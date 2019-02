En busca del calmante definitivo

Voz 3 00:00 el estrés

Voz 5 00:55 y hoy tenemos espera en Barcelona es posible pero cómo estás aquí estoy con la tú solo no estoy solo estoy solo cargando

Voz 1730 01:04 pues la verdad es que más de lo que me apetecería eh

Voz 5 01:07 el digo mira me toca por trabajo pasar un fin de semana en Barcelona puede servir de descanso un poquito también de temas familiar

Voz 0874 01:16 si no está siendo lo mejor es que ha salido huyendo de algo que hay hoy en Madrid Barça por delante de tu casa pero mira no me estoy enterando de de nada eh yo estoy

Voz 1730 01:28 muy absorto en lo que es el cazador de cerebros el otro día incluso no me enteré de que había un Barça Madrid que tampoco soy muy futbolero pero pero que no me haya enterado

Voz 0874 01:39 esto es un signo de distinción pero enhorabuena tienes tienes una muesca en mi culata verás Estupinyá es químico es bioquímico y conduce en La dos El cazador de cerebros Bilardo hoy no comen Plasencia está Javier Sampedro que es doctor en genética y biología molecular y colaborador país que Kim adherir existiendo pero somos pocos estamos mal organizado este es el mayor alegato político que se puede sacar de un científico no oye espera en sí es verdad que sales en la portada del National Geographic bueno sí sí sí me tengo tu foto digo tu trabar

Voz 1730 02:15 parecía que estaba Mikael oye no bueno escrito el artículo de portada dieciocho páginas enteras de Hunan no sé es una nueva careta de National Geographic una dedicada a la ciencia es un especial quedan es de de hecho estado bastante involucrado en en en gestar este esta nueva National Geographic ciencia que veremos cómo cómo reacciona Hay si tiene continuidad pero sí es un artículo sobre cómo funciona el cerebro un poco lo que sí hace sabe no de de las áreas de la sociedad da para dieciocho páginas no no no no pero espera osea el sigue la evolución del cerebro las primeras Protón neuronas después cómo se forman las redes los ganglios linfáticos uno para para el olfato otro para la visión nuevo como Chema empaquetado en el cerebro y con el cráneo de esto explicó de una manera muy divulgativa pero luego también que cosas no se saben todavía no las incógnitas el papel un poco de la de la glía todas estas que esto es muy muy apasionante hay como unas ondas cerebrales bueno se parecía que era un como un subproducto de la actividad eléctrica del cerebro pero hará bien que empiezan a quizás codificar cierta información no hay hay un tema muy novedoso que también se llaman los los Grammys que son como unos diagramas neuronales que parecen que que es un poco la manera como se codifican los recuerdos no porque se pensaba así los recuerdos pues son sinapsis bueno es un poco más con lo complicado es como unos diagramas que que los configuran no entonces es un poco lo que explicar divulgativa de lo que ya se sabe pero ir un poquito más allá dónde están las fronteras ahora mismo de la neurología

Voz 0874 03:53 hoy hay fronteras que se están moviendo y esto no lo sabíamos no sabemos cómo pueda afectar bueno no es una afrontará exactamente un punto en el planeta que se polo norte magnético habido actualizar el modelo magnético mundial con carácter de urgencia

Voz 0902 04:06 porque se está desplazando hacia Siberia más rápido de lo primero rápido lo previsto se preveían unos cinco cinco diez kilómetros anuales está procediendo a cincuenta y cinco moviéndose hacia sí el polo magnético y hay varios pueblos norte no aunque los que lo hemos referido al Polo Norte así en genérico hay Polo Norte geográfico que no es donde a punta de la brújula exactamente ni tampoco es exactamente dónde está la estrella a poner que es que ha sido durante milenios pero navegantes esta desplazar respecta el derecho en tiempos prehistóricos sabemos del Polo sea invertido en varias ocasiones de manera que el Polo Norte actual estaba en el hemisferio en el cerca al Polo Sur esto lo saben los geólogos porque deja marcas en los estratos donde hay minerales a Tita está polarizada en un sentido o en otro así que no se nadie sabe porque está moviendo rápido pero si hay una buena razón para actualizar esto antes lo que estaba previsto pero si de repente Polo Norte cae en Medina del Campo

Voz 0874 05:15 ejemplo esto cómo nos afecta pues escrito

Voz 0902 05:17 pues la brújula para ir al norte y te va a medir al campo lo cual no me parece mal

Voz 0874 05:22 en la actualidad

Voz 0902 05:24 las mujeres los GPS se corrigen por satélite que jamás pero hay unas correcciones por ejemplo en las ciudades es tan corregidos con boyas electrónicas también una corrección Poor por el pues por el polo norte magnético gente todo esto a la nación

