no me gusta ir más teniendo en cuenta que tienen esa reunión con el el próximo martes en el que tienen que recibir esa es la lección sobre cómo funciona esto espérate al martes una vez que el martes si tienes algo que decir después de lo que nos han explicado no entendemos por qué ha pasado esto pero justo antes siendo el último equipo mira división en el que va a recibir esto a mí por lo menos me llama la atención enseguida estamos con Iturralde enseguida analizamos ese derbi madrileño entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid pero lo último que ha concluido es el partido de Girona entre el Girona y el Huesca victoria importantísima cero dos del Huesca que ha ganado en ese partido y que sepa me bueno escalando poquito a poco se pone a seis puntos de de la permanencia hace no tanto estaba doce prácticamente desahuciado bueno pues por lo menos un poquito de esperanza de cara al final de temporada todo lo contrario Girona el Girona lleva ocho jornadas consecutivas sin ganar

Voz 2 02:00 vaya ha sumado de parece son tres cuatro puntos

Voz 1991 02:02 los últimos treinta y cuatro puntos de los últimos treinta treinta

Voz 2 02:06 de extremismo uno por encima del deseo

Voz 1991 02:08 eso sí tiene una pinta horrible José Ignacio Tornadijo

Voz 3 02:11 qué tal muy buenas

Voz 1168 02:13 sobre retorno que o La Torna ahora escucho te parece justo el resultado ha sido

Voz 3 02:19 con el Huesca

Voz 4 02:20 según quebrado si no el Huesca ha sabido manejar el partido

Voz 0841 02:23 yo no ha variado el el el guión

Voz 4 02:25 en algún momento ha sido un equipo muy solvente comercios tres centrales adapta muy bien esta forma de jugar que ha elegido Francisco con dos cargueros y con con tres hondo estaban bien de cabeza además y luego ha ganado también mucho poderío arriba con la presencia en Río Gallegos no es el pichichi de Segunda División que ha fichado en el mercado invernal ya Soriano unido hoy el acierto el Chinea Vila que ha estado espectacular sobre todo el primer y luego aprovechando también un balón suelto para el segundo así un equipo muy práctico que jugaba cómodo que juega fácil que está creciendo que se lo está creyendo y ojo que éste Huesca yo no lo pienso que si engancha otros dos resultados pronto buenos se va a meter en la pelea y de qué manera y enfrente pues un Girona que se ha ido diluyendo eh en cuanto al de recibido el primer golpetazo en contra pues se ha venido abajo con muy pocos argumentos e flojo yo creo que que un equipo que que no sabe muy bien a lo que juega que ha utilizado solamente un poco la banda derecha con Portu nada más y que ha sido manejado perfectamente por por la forma de maniobrar y un Huesca que ha sido a su superior y justo ganador del partido

Voz 1991 03:24 puede ser casualidad o no yo creo que no pero la llegada en Riga llegó la venido de fábula Huesca lleva cuatro partidos el primero podíamos decir que era la toma de contacto el debut se perdió ese partido pero a partir de ahí suma siete puntos en los últimos nueve el Huesca hay tiene otra pinta sea la las cosas como son el dieron a todo lo contrario en Ciganer está encantada libre

Voz 0458 03:42 dices Yago fíjate hoy ha provocado la dos amarillas

Voz 1991 03:45 sí era regalo pero trabaja un montón tenido una le ha dejado la asistencia para el segundo gol a Chen me Ávila ha fijado a los

Voz 0458 03:51 centrales ha generado que Juanvi el

Voz 1991 03:53 lo eximía Ávila llegaran para generar segundas jugadas

Voz 0458 03:56 a mí me parece que lo decía antes también tornan en Carrusel

Voz 1991 03:59 sólo con un fichaje de relumbrón ha cambiado la fisonomía completa donde un equipo y tanto si se ahora mismo

Voz 4 04:06 el de jugador en la primera vuelta otro gallo hubiera cantado porque hemos dicho muchas veces Dani en Huesca jugaba bien el Huesca convierte el Huesca tiene mala suerte el Huesca no parece que debía estar con tan pocos puntos y ha faltado seguramente ese tipo de jugador por eso digo que ahora mismo un equipo que va a más y que que tiene todavía muchos partidos por delante para intentar engancharse ahí al usted tiene cerca

Voz 1991 04:26 larga Israel que a final de temporada que de hecho creo que lo decía el otro día a Santi Cañizares hace un par de semanas hablando precisamente en Rey Gallego dice no tengo ninguna duda que es el Huesca finalmente lamentablemente pierde la categoría que en Riga Diego se va a quedar un equipo de Primera seguro es que estoy completamente de acuerdo con lo que dijo Santi Cañizares gracias

Voz 3 04:44 un abrazo abrazo completar Dani Torrente qué tal muy buena

Voz 1991 04:48 las noches buena noche Yago qué es lo que han dicho los entrenadores que han dicho Francisco y sobretodo peligra Eusebio

Voz 5 04:54 dona y no está semana tiene de yo creo más o menos de margen esta semana toca Madrid la siguiente Real Sociedad en casi luego Vallecas yo creo que hasta Vallecas al menos

Voz 2 05:05 eh durará Eusebio pues en una sala de prensa mucho optimismo ha visto

Voz 5 05:10 a Montilivi ambos equipos pasan por situaciones difíciles pero con dinámicas muy diferentes Francisco se mostraba optimista con estas dos victorias consecutivas de los pero es consciente que aún están lejos del objetivo Eusebio por su parte está convencido de que lo conseguirán cree los jugadores Isabel de su compromiso Dani Osvaldo

