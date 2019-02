"La ejempleridad no existe en nuestro mundo imperfecto"

Voz 2 00:00 bien sí

Voz 1113 01:12 los fanáticos no dudan son inmunes a las razones y no contempla una autocrítica no interesa la crítica externa lo escribió Victoria Camps en su ensayo Elogio de la duda han pasado tres años y desde entonces la cosa ha ido a peor hoy la política se hunden el barrizal del insulto hace siete años profesores de Derecho Constitucional escribieron el ensayo político para políticos tratando de analizar los motivos de la dimisión de los ciudadanos rasos

Voz 4 01:40 lectura política con el Gobierno ensayo empezaba con la palabra fatiga el porqué de esa fatiga

Voz 1113 01:47 como la clase política ha provocado primero la ahí después el desencanto entre la gente que razón y duda va nuestra

Voz 4 01:55 seguro que una triste

Voz 2 02:17 ya

Voz 5 02:20 diálogo seguramente triste porque el panorama

Voz 0874 02:23 Kristen

Voz 6 02:24 muy gris aunque paradójicamente menos tiempo para

Voz 0874 02:27 grises ni para matices Busquets abrió la era moderna de la filosofía instaurando la duda como eje del pensamiento al pensamiento se llega a través de la duda metódica antes Sócrates instauró aquel sólo sé que no sé nada que en realidad lo cuestiona todo así que no cuadra demasiado esta modestia intelectual en un momento en el que triunfan en los que aparentemente saben de todo se creen en posesión siempre de toda la verdad decía hace unos días Manuel Vicent en un artículo en El País un gran artículo que hoy en día sin dudas estas moto porque un pensamiento dubitativo te lleva juicios llenos de matices si como hemos dicho antes estos son tiempos oscuros pero sin tonos

Voz 6 03:03 eh intermedios se está penalizando la reflexión con la prudencia y eso que se llama temple

Voz 0874 03:10 Javier Gomá buenos días o hola buenos días filósofo escritor y director de la Fundación Juan March to tetralogía de la ejemplaridad creo que se empieza a publicar otra vez la ejemplaridad ahora es lo contrario de las redes sociales no

Voz 7 03:26 es que las redes sociales algo ha ocurrido un momento como de embriaguez colectiva y súbita a veces lo comparo con qué hubiera ocurrido si a los españoles en mil novecientos veinte con un índice de analfabetismo me lo invento de un quince y un veinte por ciento de pronto a todos los españoles de la de la noche al día nos concedieran al mismo tiempo el carné de conducir un bólido ultra rápido lo más probable es que hoy se hubieran producido muchos muchos accidentes con las redes sociales ha ocurrido algo semejante de pronto no sólo los españoles sino a todos los usuarios de Internet se nuestra concedido el carné hizo un bólido que que es internet se producen muchos muchos accidentes pero de igual manera que al final se produce un milagro porque todos los días cuando salgo a la calle me parece un milagro que se produzca en millones y millones de desplazamientos en el coche con personas que en otros contextos nos parecen energúmenos pero sin embargo luego se ajustan a las leyes de seguridad vial hice producen millones de desplazamientos sin sin accidentes mi esperanza pese a todo es que al final en las redes se produzcan no tanto una regulación externa sino una autorregulación que permita que sea viví bleu porque en ocasiones las redes hasta donde yo lo conozco muchas veces no lo son no olvidemos de todas maneras que como también a qué ocurre con los accidentes lo lo más estridentes son los accidentes porque el uso normal de las redes que también existe incluso diría que es mayoritario no produce tanto ruido

Voz 0874 04:56 pero el ruido soy problema ese concepto de ejemplaridad que tú defiendes tu define es lo ves reflejado en algún político cuando echas un vistazo al panorama global

