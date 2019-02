Antonio Romero: "Nos encontramos al Madrid en el mejor momento de la temporada"

Voz 1991 00:00 abrimos tiempo de sanedrín que me parece que va a estar movidito Álvaro Benito qué tal muy buenas

Voz 0104 00:05 buenas noches Yao Kiko Narváez buenas noches

Voz 1991 00:07 es buena Yago Antonio Romero muy buenas

Voz 0239 00:10 pues con un ratito escucharle mucho

Voz 1824 00:13 las ganas de decir allá por eso ya os voy a soldar ya a decir Miguel Martín Talavera o la tara qué tal muy buenas llegan muy ajustada pues nada Romero por dónde quieres empezar

Voz 0239 00:21 no bueno yo quiero empezar por el fútbol creo que futbolísticamente en Madrid el Madrid ha sido superior al Atlético de Madrid me parece que el derbi ha sido muy emocionante muy vibrante muy bueno no dan futbolísticamente no ha sido un partido top pero creo que por si hay alguna duda de lo que voy a decir al ahora me parece que el Madrid ha sido superior ya mereció la victoria empiezo por el bar creo que el bar llegó para hacer más justo el fútbol y la gente empieza a estar harta de protocolo de cómo se emplea o de Si Ceferino Ny los colega de Iturralde lo explica bien lo explica mal yo no me voy a meter en la jugadas dudosas de la gente de opinión ni yo creo que el penalti Arregui John O'Shea perdona a Vinicius amén diré tome de la sensación de que es dentro luego viendo la televisión es opinable no me meto lo que pide está bien creo que el penalti a Morata de penalti realmente el sólo para mí en las dos acciones más claras del partido una es en el primer gol del Atlético de Madrid yo el bar creo que hay que pasárselo por el forro voy a parece que repito está para administrar justicia IS gol sube al marcador después de una falta clarísima no deberían no de no de grises sino de blanco negro es una falta clarísima y me parece repito que la gente está cansada de protocolo lo que la gente necesita es que el bar ya que ha venido se quede para ayudar a que no se cometan errores groseros y luego lo de Bale sin nadie del van ha visto el corte de mangas de Bale que como nos ha contado Iturrate se puede está vigente desde que ha hecho la acción hasta que termine el partido sin nadie del bar lo ha visto tienen que dimitir todos los del bar o están prever prevaricar no porque eso es una cuestión que al al minuto el noventa y cinco por ciento de los que estábamos en Carrusel lo teníamos en el en el en el teléfono móvil vamos del primer mundo se por eso te digo que si nadie del bar ha aplicado el reglamento en ese momento os son todos muy malos si se tienen que ir o están prevaricado salieron puedo querer a mí no me puede contar Iturralde Homero puede contar pero yo no me lo puedo creer que nadie ha visto esa imagen porque repito a los cuarenta y cinco segundos yo la tenía mi teléfono móvil e Isidre el reglamento dice que el bar en ese tipo de acciones puede actuar desde que se producen hasta que termine el partido pues ahí están prevaricación sea lo siendo Josep Iturralde Se mosquea cuando decimos este tipo de cosas pero como no quiero pensar que son inútiles tengo que pensar que permiten te más

Voz 1991 02:55 está buscando papeles por aquí pues no no no

Voz 1824 02:57 no no estoy buscando nada de si nosotros segundos seguido termine como compañeros

Voz 0239 03:03 quiero decir una cosa todos los radiadores del bar en la órbita del Real Madrid desde que empezó la temporada alguno de ellos a sueldo hoy no aparecen todos los del Atlético de Madrid que decían que era maravilloso dan los desde hoy que han os han visto perjudicados en su opinión perjudicados ven un tuit lamentable del Atlético de Madrid rajado del Bar ça casi todos queremos que el bar tire para adelante hay que empezar por todos los que rodean a los clubs de intentar ayudar Alvar el Real Madrid lleva enterrar no sé si el Real Madrid como institución pero muchos de los satélites que están alrededor del Real Madrid repito alguno de ellos a sueldo y a lo mejor hoy gente alrededor del Atlético de Madrid no solo no ayudan al bar sino que no entierran me parece que es así a groso modo de puede cuarenta minutos escuchando de Iturralde todas la tarde viendo las imágenes creo que es un buen resumen de lo que ha pasado en el terreno de juego

