La cueca sola de Violeta Zúñiga

Voz 0874 00:59 la hermosa plaza liberada elección Dre llorar por los ausentes decía esta canción que Pablo Milanés estético a las víctimas la dictadura que inició en Chile después del golpe de estado de Pinochet que fue el once de septiembre de mil novecientos setenta y tres entre esos ausentes se contaban miles de muertos y desaparecidos que jamás fueron encontrados por sus seres queridos hablamos aquí también de memoria histórica hace unos días murió una mujer chilena que durante cuarenta y dos años buscó a su marido ha desaparecido y se convirtió en una activista muy destacada de los derechos humanos llamaba Violeta Zúñiga tenía ochenta y cinco años y esta mañana centrada necrológica de El otro barrio que nuestra de Luis Alegre cómo estás buenos días

Voz 1326 01:37 hola qué tal Javier Zúñiga debía

Voz 0874 01:40 sentirse muy identificada con esta canción cuéntanos cuándo comenzó su tragedia

Voz 1326 01:44 ah pues su tragedia comenzó el nueve de agosto de mil novecientos setenta y seis cuando su marido Pedro Silva fue detenido ya nunca más volvió a saber

Voz 0874 01:53 por las razones que imaginamos no por pensar

Voz 1326 01:56 bueno es que él lo tenía todo era obrero era comunista ya era el líder de un grupo de trabajadores municipales será un enemigo clarísimo de la dictadura

Voz 0874 02:05 estaba allí Violeta presenció la detención no

Voz 1326 02:07 hoy ya contaba con mucha pena que el día que detuvieron a su marido ella le había pedido que no saliera de casa porque esa noche había soñado que le cogían preso en no le hizo caso porque tenía una cita con unos camaradas a los que iba a llevar dinero para que pudieran comer Violeta siempre le acompañaba pero ese día no lo hizo y eso es algo que le ha tormento siempre

Voz 0874 02:25 dice fue una de las muchas personas que en aquellos años sufrieron también la desaparición de seres queridos

Voz 1326 02:30 y una de las más combativas y valientes sufrió detenciones amenazas torturas y en un par de ocasiones tuvo que huir de Chile

Voz 0874 02:38 pero nunca dejó de buscar sin intentó encontrar a su marido no

Voz 1326 02:42 sí sí nunca dejó de buscarlo y en esa búsqueda infatigable conoció a otras mujeres en una situación similar con las que decidió fundar la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos dentro de esa agrupación impulsaron una iniciativa muy llamativa un grupo folclórico con el que crearon una música y un baile alusivos a su tragedia la cuenca sola

Voz 0874 03:04 la cuenca que es la danza nacional de Chile

Voz 1326 03:07 exacto aunque también se baila en otros países como Perú Bolivia Colombia o Argentina pero en Chile está más arraigada tal vez porque parece que fue allí donde nació en la cuenca los bailarines agita un pañuelo en la mano derecha Ibai dando vueltas el invento de Violeta Zuñiga y sus compañeras era una variante de la cuenca que llaman a así la cuenca sola

Voz 0874 03:28 en qué consiste la variante

Voz 1326 03:30 ante en bailar las olas para expresar la tremenda tristeza por la ausencia de la pareja Violeta Zuñiga la bailó muchas veces se colgaba una foto de su marido mientras bailaba y daba vueltas agitaban pañuelo en el que se podía leer la palabra justicia

Voz 0874 03:45 cuándo fue la primera vez que se bailó sola la primera vez

Voz 1326 03:48 que se representó en público fue en marzo de mil novecientos setenta y ocho en la celebración del Día Internacional de la Mujer luego se bailó en actos como los que denunciaban cada once de septiembre el golpe de estado de Pinochet la iniciativa tuvo una gran repercusión en todo el mundo el mismísimo Sting impresionado por las mujeres que bailaban la cuenca sola les dedicó en mil novecientos sesenta y siete esta canción They dance alone ellas bailan solas

Voz 0874 04:52 es tan con los invisibles con los muertos la gente que ya no está cantas tenga que no

Voz 1326 05:00 mil novecientos ochenta y ocho String invito a Violeta Zuñiga a sus compañeras a participar en el concierto que celebró Amnistía Internacional en Mendoza Argentina bailó con ella sobre el escenario y luego las volvió a invitar a otro concierto de Amnistía Internacional que reunió a más de setenta mil personas en el Estadio Nacional de Chile en el que actuaron artistas como Sidney O'Connor Peter Gabriel ese concierto se celebro el mil novecientos noventa

Voz 0874 05:25 me gusto Pinochet no fue detenido hasta años después del fin de la dictadura

