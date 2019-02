A vivir Madrid (20/02/19)

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días Madrid

Voz 2 00:03 Puri Beltrán

Voz 1751 00:18 qué tal buenos días es la una y seis minutos y lo acaban de escuchar mañana marca de Madrid por la manifestación en Colón ya han convocado Ciudadanos y Partido Popular bajo el lema Por una España unida elecciones ya según datos de la Delegación de Gobierno con la presencia de cuarenta y cinco mil personas ICO la banda sonora de El Fary Illa de Manolo Escobar

Voz 4 00:44 tres fue el orden Juan tan yo ya le diría una guía a Lass Diarra

Voz 1751 00:51 aquel sonaba Colón hace sólo unos minutos la manifestación ha provocado cortes de tráfico según nos cuenta el Ayuntamiento bueno pues va prolongar hasta pasadas la una y media así que es preferible evitar el uso del coche en las calles de Goya Serrano y Génova también con posibles desvíos en la plaza de Alonso Martínez en el paseo de Recoletos desde Cibeles Paseo de la Castellana desde la Glorieta de Emilio Castelar como decimos según nos cuenta el Ayuntamiento estas incidencias se van a mantener hasta pasadas la una y media de la tarde y se recomienda el uso de metro para acercarse al centro

Voz 5 01:25 Yeste ganga gustar

Voz 6 01:50 es la una y ocho minutos si hay vida más allá de

Voz 1751 01:53 de Colón a menos de diez kilómetros casi a la misma hora comenzaba en Usera también un desfile de rojos y amarillos pero muy diferente casi opuesto no se celebra la mezcla de culturas la diversidad el ser diferentes bueno nos hace mejores y más ricos entonces el nuevo año chino hoy día grande con un gran pasacalles en el que han participado más de mil doscientos artistas al que cada año se unen más vecinos de Usera

Voz 7 02:21 yo soy de este barrio llevo aquí cuarenta y dos años

Voz 2 02:24 canta me encanta todos

Voz 8 02:26 años vengo es el cuarto

Voz 9 02:28 y si me pilla al lado pues la verdad que está bastante bien

Voz 8 02:37 no sé todos los trajes diferentes modos de colorido los bailes también un montón de gente que es como un intercambio de culturas sabes que yo creo que a lo a lo madrileño no gusta bastante la cultura china ahí creo que

Voz 11 03:00 eso no es propicia a los españoles

Voz 9 03:05 mira pues por ejemplo puedo ver qué hay de dragón

Voz 1751 03:12 pues que si están a tiempo que se apunta porque creo que esta instalado

Voz 8 03:14 mi mi día y hay un ambientazo tremendo

Voz 12 03:17 así que animaros

Voz 13 03:24 sí

Voz 1751 03:34 a leerles de pasta que ha partido a eso de las once de la avenida Marcelo Usera esta Carlos Hernández Carlos éste sí que está siendo un desfile de rojos y amarillos con lleno absoluto Carlos qué tal buenos días

Voz 1406 03:46 hola muy buenos días pues sí efectivamente éxito absoluto de público en este pasacalles que supone el plato fuerte de las celebraciones de este año nuevo chino hasta quince mil personas según han podido confirmar miembros de la organización son las que han presenciado este desfile en algunos de los tramos que ha recurrido la sirviente multicolor que ha ocupado la calle Marcelo Usera como bien decías es sobre todo esta avenida de Rafaela Ybarra donde me encuentro al mismo y donde se pondrá punto final a esta celebración a imagen hasta ahora es la del colorido intenso de los trajes tradicionales triste en los diferentes cuerpos de baile y los músicos que conforman la comitiva así como de los dragones que hacen flotar por el recorrido algunos de los voluntarios la gran carroza que abre esta comitiva con forma de barco bueno pueden hablar con la persona encargada que todo esto es saber la protección que ya es Paula en House la directora artística del año nuevo chino hace un rato me contaba tiene serán los participantes de esta de esta comitiva