Voz 3 05:28 a sufrir de aquí al final de temporada e bastante bastante de corbata más alto pero no más claro mucho ánimo ni un abrazo un abrazo Yago la

Voz 1991 05:37 las once y treinta y seis vamos con el derbi madrileños Atlético de Madrid Real Madrid que hay mucho que analizar

Voz 6 05:44 buenas noches

Voz 2 05:45 Chris Ortiz del euro de ayer la combinación

Voz 1168 06:10 eh

Voz 10 06:32 bueno vayamos al lío vamos con ese partido el Wanda Metropolitano donde ha caído el Atlético de Madrid uno tres contra el Real Madrid marcó Griezmann para los rojiblancos y para los blancos Casemiro mongol hay una acrobacia el golazo de chilena Sergio Ramos de penalti que desde luego se está convirtiendo en un auténtico especialista desde el punto de penalti o no lo que había apuestas e incluso si hay un penalti lo dirá Ramón Langa pues no lo ha tirado lo ha cruzado ha hecho ese gol y finalmente Gareth Bale que salió en el segundo tiempo para sustituir a Vinicius

Voz 1991 07:01 una vez más uno de los mejores de su equipo

Voz 10 07:03 viene de forma consecutiva en dos partidos ni más ni menos que en el Camp Nou y el Wanda Metropolitano desde luego personalidad tiene este

Voz 1991 07:10 Savall pero ha habido jugadas polémicas

Voz 3 07:13 a González muy buenas buenas noches

Voz 1991 07:16 creo que es el partido en el que más ha intervenido el bar desde que está instaurado en esta temporada en Primera no recuerdo un partido con tantas consultas y tantos parones pues sí la verdad es que más seguro vamos sigue la verdad es que ha habido

Voz 0514 07:28 muchísimas jugadas porque ha sido un partido de mucho contacto muchas situaciones y bueno pues ahí está no pasó venía bar para ayudar en las jugadas de complicadas

Voz 1991 07:38 no en las jugadas dudosas en las jugadas complicadas bueno jugadas polémicas yo voy

Voz 3 07:41 es decir todas las que tengo apuntadas se me queda alguna en el camino túmulo

Voz 1991 07:44 yo me lo dices pero vamos creo que que que es lo más significativo minuto veinticinco el gol de Griezmann falta de Correa Vinicius piden en el los a los blancos en el robo de balón justo antes de que le de la asistencia a Griezmann te parece que es falta o no

Voz 0514 08:00 vamos a hablar de dos cosas una lo que ese sí es falta o no y otro lo que es el espíritu del bar es falta de Correa Vinicius en el inicio de jugada él dice que desde todos los goles se revisan desde el inicio de jugada pero si vamos al espíritu del bar es una disputa de balón no es claro y manifiesto con a lo que llaman ellos claro y manifiesto otra cosa es lo que nos gustaría a nosotros o lo que yo haría lo dejaría a hacer pero lo que hay que informar a la gente es el espíritu del bar el espíritu del bar no vino para una jugada de esas de que contar

Voz 2 08:32 toda una disputa por qué porque siempre gay en una disputa de Valonia hay contacto o hay falta siempre hay ese ese ese esa duda y entonces

Voz 0514 08:39 no va a llamar nunca el bar a esas situaciones

Voz 1991 08:41 vale entonces hay que explicar que esto es interpretación del árbitro que cree que no es falta la jugada sigue el bar no entra porque es una interpretación una jugada es decir que aunque el bar vean las imágenes que es falta no le dice nada porque no es su competencia

Voz 2 08:54 porque el árbitro del bar por eso porque el árbitro su competencias entrar en lo claro y manifiesto el árbitro en el campo no ha decretado falta como es una disputa de

Voz 0514 09:03 Colón Martínez Munuera que estaba derbis probar no le llama ese es el espíritu otra cosa es falta así

Voz 2 09:09 mis falta

Voz 1991 09:10 en teoría había error del árbitro porque no ha pitado falta donde todavía no tiene porqué entrar el bar vale segunda jugada minuto cuarenta y uno penalti de Jiménez a Vinicius fuera o dentro

Voz 0514 09:20 esa es una jugada dificilísima de finalísima

Voz 2 09:23 de acuerdo a unos

Voz 0514 09:25 otros es decir qué pasa cuando hay un millón de dudas que el bar sigue teniendo esas mismas dudas va a ratificar siempre lo que diga el árbitro sino hay una cámara me te dice claramente claramente que ese penalti yo creo que por las imágenes que tiene en el bar eh yo creo que pitan penalti porque el penalti y lo hace con la rodilla ha debajo de la rodilla de Vinicius no abajo en los dos pies en el suelo porque hay fotos que ves que te pierdes

Voz 2 09:51 por algo la digamos la segunda y la segunda es la que golpea te ponen el pie

Voz 0514 09:56 Vinicius fuera pero yo creo que esas fotos tienen esa trampa porque lo que tienes que ver es el vivir

Voz 2 10:00 movimiento nunca de las transformaciones parado

Voz 3 10:02 eso es no valen para nada entonces en el bar

Voz 0514 10:05 en la imagen que ven ellos es que en la rodilla de con la rodilla de Jiménez que le derriba Vinicius teniendo la rodilla por encima de la línea