Voz 1576 04:00 creo que quería ha dado no si yo voy a empezar primero y luego por futbolístico voy a cambiar un poco el orden que de Romero

Voz 0239 04:08 de creo que lo me Galletti así Athletic inferiores

Voz 1576 04:11 a veces hablas ante ya hablamos ahora termina venga perdón perdón venga eh no lo que te es decir era y yo creo que la mejor forma ayudar al bar es que el bar yo te lo digo esta semana eh por lo que ha ocurrido en el Metropolitano creo que te lo dije con lo que había ocurrido en el Getafe creo que te lo dije cuando ocurrió la jugada de Luis Suárez con el Pichu Cuéllar y creo que te lo he dicho hace muchos días es la mejor forma de echar hacia delante bar es tirar el bar ya el bar no vale absolutamente para nada el bar confunde engaña niente distorsionan yo creo que hace todavía más caótico el fútbol que ya de por si tú tienes un tipo que administra la justicia que se puede equivocar no equivocar eso con tu antes temo te podía molestar no molestar creía que había fallado no había fallado pero con eso te ibas tú sabías que eso era así ahora encima detener a un a un señor que imparte la justifique se puede equivocar como un futbolista como un periodista como cualquiera en su trabajo ahora tienes a un tipo que está tranquilamente con una televisión y que encima se equivoca hace más confuso porque se agarran a la perversión del protocolo para perversión de la interpretación la perversa perversión de los grises de los azules de los rojos y amarillos hoy ha sido yo creo que decisivo en lo futbolístico luego diré yo creo que ha sido superior del Real Madrid al Atlético de Madrid que no jugó un buen partido pero yo creo que hoy ha sido absolutamente kafkiano lo que hemos visto con el Bari con y con toda la jugadoras de interpretación yo creo que no vale absolutamente para nada nada más que para confundir a la gente sobre todo porque ya no jugadas más o menos claras en jugadas que son muy claras algunas de las que ha confeccionado Romero yo viendo con los compañeros fotógrafos a terminar el partido hemos bajado abajo a la sala de trabajo los fotógrafos están detrás de la portería viendo el primer contacto me da igual el segundo el tercero o el quinto el primer contacto donde Le Pera Jiménez a inicios es fuera del área y eso un tipo con una televisión y con las imágenes lo tiene que ver en cualquier caso yo creo que lo que tiene el Atlético de Madrid no es mandar tweets es el martes directamente decirle a Carvalho que no van absolutamente nada porque les van a decir como al Valladolid en su charla cuando fue Clos Gómez no vale absolutamente para nada van a seguir haciendo lo que les da la gana por porque no es este partido es que la semana pasada excluimos top muchos de los que estamos aquí en el sanedrín del domingo pasado el penalti a Morata es quizá una de las jugadas más claras en lo que llevamos de temporada tampoco le pitaron un saque no es por lo del derbi ni porque el Real Madrid pero que lo que está claro es que esto no funciona hoy como dice Romero el el VAR hay veces que hay que te quita por un penalti en un partido que iba dos cero en el Bernabéu un penalti de Rulli bastante claro a Vinicius se montó la que se montó y hoy parece que el Atlético de Madrid equivocadamente o no vio claramente con lo del tuit no puede decir que hoy le han perjudicado claramente cómo le perjudicaron el otro día en Sevilla donde perdió al menos un punto eso en cuanto a lo a todo el ruido si lleve determinando ya operadora en cuanto a lo futbolístico Higuaín no ha hecho un buen partido creo que le ha afectado de salida no poder contar con Rodrigo hoy por hoy paraíso mejor fundamental por esos problemas físicos en ningún momento ha estado cómodo en ningún momento ha sabido parar la hemorragia de la banda izquierda con beneficios como protagonista y luego le ha faltado yo creo que clarividencia contundencia arriba si yo creo que tiene que cambiar cosas porque es el segundo partido consecutivo que veo al al equipo había empezado bien el dos mil diecinueve

