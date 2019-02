Ya casi no quedan vecinos en Las Ramblas

Voz 1 00:00 Buñuel

Voz 0874 01:21 Rovira buenos días días Javier toda clase en Madrid por cierto ese primer titular de esta sección oye de una manera o de otra en este espacio siempre estamos acostumbrados a escuchar historias de en muchos casos de despoblación no alguien dice que tú eres el que hace reportajes por pueblos estoy Valentine el caso del que no es las a hablar hoy es muy diferente no haber además te toca de cerca

Voz 0300 01:44 es me toca de cerca porque vamos a hablar de Barcelona que es como sabes es mi ciudad no como decías y siempre estamos hablando de la despoblación de los pueblos pues ahora resulta que los centros urbanos de las grandes ciudades se quedan también sin vecinos hay masas de gente pero no hay vida vecinal no hay comunidad ciudad como dice la invitada que nos acompañan mientras las calles se llenan de gente más aseveró

Voz 0874 02:06 si hace unos días segundo buena amiga de este programa que Itziar González Nos comentó un dato que no dejó a todos bastante sorprendidos en la calle más famosa de Barcelona en las Ramblas viven es una calle larga eh tan de la saña vienen solamente cuarenta y ocho familias

Voz 0300 02:21 es un dato que francamente me cuesta entender no ha Ramblas han sido siempre lejos de la ciudad Legio el Arteria que la lleva hasta el puerto yo cuando era niño íbamos a pasear no íbamos hacer el vermut al aplazar Real luego cogíamos Rambla abajo y nos íbamos a coger las golondrinas en cosa

Voz 0874 02:38 son dos ilegalidades ya eh

Voz 6 02:41 no bueno lo toma mi padre

Voz 0300 02:43 a mí me daban aquellas bolsas de patatas en vez de patatas fritas de hecho la Rambla se también en esta frontera con el Barrio Chino que se mueva entonces no

Voz 0874 02:53 es verdad día hace unos meses se Un grupo de estos vecinos se enteraron de que el Ayuntamiento de Barcelona habrían concurso internacional para rescatar las Ramblas rápidamente se pusieron en contacto con Itziar para que capitanear a ese proyecto y así nació la plataforma Kilómetro cero que es la encargada de desarrollar un plan que permita recuperar la Rambla como una zona de paseo y de espacio para la vida vecinal Itziar González como está chicas buenos días ir manda vertido además que en tu presencia que decir las Ramblas nunca la rave exacto

Voz 6 03:23 bien bien

Voz 0874 03:25 sí es cosa que oye este acto tan llamativo del que hablábamos vamos a cuarenta y ocho vecinos en un kilómetro de calle esto ha sido puerta a puerta

Voz 0835 03:33 sí efectivamente el Ayuntamiento organizó este concurso de de intervención integral pero no nos había dicho exactamente cuánta gente vivía no tenían el censo que no estaba actualizado sea unas mil cien personas constaban empadronadas en ese kilómetro y doscientos metros entonces nosotros estuvimos trabajando cinco meses en cooperación con la ciudadanía Illa íbamos acabando yo estaba con la mosca tras la oreja es decir yo creo veo que este dato es fundamental hacerlo encontrarlo y es ya sabes cómo son las cosas la situación que son difíciles de organizar y entonces montamos la su Ramblas esta plataforma de vecinos que viven allá más Amis de las Ramblas que es una especie de identidad histórica de comerciantes y empresarios nos juntamos fuimos Arquitectos Sin Fronteras y en dos días Nos organizamos por equipos y entramos casa por casa

Voz 0874 04:20 pero este es muy bonito es como una gincana que tectónica no

Voz 0835 04:22 sí sí fue yo digo creo que fue lo más bonito todo proceso porque había algo trepidante ahí yo estaba en el punto base todos iban volvían tenían unas fichas bueno no encontramos a todo el mundo o edificios que no pudimos entrar pero tuvimos mecanismos de observar over au veíamos a un cartel que decía no habrá Aisa nadie en inglés con lo cual