Voz 1641 05:42 GPS les hace

Voz 1730 05:43 esto es interesante con muchas personas lo saben pero siempre es el que tiene un magnetismo la tierra no en el origen de este apliques claro bueno es en realidad es muy simple el Roda el núcleo externo de la Tierra es de ellas

Voz 1641 05:58 profundida cuando las internos no

Voz 1730 06:03 el a lo que ésta no es la parte está del núcleo interno y el externo creo que es líquido de Els y entonces con la rotación

Voz 1641 06:16 forma como una dinamo Illes

Voz 1730 06:19 porque rota un poco más rápido de que el núcleo y así forma este magnetismo que genera el el la el magnetismo Los Planetas son los cuerpos celestes que no tienen un núcleo interno sea Marte o cualquier otro planeta no tiene este magnetismo que tiene la tierra

Voz 0874 06:35 oye que tenemos un teléfono y tenemos deberes si recordáis

Voz 0902 06:38 pues ha dado un oyente nos preguntó algo una oyente india

Voz 0874 06:41 quedamos en que se lo resolvería el problema es que se nos van a acumular seguramente las llamadas pero esa pregunta por lo menos seguro que la víspera donó la víspera dos alguno vale vale perfecto el es seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve un número de whatsapp así que si alguien quiere dejar una nota de voz o enviar un mensaje escrito pues también lo leeremos es un poco complicado hoy porque además a las once acabamos a las once en punto idea once a una hacemos un programa especial de seguimiento de esta manifestación en la que me temo que se va a hablar poco de ciencia exige la de ciencia va a ser para mal sí

Voz 0902 07:15 pues ya nos vimos en una padecida en la década pasada cuando un grupo de dos mil científicos conservadores se opusieron a la reforma de la ley de aborto pretendía hacer el Gobierno sí porque realmente la comunidad científica tuvo que salir a contrarrestar a que el mensaje seudo científico que mezclaba las creencia religiosa con con el cual la cuestión del puerto no es sólo la religión cristiana eh sostiene que aún óvulo fecundado es una persona con con todos sus derechos como si tuviera un alma es una vida intocable ahi ir rascarse una mano es un genocidio porque esta es una de las células que está matando en esta mesa

Voz 0874 08:02 pues vamos a dejar esta cuestión porque de política vamos a hablar mucho a partir de las once ahora vamos a hablar de algo que es igual de perverso que es el dolor

Voz 5 08:21 un día treinta de enero falleció estuvo parada

Voz 0874 08:23 es el inventor del un tratamiento que hoy en día utilizamos para casi cualquier dolor dolor le habría que decir dolor de cabeza un dolor de muelas con dolor de modas puede ser un dolor grave también

Voz 0902 08:33 sí pues es muy muy duro hueso son tremendo o una pera en el riñón

Voz 0874 08:38 yo no estoy mirando nadie lo cierto es que pues llevaba más de una década buscando un tratamiento más eficaz que la aspirina hundía en mil novecientos sesenta y uno cuentan que se despertó con resaca por la fiesta que había tengo la noche anterior porque los científicos son muy te salir de noche no no podía quedarse en la cama porque tenía que ir a dar una charla demás decidió preparase un vasito de agua con seiscientos miligramos de un compuesto que él estaba desarrollando queda todavía experimental que no sabía si le iba a quitar la resaca o que lo iba a dejar en urgencias a lo mejor no ir al rato pues lo que estaba prácticamente como como una rosa no muy bien el ibuprofeno supuso la venta en el Reino Unido por primera vez en mil novecientos sesenta y seis

Voz 0902 09:19 es difícil imaginar a alguien o algo que haya alivió

Voz 0874 09:23 además el dolor a la humanidad no

Voz 0902 09:26 empezando como Mancebo de la cadena de farmacias Buch quizá la mayor cadena de farmacias británica Hammer curioso que un mancebo de farmacia bueno estudió Farmacia y empezó a investigar en carnero aunque era ir más allá de la aspirina no hay descubrir otros analgésicos alternativos a dar aspirinas fuera antiinflamatorios curaran el dolor aliviar el dolor y redujeron la FIA qué fue del proyecto una vida es treinta años este hombre para el grupo es esto ocurre en farmacología muy a menudo que hay investigadores que pasan todas las subir investigando el una molécula nación

Voz 0874 10:04 porque a ver si sale bien como en este caso es es autor un ensayo clínico para probar en este caso lo bueno tiene una borrachera hay un científico se bueno en él dijo yo ya mucho fármaco lo que pasa es que siempre lo había probado antes en ratas es había salta en Radio Valencia nos escucha Maribel Martín Centelles estas pero hay Maribel Díaz hola buenos días catedrática en farmacología miembro del Comité Científico de la Sociedad Española del Dolor cuánto le debemos al ibuprofeno eh