Voz 8 04:37 el desfile es como uno de los eventos más importantes de este año nuevo entonces es participan unos mil artistas en vecinos del barrio de Usera no sólo chino sino también venezolanos bolivianos niños de los colegios que han hecho su propio es dragones en talleres que hemos organizado desde el Ayuntamiento de Madrid luego tenemos como ves esta carroza preciosa en forma de arco con cabeza de dragón y luego tenemos unas compañías de circo profesionales y estará luego en el parque Olof Palme haciendo un espectáculo también

Voz 1751 05:13 Paular en House que es directora artística del nuevo año China en Madrid que nos hablaba no esa gran carroza en forma de barco que abierto el pasacalles por el barrio de Usera y que te contaba Carlos la necesidad no de crear nuevos lazos entre la comunidad china y la comunidad madrileña

Voz 1406 05:29 sí efectivamente porque bueno además de estos artistas ha paseado esta avenida sensaciones de la comunidad china en España que han participado tarde en esta celebración reivindicando un poco pues la importancia de que este tipo de eventos estrechen los lazos entre ambos países

Voz 8 05:45 lo importante es si estás aparte de disfrutar es que también se creen como nuevos proyectos entre la comunidad china y la y la comunidad madrileña y entonces hemos tenido unos espacios de diálogo por ejemplo ayer tuvimos una mesa de mujeres emprendedoras españolas que han estado en China se contarán su experiencia y esto pues puede también para los jóvenes pues también motivarles para para ir para allá para luego volver a emprender un negocio

Voz 1751 06:20 Carlos en el desfile el pasacalles ha empezado a eso de las once de la mañana en qué punto de Usera estás dónde termina este este desfile

Voz 1406 06:28 pues mira ahora mismo me encuentro en la plaza de la Junta de Distrito donde están ya llegando los últimos participantes y Bono donde se pondrá punto y final a este esa de cara a enfrentar con fuerzas el resto actividades que quedan para el día de hoy

Voz 1751 06:39 si tuvieras que elegir una imagen del día de hoy en ese desfile con gente que

Voz 1406 06:42 las Carlos P todo lo que has visto yo creo que sobre todo con el dragón dragones testar curar que llevaban entorno treinta voluntarios flotando alrededor de porque está está vendida de ahí está margen con la que se ha quedado todo el mundo los más de quince mil asistentes que han venido hoy aquí a ver si personas

Voz 1751 07:00 en Usera sólo para seguir ese pasacalles que celebra ese ese nuevo año chino gracias Carlos un beso grande muchas gracias son eh es la una y trece minutos

Voz 6 07:11 ha dado vida a

Voz 14 07:14 cuando tú rodeada

Voz 15 07:29 no

Voz 14 07:34 el RACC órdenes las cosas que de vida e ir han

Voz 16 07:47 me imagino llegando a la emisora de

Voz 17 07:49 de Radio Barcelona a lomos del gran caballo blanco no

Voz 2 07:52 no para hacer su consultorio literario Bob Pop qué tal buenos días muy buenos días efectivamente gran caballo blanco yo iba competente desnudo y con un sombrero de cowboy

Voz 18 08:02 muy bien estoy haciendo memoria no todo es literatura lo que estamos hablando caerá el caballo del Cantar del Mío Cid no

Voz 19 08:09 va bien ca era el caballo de el City señora

Voz 1751 08:13 el caballo ese tan épico no cómo ha ido tu semana

Voz 2 08:17 pues ha sido una semana intensa pero muy interesante ha estado muy bien no me puedo quejar de nada porque yo no soy de que

Voz 19 08:23 Armero ha hecho cosas de hecho televisión he leído escrito oí ahora mismo

Voz 2 08:30 ya sea en Barcelona una pena porque realmente hoy era un día precioso para estar en Madrid pero por lo que sea pues que me ha venido a un poco más

Voz 1751 08:38 no has encontrado billetes en el AVE no en contra

Voz 19 08:40 no hueco para que me llevara directamente a Colón en un globo aerostático