Voz 1991 07:32 bastante espeso Kiko Álvaro metáis baza o no habláis así que Álvaro tú dirás

Voz 0104 07:38 no yo sobre el bar yo creo que que obviamente tendrá que mejorar que es la primera temporada que está en en España la Liga y que y que al final no deja de ser una más la máquina quiero decir que el que el que lo interpreta sigue siendo una persona entonces pues casi te hayas muchas dudas y para mí yo creo que les ayudó a que sea más justo del fútbol así y obviamente cuando se full a durante los próximos años pues se tendría una herramienta bastante útil a día de hoy costó había hay momentos que falla pero sigo pensando que cuando no había barcos Adriá Adriá más errores que no se podían corregir y luego cuando la futbolístico estudió lo comentaba en Carrusel a mí el Real Madrid sin ser todavía un equipo brillante creo que que es un equipo muy sólidos un equipo que ha crecido mucho desde lo defensivo sin balón Solari yo creo que ha marcado una línea y el que no pasen esa línea en cuanto al esfuerzo de la solidaridad el SARS obligaciones defensivas no no entra al once titular se llame como se llame Illes está funcionando porque había había sido el Real Madrid concede poco tiene mucho mérito al Atlético de Madrid dejarle noventa minutos sin apenas ocasiones le All sin apenas situaciones de peligro y esto no era habitual en el Real Madrid era un equipo que que te mataba a veces con con su club y con su certeza en el en el OEA el acierto en el en las ocasiones no lo al contrato a que era un equipo que se partía que concedería la posesión al rival ahora es un equipo con mucha más iniciativa a la hora de robar que cuesta mucho más general les jugadas Si bueno yo creo que que son Llull el mérito a a Solari no que que le da muy poco mérito para lo que está haciendo Kiko

Voz 1266 09:30 pues yo lo primero que haría Álvarez mandarlo al taller durante un tiempo para que la injusticia que tenga que impartir pues pues sea en jugada de esa que llamamos filosofía hay protocolo porque no él por hoy soy lo venimos hablando durante muchas semanas atrás de grises blancos Arcoiris verde limón la verdad que hay jugadas que que son clara in lo que le debería echar un cable al final se equivocan el del césped porque muy difícil debe ser cierta jugada porque van a mil por hora del bar que yo no sé el motivo por el que en algunos partidos no llaman para echarle un cable al al compañero no yo realmente soy partidario evidentemente de lo que es el bar en el fuera de juego e en jugadas a lo mejor gol con el tema del ojo de halcón creía que iba se iban partí Yago mucho más justicia pero después de ver partidos sí jugada no entiendo que los arriba no le echen un cable a a los compañeros por eso digo que a mí a día de hoy lo que me crea el bar actual porque así lo ha explicado Iturralde de categorías lo que hay en la filosofía del protocolo lo llevan a rajatabla estupendo pero a mí lo que no me gusta la filosofía el oro tocó

Voz 0239 10:39 el funcionamiento es

Voz 1266 10:41 para que nos pongamos de acuerdo tiramos por por derecho con el y en el aspecto deportivo en el cómputo global y analizarlo noventa minuto el Real Madrid ha sido merecedor con el tema de la contundencia un equipo lo blanco joder muy currado muy solidario en el que hubo un momento que subes estime a una serie jugadores crea que esta temporada del equipo blanco iba a ser de transición y sin embargo viendo a regaló una Lucas a Llorente que no estaba en el día de hoy pero a a Vinicius la verdad que me quito el sombrero sobre todo por la valentía personal de que ha tenido Solari a la hora de de ponerlo ya ese equipo el Atlético Madrid no le ha sabido en el día de hoy crear ocasiones de peligro no veo de nuevo a Griezmann demasiado solo y decidir el Cholo con con Correa Yves Le Mar Ia pena han generado o fútbol sala echado muchísimo de menos a la hora tener claridad del cemento a a Rodrigo sobre todo a A que que para mí es la prolongación del Cholo lo que es el el terreno de juego pero el computo general no me gustaría buscar excusas