Voz 7 10:33 pues la verdad es que mucho en nuestra vida diaria en la vida de muchas personas es la la ayuda principal para calmar pequeños dolores

Voz 0874 10:43 el dolor bueno pequeño para algunos puede ser grande para otros porque es una cuestión puramente subjetiva no

Voz 7 10:50 el dolor siempre tiene un componente subjetivo que no quiere decir que no sea real quiere decir que cada uno lo vivimos de una manera diferente entonces es lo que no es casi posibles compartir la sensación de dolor que tenemos con otra persona porque las palabras no pueden reflejar lo que sino sino una experiencia previa no se puede conocer

Voz 0874 11:11 cómo es el dolor hay una clasificación para los diferentes tipos de dolor

Voz 7 11:16 bueno utilizamos clasificaciones que en realidad sólo un poquito artificiales porque los dolores se mezclan entre sí los clasificamos fundamentalmente en noticia activo que es el dolor que proviene de una causa externa de algo que nos está lesionando nos va lesionaron Nos ha lesionado un tejido pillarse el dedo con una puerta quemarse cualquier cosa de estas o tener una enfermedad que está dañando nuestros tejidos ese sería el nocivo sobre ese dolor muchas veces se asienta inflamación como respuesta de los tejidos y entonces decimos que el dolor tiene componentes inflamatorios

Voz 1641 11:52 y cuando las dolores se prolongan o cuando

Voz 7 11:56 hay un daño en el sistema nervioso central o periférico entonces hablamos de dolor neuropático el dolor neuropático es el más complejo de los tres el más difícil de tratar muy a menudo la consecuencia de dolores como los dos anteriores pero maltratados

Voz 0874 12:15 yo lo digo porque recuerdo después una operación de apendicitis cuando me desperté una una enfermera me pregunto del uno al diez cuánto les duele claro estaba haciendo morfina con lo cual él es decir nueve es imposible que puntúe un dolor porque cuando creemos que un dolor de muelas como decía antes Javier puede ser tremendo dolores mayores

Voz 7 12:37 sí sí por supuesto hay dolores mayores que el dolor de muelas pero el dolor para cada uno pues como se dice a veces mi propio Dolores insufrible y el de los demás exagerado

Voz 0874 12:49 en exceso

Voz 7 12:51 hay que tener en cuenta que a esa escala del uno al diez o cualquier otro tipo de escala que utilizamos entre el dolor mínimo ningún dolor y el dolor más grave iba imaginable puntuar no sirve para ver la evolución lo que es difícil es comparar la escala de una persona con la de

Voz 0874 13:10 cada persona

Voz 7 13:12 tiende a un a un número hay personas que son muy exageradas en cuanto sus referencias al dolor y dan puntuaciones muy altas pero lo que sí es cierto es que cuando se les trata sobre su puntuación inicial son capaces de bajar

Voz 0874 13:25 ha sabido y eso no sé no sé

Voz 7 13:27 le de indicaciones y palos no

Voz 0902 13:30 esta habrá pues se puede imaginar una forma objetiva de medir el dolor a través de medidas neurológicas imágenes cerebrales algo por el estilo

Voz 0874 13:43 bueno sí las imágenes cerebrales muestran que

Voz 7 13:46 en algunas zonas encienden cuando hay dolor empiezan a actuar más luego incluso por ejemplo en una persona anestesiada cuando se acelera el pulso y aparecen algunas modificaciones vegetativo entendemos que hay que aumentar la anestesia o que el paciente esté perfectamente dormido por lo tanto no puedan manifestar dolor se puede calcular que está empezando a sentir dolor pero básicamente como he dicho antes el dolor es una experiencia muy subjetiva muy difícil de valorar porque los parámetros son personales y en transferir

Voz 0902 14:21 el particularmente por ejemplo una persona en coma o en estado vegetativo podríamos haber sido esta doliendo

Voz 7 14:28 podríamos ver si en su electrizante faltó Granma por ejemplo hay alguna respuesta frente a un estímulo nocivo si hay alguna modificación si hay modificación aunque no puedan manifestarlo de otra forma entendemos que está sintiendo dolor pero es difícil dentro de esta subjetividad

Voz 1730 14:46 que comentabas la sugestión puede hacer que

Voz 1641 14:50 aparezca un dolor sin que haya un daño físico o o que de alguna forma con herramientas psicológicas tú puedes out to disminuir el dolor o

