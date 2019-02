Recta final en el juicio de 'El Chapo'

Voz 2 00:00 llama eh

Voz 1260 01:02 Ramón Lobo buenos días buenos días y en un día como hoy viniera es esos camisetas con la bandera de España en el cuello acudirá a la manifestación no por la unidad de otra camiseta que poner los zombis o de la comida basura la comida rápida la cuya rapidez que ahora voy a ser comida basura si todo lo que es español lo llevo siempre Anders debajo en pantalón

Voz 0874 01:24 yo supongo que habrá mucha gente que hecho turismo se han puesto autocares gratis para venir a Madrid no

Voz 1260 01:28 sí vamos a aprovechar para venir a Corea el Madrid

Voz 0874 01:31 lo que no sé es cómo luego que han que la gente que viene unos autobuses aprovechando el billete gratis para la manifestación y grita las cosas que yo decir no se supo

Voz 1791 01:39 que estas organizaciones especialista en senda organizan eventos del PP en el pasado que están en casi todos los sumarios de la justicia serán las encargadas de tipo de cosas que de saber la no sé a mí me parece un disparate todo porque es un país que hemos caído en el adjetivo presente peligroso con lo necesitamos son sustantivos en dedicamos puentes no no no batallas pero bueno aquí vale todo cada uno será responsable de lo que está haciendo pero recordamos otras manifestaciones por ejemplo la de que se montó contra Zapatero por el matrimonio matrimonio gay con las negociaciones de ETA

Voz 1260 02:11 ayer con Cristina la derecha también se manifieste estará en la calle lo que pasa es que uno cuando se ponen a recortar te dan escalofríos si no se es una es una forma está siempre fados cuando yo no estoy en el poder y cuando estoy en el poder es impunidad total

Voz 1791 02:23 es pues no hay memoria e más la chica está la senadora que sea claro no sé me parece que este país Etienne prima grave de educación

Voz 0874 02:33 vamos a empezar porque ya sino arrancamos como al cuerpo el domingo eh

Voz 6 03:02 a lo que uno de los problemas más serios que tiene puestas es la inseguridad jurídica que es muy triste que abogados con poderes judicial que tienen una independencia económica garantizar la prostitución

Voz 0874 03:23 para escuchar a Óscar Arias también un poco de grima

Voz 1260 03:27 a mí nunca me gustó porque esta historia que ha salido ahora yo lo había escuchado antes no recuerdo si en boca de la misma persona con la que vamos a hablar pero se había escuchado estas historias del le puso el curso déjame recordar que el ex presidente de Costa Rica I Premio Nobel de la Paz Óscar Arias ha sido denunciado por la presunta violación de una mujer

Voz 0874 03:46 anunciante que se llama Alexandra Arce presentó una querella el lunes de esta semana según ha dicho al New York Times fue agredida sexualmente por el expresidente en un encuentro en dos mil catorce cuando detalles muy escabrosos

Voz 1260 03:58 en sí eh parece ser que esta es una activista Alexander es un artista de desarme nuclear

Voz 1791 04:06 Oscar hay metido en esto y en una reunión en su casa en casados Canarias para preparar la Conferencia de Viena creo que recordar que fue el aprovechó la circunstancia para echarse encima toquetear la meter la mano incluso ir más allá de meter mano no ha habido otras dos denuncias

Voz 1260 04:23 eh contra él a mí lo que me

Voz 1791 04:27 aparte que me parece deleznable todo tipo de abuso lo que es ya doblemente del en Alice el abuso de poder Odiseo una posición de poder

Voz 0874 04:35 los Canarias una persona con la que el Premio Nobel de la Paz se ha llevado muy bien también eh algunos presidentes de gobiernos españoles creo que son buenos amigos si es bueno logos responsable de lo que hacen todos sus amigos pero sí quizás

Voz 1791 04:48 hay momentos que hay que revisar la lista amistades a ver

Voz 0874 04:50 la cara a lo mejor sí lamentar ciertas cosas cuando pasan estas cosas hay hay gente que da un paso adelante cuenta historias tú decías que tenías ciertas sospechas euros Canarias porque una persona te había contado alguna vez algo cree recordar que te lo ha contado presentarnos a la mujer con la que vamos a hablar

Voz 1791 05:06 vamos a hablar con una periodista británica que vive en Estados Unidos hace mucho tiempo eh yo la conocí en Sarajevo era periodista por el independiente corresponsal de guerra en Sarajevo eh eh años conocimos todos somos de esa generación y lo hemos continuado una amistad durante muchos años Jay ha sido una de las personas que ha salido y ha dado la cara para explicar lo que ocurrió no es fácil no es fácil porque en las críticas porque se ha esperado tanto tiempo él no te creo etcétera y yo creo que es una actitud muy valiente y nosotros sí la creía

