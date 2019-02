A vivir Madrid | Bobsultorio literario (10/02/19)

Voz 1 00:00 aquí comienza el absuelto el consultorio literario

Voz 1751 00:15 no ahora mismo la vimos recordando el número de teléfono al que tienes que enviar vuestras notas de voz que es el seis tres ocho uno cinco cinco siete seis repito seis tres ocho uno cinco cinco siete siete seis Nos contáis vuestros problemas Ivo les aplica su filtro transforma en lecturas es correcto no es tal bueno sí Bob el sábado pasado el dos de febrero unas treinta y cinco mil personas porque la mañana va de cifras unas treinta y cinco mil personas se presentaron al examen delimita sólo ocho mil cuatrocientas para conseguir esa plaza de eso va la primera consulta hola

Voz 1105 00:52 te cuento acabamos de hacer el examen MIR ya ha sido catastrófico una cosa completamente fuera de lugar y que os ha suspendido a todos que no recomienda que libro recomiendas para que nos sintamos que hemos perdido dieciocho meses en nuestra vida gracias

Voz 3 01:06 jo qué difícil pues mira la verdad es que es muy difícil recomendar un libro que no es consuelo el tiempo que me has perdido la vida estudiando para el miro haciéndolo con lo que sea eh yo mira en este caso a mí de las pocas cosas que me consuelan es la poesía tú fíjate porque pienso cuántos años de silencio nos cuesta un buen poema de silencio de dolor de de pensar en lo que perdimos los días en la nada todo el tiempo que creemos que hemos perdido pero que en realidad no es verdad hasta dar con el verso perfecto que da igual que sea propio hubiéramos nosotros o ajeno que lo leamos nosotros entonces pensando en este chico que ha sufrido esa sensación de haber tirado por la borda dieciocho meses de su vida estudiando para el MIR que el pueblo a suspender pero bueno espérate todavía no saben al claro le recomendar un libro que ha subido hace muy poco un poemario que se llama tiene un nombre precioso el hombre con sudores nocturnos

Voz 3 02:10 dan que publica Alba poesía y que ha traducido mi amigo Gonzalo Torné es un libro sobre el miedo el miedo al tiempo a los meses de la nada al dolor a la memoria a la enfermedad también viene muy bien si está estudiando para el MIR entender cómo se puede hacer poesía por el miedo a la enfermedad propia de los demás es uno de esos días de poesía que no se enseña a leer poesía que para mí es muy importante en enseñar a la gente como

Voz 1751 02:40 de hecho como es el pues se lo has dicho en este consultorio no ha dicho si la y la importancia de saber leer poesía

Voz 3 02:46 a ver que yo me lo cuento como como un señor repollo eh de no sé no pero yo creo que después de muchos años he dado con la clave de de cómo porque hay mucha gente que dice es que yo no puedo con la poesía es que no entró o no me interesa no me emociona yo tengo creo que tengo una clave para leer poesía mira te da cuento sí sí

Voz 1 03:08 atiende amiga

Voz 3 03:11 cogemos un libro de poesía ver ojo quería hablar de libros de poesía bueno claro decía horroroso es que por mucho no no no por mucho que se diga mi consejo de poesía horrendo no va a funcionar vamos a hablar de dar la oportunidad a un libro de poesía bueno como por ejemplo es dan el hombre con es nocturnos tú lo coges lo abres y empiezas a leer en orden el libro sigues leyendo aunque no te diga nada tú sigues leyendo eso hay yo no entro yo esto no lo entiendo pactar hasta que llega un momento en el que te encuentras con un verso que te marca la frecuencia porque leer poesía es como si no izar la radio leemos aquí no entendemos nada suenan ruidos hasta de repente encontramos la emisora que emite en nuestra honda y cuando pasa eso cuando encontramos ese verso que nos dice algo lo que tenemos que hacer una vez hemos cogido la onda correcta es volver a empezar por el principio libro Nos vamos a dar cuenta de que cada verso nos va sonar clarísimo malteses probado este método

Voz 1751 04:17 tú dices me me interesa ese paralelismo no sé si leer pues si habían es cómo sintonizar una radio emisora no si exacto hay que saber dar con la tecla no de ahí extraer ese mensaje