Voz 0874 04:43 huele ves

Voz 0835 04:44 exacto etcétera no pero sí efectivamente al final habían esas cuarenta y ocho personas localizadas yo dije bueno seguramente esto pueden ser cincuenta cincuenta y nueve sesenta pero no mucho más no hay ese dato nos dejó muy impresionados y todavía más comprometido

Voz 0874 05:01 en ese equipo de cables de kilómetro cero tú lo diriges hay hay gente de disciplinas muy diversas hay arquitectos sociólogos economistas hay vecinos también de los pocos que viven no porque es importante contar con esos perfiles tan variados

Voz 0835 05:13 bueno el ayuntamiento lo planteo si como una intervención integral lo sea ya se han dado cuenta a las administraciones qué hacer una calle simplemente la parte física no cambia las cosas es decir si tú no atacan otras cuestiones económicas sociales de la vivienda e incluso temas más de seguridad sino vas entendiendo un poco toda esa complejidad intervienen también en eso la verdad es que te gastas mucho dinero remodelar la la calle no pasa nada más que lo de siempre no entonces sabía esa vocación de esa casi como un plan general no sea que entren todas las disciplinas que normalmente actúan en la ciudad de forma integral y allí pues hay un equipo una ingeniería hay dos diseñadoras de espacio

Voz 7 05:56 público de mucha imponga bueno Olga Olga que arrasó hay Lola Domenico sea

Voz 0835 06:02 busqué personas que la característica de todas ellas es que o vivían en el barrio o habían trabajado en el barrio entonces por eso se llama Kilómetro cero no la UTE

Voz 0874 06:11 pero bueno pues desató ayuda Itziar Valentina Rojo y tú también Bruce habéis estado conversando con algunos de esos últimos de Filipinas

Voz 0300 06:18 la Ramblas de estos cincuenta y ocho y dices tú no nos unimos a hablar con Carmen y con Fernando Casado que todavía viven de los viviendas

Voz 9 06:28 a hacerlo

Voz 6 06:34 en qué se parece más a la ronda pues que los dos sitios la gente se va

Voz 11 06:38 los manchegos se Iván que no tienen salida sino hay trabajo y los jóvenes no quieren quedarse allí en las bandas porque dos echan es el gran problema que tiene lo otro siempre hemos dicho que la Randa producen para empezar a solucionar idea de la vuelta allí transformada hay que empezar poda gente por tanto que no haya inmuebles vacíos pisos turísticos y cosas de este tipo y luego que la oferta cultural que sí que tiene pero alguno de ellos son equipamientos que se han encerrado en sí mismos como es el caso de deseo en el sentido de que antes al principio la entrada de diseño ya era un espectáculo de Rambla bueno trajes largos y todas aquellas historias y luego da salida de dice era otro espectáculo siempre se contaba cómo esa gente de dice os de la alta sociedad barcelonesa José perdía por el Raval porque va de estaban los cabarets estaba todo ese mundo tan sumamente atractivo o no de dos de los café es donde incluso los años treinta pues había está vecino sabía todo un mundo que su mundo desapareció claro en móvil exactamente entonces la ciudad de móviles no se John Caleras puede haber al que haya una economía canalla por debajo pero realmente eso no no incide tampoco demasiado sobre Da Silva

Voz 12 08:03 tengo entendido que usted Historiador

Voz 11 08:05 bueno yo soy pero sí profesor de Historia jubilado echó algunas cosas pero en fin no médica así pero es como bueno admirador

Voz 12 08:15 queda de de hoy la ronda de

Voz 11 08:19 pues queda el espacio físico prácticamente intacto no sé si se vuelve a de Eros es de primera vez Homenaje a Cataluña pues un trapo viene de la Estación de Francia se va hacia esto principal está intacto luego va subiendo para arriba IN Homenaje a Cataluña te va contando puntos que él describe como extranjero pero que tú enseguida reconoces me meto en un mercado no hay que decir que es la Boquería luego como ha estallado dos hecho de XXXVII desde el enfrentamiento entre comunistas y anarquistas Hipólito en mayo ochenta y siete hay de dicen súbete a ese edificio y allí estuvo debajo de dos cúpula citas donde donde se observaba las bandas y el café que todavía existe ese espacio esa terraza esas dos desgracias de teatro Poliorama no