Voz 1991 10:13 esa penalti penalti vale minuto cinco

Voz 3 10:15 veinticuatro gol anulado a Morata por fuera de juego

Voz 0514 10:20 esto es que eso no lo vamos a saber nunca por qué porque siempre que acierta el árbitro y eso pasa en el Mundial porque la gente siempre quiere comparar el Mundial nunca ponen las líneas la líneas que vemos nosotros son puestas por la realización pero no por las máquinas que tiene el bar como ponen las líneas máquinas del bar las máquinas de las todas las cámaras del bar están sincronizadas porque están sincronizadas porque el fuera de juego hay que ver lo justo cuando toca el balón el primer toque no cuando sale el balón del pie en el primer toque es cuando hay que ver esa jugada entonces se sincroniza en todas las cámaras justo Sepes están digitalizadas todas al principio y se pone ya donde están los defensas dónde está la donde tocó el primer balón se ponen dos líneas un azul y una roja y con esas líneas que las pone el ordenador de los gráficos buenos Nador te dice si está o no está qué pasa que cómo no ese norma ni es por ley ni están obligados a ponerlas las imágenes del bar no las ponen yo creo que en cuanto a transparencia como idea pero como no están obligar no lo van a hacer de momento no va a hacer en todo el año se que algunos de ahí dentro tienes muchas ganas de ponerlas yo creo que el a esa labor tendría que mandarlas esas imágenes a realización

Voz 2 11:28 sí que sale y que realización al final del partido

Voz 0514 11:30 en los que el que tenga los derechos o lo que sea

Voz 3 11:33 la primera parte en el descanso es eso es que pongan las imágenes

Voz 0514 11:35 pero de momento te digo que no las van a poner porque no quiere pues no porque no porque no les obligan a ponerlas aunque también te digo que hay ese debate interno en el que algunos que hice comidas ponemos y puerta que si hemos acertado pero como nos está haciendo nunca en eso

Voz 3 11:51 pues aquí que darle el beneficio de la duda en este caso Alba

Voz 0514 11:53 sí claro es decir si ya no nos creemos tampoco en eso pues mal

Voz 2 11:56 el asunto minuto sesenta y seis

Voz 1991 11:59 posible penalti de Casemiro a Morata algunos dicen que puede pitar falta previa no

Voz 2 12:04 no no no pita falta previa es decir

Voz 0514 12:06 lo mismo es el mismo e idéntico que el de Vinicius disputa de balón es penalti penalti perfecto pero también cogiendo el espíritu que es lo que vamos a hacer no es el bar no es en particular no es para lo que nos gusta algunos deje de gustar el bar es el que es ya ha venido con una filosofía clara que te gusta no te gustaría que yo eso sino es otro debate cambiar cosas que no me gustan pero hay que informar a la gente para que porque esta disputa de balón no es no es una jugada muy muy clara de de de penalti clarísimo clarísimo clarísimo para mí es penalti para mí es penalti pero sé que el Barça no entra es que es en eso nos tenemos que meter se que el bar no entra

Voz 1991 12:45 no nos tenemos que acostumbrar a que realmente saber donde tendrá la competencia del bar donde no es decir esto lo ha juzgado el árbitro es es algo subjetivo decide que no es penalti punto ya

Voz 2 12:55 algo que no entró al bar de eso es otra cosa es penalti del Espanyol que va por detrás que es clásicamente pero es que ya no hay disputa avaló porque como se disputa el balón cuando te tiras por detrás no es clarísimo garajes este debate de manual de minuto setenta y cuatro

Voz 1991 13:09 la famosa peineta de Bale al público me imagino que no lo han visto

Voz 0514 13:15 es que eso lo grave que si no lo han visto

Voz 2 13:17 es que eso es lo grave es decir eso tú tú te pilla en el

Voz 1991 13:19 campo en el bar Yves a Bale haciendo eso qué haces

Voz 0514 13:22 el rojo no es así que no hay ninguna discusión fíjate cómo hablando de filosofía del bar Éste es el error más grave del bar de hoy es el error más grave del bar del es este porqué porque si la imagen no la tienes al momento es una de las circunstancias en tarjeta roja como es el escupir o como es el una vez que aunque el juegos haya reanudado si esa imagen se ve dentro de dos tres cuatro cinco o diez minutos tienes que expulsar a Bale hay que expulsar lista en este caso no hace falta

Voz 2 13:50 esperar a que es meridianamente ni tarjeta roja por conductas

Voz 0514 13:53 lenta o en tarjeta roja según dice el bar por gestos obscenos y gestos humillantes y gestos fuera de todo contexto

Voz 1168 14:00 al público abierto otro al árbitro al al otro

Voz 0514 14:04 el equipo no tiene que ser inmediato pues

Voz 2 14:06 yo digo que de repente lo dices oye Canobbio es lo que les minutos ocho minutos y ocho cuarenta cámaras si hay caducidad de esta noche

Voz 0514 14:15 vale más y luego es mucho más agravante cuando ayer viene de el jefe de árbitro es UEFA Rossetti vino a dar una charla informal aquí en en Madrid que yo tuve la suerte de acudir gracias a a la Cadena Ser te dice que todos estos gestos que porque está muy preocupadas en UEFA como el hacer por ejemplo el mono en cuanto

Voz 1991 14:35 esto a temas racistas con jugadores

Voz 0514 14:38 dos estos gestos a la gente del bar les van a decir que todos esos esos hay que avisar al árbitro si O'Shea porque hay que erradicarlo