Voz 7 05:06 la ejemplaridad es una es una propuesta de Ideal y una propuesta ideal siempre una un perfeccionismo hilos los perfeccionismo no existen en nuestro mundo imperfecto lo el ideal citaba antes a la filosofía el ideal de de hombre que proponía Sócrates Platón o después es Kant o Descartes o Nietzsche son ideales con los que uno no puede ir a merendar no existen de hecho parte de la experiencia de la vida consiste en reconciliarse con la imperfección reconciliarse con quien no quiere decir desertar del ideal nosotros vivimos en la imperfección pero nos asomamos a a la perfección que nos hace progresar a veces digo que la ejemplaridad que es un ideal sirve para dos cosas que son fundamentales incluso en nuestra época híper relativista sin ideal no existe progreso moral sin ideal no existe esa crítica porque criticar consiste en observar la diferencia entre la imperfección que tienes delante de un ideal de ejemplaridad que está en tu conciencia y cuando observas esa diferencia demasiado grande andaluzas sin ideal la critica se convierte en criticar mismo el ciudadano crítico deseable se convierte en crítico cuando no hay una propuesta positiva alternativa a los efectos que observa con lo cual si pienso que aún cuando nadie encarna el ideal puesto que es precisamente un ideal está más latente que nunca por eso en los escandalizados

Voz 0874 06:27 cuál es la diferencia entre la imperfección y la mediocridad

Voz 7 06:31 sí pues la una de las una de las por volver a mi argumento e una de las diferencias podría ser que la mediocridad es una imperfección sin ideal es decir una imperfección resignada a hacerlo sin el deseo de mejorar y transformarla el ideales como ese horizonte que se aleja a medida que vas avanzando por el camino pero vas avanzando por el camino la mediocridad por tanto sería una persona que no avanza por el camino aquí no se regodea en su propia imperfección

Voz 0874 06:57 María Martínez Bascuñana es profesora de Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Madrid y ex directora de opinión en el diario El País que nuestras María buenos días

Voz 8 07:03 bueno en tu piel

Voz 0874 07:05 a ver a tantos políticos convertidos en sus argumentos son quizás la manera de ponerlos en escena convertidos casi en predicadores

Voz 8 07:13 bueno yo creo que es una deriva que

Voz 9 07:16 que venimos viendo desde desde hace tiempo

Voz 8 07:20 creo que forma parte de un clima político cada vez más polarizado en el que se produce eso que que que conocemos como como la traición no la traición de los clérigos y de los políticos convertidos en sacerdotes cuando Manzano a crear estados emocionales estados emocionales a base de de palabras y dejan de darse cuenta de que a las acciones persiguen después compulsivamente a las palabras yo creo que lo que se estaba produciendo todo en estos momentos tiene que ver con esa responsabilidad de los políticos no tanto de haberse embriagado de fanatismo de dogmatismo de haberse convertido en sacerdote sino de haber utilizado esas palabras fanáticas y entonces sucede que que crean el campo se cría caldo de cultivo para las acciones fanáticas de alguna manera no cuando el pueblo al final pide esas enérgicas medidas que ellos desde los calabozos están están proponiendo llega el momento en el que les falta el valor para retirarse para negarse en lugar de ser líderes de la opinión pública dejan de comienzan a ser esclavos de esas opiniones que ellos mismos han creado

Voz 0874 08:44 se han dejado llevar por sus propias promesas hemos llegado a un punto en el que parece que lo importante no es lo que se cumple sino lo que se promete

Voz 8 08:52 efectivamente es estamos en en en ese punto de irresponsabilidad de responsabilidad en la que tu ya no vas a cambiar los estados de opinión pública que has contribuido a crear y por miedo a parecer débil porque eso también se interpreta como una traición por miedo a parecer moderado porque eso también se interpreta como una traición ni lo hemos visto lo estamos viendo en con muchísimos ejemplos hoy por ejemplo Vallespín en su columna habla precisamente de este tema el tema de de los traidores y de

Voz 10 09:30 como esto no no no no se ciñe solamente a al ejemplo del independentismo ese famoso eh

Voz 8 09:37 la retirada de Le Monde perdón si de de la convocatoria de de de elecciones por miedo a que le llamen traidor las ciento cincuenta y cinco monedas famosas de de plata sino que lo hemos visto recientemente también con Errejón cuando presenta su candidatura Hay lo estamos viendo hoy en una convocatoria cuyo lema fundamentales

Voz 10 10:01 Sánchez es un traidor también a a la patria no

Voz 7 10:07 el por qué de la polarización en último término aunque parezca un poco remoto creo que tiene que ver con uno de los problemas que tiene delante la democracia que es la gestión del aburrimiento un ciudadano democrático debiera ser una persona que sabe gestionar el el aburrimiento y que no busca de la política de las instituciones que les proporcionen cosas como felicidad salvación durante muchos años la demócrata tenía algo que suscitaba una pasión sana que era la lucha contra el comunismo contra el totalitarismo