Voz 12 09:13 cree que los turistas todas te mar de gente que pasa ahora mismo por aquí abajo

Voz 11 09:17 se conoce la estaría no da conoce no conoce porque también la ciudad hace unas horas ya como he dicho antes embaucador hay vida montones de veces en toda la tanda no hay niños astur yo te quiero pasó por aquí es un poco triste

Voz 12 09:36 bueno sería también a la casa de tu hija carnal semana

Voz 13 09:42 no tienen pues llevan viviendo desde el año dos mil es verdad que cuando yo entré aquí en la casa yo tenía veinticinco años claro también tenía otros intereses y claro yo quería estar aquí en el centro SAR para salir para estar en el meollo de todo y tal y claro y ahora no es que no tenga esos intereses que también pero es verdad que yo ahora soy más crítica con todo lo que ofrece la ciudad a nivel de ocio nocturno sobre todo en esta en esta parte de la ciudad no de de la Rambla al barrio gótico y el trabajo

Voz 12 10:10 es lo que pasa es que habrá quien pueda pensar también por ejemplo en tu caso feminista quienes dos mil bueno tú ya sabías dónde estabas metiendo no sé si tú estás acuerdo cuando hablen repetido mil veces así

Voz 13 10:24 bueno todos me decían tú estás loca donde va hace y tal pues que fue llegará este piso ver el piso

Voz 14 10:30 IB Colon íberos I

Voz 13 10:33 pensé No es que esta es mi casa austera fue un amor a primera vista la Casa de la carísima entonces ahora muchísimo más evidentemente ir pero nada me meto desde ese momento pues de alquiler compraron una casa particular en las Ramblas yo creo que en estos momentos muy es muy difícil pero bueno lo que he dicho también hay cosas que me molesta muchísimas cosas que me encanta nuestra esta esta calle por mucho que la criticamos

Voz 15 10:58 todos también es una calle donde pasa de todo o sea todo lo que pasa en Barcelona pasen aún

Voz 9 11:16 pero

Voz 0874 11:16 cuando hablamos de recuperar una calle como esta no solamente echar las aceras o reducir el tráfico no que como como como

Voz 0835 11:23 tras vida civil claro efectivamente es que este es la gran reto no y que hemos de conseguir que esta mascarada no estas fachadas que detrás ocultan vacíos no hay que convierten el frente de las Ramblas en edificios que son casi como contenedores es como si el puerto hubiese avanzado los contenedores son cajas donde continuamente cambia lo que hay dentro no entonces claro la calle sin el compromiso de las personas que viven es muy difícil ya se ha demostrado entonces un continuamente se dice es la Rambla Sony seguras de noche claro porque no hay el control eran no cuanto social de los vecinos y vecinas que cotidianamente estarían ahí viendo qué pasa que no voy denunciando que las cosas van bien o mal entonces si no hay miradas no hay acción política que se cuida comprometernos políticos prescinden de ahí hacer acciones aquí hemos pedido rescatar en la vivienda hemos hecho el documento lo hemos entregado y ahora estamos muy ansiosos para ver cómo la administración se pone realmente

Voz 0874 12:19 siempre pero pero como Itziar con control de precios por ejemplo

Voz 0835 12:21 sí bueno hay varias medidas la primera jugada es demostrar la singularidad este ámbito nosotros lo que queremos básicamente es que haya un retorno social de los beneficios que va a generar sin duda la inversión pública por mejorar este ámbito no es lo que queremos es que la gran rentabilidad de esta zona que piensa que pasan trescientas mil personas a la semana se que cualquier es una que se gaste un solo euro pues si has ganado trescientos mil euros no entonces esa rentabilidad lo que queremos es definir cómo puede estar ahí para estar ahí para tener un negocio ahí que debes retornar a la sociedad podría ser la calidad de la contratación de los trabajadores de esas empresas podría ser que los restaurantes trabajasen con Kilómetro cero comprasen