Voz 3 04:28 eso es hay un momento en el que uno de los versos de algún poema a lo mejor casi al final del libro nos explica quién los está hablando que voces ese que tono está manejando como también es como una un código de claves de los que tenemos para la banca electrónica por ejemplo haya entendido esto de que iba y cuando vuelves a empezar con ese código de claves en la mano que te ha dado un solo verso un solo poema tiras p'alante IS libros de poesía bueno insisto si es un horror poco tienes que hacer con él no es que es tu tiempo a pujaba me al consulto yo te digo así te lo puedes leer no que yo que una lista negra de poetas infecto no vamos a acordar que no vamos a darnos a lo mejor hoy no pero otro día a lo mejor si queremos que nos cierran el chiringuito ya lo contamos pero que la gente pruebe de verdad que no tenga miedo de la poesía hay un momento en el que un verso dice algo sabes es como cuando alguien eh habla en inglés con alguien tienes un inglés medio normal de inglés no entiendes muy bien lo que te están diciendo hasta que le pillas el acento pues un libro de poesía similar entonces este muchacho que que ha estudiado

Voz 1751 05:33 para el MIR que ha hecho examen desastroso

Voz 3 05:35 lo que hay casi toda mi es es de su vida que nunca hemos tirado por la borda meses e siempre siempre hay algo cosas siempre es cierto el hombre con sudores no turnos por favor de Tom Gun Alba poesía traducción de mi queridísimo Gonzalo Torné por cierto que además en ese examen y un error o movido no que sí porque se enfadó

Voz 1751 05:56 los opositores me encanta como los técnicos hubo

Voz 3 05:59 movido

Voz 5 06:01 terminología su perfil literario prohíbe la rueda de prensa

Voz 1751 06:05 la prueba por lo visto contenía fallos de de numeración de las preguntas era un examen de tipo test entre ellos preguntas repetidas otras no aparecían en el orden que les correspondía sí que lo han pasado bastante mal

Voz 3 06:15 cómo es que imagínate además es una cosa muy seria pero a lo mejor yo qué sé los que siempre lo prepararon tenían otras cosas que hacer

Voz 6 06:24 más importantes vamos a vamos a hablar de un tema que es complicado e hija sí

Voz 3 06:30 todo es complicado marcado todo hoy es complicado es complicado saber dejar ir a los amigos hola Bob Pop

Voz 7 06:38 pues es el caso de una amiga que

Voz 8 06:42 bueno que fue muy amiga muy amiga muchísimos años sí luego ya ya se cortó ella cortó por razones

Voz 7 06:49 que se creía oportunas

Voz 8 06:53 me dolió muchísimo sufrí muchísimo oí pero bueno ya lo dejé lo dejé con han con ayuda de amigos y de familia que libro recomendaría para para saber pues manejar la situación de dejar ir esa esa esa gente estas personas estas situaciones

Voz 7 07:13 gracias

Voz 3 07:14 jo qué bonito oye PRI que triste a la vez sí pero me siento tan afortunado o de recibir consultas tan bonitas piden no son importantes porque esto de dejar ir los amigos es muy importante tú tenía razón como yo tú que a un que que es un tema muy grave ha dicho no que era un tema complicado comprara no pero complicados complicado si es complicado yo yo tengo nunca te voy a dejar que lo sepa hacen mucho que te pongas aunque que hace imposible conmigo yo soy yo soy muy pesado con los amigos que me quiere dejar ir

Voz 5 07:47 yo te amarga no la pierde no sé si todas esas imposibles da igual yo diría que igual todo el rato por

Voz 1751 07:53 Bob cuando es cuando es ese momento en el que tú dices vale paso página y dejó dejó marchar a esta persona

Voz 3 08:00 pues no lo sé porque es que yo soy muy conservador en ese sentido también yo la gente a la que has creído muy buena

Voz 1751 08:08 no es la primera vez que pronuncia es esto eh yo soy tremenda

Voz 3 08:10 cuántas cosas grado de las cosas buenas que me hacen feliz soy super conservador y los amigos forman parte de eso pero vamos bueno vamos a dejar de hacer esté esta cosa tan íntima mía voy a recomendar los libros que a eso he venido y me pagas para eso