Voz 0239 11:40 tema del bar y mucho menos computó global para mí

Voz 1266 11:42 el Real Madrid en fútbol ha sido merecedor de la victoria

Voz 1991 11:46 en Romero te ha llamado la atención el el equipo con el que ha salido a alguno de los dos entrenadores sobre ha llamado la atención lo de Rodrigo que no estuviese en el Atlético de Madrid pero claro luego nos hemos enterado que era por molestias físicas ya lo hemos entendido

Voz 0239 11:57 no sé yo he visto a calentar los da Fullana en el descanso apuesta calentar fuerte Rodrigo para darle luego entrada en la segunda parte es evidente que Rodrigo el vendaje que tenía no estaba para noventa minutos por ahí entonces la sorpresa pues ha finiquitado hay bueno en el Real Madrid no no ha sido para mi sorpresa lo de Reggie Love porque ya es titular indiscutible del campeonato de Liga porque Marcelo no está al nivel exigible lo quiere recuperar Solari pero en Liga en titulares reggae Lon y creo que ha sido justo los tres de arriba no me parece que ha precipitado oí lo ha marcado el gol Bailey a sentenciar el partido pero yo creo sinceramente que así como el otro día en el Camp Nou Vinicius salido agotado porque había hecho veces que le quedaba gasolina se le quedaba yo creo que hoy para mí se ha precipitado en el cambio ha sido un cambio cómodo porque bueno pues me parece que que Vinicio esto babero o que es titular no está en el en el derecho de protestar Lorencia Azor que se la jugó a porel no pero sí creo que durante el partido me daba me da la sensación de que todavía tenía un poquito más de Vinicius Ike Bell ha salido totalmente enganchado pero luego hoy se ha visto en el campo durante media hora Yago lo que es Bale futbolista que no participa participado prácticamente durante todo el partido pero que sin participar durante el partido amarga el tercero Kiko y ha tenido un remate de cabeza claro para marcar el cuarto y eso sin participar

Voz 1991 13:16 yo lo que digo

Voz 1266 13:17 no lo comentaba que que tiene la gran virtud que que es lo que necesita poquísimo a la hora de girar Hay de pegar a puerto de siempre definiendo el tío con mucha con mucha intención tiene un don el problema es que no tiene la continuidad ni ni la posibilidad de jugar veinte partido un nivel alto pero por condición y característica el tío tiene lo que todo el mundo desea los que de la nada de azul

Voz 0104 13:44 sobre Bale siempre Bale

Voz 1991 13:46 los planteamientos hoy

Voz 0104 13:48 bueno yo creo que que los tres de arriba se merecían seguir jugando si lo de Marcelo es el yo lo he dicho siempre lo único culpable por usar esa calificativo de lo que le pasa Marcelo es Marcelo sí voy guión les a ganar Costa Marcelo es porque en Barcelona está voy luego que Sergio está haciendo un trabajo estupendo estupendo la verdad que con mucha personalidad no le ha venido grande ningún partido está dando rendimiento mucho trabajo y es que el trabajo es gratis yo lo digo siempre es que por eso a mí lo de Bale leí lo de Marcelo pues es que hay que hay que pedirles más a Marcelo hay que pedirle más porque lo puede dar porque es un jugador estratosférico idea Bale lo decía Kiko con las condiciones que tiene pues es una lástima que dice vaya a ir de aquí cuando se vaya a ver quién será este verano o el que viene aún no sé cuándo Nos quedaremos con el comer comer que tenemos hoy sí que todos los años tenemos el mismo come come digo este chico con las condiciones que tiene con lo que es capaz de hacer porque es ser conecta tanto porque lo que no es capaz de tener regularidad pues al final el el el único responsable es él ahí no se puede tirar balones fuera en este sentido y al final el entrenador pone a los que son fiable y ahora mismo el Real Madrid ha encontrado un once muy fiables un once que que yo creo que para los rivales va a ser muy difícil doblegar porque al final once tiros muy comprometidos con la idea eso diarios trabajadores y encima buenos futbolistas que seguramente algunos que están Juande no del nivel del nivel de Bale de Marcelo pero te da más rendimiento en un noventa minutos en la fase sin balón en la fase con balón no lo es cierto que yo siempre he defendido a Bale por una cosa en los días grandes al final dos chispazos te dan un título te dan el paso a una final