Voz 0874 05:37 pues si nosotros vamos a mantener con ella una conversación estoy seguro que va a ser doloroso para ella incómoda para muchos es Emma Daily periodista y directora de comunicación de Human Rights

Voz 3 05:47 Whats cómo estás Gemma buenos días buenos días

Voz 0874 05:51 gracias por atendernos porque no sé cuántas veces has pensado que acabaría contando esta historia por la radio por ejemplo

Voz 3 05:58 sí ha contado muchas veces amigos día con ellas eh pero nunca lo he lo hice públicamente hasta está martes cuando eh me llamó un periodista del Washington Post me contó lo que había dicho Alexandra hace pudiendo de esas denuncias criminal y entonces me preguntó si yo quería decirle algo sí tenía algo que contar y en este momento decidí que vale pues ya es hora de de contar mis teorías al público

Voz 0874 06:36 tu historia con Óscar Arias tu encuentro con Óscar Arias sigue adelante cuéntanos qué pasó

Voz 3 06:42 bueno yo en este en esa época yo fui periodista en Centroamérica encubriendo a Óscar Arias el plan de paz el proceso de paz en Centroamérica durante más de un año yo estuve en Managua en en mil novecientos noventa en en un en el lobby de un hotel mucha gente diplomáticos periodistas ha llegado a Canarias le digo por favor

Voz 7 07:07 le hizo una pregunta muy

Voz 3 07:10 tengo muy claro en mi memoria me mira para ir en vez de responder esconderme poner su mano en el pecho mío pasan sus dedos entre los senos y me dice usted no lleva sostienen

Voz 7 07:31 me quedé helada

Voz 3 07:35 si no se no sabía cómo gestionar Meritxell pues ello pozos y él siguió caminando sin responder a a mi pregunta no sé ni reacción fue Bilic la porque sin maldad pero no pero no sabía qué hacer en este momento ido una mujer que estuvo a mi lado que creo que quiera periodista americana me es que todo lo que te hizo Itzik y ver si quieres bastaron gorros Interior denunciando yo te apoyo dice bueno gracias pero no no no no pasa nada ceñimos y así fue

Voz 0874 08:16 has pensado muchas veces sobre por qué no decidiste denunciarlo en su día

Voz 3 08:22 en el momento estuvimos charlando sobre si sería posible Bono publicar algo sobre es decir escribir una notas sobre sobre las sobre lo que pasó primero el presidente hay entonces este este es un nombre tan poderoso tú eres una yo tenía veinticinco años mujer periodista quién me va a creer él es casi un santo por el trabajo el trabajo muy valiente que visto tengo que aclarar el trabajos suyos fue muy importante es pero primero difícil de salir a la luz pública con una denuncia contra un hombre poderoso y en segundo lugar lo que me hizo fue malo me toco sin mi consejo son consentimiento me hizo me me Un yo me sentí así impotente despreciadas pero no me hizo lo que supuestamente hizo con Alexandra antes y entonces un poco como pues nosotros estamos acostumbradas de estar ll tocada por hombres y entonces era un poco como yo de hubiera denunciado o no me creen poseer se ríen de mí

Voz 0874 09:52 Emma esto porque me dices fue en la década de los noventa hace ya muchísimo tiempo desde entonces te habrás enfrentado muchas veces a la imagen de Óscar Arias habrás visto en fotografías vídeos incluso a lo mejor ha coincidido con él en algún otro acto en alguna conferencia me gustaría que me tratara son poco tus sensaciones también sabiendo que esa persona a la que tanto se alaba en en muchos círculos en muchos países pues ha hecho lo que hizo

Voz 3 10:22 que se eh colegas mucho apoyo de amigos de entonces como dice me me tocó me acosó

Voz 7 10:35 pero no me violó y

Voz 3 10:38 mucho menos y entonces yo estoy enfadada en el momento enfadaba impotente pero luego lo digo vale pues nada sigo hice mi carrera periodística en derechos humanos así que yo no he sufrido personalmente de lo que me me hizo ahora me siento mal de no haber hablado antes porque a lo mejor sintió de Uribe denunciado antes se viera esa enviados el comportamiento no no no seis yo creo que ahora me estoy con cierto privilegio no es que mi marido y mi familia me apoya al cien por ciento también mi niño organización ahora en mis colegas mi jefe John diez yo mi trabajo Arenas seguridad mi salud mental nada no haría esto nada por decir ahora lo que me pasó para muchas mujeres es otra cosa no tienen la libertad Nieves pasión mi el poder de denunciar el acoso o los abusos que que reciben diariamente entonces siento cierta responsabilidad de hablar porque puedo hacerlo