Voz 11 14:46 hay que erradicar los eh

Voz 1991 14:49 minuto ochenta expulsión de Thomas por segunda amarilla te parece justo

Voz 0514 14:53 lo clara que pasa lo volvemos a repetir para cuando pase la próxima vez segundas amarillas segundas amarillas no entra nunca el bar aunque sea rock aunque conlleve roja la segunda María conlleva arroja el Barça lo entra entran rojas directas y cuando dices pues si es una no no porque si revisan la segunda amarilla hay que revisar todas las amarillas todas las amarillas claro no claro entonces ya por eso te digo filosofía del bar mínima intervención eh máximo acierto mínima intervención y el espíritu no lo que nos gusta dejar a gustar

Voz 1991 15:25 y la última que tengo apuntado ellos minuto noventa y tres la falta de Casemiro Estrada no les señala la segunda amarilla a ti te parece que tenía ha sido expulsado

Voz 0514 15:32 tenía que haberle amonestado o lo que pasa es que me han pasado un mensaje

Voz 2 15:35 que el el en el chat que esto

Voz 0514 15:38 no yo

Voz 2 15:40 que no he sacado la primera pretendían

Voz 0514 15:42 haber sacado la primera

Voz 2 15:43 pues a que habría sido la primera amonestación eso esa valiosa nunca habría sido expulsarle eso es eso es lo tenía Gary esto amarilla clarísima clarísima

Voz 1991 15:50 saque en definitiva lo que pasa es que hemos

Voz 0514 15:53 creo que nos hemos equivocado nosotros bueno me equivocado que que soy yo el que tiene que llevar esto no si no no esto es como el barco no te equivocas te equivocas hemos ya tenía que haber saltado rápido y capas a muchas cosas hoy hemos estado diciendo que llevaba en la primera parte y tres cuatro hasta cinco faltas y que tenía que haber sido amonestado y eso que ya había sido amonestado entonces no es más que el año pasado y me dice que no lo habían puesto primera amarilla ese ha sido el fallo mío en definitiva el error ha sido el director Carlos no es bueno que tiene que soy yo el que tengo que llevar el tema de las faltas y las amonestaciones

Voz 1991 16:26 en resumen ha influido al árbitro en el resultado

Voz 0514 16:28 a ver cómo resumen por eso Baixa decir que estoy loco como resumen ha fallado dos penaltis ha fallado en la expulsión de pero bueno no Label tiene que seguir dejó la expulsión de Bale ha fallado en la amarilla de de de Casemiro que al final ciento noventa y tres arbitrar entablado

Voz 12 16:45 no ha hecho un partido muy muy bueno

Voz 0514 16:48 periodísticamente ir para el público va de hijo estás loco pero si no ha habido fallos sí pero no te lo compro pero eso es como cuando un delantero falla tres goles falla un penalti le dije al entrenador y a ver el jugador ha estado bien da muchas cosas más de lo que vosotros veis ir nosotros los árbitros nuevos más cosas decir uno dos partidos difíciles de dirigir este año de los más difíciles de dirigir en todo momento hasta sereno tranquilo hasta por encima del partido que ha fallado en esas dos jugadas claro qué ha fallado en esas dos jugadas claro que sí pero si es que eso lo nuevo es que va a seguir fallando pero son cosas que te pueden suceder pero en cuanto a gestión del partido en cuanto a estar por encima en cuanto no venirse abajo después de todo el que ha habido de los jugó en otro porque es que estas hay otra y otra y otra y otra

Voz 2 17:35 es un barrio complicado el acción complicado y luego

Voz 0514 17:37 sí me gustaría comentar que tú cuando crezca injusticias tienes que denunciar las injusticias que son para los blancos y los negros no puede ser que el Atlético Madrid ponga un tuit con tres jugadas que creen que lean han perjudicado que está en todo su derecho pero es más creíble supone que el primer gol de Griezmann viene también de una falta hasta entonces lo que estás diciendo es que no crecen las injusticias así lo que estás diciendo es que no cree sólo sólo en las injusticias que te pasa Nati es decir no quieres justicia lo que quieres con ese tú dices beneficio

Voz 1991 18:09 cuando has comentado lo de los gestos a la cabeza algo que en justo lo he leído antes de venir a la redacción no tiene nada que ver con este partido pero es que me ha llamado la atención de que imbéciles hay en todas partes en Inglaterra en el partido entre el Southampton y el Cardiff se ha llevado detenido a la policía a dos cafres que a la afición del Cardiff las empecé a hacer el gesto del avión un pueblo de Miñano sala hay que ser imbécil los ha llevado la policía de cara a estos estúpidos no vuelvan a entrar en terreno de juego cuando están sondeando de un tío que ha muerto esa a la gente hay gente que está muy mal de la cabeza lo decía lo de los gestos esto así tal a estos dos tío se los ha llevado la policía

Voz 3 18:49 y es que hay un buen Puri no vuelven a entrar en un en un recinto deportivo pero bueno

Voz 1991 18:53 qué vamos al lío el tema declaraciones que han dicho los protagonistas Pedro fue

Voz 3 18:58 Ana qué tal muy buenas o muy buenas

Voz 1168 19:01 el Atlético de Madrid rota hacia a la derrota en el Atlético porque ha sido un palo bastante duro porque no porque será una derrota de la temporada en casa no porque sea la segunda consecutiva sino porque han perdió la segunda posición y si mañana gana al Barcelona pues prácticamente se opone de decir adiós a la Liga el Madrid fue mejor y más sólido es entienden en El Vestuario del Atlético de Madrid que están prácticamente agarrados en la faceta ofensiva Griezmann que ha vuelto a marcar pero poco más ofrece el Atlético de Madrid a nivel ofensivo los últimos partidos había opción de agarrar salvar en este caso no lo tenía claro han sido P