Voz 0874 10:39 cuando cayó el muro de Berlín

Voz 7 10:41 ya no teníamos un enemigo que suscitará nuestra sana pasión IS lucha contra el aburrimiento se volvió contra nosotros mismos contra la democracia teníamos que buscar en el seno de la propia democracia pasiones que logrará movilizar al electorado porque el gran problema que tiene hoy el político de la el aburrimiento es la desmovilización no me interesa la política una sociedad sana como ocurría durante tiempo en Estados Unidos una sociedad próspera apenas se preocupa de la política se preocupa de los negocios de las cosas verdaderamente prósperas que hacen enriquecer un país como los políticos en los sólo saben su primer enemigo ese es el aburrimiento que lleva la desmovilización como hoy no podemos hablar de que el el los comunistas son malos y que la democracia tiene que combatir el comunismo no es comer nos combatimos a nosotros mismos y eso es lo que en una de las razones en mi opinión tendría que ver con la polarización en el seno mismo de la democracia que lleva por supuesto a juicioso enormes si taxativo hay que

Voz 0874 11:36 inventario esa máquina entonces no se puede hacer a base de argumentos sino a base de promesas o de insultos también

Voz 7 11:42 claro ciertamente no convertirnos nosotros en los ingenuos la esencia de la política es la obtención del poder igual que la esencia de la economía es la obtención de un lucro infinito y ahí está una ciudad de una ciudadanía ilustrada que es a mi juicio el principal contrapoder que existe por encima de todos una ciudadanía ilustrada que saber discriminar los productos que debe comprar a las empresas Isabel discriminar también a los políticos que merecen o no su confianza y en este sentido es en el que la primera razón de ser de de la política es la obtención del poder la primera función de ese contrapoder que es el Gobierno edil es que es el pueblo es el de discriminar quién se lo mereció no entonces la polarización hasta cierto punto es la esencia misma de la política lo que ocurre es que quizá por las razones que apuntaba antes esta polarización Últimamente se está llevando a un tenemos casi casi

Voz 0874 12:36 invisibles hay en la recuerdo María menor a los oscars en la que Frank Underwood le dice a un enemigo no te equivoque es una cosa es la política otra cosa es el poder yo creo que los ciudadanos no se olvida eso que quienes hablan desde los púlpitos au desde los escenarios en el caso de hoy lo que quieren conseguir es es gobernar

Voz 8 12:54 efectivamente lo que pasa es que yo tengo una visión más normativa de la política no no notan realista y creo que la política también consiste en en gestionar la la pluralidad creo que hay una responsabilidad muy grande por parte de los dirigentes políticos y en en en esa creación de de polarización ahora mismo no solamente en España de lo estamos viendo en muchísimos sitios esto es político dos azuzando pasiones están viviendo de de esa polarización porque es rentable en términos en términos electorales entonces como digo una de las funciones también de la política consiste en gestionar la pluralidad que no es un valor es es podría serlo pero es un hecho es un hecho entonces cuando y llama traidor a alguien en realidad es un mecanismo es un elemento funciona mal que que en última instancia sirve para acallar la disidencia esto en última instancia también está provocando estos climas de polarización política que estamos viviendo en lugar de hacerse responsable dar a la comunidad creando un lenguaje común lo que está haciendo es enturbiar cada vez más el lenguaje utilizar la hipérbole en el espacio público que en último estancia en lo que va a provocar ese esa confrontación que estamos viviendo por tanto yo sí creo que los ciudadanos funcionan como como un contrapoder pero creo que hay una responsabilidad muy grande en los políticos a la hora de crear esa polarización entre otras cosas porque cuando tú estás haciendo ese tipo de promesas no hay que ser ingenuos pero yo también existe la la y y la rendición de cuentas centros de tout existe están prometiendo imposibles como ha sucedido en el caso del Brexit te están diciendo que te van a levantar una frontera y eso es imposible tú no vas a cambiar los estados de opinión después cuando tu promesa se chocan con la realidad al final la ciudadanía lo que va a pedirte es una rendición de cuentas no y entonces ahí es cuando no puede desaparecer como moderado y entonces ahí es cuando estás traicionando también ir generando esos climas de frustración por tanto hay una gran responsabilidad política en todo lo que estaba ocurriendo