Voz 1791 12:06 hay una cosa también clara porque quizás ahí Doris oyentes que están pensando bueno estamos hablando un caso concreto no que actúa así ya que actuó como actuó con Alexandra Arce es una patología es algo Cardio repetir más veces y seguramente hay más mujeres que es lo que ha ahora el movimiento Mi tú para que este tipo de cosas se puedan denunciar que resulten creíbles y que haya medios que jueces y fiscales que se los crean y actúen

Voz 3 12:30 pero tú han sido yo también ha sido muy importante en mostrar que estas cosas que asaltos sexuales pasan en todo el mundo en todas industrias siguen siguen pasando ahora mismo en el hecho de que unas mujeres famosas en contaron lo que habían sufrido a manos de hombres poderosos muestra hasta dónde va este problema ahora es que que estamos hablando más abiertamente de lo que lo que está pasando tenemos que cambiar el sistema hay muchos hombres que se portan muy bien con las mujeres pero nosotros nuestra seguridad en el trabajo no debe depender en en el hecho de que muchos hombres se portan bien debemos tener un sistema en que lo normal es que todos podemos ir al cero abrazos de forma segura que es si hay algún problema pues hay un sistema para para denunciar para investigar y luego para hacer que hace falta para mandar el mensaje que aunque seas poderoso potente no puedes hacer ese tipo de cosas escapar sin castigo

Voz 0874 13:50 aunque seas poderoso como Óscar Arias ex presidente de Costa Rica Premio Nobel de la Paz ha denunciado por presunta violación materia Hesperia el ex directora de comunicación de Human Rights Watch te agradezco muchísimo esta conversaciones he estado varias veces en este programa hablando de asuntos que nos preocupan a todos pero esta vez era personal así que te doy las gracias de un beso muy fuerte

Voz 3 14:12 muchísimas gracias a los dos

Voz 1260 14:40 lo comentábamos Ramón

Voz 0874 14:41 yo yo sigo con auténtica pasión todo lo que los periodistas que cubren ese cuyos San escribiendo sobre el Chapo sobre el devenir del juicio el otro día vio una entrevista con su mujer en el New York Times maravillosa entrevista la mujer creo que deje mucho que desear su personalidad le digo pero es es son son crónicas llenas de vida a las que desde España no se presta mucha atención por cierto

Voz 1791 15:03 no creo que nos equivocamos porque tiene un narración maravillosa ese juicio porque igual que fue aquí el el veintitrés F es un juicio que no se hubiera permitido relatar cómo es el narcotráfico por dentro las miserias de narcotráfico y sobre todo un tipo tan importante como el Chapo que ha manejado los carteles más significativos de México en las cosas que se ha encontrado las violaciones de niños de las amantes como crución en las ejecuciones la corrupción deportivamente enterrada viva ha dejado en las novelas de Dow aisló en ejercicio casi de niños no creo que nos hemos perdido un gran relato están peor

Voz 1260 15:44 Enaitz estamos ahora espera de veredicto sabes

Voz 1791 15:46 el jurado tiene que decidir luego el juez tardará creo que dos o tres semanas en dar de cuál va a ser tras la pena

Voz 0874 15:55 nos acompañan uno de los pocos periodistas de habla hispana que he tenido ocasión de cubrir este juicio yo diría que el único español bueno media español porque

Voz 1260 16:02 Sandro Pozzi que sabemos que eso españolidad hay que tenerla en cuestión también no si espero de Sevilla más de Sevilla corresponsal de El País en Nueva York cómo estás Sandro buenos días

Voz 8 16:11 es un placer estar con vosotros estoy con vosotros todos especialmente porque nos conocen hace muchos años Isabel hemos para hablar del padre que El Chapo haya conseguido que mete en vuestro programa es brutal

Voz 0874 16:27 lo que no parece cierta pero no lo consiguen nadie oye que que no haya habido veredicto esta semana debe ser una buena noticia para el Chapo porque creo que hasta abrazó a sus abogados no

Voz 8 16:36 bueno están los abogados hacían gestos como cuando uno mete un gol ayer se fundieron en abrazos incluso decía mira mirar no porque todo el mundo pensaba incluso el mismo equipo de abogados que era cuestión de horas cuestión de es cinco horas no era cien años tenéis que tener en cuenta que que llevamos tres meses de juicio que el el todo el proceso está durando dos años entonces hay una masa de información que el jurado tiene que procesar es sólo el del documento que tienen que rellenar ellos para para cada cargo son dieciséis página osea que podemos hacer un cálculo que a una página por día y luego es muy curioso no porque los alguaciles de la Cort siempre te dicen que por cada semana que dura una un juicio hay un día de deliberaciones que ha durado treinta y ocho días pues calcular dio la semana que viene podrían pero si se cumplen lo que dicen los gurús de la paseíllos no