Voz 7 13:03 en el mismo la Boqueria hay en esto

Voz 0835 13:06 visten esa dinámica podríamos hacer que las tiendas de souvenirs en vez de vender souvenirs que vienen con Tyner de no se sabe dónde puedan ser el trabajo artesanal de los artistas de artesanos de la ciudad es como ver de qué manera conseguimos que ese gran espacio de visualización que es la Ramblas demuestre la realidad económica que realmente es fructífera que realmente genera trabajo y genera cultura

Voz 0300 13:30 me me parece muy fuerte esta imagen de trescientas mil personas y cincuenta y ocho vecinos no

Voz 0835 13:36 claro claro realmente es irrecuperable

Voz 0300 13:38 la zona así como una zona muerta si no

Voz 0835 13:41 claro lo que pasa es que a mí me gusta la idea de las Ramblas es su universalidad es decirlo lo interesante es que ese lugar sea un lugar también que acoja a personas que van a colaborar en las acciones culturales que se programen que van a ser activos que porque claro un bien un bien común como es la rama más es un bien físico sino tiene una comunidad que lo defienda lo reivindica no es nada no se acaba convirtiendo en un espacio más mercantilista

Voz 0874 14:05 qué muerte como decía bruja que contexto hablando de las Ramblas pero esto es aplicable a tantas calles tanta ciudad de de España no hay Bru a alguien que ha visto muy de cerca cómo han cambiado las Ramblas en los últimos años llaman María Luisa también llamaste es su puerta que no

Voz 0300 14:18 sí María Luisa bueno también como Itziar vive en la casa de su bisabuelo verdad que María Luisa es mucho mayor que hiciese setenta y tres años vive de alquiler su abuelo al parecer decía que comprar una casa no es negocio no es negocio así que sigue pagando el alquiler cada mes seguir es la escuchamos

Voz 12 14:38 os tengo que forma esta casa una casa de tradición iban lo mejor que esta tasa es el balcón a ver seguro pero desde que me casé posible

Voz 16 14:54 esto es Belén la Iglesia en el Hotel Bagués antes era una joyería piratería La Virreina el Palau Moyá ir a Las Ramblas

Voz 17 15:07 ya

Voz 12 15:10 hay de todo tocó mi mamá

Voz 6 15:14 pero su mamá vivido aquí también mis abuelos o sea que esta casa la familia vive desde hace cuestión años casa

Voz 18 15:21 casi desde que nací en esta casa en una habitación junto con mi hermano vas manos ponía cerca de los cristales del balcón en dos coronas cientos fichas altas a mirar la Rambla si así nos hayamos y tenemos una memoria si es que lo recuerdo todo el guardia urbano el guardia de circulación con su uniforme sus tradiciones pasaba una señora con el cesto de de las compras que iba al mercado de la Boqueria al cabo de un rato veías a la misma señora que las volvía a pasar a esta señora cargada con el gesto cargada entonces claro eso

Voz 6 16:10 muchos vecinos también no no se conocía era un pueblo de estuviera sí

Voz 18 16:18 ya es el colmo que ahora las floristas no son los no venden flores sino que vendrán cactus una florista de las que que era me dice no es un algo así por qué los turistas no se irán con el ramo de rosas frescas en la maleta pues compran unos va sitos que pone Barcelona y un cactus pero eso no es Barcelona ni es la Rambla de las flores ni es nada de nada