Voz 1266 15:37 esto lo tienen los súper jugadores conmover

Voz 0104 15:39 el con esas condiciones no pero pero yo sigo pensando que hay que exigirle más osea es una pena que este chico se vaya a ir del Real Madrid sin haber mostrado todo su potencial nada más que a cuentagotas son determinados partidos no que que vio que tampoco está mal el bagaje que ha tenido en partidos muy importantes son finales en el que hay que exigirle más porque es que lo puede dar claro si yo creo que lo tiene dentro Él lo tiene dentro y por lo que sea por yo creo las lesiones también han influido pero no del todo no del todo eh no podemos escuchar todas las lesiones yo creo que el puesto de su parte para no termina de explotar como todos pensamos que yo puedo hacer

Voz 1991 16:14 protagonismo hoy creo por lo menos la lupa estaba a dos jugadores Morata que jugaba con el Atlético de Madrid y Courtois dos ex de los rivales que nota le daría seis hoy tal te ha aparecido hoy Morata qué te ha parecido

Voz 1576 16:27 Courtois bien ha hecho cree una gran parada con dos uno a un remate de Jiménez escuadra luego como antes ha dicho pero ha sido Álvaro de tampoco ha atraído mucho trabajo no no no ha habido muchas ocasiones de el del Atlético de Madrid y en el caso de Morata Abu yo creo que adaptarte a un a un nuevo equipo a unos nuevos compañeros una nueva forma de jugar una entrenador venía sin jugar en fiscal yo tampoco le veía muy sobrado Isi y creo que ha hecho que estaba bien yo no lo hubiera retirado en el último cambio porque había metido el gol que era la anulado un auténtico golazo de la pinchado como una Uruguay Isaac metido por encima Courtois apretando estaba metiendo picante arriba llegando incluso en alguna acción que cometió un par de FAES sobre sobre su amigo Dani Carvajal bueno pues yo creo que algún brote verde de lo que tiene que ser pero que tiene que dar mulata evidentemente tiene que enchufarles pero veo que llegar Mora tal al Atlético de Madrid y el sentido yo creo que se va por el buen camino aunque evidentemente al fin y al cabo son dos partidos y dos derrotas

Voz 0239 17:32 Romero también destacó los de Courtois que lleva

Voz 1991 17:34 el inicio de temporada lógicamente hablaron en el escenario al que era ha vivido lo que ha vivido al inicio con esa lanzamiento de de los peluches de las ratas estas y la presión que tenía encimera importantes por eso destacó estos dos

Voz 0239 17:46 sí bueno la la parada que ha hecho con un paradón a la parada que eso en una jugada aislada de ataque del Atlético de Madrid que bueno me parece que bueno yo creo que no lo esperaba que en caramelos no le iban a dar eso estaba claro claro ha sido lamentable la imagen con la cabeza con clásico guion derbi que de que en lo ambiental dentro del terreno de juego ha sido fantástico ni un solo reproche en en sólo pero exceptuando pues toda esa gente ah no que lo tenía orquestada pero lo lo que ha respondido Courtois en el campo en el gol del Atlético de Madrid no han podido hacer nada porque la definición de Griezmann ha sido espectacular en la que ha tenido que sacar

Voz 1 18:23 eh pues me parece que las ratas no lea

Voz 0239 18:26 en afectado demasiado porque la parada ha sido tremendo no Kiko

Voz 1266 18:30 yo con con el tema de de Courtois me gustaría decir que lo que menos entendido hay que no estoy para nada de acuerdo el tema de la placa

Voz 1824 18:39 Ibero porque donde Afinsa quitar placas os quede con cuatro finales porque va a una otra otra