Voz 1326 05:29 sí fue detenido en Londres en mil novecientos noventa y ocho gracias a que el juez Baltasar Garzón dictó una orden de detención contra él por presunta implicación en los delitos de genocidio terrorismo internacional torturas y desaparición de personas justo en ese momento a Violeta Zúñiga les regalaron un perro al que ella le puso de nombre Garzón en honor del juez español

Voz 6 05:57 a quién medio que cuando los no tienen los las multitudes El hombre que no

Voz 0874 06:34 esta mañana nos acompaña desde Hong gran escritor chileno estado aquí alguna vez en este programa como autor Luis Sepúlveda termine el víctimas de la dictadura de Pinochet y que pudo conocer a Violeta Zuñiga cómo estás Luis buenos días

Voz 7 06:47 buenos días secuencias viste con Violet alguna vez

Voz 0874 06:49 no si consigo leída justamente

Voz 7 06:52 en mil novecientos noventa cuando terminó la dictadura que fue también mi mi regreso a Chile sea fui a penas apenas puede que dentro de la sede de todos los actos dentro de los actos de felicidad que habían para el fin de la dictadura y al mismo tiempo de de una una especie de apacible desconfianza no por la nueva democracia que se veía que se veía venir que que que para gente como Violeta dé para tanto familiares de los desaparecidos familiares de las víctimas de las víctimas sobrevivientes has sido un profundo desengaño no porque apenas terminó la dictadura es el primer presidente de la llamada transición chilena a la democracia don Patricio Aylwin en no prometió sino que ofreció a las víctimas familiares ya los chilenos en general una democracia dentro de lo posible y una justicia dentro de lo posible

Voz 9 07:52 eso que suena hoy día a sus es existe no hace

Voz 7 07:57 digo lamentablemente así Yesa es por ejemplo una de los motivos por los cuales violetas Zuñiga murió sin haber recibido respuesta adecuada de que hicieron con su esposo no quisieron con el dónde está su cuerpo en Valga señalar que nunca hubo una estadística absolutamente real de la cantidad de gente que fue asesinada la torturada ejecutada o en la cantidad de desaparecidos porque muchísimas personas por miedo no hicieron ninguna denuncia pero al día de hoy se sabe que hay oficialmente mil ciento veinticuatro chilenas silencios que no están que los hicieron desaparecer no hay un pacto de silencio terrible no entre el estamento militar en los que están detenidos que hay algunos que

Voz 9 08:48 ha sido condenados a pena para tanto rigurosas

Voz 7 08:51 sin embargo de que es la idea de Amnistía hace es algo que está muy muy en el tapete viviendo en el Gobierno de Sebastián Piñera no que su nombre de que está un poquito más a la derecha que la derecha tradicional chilena barajan realmente la posibilidad de un borrón y cuenta nueva que significa que las víctimas olvidan definitivamente de la todo lo que ocurrió aquí un indulto no a los criminales a los genocidas como hay algunos que están condenados a casi mil años

Voz 0874 09:21 lo extraño pero que incapacidad Luis para entender lo que significa la memoria histórica y lo que significa la paz personal encontrar a alguien a quién has perdido no

Voz 7 09:29 sí evidentemente no porque mira hace menos de una semana también fallecía otra chilena otra de las madres coraje de civiles no una mujer llamada Purísima Elena Muñoz que en el año mil novecientos setenta y tres en octubre del setenta y tres menos que la hicieron desaparecer en un día

Voz 9 09:46 a su esposa y a sus cuatro hijos tenía mayoría en no cesó jamás de buscarlos

Voz 7 09:52 no yo no la conocía muy íntimamente porque su esposo era camarada amigo era compañero mío no entonces yo vi el esfuerzo de esa mujer consagrar absolutamente toda la vida en cuando fueron encontrados algunos restos en un lugar siniestro llamado Long quien no una unos antiguos hornos donde se hacían ladrillos de Efron encontrado treinta treinta osamentas humanas con mucha esperanza y esto puede sonar muy extraño no decir que el encuentro de osamentas degenere esperanza sin embargo esas espera esa osamentas fueron trasladadas a un lugar a la espera de que el Instituto Médico Legal es decir los médicos forenses empezaran los procedimientos los procesos para la identificación no y al Ejército chileno decía todavía durante la dictadura se encargó de hacer desaparecer por segunda vez