Voz 13 19:37 por es que el rival y por tanto no hay nada que decir

Voz 0501 19:40 no suelo opinar de bar entiendo de que es algo que seguramente crecerá y mejorará ahí no a más eficaces a todos espero deseo que haya acertado y obviamente que esto siga mejorando para para el bien común no creo absolutamente que hemos perdido por las acciones de bar repito que hoy el rival ha sido mejor que nosotros ha sido sobre todo más contundente la contundencia hizo un partido muy bueno felicitarlo al rival inodoro prepararnos para lo que viene

Voz 1991 20:10 eh tengo que decir que me encantado de la declaración del Cholo Simeone dentro de toda la calentura de de de de estar minutos después de perder este partido tener la sangre fría de Te2 tenemos que aprender es dejando alguna cosilla pero creo que siendo bastante correcto a la hora de calificar lo que ha pasado con con el bar Fullana también ha hablado Jiménez que es el implicado jugada con Vinicius no si todos

Voz 1168 20:32 Atlético de Madrid han dicho lo que Diego Pablo Simeone es decir que hoy en Madrid ha sido mejor y que por tanto no se puede decir que el Atlético Madrid ha perdido ni mucho menos por el Bari por el arbitraje han perdido porque han sido peores que el rival en Jiménez ha explicado así su jugada

Voz 14 20:45 Vega donde yo te puedo por intentar sacar Malone venía de otra difícil intento tocar el balón ahí lo toco el talón de Mazo bueno satura detectó mucho fuera de varias horas todo está claro cuando cae halló tratado hay otro toméis que lo que El de ese último toro poderoso empero la falta fue fuera de eso no tengo ningún tipo de duda porque eso estaba gravísimo que lo había visto

Voz 1991 21:16 bueno esto es lo que estábamos comentando ahora mismo Kenny viéndolo treinta y cuatro veces nos ponemos de acuerdo en si es dentro si la falta realmente o el contacto real es dentro del área aussie empieza fuera no nos ponemos de acuerdo con lo cual como decía Iturralde no entra Albares la interpretación del árbitro la hervido interpreta que dentro del área con lo cual es un penalti algo más Fullana

Voz 1168 21:34 que el Atlético de Madrid recordamos que esperaban sacar rédito de El Descanso que iban a tener tras la eliminación en la Copa del Rey jugar ante el Betis que está en semifinales jugaban ante

Voz 2 21:42 el Madrid que está en semifinales se jugaba la Liga

Voz 1168 21:45 con el Barça que está en semifinales fíjate una semana con dos derrotas consecutivas que no habían tenido en toda la temporada y que esto va a dejar que ahora mismo se va a jugar todo el año el Atlético de Madrid en la eliminatoria de Champions ante la Juventus

Voz 1991 21:57 el martes Fullana tiene Reunión con el bar no el Atlético D

Voz 3 22:00 Madrid ha va a recibir las explicaciones de

Voz 1991 22:03 no funciona esto sí quedaban en Valladolid

Voz 1168 22:05 te iba a Madrid el Valladolid ya se sometió esa reunión e semanas atrás por tanto ahora le toca ya el Tour una Atlético de Madrid que va a tener esta semana la oportunidad de conocer más de cerca el bar cómo funciona cuando hay cuando no porque me da la sensación que muchos jugadores y también alguno de cuerpo técnico todavía no lo tiene claro

Voz 3 22:21 gracias Mariana un abrazo esta mañana decía hasta luego o

Voz 0514 22:24 pero es que muchas veces protestamos la UEFA antes de empezar la la Champions Rosetti llamó a todos los entrenadores que están clasificados para la Champions entrenador y segundos entrenadores hicieron ido cinco entrenadores a la Reunión para ver cómo actuar en la UEFA se han ido a cinco de España no ha ido ninguno e porque no había conexiones no había conexión España Nyon no había es decir es que hay cosas que luego para quejarse hay que saber cómo funciona como funciona te puedes quejar o puede hacer todas las quejas ahí hay una reunión que es la primera vez que la Champions League va a poner el bar sólo van cinco entrenadores

Voz 1991 23:03 no tiene sentido

Voz 0458 23:04 cinco después haya otra cosa explica una mucho

Voz 2 23:07 las cosas si me permites yo creo que el Atlético Madrid bueno

Voz 0458 23:10 sí tiene razón para quejarse o plantear un un debate que ya tiene una fecha que es el martes es decir a mí me parece que es el martes

Voz 1991 23:17 pues no puede ser el nueve de febrero sí pero bueno sí

Voz 0458 23:20 eso por supuesto pero si ya el martes sin es una Reunión me parece que quizá su obra calentar un poco el debate de las imágenes por varios motivos primero por lo que dice y tú que yo creo que podían haber añadido para además por ejemplo en lo decía ha fallado aquí aquí aquí incluyendo la acción no de de la falta de de Correa debería haberla incluido en esa foto que añade de Vinicius yo no sé si es dentro fuera no lo sé estoy con Ito me creo creo que dentro operan a esa ese fotograma falta un segundo toque se añade el primer toque que sea

