La opinión de Yago de Vega: "Muchos árbitros no se atreven a expulsar a los de arriba"

Voz 1991

00:00

dicho esto hay que decir que este árbitro se atreve porque es el Celta de Vigo y porque es más Gómez porque esta jugada la hemos visto mil veces mil veces de Luis Suárez poniéndole la cara en la frente tocando la nariz con nariz alguno de los árbitros que se Him Jan se giran literalmente porque no tienen el mismo valor para echar a Luis Suárez cuando está poniendo cara con cara echándole el aliento en la cara o pasa igual que digo Luis Suárez digo Diego Godín que dio muy vehemente Diego digo Sergio Ramos que es otro dio también que que es muy dado a lo digo por decir los tres para que no el caso es que si no te dicen que te califican rápido digo digo más y digo más para que me siga Raúl García correcto y como no tienen lo que tienen que tener esos árbitros para echar a esos hoy a Maxi la han echado por bastante menos a mi me gustaría ven a un árbitro de Primera División cuando llega Luis Suárez o los otros tres que nombrado se le pone cara a cara desde perdona a la puñetera calle pero sin duda se quedan aguantando la bronca llegando como como le le le grita a diez centímetros hay que echarle un poquito más de pelotas le falta muchos árbitros de Primera División que contra los de arriba no se atreven contra los de abajo pues sedes quitan