Voz 9 10:47 los huesos esos restos no recién en el año dos mil tres fue

Voz 7 10:52 son encontrados en otros clandestino ya de ellos casi no quedaba nada realmente los los trocitos de huesos más grandes medían tres centímetros no llegan dos o tres así y sin embargo bueno sin la menor colaboración del Estado chileno sin la menor colaboración de ninguna institución oficial del Estado chileno financiado por las víctimas y el esfuerzo solidario de de otros pagamos las pruebas de ADN que hicieron en Austria pudimos entonces identificar a entre otros no a esa a ex esposo ya los cuatro hijos de una mujer que no había cesado jamás de buscarlos y lo mismo hizo Violeta Violeta Zúñiga con su esfuerzo enorme no y bueno eso tan ese baile tan a otros mente de ese Herrador para la gente que no quién que no sepan lo que es que no es baile Nacional decirle que como muy bien explicaba nace hace un par de minutos es un Bentley que narra la seducción no está inspirado en la seducción primero de la de El Gallo hacia la gallina traslada a los seres humanos es un baile lleno de coquetería lleno de sensualidad que naturalmente es incomprensible si no se bailan en pareja los intentos esquivos sí pero muy encendió antes de la mujer la fingida audacia del hombre que vencida finalmente no podré pues la sensualidad de la mujer

Voz 9 12:22 eso bailarlo sola

Voz 7 12:25 provocaba un efecto en quién lo veía que era había que tiene realmente el corazón de hierro no pero no para no conmover si no llorar al ver a Violeta cuando contestaba estaba en ese en ese terrible Ella Baila Sola

Voz 0874 12:38 qué qué qué significaba para esta amiga que finalmente encontró esos huesos gracias al esfuerzo de amigos como tú de day de científicos en países que no son el suyo que significa encontrar ese resto

Voz 7 12:51 significa satisfacciones mínimas sabes no mira dentro de mi historia personal decir en este momento hablar de soberanía yo fui miembro de la escolta del presidente Allende no iré mis compañeros que fuimos de la escolta de allende de los temibles

Voz 0874 13:08 se los es que fuimos presentado luego como una especie de

Voz 7 13:11 de de organización terrorista bueno desaparecieron hay todos los que fueron tomados vivos en las monedas nos que se salvaron tres pero de los diecisiete que acompañaban Allende salvo tres el resto desapareció y unos de los que desapareció era un muchacho muy joven tenía diecinueve años para mí fue un asunto de dolor personal muy muy especial porque yo lo llevé a la escolta de Allende cada uno de nosotros elegía a quién lo iba a reemplazar lo preparado yo lo llevé de alguna manera yo lo entregué a ese día fatídico del once de septiembre del del setenta y tres cuando lo encontramos no después de muchísimos años se llamaba Óscar lagos ríos el trocito más grande de lo que quedaba de de Óscar eran así y tantos centímetros que también fueron enviados a Austria gracias a la solidaridad internacional de los compañeros que nunca se damos la búsqueda fueron enviados a Austria y eso jueces hablaron es maravilloso de ADN dijo Yo soy Óscar lagos ríos morir combatiendo en la moneda no ofrece torturado me asesinaron a una Almarcha etcétera y cuando logramos hacer el funeral no que suena muy extraño esto es decir llevar una pequeña caja sino más grande que una caja de zapatos con esos pequeños huesos al al cementerio donde está el mausoleo de Salvador Allende y junto a él el mausoleo de su escolta era una emoción muy especial sabíamos que no restituir vamos nada sabíamos que la historia así pero para los familiares seres de alguna manera era poner un punto final a esta historia era era permitirles que ellos dijeran bueno este es el fin no de esta historia lo que continúa bueno tiene que ser para mejor

Voz 1326 15:02 acabas de decir que fuiste escolta de Salvador Allende y tú fuiste una de las víctimas más ilustres de la dictadura porque subsiste cárcel torturas exilio

Voz 7 15:12 si bueno fue una víctima fue una víctima más no a mí me condenaron una farsa de juicio militar en en el sur de Chile Temuco primero me condenaba la muerte no luego me cambiaron la pena de muerte gracias a la a la sagacidad de mi abogado defensor que era un teniente del Ejército con el cual James hablé gracias a la sagacidad de este de este especie de Perry Mason de la de las leyes me he cambiado la pena de muerte vuelo veintiocho años de cárcel no yo tenía veintitrés años no y cuando los veintitrés te condenan a veintiocho de cárcel tú no lo tomas así muy a la guasa dices bueno tengo interés en eso voy a tener cincuenta y uno bueno pero tuna LOC las setas lo gracias Amnistía Internacional vegetación cambio tuve la suerte no de de que alguno de mis relatos alguno de mis cuentos habían sido traducidos a Alemania hay una pequeña lector alemana a conocía mi nombre y me declaró por medio de Amnistía Internacional presa de conciencia ahí empezó todo una una gran movida para obtener ese estatus y es que la dictadura me reconociera ese estatus y finalmente logramos que me cambiaran los veintiocho años de cárcel por ocho de exilio no pero entremedias sí claro

Voz 9 16:29 como todos los que estuvimos preso no pasé por todo lo que había que pasar

Voz 7 16:35 mi mujer me mujer misma bueno también una mujer combativa jurada en la que una poeta maravillosa Carmen Yáñez lo pasó por el peor de los campos de concentración Villa Grimaldi donde el que entrar