Voz 13 23:54 eso es que no podrá tener segundo no no el último toque que creo que es más bien dentro que fuera pero bueno que me da igual y luego hay otra

Voz 0458 24:01 cosa que existe también con Iturralde sabe mucho más a mi me parece que la única forma de aclarar si es fuera de juego o no es acabar pasando colas para que la gente se calle

Voz 2 24:13 tras calle porque si no siempre vas

Voz 0458 24:15 dar sometido a lo que hace bien nuestra casa lo tarde que es tirar una línea que yo no sé quién se lo hechos y un arquitecto quién sea pero bueno en esa línea tú puedes pensar coño que no era fuera de juego si no hay una oposición de la del bar que es lo oficial pues se somete a este tipo de cosas ya esa es una pregunta

Voz 0514 24:32 el martes cuando vayan a la reunión el el bar cuando prueban la reunión llevan un vídeo demuestran que Jiménez dentro

Voz 3 24:41 pues chuletón acallar y ahora no queda otra claro pues podría valor sí si no no claro

Voz 1991 24:46 es que es que lo es lo que hacia pasará yo creo que el Atlético de Madrid se ha precipitado aparte que creo que no es un tuit en general a la altura de un club como el Atlético de Madrid en no le veo poniendo un emoticonos poniendo tres imágenes sea bueno eso que la alcantarilla derribar todavía el Atlético de Madrid yo la verdad es que me sorprendí no me gusta pero bueno hemos escuchado las reacio es el el conjunto rojiblanco en el Real Madrid Javier Herráez

Voz 3 25:09 qué tal muy buenas hola qué tal muy buenas

Voz 1991 25:11 salgo algo del Bar ça un poco

Voz 13 25:14 poco Easy me permites tengo una pedrada yo con esto del bar sólo tengo una quiero que me un Iturralde esto está montado así y así está ahí es un protocolo como decía hay un espíritu y hay que respetarle yo era buena pregunta si no se lo más sencillo Si solamente era dos ojos los del árbitro pero con un televisor cuando él quiera acceder a él como es que tiene en la zona del cuarto árbitro la de los banquillos y que sea el arbitro de que al final decida porque estamos hablando y al final hay interpretación de toda la jugadas de todas hoy de todas de casi todas a ver si ese solamente es el árbitro el que el que decide hayan hemos ojos

Voz 2 25:50 el árbitro Javi siete entiende y la idea es es cojonudo S

Voz 0514 25:53 muy buena pero es una idea como el protocolo es el que es el mi el jueves el viernes a las tres y media de la tarde dijo Rossetti el próximo año no lo vamos a cambiar

Voz 2 26:06 que es el mismo protocolo al doctor así

Voz 0514 26:08 ya son buena situación que decir que al final el problema es

Voz 13 26:11 cada uno tiene una opinión Yago pero

Voz 0514 26:14 a ver está también otra pero es lo que está picado un tío Javi pero visto lo que estamos haciendo que estamos intentando cambiar el protocolo cuando el debate es enseñar a la gente la filosofía de ese protocolo qué está mal lo que está bien y qué cambiaría más yo cambiaría unas cuantas cosas pero lo que hay que hacer es decir a la gente señores esta es la filosofía las ideas son todas ideas y son todas buenas o como que cada cada entrenador pida como en el tenis mis dos dos cuasi ibas acertando que no te lo quiten pero son ideas lo que hay que hacer ahora de momento es este año el protocolo va a ser el que es y el próximo año Rosetti dijo el viernes que va a seguir igual por lo tanto enseñar la filosofía

Voz 13 26:54 metido en esto ya nada que creo no es que creo sinceramente te lo digo si cuando decía es que tenga dos no es que este participa pararlo veintiocho veces porque yo he tenido de todo en el campo hiciéramos quince la retransmisión únicamente a una cosa fíjate tú o un seguidor de cada equipo que está en su casa lo que digo es que hay que habrá que darle la opción de que vea lo que ve un paisano en su casa o un periodista en el campo Sami tenga la opción de poder rectificar su posible error porque son jugadas complicadísimas complicadísimas por eso es mejor bajo mi punto de vista de termino ya que pite un tío que pite solamente evitan cuarenta es imposible que un partido pueda llegar a buen término pero bueno me preguntaba por declaración desde el hall del Real Madrid de la muy poquito Casemiro ha comentado en ceramista que no ha sido penalti que tiene que haber algo más ves otra opinión más es dice que para que sea penalti tiene que haber un contacto mayor que el que ha habido entre él Morata no que esa visto luego como comentabais remontaba Itu con con acierto a bueno cosa en jugada ralentizada cuando se ve que efectivamente lo toca Casemiro a Morata pero bueno al margen del que la gente está cansada efectivamente el Madrid se da por satisfecho porque sabe que el partido ha sido bueno que ha ganado justamente al margen de posibles errores arbitrales o también dar esto ha comentado otra otro jugador como es Courtois entorno a una historia también muy fea a comienzo de partido es verdad que la gente puesta al cliente con con Courtois pero han cambiado de campo de todo al portero belga que fue en su momento del Atlético de Madrid que recibió un homenaje cuando vino con el Chelsea pero que hoy se ha llevado la del pulpo porque venía con el Real Madrid