Voz 6 16:52 es decir la típica vida

Voz 19 16:54 el Barcelona en la época al domingo ir a comprar autos hasta ayer

Voz 18 16:57 sí más o menos más o menos habrá eso sí teníamos una serie de pastelerías donde ir a comprar la coca o el pastel que eran buenísimos pero hoy vía han cerrado la panadería ese olor de de miga y sobre todo cuando te decían no M un navarro de medio en no llegaba quedaban un trocito más que nada torna las sensaciones no te las puede quitar nadie qué bonito es siempre es bonita la Rambla pero dándote cuenta quién es que saborear la la Rambla es mi casa

Voz 0874 17:50 una decoración muy distinta lo que pasa es que estoy pensando si si ahora el flujo constante es es de turistas turistas también les gusta sentirse de alguna manera singulares no ellos mismos pueden dejar de ir a la Rambla cuando vea que no está tan masificada como ahora mismo al final eso tiende a hacer que que las gambas mueran de alguna manera Moran de éxitos una puras

Voz 0835 18:13 bueno yo no soy tan pesimista porque lo que me preocupa de que venga mucha gente es que no están mirando la Rambla como María Luisa no tres están perdiendo pues las historias magníficas que explicaba Hernando de oro vuelo lo que cuenta o las sensaciones que cuenta María Luisa están perdiendo pues que efectivamente es este es el es un era la muralla no era ese espacio mayor de la ciudad a las puertas de la ciudad con esos caminos que iban al Raval están perdiendo esa vivencia una cosa que fuera un margen y ahora es el centro no que eso da mucha esperanza pensaban esto era fuera de la ciudad y ahora es lo más central de la ciudad no eso da esperanza a que cualquier persona que se sienta extranjera puede sentirse vecina en Barcelona no por tanto a mi a mi los turistas en concreto no me preocupa que haya muchos o pocos me preocupa que no se lo pasen bien que no no cedan a la cultura que ya hay en la Rambla es simple hecho de su patrimonio tanto de los árboles que tiene como de de los edificios como de las programaciones que hay en los locales cercanos

Voz 0874 19:12 Nos no seguimos llamando puertas

Voz 0300 19:15 vamos a la puerta de Edward que es informático IP justo en el centro en el donde está el mosaico de Miró

Voz 12 19:24 entregas de

Voz 6 19:27 de Estado

Voz 8 19:32 imagínate que en una travesía del Ensanche contando los dos lados vivieran cinco pero son esto

Voz 6 19:38 la Rambla es durísimo porque es tu relación con la realidad porque un poco

Voz 8 19:44 cómo llega a ver por mi trabajo me tengo que desplazar a menudo y el hecho de que se están en un lugar céntrico para mirar

Voz 11 19:51 cortante

Voz 14 19:52 el hecho de estar en un lugar histórico rodeado de de siglos y de ir

Voz 8 19:57 el lugar donde han pasado prácticamente toda la historia de nuestro país ha pues sí eso es bonito pero yo te digo eso y el el estar céntrico son las únicas ventajas todo lo demás es a los inconvenientes que no te puedes ni imagina que hace un hará unos cinco seis veranos bon dia que yo bajé las escaleras que había subido para ven venir a mi casa ir la puerta de la calle no podía salir no sé si es que había desembarcado un auto caro algo hay pero estaban una riada de gente pero pegados a la pared hasta que se me ocurrió pegar un grito es igual el primero que venía se quedó parado se formó un pequeño hueco me ataca con ello ahí como pude en la primera calle me fui porque yo no tengo instinto gregario como los Pingüinos es que es horrible

Voz 6 20:45 con el restaurante vas al mar les el diario cuando

Voz 8 20:51 de pequeño yo me acuerdo con mis padres maquilló en fin de semana no sabemos qué hacer ir a la Rambla paseará ver Los pajaritos que vendían en las tiendas de arrebato actualmente yo que vivo en la Rambla el último lugar donde se me ocurriría ir a pasear es larga