Voz 1266 18:43 eso te estoy diciendo que yo no no la quitaría proveyó en estos caso como aficionado yo creo más en la indiferencia que la falta de respeto a mí eso me parece una una falta de respeto a un jugador que lo defendió hoy que ha tomado una decisión como su diga como Juanfran a la hora de firmar por el Atlético de de Madrid respecto a Morata pues detalle es importante que me hace albergar ilusión de cara al futuro se fue muy bien de defensa no se pudo ir del bar para mí es el gran enemigo que ha tenido Morata en estos dos partido porque sino estaríamos hablando de que un penalti determinante contra Real Betis Balompié un penalti que le hace Casemiro hoy por una uña una auténtica maravilla y un golazo que son observamos aquí te a Morata porque ha decidido con la pelota casi en juego que no le tembló obligándolo de cara al futuro yo creo que vaya aportando cosa que se vaya adaptando y ya te digo no por el Bari por un centímetro estaríamos hablando que es lo partido la adaptación de Morata hubiese sido extraordinaria

Voz 1991 19:38 no Álvaro

Voz 0104 19:40 pues yo de Courtois pero todavía los partidos determinantes que que a la parada en títulos que eso Keylor lo ha hecho si lo ha demostrado ir todavía les voy haciendo las paradas que Cultura tiene que hacer la hecho un buen porque tiene que hacer hoy la el tiro de Jiménez es un buen disparo que baje entrado a una altura donde un portero el nivel de cursadas tiene que la tiene que salvar sin problemas yo todavía estoy esperando que haga pequeños milagros que esos partidos porque este nivel como Keylor como Teresa ayer etc etcétera como Casillas en el subía porteros le este nivel pues son los que tienen que dar títulos en momentos determinantes en cuartos de Champions las semifinales de Champions pues en el partido de vuelta contra el Barcelona el que juega el todavía estoy esperando un salto más de de Courtois que seguramente lo hará eh porque es un es un gran portero pero bueno yo tengo todavía mi mi reservas porque porque el Real Madrid necesita porteros queden títulos Morata yo pues bueno no sé porqué todavía no ha terminado de explotar con con el fútbol que tienen porque me delantero completísimo en mi opinión el cuadro cuatro del Atlético de Madrid con ese bloque medio que que suele jugar durante muchos minutos para poder salir al espacio le le beneficia les ayuda de viene como como un guante creo que ambos Mañero de ataque como Griezmann alevines con guante porque el segundo punta que tiene la capacidad de asistir de asociarse de aprovecharse de las de las dejadas de Morato de las prolongaciones de Morata entonces ya es una cuestión de feeling de confianza de que que diente de que por fin al alcance la madurez futbolística que yo creo que va a alcanzar de siempre he pensado que el chico pues te hablo siendo jugadores diferente es algo parecido a lo de Vega Morata tienen unas condiciones tremendas para ser un delantero toca muy bien el día en un momento que encuentre su lugar adecuado pues seguramente explotar

Voz 1991 21:43 se acabó por preguntando es por momentos envuelve la Champions evidentemente Atlético de Madrid contra la Juve es una eliminatoria durísima el Real Madrid se enfrenta al Ajax eh talan qué momento llega al Atlético de Madrid esta eliminatoria con la Juve

Voz 1576 21:57 eh yo creo en un momento crítico muy exigido yo creo que de tu en un partido con y puedes perder yo creo que pues estar ahí peleando en los dos primeros puestos pero yo creo que al final lo que eleva a medir la eliminación contra un equipo que era inferior como el Girona en la Copa yo creo que es el Lunar grueso llámalo Luna llamado fracaso llámalo fiasco llamado patinazo pues eso al final le ha dejado sin sin una una carta más un comodín para haber puesto o mejora temporada eso yo creo le condiciona ahora en Liga el momento es tercero a un punto del segundo y veremos a ver lo que hace mañana Barcelona practicamente puedes alejar de forma definitiva de te lo vas a jugar todo control los mejores equivoca en Europa que es la Juve Cristiano creo que llega tocado vamos a ser recupera jugadores yo estoy con Kiko para mí es fundamental Koke en este equipo cuando no ha jugado lo ha notado en estos dos partidos hoy por hoy es fundamental hay equipos hay jugadores que salen de la enfermería directamente al once porque no hay más otros están terminando de completar la convocatoria hay tiene que intentar en estos días que le quedan recuperar futbolistas que es lo mejor posible en lo físico y plantarle cara porque al final te has jugado todo a a eliminar a la Juve Inter es intentar está entre los ocho mejores de Europa