Voz 1751 08:24 dale dale dale fuerte dineral

Voz 3 08:26 mira ve argumentan una novela que me ha gustado mucho que leído hace poco que se titula un fin de semana de Peter Cameron publicada por Libros del Asteroide traducido por Álvaro Marcos que tú sabes que me gusta mucho siempre mencionar los traductores de los libros pues un fin de semana de Cameron es una novela muy bonita sobre las amistades is sobre lo que podemos esperar de los amigos lo que ellos pueden esperar de nosotros sobre el egoísmo precisamente lo que nos hablaba esta oyente consultora IE es el momento en el que hay que decir adiós es un libro importante que se le muy bien que duele pero que no es explica un montón de cosas muy interesantes ir más allá de este luego hay un súper clásico que para mí es la biblia de la amistad sobre todo entre mujeres que ya lo recomendada una vez que es la saga de nace errante dos amigas son cuatro libros la amiga estupenda o mal nombre la deuda del cuerpo hilar niña perdida es una enormidad publicada por Lumen y que por cierto ahora tiene versión televisiva en una serie que emite HBO sino México se se realizó el primer capítulo pues lo que deja libre que mira que te lo dicen ya ya lo sé pero claro yo no puedo ir cargando con esa cantidad de peso Puri Beltrán

Voz 1 09:46 por las calles en el AVE

Voz 3 09:49 pero que va a parecer que es algo bueno

Voz 1751 09:51 Nos con la tercera consulta que ya no voy a decir ni que es grave ni que es complicada juzga también mira mira Puri Beltrán

Voz 3 09:57 yo sé lo que pienso es que también Josep

Voz 9 09:59 qué piensas de esta segunda desde la tercera consulta de verde

Voz 5 10:03 vamos a escuchar anda que tú te conozco y bueno

Voz 7 10:07 yo estaba de viaje con unos amigos hecho dotaron Anoia pero residir en humillar mi realidad es que Europa previene de la ciudad de Roma aquí bueno estábamos en un bar ícono hicimos una chicas bueno termine siendo infiel siendo poco culpa como como podría ser para para sacar una vulva aquí uno puede recomendar hecho mellitus vuelva para que yo

Voz 3 10:36 Aizpiri compra que yo haría verte la cara ahora mismo de verdad es que yo me imagino la cara que vienes como de pero este señor él su culpa yo yo yo conmigo exacto bueno pues pese a esto Puri yo voy a dar un consejo porque para esto a mi consultorio Yo no discrimina yo no juzgo yo aconsejo hago el bien una labor social querido amigo yo antes era un libro también te lo digo eh para sacarte la culpa esta que tienes tu tu tu tu tú te argumentar primero una buena villas porque muy bien la la culpa la puede gestionar tu pero la la villas también las tu solito que tampoco tiene culpa a tu novia de esto de que tú por otra puede guardar me ataca la comparta dale ir a las villas tampoco diez en el caso de que has pillado claro claro ahora ya vamos a la parte literaria alarmante literal llegar puede ser muy literarias pero bueno nosotros otro día mira para la parte literaria el Gobierno que se lea que sino lo ha hecho que yo creo que no porque me en lo que sería Crimen y castigo de Dostoievski

Voz 5 11:40 es un clásico para entender lo pesado que se pueden exponer uno con la maldita culpa a que inculpa por mi culpa por grande

Voz 3 11:52 os sino también por otro lado le recomendar recomendar que se lean los cuentos completos de que también ha publicado Lumen para entender que a tu novia amigo con culpa que te sientes culposo que ha sido infiel por ahí por Europa con tus amigotes

Voz 1751 12:08 que solamente te preocupas Portillo solamente porque

Voz 3 12:11 ya qué más da dale ya los demás lo mismo bueno pues mira le de los cuentos completos Dorothy Parker porque a lo mejor en esos cuentos descubres que a tu novia le da igual lo que hagas tu muchachito bueno pues muy bien optó ya esquina para todos es que es que gestiona muy mal y la culpa en gran castigo a mí es un libro que me parece que está sobrevalorado desde ya lo digo y esto me va a caer a mi unas leches lo voy flipado pero en vez de un señor muy pesado que podía haber sido perfectamente este muchacho que tiene mucha culpa en buena voz la línea

Voz 1751 12:42 bueno es una consulta eh a no

Voz 6 12:44 no es una recomendación si es una recuperación para hundía que viene en breve la semana que viene

Voz 3 12:51 el catorce de febrero San Valentín el día de los enamorados hay algo más el

Voz 1751 12:55 misil no una recomendación un misil