Voz 0874 15:27 yo creo que con porcentajes de responsabilidad por parte de los medios a la hora de ejercer como altavoces de determinados mensajes que realmente son vacíos y no tienen la menor importancia EP sigue con nosotros el periodista de cabecera de este programa que se José Martí como te estás por ahí José no qué tal tu desde Barcelona sufrido esa postura incómoda que supone dudar de los discursos monolítico de unos o de otros en en Cataluña en un proceso como el que se ha vivido allí y que empieza a montarse un poco en el resto de España como se defiende la crítica o los matices

Voz 1113 16:00 yo creo que la sociedad en este momento en este momento no está fracturada no sé más adelante pero que sí que es ya una sociedad incómoda para los que creen que los errores que se han llevado que han llevado a esta situación hay que repartirlo senté en el gobierno de la Generalitat y el Gobierno de España Marian decía hace un momento que vivimos un estado emocional yo estoy de acuerdo absolutamente lo que me gustaría preguntarle a ella ella Javier Gomá

Voz 0874 16:29 es como cómo se gestiona una crisis emocional yo no sé cómo no sé cómo hacerlo en la pacte

Voz 7 16:38 en principio yo trataría de educar a la opinión pública en un paso de las pasiones a los intereses porque las pasiones por su propia naturaleza llevan a la contradicción entre un los del Madrid los del Barça mientras que en la gestación de los intereses es posible que nos encontremos con con puntos de encuentro tendríamos Train que educar en la en la conciencia de la complejidad de los asuntos en lo que Bobbio el gran pensador francés llamó la era la virtud fundamental de la política que es la templanza ese ese punto intermedio que normalmente queda usurpado au secuestrado por los extremismos que producen pasión calientes cuando la política no digo la política partidista y electoralista que desde luego alimenta las pasiones calientes pero la política de verdad en la gran políticas es la la de las pasiones frías no me que decía Spinoza es decir no el no el nada indiferencia sino pasión pero sabiendo que estamos hablando de de administrar la complejidad muchas veces también el convenio el pacto la renuncia la moderación la la templanza y ojalá encontráramos personas que que en las que se visualizar en esos valores pudieran educar a una ciudadanía en estas en esta dirección

Voz 0874 18:02 pero

Voz 10 18:03 bueno yo yo en relación a a

Voz 8 18:06 a esta pregunta esto que también decías tú Javier sobre la responsabilidad de los medios de comunicación yo seguiría la consigna de no de cuidar la libertad que la verdad ella secundará de sí misma y yo creo que que un medio de comunicación efectivamente tiene mucha responsabilidad para enfriar y situaciones pero creo que los medios de comunicación también tienen que ser más modistos a la hora de pensar en la influencia que puedan tener sobre esos estados emocionales Si Hinault convertirse tampoco en en partidos políticos es decir que un medio de comunicación tiene la función de informar efectivamente también ilustrar a la ciudadanía tiene la función de seleccionar los temas que consideran relevantes y en ese sentido funciona como intermediación para la acción estatal es decir que aquellos temas que se están seleccionando después y el Estado los va a convertir en en políticas públicas los convierte también los medios de comunicación en problemas pero ya digo a partir de una información veraz hilo reúne también empaquetados a modo de opiniones públicas que compiten entre sí desde esa la racionalidad por tanto yo creo que ser modestos en la en la función que tienen los medios de comunicación no erigirse como salvadores del mundo porque no lo son tienen una función como digo más modesta y sobre todo desde la distancia de describir lo que estaba ocurriendo y proporcionar a los ciudadanos las herramientas necesarias para que ellos mismos lleguen la opiniones bien informadas que yo creo que el

Voz 1113 19:50 prueba basado en que los fanáticos de uno y otro bando lo leen

Voz 0874 19:54 después de ese un problema yo estoy iba a decir a decir es muy fácil desde aquí o desde la filosofía o de la Ciencias Políticas en pues subrayar los comportamientos que vemos que son comportamientos defectuosos no los insultos de alta traición por ejemplo que es un insulto gravísimo paso casi pasa inadvertido no tiene ninguna consecuencia es muy fácil decir que está en nuestras manos cambiar las cosas pero pero cómo se hace esto solamente se me ocurre a través de la educación pero de la educación primaria