Voz 1991 23:19 Kiko tu qué fin tienes

Voz 1266 23:21 o no yo de optimismo sobre todo porque la Juve el favorito hoy seguramente lo que deseo que se vayan recuperando gente que puedan estar durante no sé una semana o diez días preparando el partido como decía tala que hay mucho que salen de la enfermería ha va a jugar y hay que recuperar a una serie de de futbolista importantísimo el comodín lo tenía con el tema de la Copa del Rey la eliminación del Girona th jugarte la toda la ruleta de de la Juve quiere decir no nos vamos a adelantar acontecimientos pero te la vas a jugar Yago prácticamente todo a a la eliminación de la Juve que si no hubiese caído eliminado ante el Girona hay te elimina la Juve pues no pasa absolutamente nada porque uno de los favoritos a lo que es la la construcción de la de la Champions pero ya viniendo de lo del Girona Si cae con la lluvia caído con el Girona en Copa del Rey Ikeda segundo tercero o cuarto que es una obligación iba a quedar sido si pues yo te diría que de las siete ocho temporada que lleva el Cholo aquí pues sería el primer suspenso lo que es el el equipo si los objetivo que tiene los rojiblancos principio temporada sólo comentamos en su día

Voz 1991 24:25 en la eliminación de te puede venir bien si luego te vale para rentabilizar el resto de competiciones pero son las primeras de cambio de la Juve dices adiós

Voz 1266 24:33 ella tiene claros de Copa si hay unas obligaciones que con los valorando tiene presupuesto y cobras un pastizal que te lo ha ganado en el CP tienes unas exigencia esas exigencias sobre la que a finales de temporada te dice sí ha suspendido o aprobado o a sacar sobresaliente sigue decae con el Girona cae con la Juve en octavo y queda tercero segundo cuarto o ya primero yo realmente a día de hoy no veo lo veo muy muy

Voz 1991 24:57 por eso me reitero vuelvo a repetir que no entiendo que nadie que conozca el Atlético de Madrid pueda decir como dijo en su día le viene bien al Atlético de Madrid caer en Copa contra el Girona el Real Madrid Álvaro en qué momento está en esta eliminatoria contra el Ajax y cómo ves al equipo Solari ahora

Voz 0104 25:13 pues en el mejor momento y me eso era impensable que el Real Madrid podría estar a este nivel no era un equipo roto que no tenían un once definido como jugadores importantísimos muy lejos de su mejor nivel yo creo que ha cambiado una de una manera total no hemos visto a Modric el jugador reconocible que ganó el Balón de Oro hemos visto a Sergio Ramos en un gran estado de forma que tira para adelante la defensa y hace que el equipo defienda muchos menos metros hemos visto que Solaria ha encontrado bloque sólido solidario solidario esforzado que está jugando desde la humildad yo creo que es lo que no tiene que perder al Real Madrid si el Real Madrid jugando con esta humildad en el esfuerzo va a ser un equipo difícil de superar por cualquier porque cualquier equipo en Europa no porque yo de lo que veo por ahí yo con eso se que Kiko hermanos explícita de que hace unos meses porque la Juventus no está tan fuerte como en octubre como en septiembre a un equipo seguramente el mejor equipo de Europa hilos con lo que quiero decir con esto que no hay no hay equipos que dé miedo obviamente te puede eliminar una Juventus que fue eliminaron Manchester City como no todo un Barcelona que están a tu altura tu nivel pero que había del Real Madrid puede pueden superar a cualquier equipo en el continente europeo entonces a priori el allá no debe ser un obstáculo un gran obstáculo dentro que es la poesía sobre el Real Madrid Si sí está a un nivel aceptable pues debería superar la eliminatoria meterse en cuartos y a partir de ahí pues soñar no pero lo primero que había que hacer es recuperar los valores futbolísticos eh porque sino no tiene nada que agarrar a la épica de de hace cuatro partidos buenos pero sin hay una dinámica no hay una base sólida por detrás y siete años en Grecia no pues había que construir algo más colectivo yo creo que es Solari el han encontrado vamos a ver si el Real Madrid no pierde todo humildad al fuego que está teniendo que es lo que les está llevando a a los a los resultados ya las buenas sensaciones de hecho el Ajax