Voz 0874 17:38 sí lo que pasa es que el hecho de que se morir significa que no no está tan claro o que los miembro del jurado uno no tienen tan claro que la condena sea tan fácil lo que nos habían hecho creer Sandro es que este caso estaba cantado ayer a cadena perpetua ya está

Voz 8 17:52 yo mi percepción es otra yo creo que ellos lo ven como culpable pero mi percepción e lo que pasa es que aquí en Estados Unidos lo de llevar ir más allá de la duda razonable se lo toman muy en serio entonces en el momento en el que tienen una pequeña anuda piden revisar eh o comento un detalle han pedido revisar seis testimonios completos

Voz 3 18:17 Félix capos de la droga y cada uno duró tres días y medio es decir estaba haciendo su trabajo el jurado está haciendo su trabajo no está yendo a la ligera pese a la iré

Voz 8 18:30 que tenemos nosotros el Chapo también tiene que tener en cuenta una cosa el jurado en principio no sabe quién es el Chapo es que no saben ni que es un un cártel de la droga entonces ellos echan partiendo de cero a la hora de analizar este caso es muy interesante increíble lo que está sucediendo aquí en Brooklyn

Voz 1260 18:50 debe ser apasionante sería apasionante estar dentro de esa sala no influencia que es que han podido tener los abogados porque ya te digo los mejores abogados

Voz 8 18:59 tenéis que tener en cuenta que él tiene un equipo de tres aprobados tres La Fiscalía son veintisiete personas que necesitan ahí dentro de una mejor es lo peor es no sé si serán comparados con el equipo de la Liga de estamos hablando del Gobierno de Estados Unidos la mayor potencia mundial contra tres al juzgado pero son muy característico lo estrenamos que tiene Jeffrey Lee China fue el que consiguió que se anularan juicios contra el bote Junior el hijo de lo de de uno de los clanes mafiosos más importantes aquí de echar unido y luego va la Arezzo Eduardo balar eso que es el líder del grupo es especialista en caso de narcotráfico por ejemplo él lleva uno de los casos contra los Beltrán Leyva son primos de El Chapo pero que luego se convirtieron en suele enemigos porque estas cosas que pasan en la recta la droga al final acaban matando a tu familia y luego ETA Willian púrpura que es maestro de el Viti el el instigador por excelencia no que es experto en penas de muerte entonces es un periodo muy curioso yo no sé cómo se llevan y no creo que sí es muy bien entre Vic Manlleu eso pero creo que esta semana después de que el veredicto no ha salido aún creo que han hecho bastante más Michavela que

Voz 1260 20:28 el podías Sandro te has sentado

Voz 0874 20:31 día de la mujer del chapeau qué personaje

Voz 8 20:33 hay que tener en cuenta que sólo podemos entrar veinte personas la Sara entonces haré un día que tocar al lado de ella hay un día en estos toca detrás de ella hay otro día que te toca en el banquillo que estaba más cerca de la fiscalía es curioso porque las fotos que veis ella sale como con cara triste de situación de circunstancia o detención sin embargo la sala habla con nosotros con total normalidad siempre y cuando no en el caso de que hay tenéis que tener en cuenta una cosa ellas aquí como dice en misión humanitaria para apoyar a su marido es que todo tan surrealista

Voz 8 21:21 sí por eso te digo que es todo muy surrealista pero en el fondo ella es la madre de sus hijos no no se en una situación es que incluso Chapo cuando lo ves ahí sentado parece vulnerable pero luego cuando te fijas en sus ojo y la forma en la que gesticula es que está dando todo el rato en lo has él es una persona que por humilde que viene de un pueblo perdido ahí la sierra de Sinaloa que se dedicaba a vender naranja Hay a cultivar amapola de opio pero era en el fondo era un genio entre comillas este hombre

Voz 3 22:02 es que pidió que le hicieran un sistema de encriptado ahora llamadas un tío de la sierra qué pena saber leer no sé que me he estado muy interesante

Voz 0874 22:13 usted leeremos la semana que viene hay veredicto Sandro diciendo pues tenemos que seguir haciendo cola a la puerta al tribunal poco tiempo la escuela son

Voz 8 22:20 si este esta semana había cola larga cola empezaba a la una de la madrugada

Voz 0874 22:25 que barbaridad Sandro Pozzi pero el corresponsal más atractivo que tiene el país en Nueva York

Voz 8 22:34 después luego relato es una gran