Voz 7 15:03 sí sí sí por supuesto y por sugestión uno puede sentir dolor por sugestión uno puede sentir menos dolor las herramientas ecológica son fundamentales hay que tener en cuenta que la farmacología que es el campo en el que yo trabajo habitualmente no resuelve todos los tipos de dolor no tenemos respuesta para todos los tipos de dolor ni con el mejor médico del mundo tratando con los mejores medios algunos dolores no encuentran respuesta eso es lo que hay que hacer es aprender a vivir con el dolor minimizar sus consecuencias en la calidad de vida ya estas cosas nos ayude a la psicología evidentemente hay hay no se puede

Voz 0874 15:46 generalizar lógicamente pero tú con tu crees Maribel que la profesión médica está sensibilizada con el dolor de sus pacientes

Voz 7 15:53 bueno y la Sociedad Española de dolor estamos luchando para que cada vez haya una mayor sensibilización el grupo de investigación básica en el que yo estoy integrada estamos intentando dar nuevas herramientas yo creo que todavía falta un poquito de concienciación tanto entre los médicos como entre el personal auxiliar enfermería fisioterapeutas todo el mundo tiene que concienciarse que el dolor una vez utilizado para un diagnóstico en sí mismo es un mal aunque es nuestro amigo porque nos ayuda a detectar lesiones luego de haber ruta por supuesto

Voz 0874 16:38 la automedicación para el dolor es un problema y si lo es es más aquí que en otros países

Voz 7 16:44 la automedicación para el dolor es un problema en todas partes no son problema muchas veces excesivamente grave porque los analgésicos habituales el ibuprofeno por ejemplo tienen un margen terapéutico relativamente alto que quiere decir que se puede tomar una dosis y un poquito más y un poquito más sin que sea demasiado lo grave pero eh las combinaciones de fármacos por ejemplo son muy peligrosas entonces puede hacer algo tan inocuo aparentemente y lo pongo entre comillas como es el ibuprofeno pues puede dar lugar a una así que el número de ingresos en hospitales por problemas gástricos por consumir analgésicos de los que están en todos los botiquines es bastante alto

Voz 0874 17:31 pues yo te agradezco mucho la conversación Maribel que además haces un trabajo del que nos tenemos que beneficie a todos al fin y al cabo no que nos tenemos que concienciar todos también la profesión médica Maribel Martín es es catedrática de Farmacología miembro del Comité Científico de la Sociedad Española del Dolor nos ha hablado de este Radio Valencia un abrazo gracias Maribel

Voz 7 17:50 gracias a vosotros os desde luego

Voz 0874 17:53 no teníamos compañeros decía antes varias ojo al menos una pregunta de la semana pasada es acerca de si se debe se puede o no reutilizar las botellas de plástico para beber

Voz 1730 18:04 venga valen pues la verdad es que el estado buscando y ha sido más complicado lo que parecía la respuesta corta de Sí Se Puede pero si alguien pone Google encontrará varias responde osea hay mira hay tres tres temas aquí las bacterias es decir pero eso ya no es exclusivo del del plásticos a cualquier botella que se está utilizando bastante crecen muchas bacterias y eso han hecho estudios de botellas que de deportistas tal que

Voz 8 18:32 que es que sí que a nivel de higiénicos problema

Voz 1730 18:35 ático y después están los micro plásticos las las botellas de plástico empiezan todo si se degradan a perder un poquito de micro plásticos que están en en el agua pero esto todavía no se ha visto así es problemático o no y luego están las sustancias que puede soltar de los aditivos que tienen los plásticos pero las actuales

Voz 8 18:58 eh botellas de de Pet que son

Voz 1730 19:00 son las que en el fondo del

Voz 1641 19:03 el del envase tiene como un número uno que indica que es de de Pet no no tienen

Voz 1730 19:08 estos aditivos que son problemáticos empezar todos esos talar

Voz 0902 19:11 todos aquellos fue más veces y suelta en bastantes ideas de Pet menos yo en cualquier caso estas incertidumbres yo creo que no va a haber un plástico tan estable como es el vidrio no visto en una pierna y además una piedra cristaliza en la otra parte así que no me ver material más estable para tomar agua hay

Voz 0874 19:34 muchas más preguntas en este caso no es las ha hecho la gente por Instagram pero las voy a dejar para la semana que viene hay preguntas del tipo por ejemplo porque las tostadas que han siempre boca abajo pero hay una explicación física esto es como científicos y luego también una pregunta para pera dice cómo ha logrado desarrollar esa voz tan sexy aterciopelada déjenme es verdad pero lo digo en serio ya te la mandaremos lo preguntado en el foro de Internet son preguntas típicamente científicas al fin y al cabo si si Sidón Training muy duro claro está Peña hay Javier Sampedro gracias compañeros

Voz 1730 20:06 minuto y poco o arrancamos el programa especial vamos al centro de Madrid