Voz 1991 27:18 ha perdido hoy contra el Heracles uno cero no está en el mejor momento de de la temporada en Romero tú cómo lo ves

Voz 0239 27:25 bueno yo creo que es una evidencia que el Real Madrid está en el mejor momento de la temporada creo

Voz 1 27:28 que después de un arranque desastroso estado

Voz 0239 27:31 desde diciembre eh nos lo encontramos en octavos de final favorito en la eliminatoria frente al Ajax a cinco puntos a expensas de lo que pase mañana del Fútbol Club Barcelona en el campeonato nacional de Liga es decir que un Real Madrid que repito ha estado a punto de desaparecer entiende exageración y cuando ha empezado a remontar todavía está vivo en Liga y todavía estás vivo en Liga de Campeones yo creo que todavía tiene margen de mejora que hay futbolistas fundamentalmente Bale futbolistas que que han recuperado su estado de forma pero creo que el equipo como como lo que todavía tiene margen de mejora me parece que esta es la mejor noticia para el Real Madrid que ahora mismo no veo ni en España ni en Europa a un equipo superior a este Real Madrid sólo si el Barcelona se encuentra con la mejor versión de Messi es superior ahora mismo al Real Madrid pero tiene para ello que encontrarse con la con la mejor versión de Messi en Europa pues estoy de acuerdo con Álvaro yo no encuentro ningún equipo quedé ni mucho menos miedo empezó la Juve espectaculares está dando sensación de debilidad y veremos a ver qué pasa contra el Atlético de Madrid una versión que no es la mejor del Real Madrid si mejorada pero no lo mejor para mí se tiene que meter casi casi con la gorra en los cuartos de final eliminando al Ajax en fin

Voz 1991 28:46 veremos esto es sobre el papel luego hay que demostrarlo en el terreno de juego hay ganar la eliminatoria meterse en la siguiente ronda Álvaro Benito Kiko Narváez Antonio Romero Miguel Martín Dalí

Voz 0239 28:57 a ver a os habéis ganado sueldo compañeros

Voz 1824 28:59 a un abrazo muy fuerte hasta mañana igualmente ha para todos la todo

Voz 1991 29:03 fue muy fuerte escuchando atentamente así que aquí estoy aquí estoy tranquilidad a todo ya lo tienes que hablar de esperaba yo que saltara con lo de la prueba de prevaricación

Voz 1824 29:12 mira que no que no nos tú ya no me lo cuidas gracias a la que hay que tirar un abrazo si tienes que decir algo Itu dímelo pero en un minuto menos minutos no cuando dicha Romero de que dice Iturralde no les y yo colgado ya que no no pero lo que no es que lo diga yo

Voz 2 29:31 es decir la expulsión te dice en el reglamento en lo en el reglamento bar te dice que si el juego Se reanuda después de ser detenido el árbitro sólo podrá llevar a cabo una revisión y tomar las correspondientes medidas disciplinarias por conducta violenta escupir morder o hacer gestos ofensivos insultantes humillantes no le y tú

Voz 1824 29:50 a ahora a

Voz 0458 29:53 que gane el Madrid contra el Ajax baño y masaje si tienen venda

Voz 0239 29:56 que creo que el Atlético Madrid elimina la Juve

Voz 0458 29:59 si no lo creyera no lo diría creo que lo va a hacer la última para aportar algo nuevo al al debate a los comentarios del derbi me encanta ver a renglón en el verde y a mí me encanta después escucharle y quiero decir que otros jugadores del Madrid pues que han tenido cesiones muy glamurosas merecían Casimiro al Oporto Carvajal al Leverkusen incluso a Rafa ahora el Borussia Dortmund sale unas cuantas en la tuba logroñés la aprovechó estaban segunda B sabe de qué va al fútbol a mí me lo descubre Álvaro Benito llamarla de él me parece que es un chaval absolutamente Chapo y que merece la portería que la llegada que el agarre