Voz 1326 16:51 el día vivo no un personaje de tu novela al fin de la historia está inspirado en en tu mujer no

Voz 7 16:58 sí sí un personaje femenino fuerte está inspirado en ella porque ese es es muy fuerte lo que pasó no cuando cuando luego con la serenidad de de los años pero ya ha pasado mucho tiempo sin quién sin que habláramos de eso no era una especie de tema tabú el dolor que volvía a provocar sino por un sentimiento de pudor no hice habla de esos solamente cuando cuando pasado un cierto tiempo que que sana y permite que las palabras en oyeran que las palabras que tú mismo vas diciendo no te la hacer en la boca al decir que no te dieran más de lo que te hirieron muy bueno cuando mi mujer me contó no como luego de pasar manos del peor de los torturadores un sujeto que llaman Miguel craso un oficial del Ejército que está condenado a más de setecientos años de prisión en Chile un sádico de primera Un cosacos además cuando bueno luego de pasar por todo pierde el conocimiento entre en una especie de coma Illa dan por muerta no y lo votan en un basurero en un depósito de basura junto con otros tres cadáveres el encuentra por fortuna no un buen hombre que vivía y buscar algo en la basura de buscar papel huesos botellas no se da cuenta de que vive en la lleva con Eli y entiende que esa chica ha sobrevivido algo terrible y que el peligro no ha pasado en la oculta no hasta que logra contactar con los familiares Si hijo en la red de la resistencia no consigue que que ella salga salga de país entonces son todas de sectores que marcaron a marcaron fundamentalmente a mi generación que fue una generación que sufrió ese golpe terribles hay que tiene en personas como violetas Zúñiga o como la que recién mencionaba Purísima Elena Muñoz no

Voz 9 18:55 quizás esas figuras

Voz 7 18:57 simbólica es uno de los que jamás dejaron de preguntar qué ocurrió con mis seres queridos no qué pasó con ellos pero llevas

Voz 0874 19:07 hace ya mucho tiempo afincada en en España en Gijón no te voy a pregunta porque escoge esta esta ciudad porque hay méritos claros en ese lugar

Voz 7 19:15 me temo declara llevo veinte años en Gijón yo bueno primero y Exilio en América Latina parte del exilio el más largo fue en Alemania donde estuve trece años luego fui a Francia París tres años INC entre medio entre viajar viajar un día conocía esta ciudad y me enamoré de esta ciudad dirigiendo yo hubiera acá bueno ya llevo veinte años y la verdad

Voz 0874 19:38 que hay que estoy feliz aquí claro pero como como español de pro que eres también ahora tú estás viviendo un debate que para ti no es nuevo pues el debate sobre la memoria histórica hay tanta gente que nos dice a nosotros también que no ha podido hablar de eso sí sí evidentemente

Voz 7 19:52 haré cuando te enteras por ejemplo lo que está ocurriendo en Andalucía no en donde supuestamente gente nombran a Vox han personas lo de voz como encargado de la memoria histórica

Voz 0874 20:01 todo a cuidar de las ovejas cuidando las Adeje

Voz 7 20:03 no el gato cuidando el asado esto es realmente es tan grotesco que que va a ser muy difícil que quién Europa se entienda sea yo no me imagino por ejemplo a los al al Gobierno finlandés nombrando a alguien de los verdaderos finlandeses como encargado de la memoria histórica donde ellos tienen una ley de memoria histórica bastante rigurosa o no me imagino a los suecos que son profundos respeto es profundamente respetuoso de los derechos humanos de la memoria nombrando a alguien militante de los hijos de Odín sería histórica o alguien del Frente Nacional francés en Francia no bueno pero aquí empiezan a ocurrir este tipo de cosas que ya realmente son muy alarmantes no tan alarmantes como el lenguaje provocador insolente violento violentos violentísimos que está empleando cazado en estos días que ese realmente deja a causa

Voz 9 20:54 casa voy inquietud también nevó casa bochorno hay mucha inquietud pero muy siente du como

Voz 0874 21:00 la conversación Luis cuando tenga una nube la nueva no no sé se pregunta te porque es me me dicen que no pregunte a los escritores por aquello que están escribiendo que es el hay nueva El libro que aparece en mayo aquí te esperamos ya sabes que eso Oscar López te abre los brazos siempre Luis Sepúlveda que es escritor es autor de un viejo que ya no que la Camorra del fin de la historia te agradezco muchísimo el testimonio tan revelador episodio tan siniestro de siglo XX y del que hemos hablado a propósito de la muerte de Violeta sí abrazo Luis me verás en muchas gracias hasta luego

Voz 3 21:31 hermosa plaza libera

Voz 10 21:35 señora de