Voz 7 20:20 la educación no solamente intelectual sobretodo a mi juicio de la de la educación sentimental que en algún lugar denominado la educación del corazón cómo convencer a la ciudadanía que de la política no debe esperar soluciones últimas verdades últimas como Le convencernos que en el ámbito de la política el relativismo es bello que solamente en la medida en que las verdades son relativas son susceptibles de discusión deliberación racional porque si consideramos que las verdades son absolutas las os traemos de la deliberación en las convertimos en sagradas que es lo que ha ocurrido durante mucho tiempo como les convence vemos que la moderación la templanza no dejándose llevar por el el la polarización de uno u otro extremo es el estado de ánimo que que cuida de los intereses no del fanatismo que como les les comencemos que la convivencia la concordia y la paz lo que la filosofía se llama la amistad civil es un valor supremo por encima de las verdades absolutas que deberían anidar en el corazón de uno y no proyectarla a la política por tanto no solamente la educación del del libro que como todos sabemos el libro puede ser bueno o puede ser malo pueden transmitir ideas buenas o ideas nocivas y hubo una época en la que el analfabetismo era sublime llegaba hasta grados altísimas y sin embargo se han producido es decir civilizaciones que hoy admiramos si donde además reinaba aproximadamente la concordia en los índices de alfabetización de ahora son los máximos de toda la Historia universal por tanto no se trata tanto de una de una de una educación alfabetizada que también sino de una ilustración que puede o no tener que ver con el libro ya mi y en mi opinión mucho más que ver con la educación sentimental

Voz 8 22:03 yo también creo que sería importante dignificar la palabra traición sobre todo desde una dimensión política no como para llegar precisamente a consensos para llegar a a esa comunidad en la que todos partimos de un lenguaje común y por tanto se puede dar el entendimiento son necesarias pequeños actos de traición de que que en última instancia implica la la transacción no para llegar a acuerdos y por tanto para caminar juntos hacia hacia ese horizonte del que del que hablábamos antes y luego renunciar efectivamente a a la verdad en sentido dogmático en sentido religioso no hay nada más contrario a la democracia que la verdad porque la la democracia instituye como un sistema de pluralidad de opiniones que tienen que reconciliarse en en en un consenso superpuesto

Voz 10 22:54 de alguna manera pero sí mucho cuidado con con con elevar a la verdad a categoría absoluta por

Voz 8 23:03 que esto también detiene el movimiento del pensamiento que decía harén es contrario a la a la democracia que es un sistema donde se tienen que garantizar esa pluralidad de de las opiniones

Voz 0874 23:16 te voy a leer Javier una última frase de afirma el periodista de La Vanguardia Antoni Puigvert dime que te que te sugiere dice la indignación puede encauzarse políticamente pero la irritación como el fuego del hogar solamente se mantiene Si la leña no falta lo que me primero me gustaría destacar es que cuando hablamos de indignación estamos progresando moralmente nos indignados porque los inmigrantes no recibe un buen trato noches y no es para mejorar claro pero sí cuando los indignados es que por primera vez en la historia estamos concediendo dignidad a personas que mil evidentemente no la han tenido precisamente porque les concedemos dignidad observamos cómo es atropellada esa dignidad ir suscita en nosotros un sentimiento de indignación indignarse significa un progreso moral durante milenios a esas personas le ocurrían cosas parecidas ideas producían indiferencia la indignación a mi juicio es un es un síntoma de de progreso moral aquí los movimientos organizados en torno la indignación tiene que ver o pueden llegar a tener los siempre con esa ilustración ese reconocimiento aún más alto de de la dignidad y por tanto más casos son los de los de atropello ahora bien utilizarla indignación justamente para sacrificar esos valores que antes hemos dicho la templanza el sano relativismo gotas de escepticismo que que sirven para para la la la deliberación la gestión de los intereses no sustituida por las pasiones es entonces cuando la indignación es podría llevará a la ofuscación Javier Gomá es filósofo escritor y ex director de la Fundación Juan March y además era Sepúlveda editar quince años después del primer libro la tetralogía de la ejemplaridad de Marian Martínez Bascuñana es profesora de Ciencias Políticas en inglés dado autónoma y ex directora de opinión del país si José Gómez es nuestro gran periodista gracias a los tres un abrazo cuando queráis aquí estamos muchas gracias a esta noticia

Voz 8 25:08 muchas gracias