Voz 15 28:28 creo que en estos momentos y yo estoy mi partido estoy concentrado olvido lo que pasa es mejor osas yo estoy pendiente de de jugar yo creo que en otros partidos a veces también a la FISA Un pitan esas cosas no hay problema yo creo que he intentado Juanmi partido con unos compañeros así ganar ganarla yo creo que eso fue lo mejor sigo teniendo el máximo respeto para Atleti para Sophie Scholl pero que los tres años que estuvo aquí no se ha por esas y por esas cosas yo creo que vivir aquí tres años bonitos y eso no se lo van a olvidar por por eso pero a ver si yo estaba concentrado mi partido y casi no me he dado cuenta de las cosas

Voz 14 29:05 no yo lo entiendo ese Derby

Voz 15 29:08 me fui al rival no hay problemas entre partidos y siempre estoy lo máximo de mí mismo también ha hecho un al Atleti y ahí también hemos ganado cosas y por eso pues creo que la gente que sabe espeta he cometido paso por la calle y enfrento algún aficionado del Athletic también me decía

Voz 3 29:26 a lo mejor no es bueno

Voz 15 29:27 que en un partido derbis siempre está caliente la cosa siempre van a ver esas cosas y no hay ningún problema

Voz 3 29:32 bueno yo lo dije ayer lo digo hoy me parece muy bien que piten a un jugador del equipo rival pero ya empezar a tirar que si peluches de ratas e coger la la la la placa que tiene llenarlo

Voz 1991 29:43 de todo allí a mí no me gusta pero

Voz 3 29:46 a uno lo lo que hace también hemos visto unas imágenes lamentables un aficionado al Atlético de Madrid pegándole por la espalda a un

Voz 1991 29:51 aficionado del derrame cuando termina el partido

Voz 16 29:53 ahora el Madrid iba andando tranquilamente el otro

Voz 1991 29:56 a la dado sale ver perfectamente la cara el Atlético de Madrid en una preciosa oportunidad para sacar a este café de de Wanda Metropolitano que nunca se vuelva juntan en sociedad con el resto de personas porque evidentemente no se sabe comportar en lo tiene clarísimo tienen las imágenes seguro que cualquier medio de comunicación estaría encantado de facilitarse la exposición algún tipo de deuda más Herráez

Voz 13 30:18 firmo debajo de hogar dicho atacar por la espalda que ser cobarde a las imágenes es es un mierda eh la semana estará ahí para que ese hombre nuevo ha entrado en un campo de fútbol porque eso no es afición ni es seguir a ningún equipo eso es violencia violencia cero en cualquier campo y cualquier equipo de de fútbol icono de lo deportivo me ha gustado mucho Vinicius como a todos creo que este chaval es que no para con dieciocho años lo intenta todo encima hoy decía Pedja con acierto que ha hecho el desborde por fuera a Godín la pilla una vez ya Jiménez en el penalti penalti también la pilla otra vez así que Vinicio sigue creciendo doce partidos consecutivos y a ver quién le quita del equipo indio Dial también muy bien Gemma junto con Lucas Vázquez y en la segunda parte salió Gareth Bale al margen de ese feo gesto que mereció ser expulsado marcó un buen gol porque lleva el gol en su ADN el equipo que consigue tres puntos muy importantes para ser segundo a expensas a cinco puntos estará del Barça a expensas lo pase mañana en San Mamés entre Athletic Club Bilbao Barcelona segundo fermento que te dejo el de refilón muy buen partido señor así es el titular Marcelo y Casemiro en zona mixta que para él es el mejor lateral zurdo del mundo si puede ser por historia eran puede ser uno de los mejores pero físicamente no está irregulares ha pasado por la derecha por la izquierda por arriba esto decía Regueiro en zona mixta

Voz 15 31:35 el fuego está capacitado para jugar estos partidos y al final sin míster decir cuál era uno o a otro es decisión suya yo sé que debo intentar dar el máximo y lo mejor de mí ese ha sido el señor vivía entonces voy a drama lleva semanas que tenga siempre he dicho que el que el fútbol no es que no deja de ser fútbol visitó ese hecho esto toda la vida al final te sale solo es un profesional que trabaja y actúa como como ante ese no sé qué decirte porque está igual trabajo igual con muchísimas ganas lo que hizo tanto si juega como jugó y me alegra mucho sí sí si el equipo gana

Voz 1991 32:05 reggae loncha al de la casa que lo está haciendo fantástico cuando está teniendo las oportunidades sin ningún tipo de excentricidad un chaval que sabe cumplir perfectamente con cuál es su trabajo y me da a mí que si siguen esta línea va a estar muchos años en el Real Madrid gracias Herráez un abrazo un abrazo abrimos tiempo de

Voz 3 32:21 el Dream que me parece que va a estar modelito Álvaro Benito qué tal muy buenas

Voz 0104 32:25 buenas noches ya o Kiko Narváez buenas noches

Voz 3 32:27 es Yago Antonio Romero muy buenas pues con un ratito escucharle

Voz 0239 32:33 son ganas de decir cosas allá por eso ya os voy a eso

Voz 3 32:36 dar ya ya decir Miguel Martín Talavera o la tala qué tal muy buenas

Voz 0627 32:39 qué tal muy buenas como está nada Romero por dónde quieres empezar

Voz 0239 32:42 no bueno yo quiero empezar por el fútbol creo que fue

Voz 3 32:45 la el Madrid el Madrid ha sido superior al Atlético

Voz 0239 32:47 de Madrid me parece que el derbi ha sido muy emocionante muy vibrante muy bueno no futbolísticamente no ha sido un partido top pero creo que por si hay alguna duda de lo que voy a decir al ahora me parece que el Madrid ha sido superior ya mereció la victoria