Voz 6 21:05 con todo el Kosovo estoy deprimido ya

Voz 8 21:09 a claro a ver una de las cosas que consideramos una verdadera lástima es que viene aquí diez millones de visitantes y lo único que en unas tiendas Utrecht que da vergüenza cuando con cuatro placas podrías contar aquí ha pasado de todo y y bueno un atentado por ejemplo de la radio estaba aquí en este balcón que viste pues sí yo estaba aquí sentado en un ordenador lo en cuando pasó hoy los los golpes y entonces salí al balcón minerales no es una furgoneta acababa de acabar aquí sobre el mosaico de enero delante de casa Bono pues de los trece de muertos que hubo a seis a los contaba yo desde aquí desde mi balcón como lo vi morir

Voz 0874 22:07 luego hay otras cosas que no hemos hablado de que es la delincuencia porque máximo hay gente que vive allí nadie patrulla de manera vecinal las calles digamos a alertando de estas cosas

Voz 0835 22:16 no efectivamente yo sigo con es una cosa básica de que la mejor manera de acabar con algunas de las actividades de delincuencia en las Ramblas pasa porque estemos politizados los vecinos que vivimos no porque lo que está pasando es que algunas casas vacías son los lugares donde se vende la droga por ejemplo no de dónde son los campamentos base de estas actividades para no hablar de las actividades delictivas de los inversores que también lo es que aquí hay digamos que hay delincuencia ahí crímenes delincuencia de muchos niveles básicamente yo siempre digo vamos a cambiar el pH no es un lugar que es ácido en los lugares ácidos prolifera todo tipo de bichos no porque claro eso es lo que esa paradoja tienes un gran espacio verde los árboles de la Rambla son históricos son un gran patrimonio también no hay no lo disfrutamos no enteramos los ancianos salen hacer sus cien metros doscientos metros que le dice la doctora crearan etcétera no sea que queremos recuperar ese espacio también como lugar de paseo nuevamente de los que viven si los que están ahí haciendo actividades delictivas se ven mucho Vados Nuestra esperanza es que se acaben yendo culto

Voz 0874 23:21 la parada Casa de Nadia Bruce

Voz 0300 23:24 Nadia que es italiana de su marido es de Los Angeles viven con sus dos hijos en un en un ático con una terraza magnífica delante de la Boqueria

Voz 6 23:34 entonces la visión optimista era desplegados por qué por que el centro de la ciudad

Voz 14 23:44 de todos los equipos momentos público te permitan una hora más sostenible sin coste sería fantásticos personas también con las familias forma nosotros hemos someterle los niños bueno yo paso lo autorice cada una turística una a un a Venecia

Voz 12 24:06 eh

Voz 22 24:09 bueno a Venecia por ese lado coló con Turismo Céfalo ya

Voz 18 24:13 eh

Voz 6 24:16 pero lo de dentro

Voz 18 24:20 no no

Voz 9 24:20 de y también me expulsaron no nota todavía podía Benet se vuelve a mí enorme alquilada turista nada

Voz 6 24:36 para una declaración de principios no alquilar una casa propia no era una militante no dependía de Barcelona las rampas

Voz 0874 24:43 aseverando que hemos entrevistado a cuatro personas hemos hablado con el diez por ciento de los habitantes hay elecciones tú crees que esto saldrá adelante gobierne que no hubieran

Voz 0835 24:52 no los hay mucho yo trabaje en un proceso cooperativo hay quinientas personas implicadas en bastante de acuerdo sin embargo las a mi mi problema son las administraciones no esos función

Voz 6 25:03 varios con miedo a innovar

Voz 0835 25:06 muchas de las medidas que hemos propuesto no entonces yo creo que ahora los políticos que gobiernan no sé si iban a ser capaces de desbloquear esas inercias de la Administración entonces bueno la parte física seguro que se hace como siempre mi deseo es que las parte estratégica es sobre todo la repoblación de la Rambla se convierte en una reivindicación ciudadana tan fuerte y os agradezco que este programa hable de esto porque ayudará para que gane quien gane no tenga opción más que tirar adelante

Voz 6 25:33 tiene esas propuestas Siro González un beso muy fuerte a vosotros adiós Bruce Dios

Voz 4 25:41 sí