Voz 1991 33:04 empiezo por el bar eh

Voz 0239 33:06 lo que el bar llegó para hacer más justo el fútbol y la gente empieza a estar harta de protocolo de cómo se emplea o de Si Ceferino Ny los colegas de Iturralde lo explica bien lo explica mal yo no me voy a meter en la jugadas dudosas de la donde opinión ni yo creo que el penalti Arregui León en osea perdona a a Vinicius a mí en directo me da la sensación de que es dentro luego viendo la televisión es opinable no me meto lo que pide está bien creo que el penalti a Morata de penalti realmente el sólo para mí en las dos acciones más claras del partido

Voz 17 33:39 no

Voz 0239 33:39 una es en el primer gol del Atlético de Madrid yo el bar creo que hay que pasárselo por el forro voy a parece que repito está para administrar justicia IS gol sube al marcador después de una falta clarísima no de Blanc no de no de grises sino de blanco negro es una falta clarísima me parece repito que la gente está cansada de protocolo y lo que la gente necesita que el bar ya que ha venido se quede para ayudar a que no se cometan errores groseros

Voz 11 34:09 y luego lo de Ben Si nadie del Barça

Voz 0239 34:12 ha visto el corte de mangas de Bale que como nos ha contado Iturralde puede está vigente desde que ha hecho la acción hasta que termine el partido sin nadie del bar lo ha visto tienen que dimitir todos los del mar o están prever prevaricado porque eso es una cuestión

Voz 11 34:28 que al al minuto

Voz 0239 34:31 noventa y cinco por ciento de los que estamos en Carrusel lo teníamos en el en el en el teléfono móvil

Voz 3 34:36 entonces estaba formado pero vamos del primer mundo sí

Voz 0239 34:39 por eso te digo que si nadie del bar

Voz 1266 34:41 que ha aplicado el reglamento en ese momento

Voz 0239 34:44 no os son todos muy malos si se tienen que ir o están prevaricado sea yo no me puedo creer a mí no me puede contar Iturralde Homero puede contar pero yo no me lo puedo creer que nadie ha visto esa imagen porque repito a los cuarenta y cinco segundos yo la tenía mi teléfono móvil Easy el reglamento dice que el bar en ese tipo de acciones puede actuar desde que se producen hasta que termine el partido pues ahí están prevaricación sea lo siendo Josep Iturralde Se mosquea cuando decimos este tipo de cosas pero como no quiero pensar que son inútiles tengo que pensar que permiten

Voz 3 35:15 gusta más está buscando papeles por aquí

Voz 18 35:17 no no no no no pero a buscarlo nada de si nosotros cuando se termine de compañero

Voz 0239 35:23 quiero decir una cosa todos los trabajadores del bar en la órbita del Real Madrid desde que empezó la temporada alguno de ellos a sueldo hoy lo aparecen todos los del Atlético de Madrid que decían que era maravilloso tan los desde hoy qué os han visto perjudicados en su opinión perjudicados

Voz 2 35:43 ven un tuit lamentable de la

Voz 0239 35:45 digo de Madrid rajado del Bar ça casi todos queremos que el bar tire para adelante hay que empezar por todos los que rodean a los clubs de intentar ayudar a salvar el Real Madrid lleva enterrar no sé si el Real Madrid como institución pero muchos de los satélites que están alrededor del Real Madrid repito alguno de ellos a sueldo y a lo mejor hoy gente alrededor del Atlético de Madrid no solo no ayudan al bar sino que no entierran me parece que es así a groso modo de cuarenta minutos escuchando a Iturralde toda la tarde viendo las imágenes creo que es un buen resumen de lo que ha pasado en el terreno de juego

Voz 2 36:20 la creo que sí sí

Voz 1576 36:23 yo voy a empezar primero y luego por futbolístico voy a cambiar un poco el orden que de Romero Boris lo tiene

Voz 2 36:28 yo creo que lo me Galletti ha sido inferior

Voz 3 36:31 las Santillana es ahora termina venga perdón perdón venga va letal

Voz 1576 36:35 eh no lo que te iba a decir era y yo creo que la mejor forma ayudar al bar es que bar y yo te lo digo esta semana eh por lo que ha ocurrido en el Metropolitano creo que te lo dije con lo que había ocurrido en el Getafe creo que te lo dije cuando ocurrió la jugada de Luis Suárez con el Pichu Cuéllar y creo que te lo dicho hace muchos días

Voz 0627 36:53 es la mejor forma de echar hacia delante el bar es tirar el bar ya el bar no vale absolutamente para nada el bar confunde engaña niente

Voz 1576 37:00 versiona yo creo que hace todavía más caótico al fútbol que ya de por si tú tienes un tipo que administra justicia que se puede equivocar no equivocar eso actuantes temo te podía molestar no molestar creía que había fallado no había fallado pero con eso te ibas tú sabías que eso era así ahora encima detener a un a un señor que imparte la justicia y que se puede equivocar como un futbolista como un periodista como cualquier en su trabajo ahora tienes a un tipo que está tranquilamente con una televisión y que encima se equivoca hace más confuso porque se agarran a la perversión del protocolo para perversión de la interpretación la perversa perversión de los grises de los azules de los rojos y dos amarillos hoy ha sido yo creo que decisivo en lo futbolístico luego diré yo creo que ha sido superior el Real Madrid al Atlético de Madrid que no jugó un buen partido