Voz 1751 08:46 Bob que te iba a decir estás preparado para tu Consultorio decimos que se Consultorio insisto mucho porque luego la gente nos pregunta

Voz 18 08:53 estará colgado cuando acabe el programa como yo estará colgado como yo arroba A Vivir Madrid

Voz 1751 09:00 es la cuenta de Twitter también en la tuya ese consultorio con todos los libros que que basa recto

Voz 2 09:05 en dar así que vamos a empezar a hablar

Voz 1751 09:08 os consultorio

Voz 20 09:09 aquí comienza el absolutorio

Voz 2 09:11 consultorio literario

Voz 21 09:14 no a mí no me

Voz 17 09:25 abrimos recordando el número de teléfono al que tienes que enviar vuestras nota

Voz 1751 09:29 de voz que es el seis tres ocho uno cinco cinco siete siete seis repito seis tres ocho uno cinco cinco siete siete seis y nos contáis vuestros problemas Ivo por les aplica su filtro transforma en lecturas es correcto menos

Voz 2 09:43 es que lo explicas fenomenal bueno sí

Voz 1751 09:45 el sábado pasado el dos de febrero unas treinta y cinco mil personas porque la mañana va a decir tras unas treinta y cinco mil personas se presentaron al examen MIR sólo ocho mil cuatrocientas van a conseguir esa plaza de eso va la primera consola

Voz 1105 10:01 lado te cuento acabamos de hacer el examen MIR ya ha sido catastrófico una cosa completamente fuera de lugar y que ha suspendido a todos que nos recomienda libros no recomendadas para que nos sintamos que hemos perdido dieciocho meses en nuestra vida gracias

Voz 2 10:16 qué difícil pues mira la verdad es que es muy difícil recomendar un libro que nos consuela del tiempo que hemos perdido la vida estudiando para el miro haciéndolo con lo que sea eh yo mira en este caso a mí de las pocas cosas que me consuelan es la poesía tú fíjate porque pienso cuántos años de silencio nos cuesta un buen poema de silencio de dolor de de pensar en lo que perdimos los días en la nada en todo el tiempo que creemos que hemos perdido pero que en realidad no es verdad hasta dar con el verso perfecto que da igual que sea propio hubiéramos nosotros o ajeno que lo leamos nosotros entonces pensando en este chico que ha sufrido esa sensación de haber tirado por la borda dieciocho meses de su vida estudiando para el MIR que el pueblo a suspender pero bueno espérate todavía claro leer Gómez es un libro que ha salido hace muy poco un poemario que se llama tiene un nombre precioso el hombre con sudores nocturnos

Voz 19 11:18 es un poemario dan

Voz 2 11:21 que publica Alba poesía y que ha traducido mi amigo Gonzalo Torné es un libro sobre el miedo el miedo al tiempo a los meses de la nada al dolor a la memoria a la enfermedad también viene muy bien si está estudiando para el MIR entender cómo se puede hacer poesía por el miedo a la enfermedad propia de los demás es uno de esos libros de poesía que no se enseña a leer poesía que para mí es muy importante en enseñar a la gente como

Voz 1751 11:49 de hecho como Sendín pues se lo has dicho en este consultorio no has dicho

Voz 2 11:53 si la y la importancia de saber leer

Voz 1751 11:55 poesía a ver que yo me lo cuento como

Voz 2 11:58 el señor repollo eh de voy a no pero yo creo que después de muchos años he dado con la clave de de cómo porque hay mucha gente que dice es que yo no puedo con la poesía es que no entró o no me interesa no me emociona yo tengo creo que tengo una clave para leer poesía mira te altera cuento si se atiende amiga cogimos un libro de poesía ver ojo quería hablar de libros de poesía bueno decía decía horroroso que por mucho no no no por mucho que que me poesía horrendo no va a funcionar vamos a hablar de darle la oportunidad a un libro de poesía bueno como por ejemplo dan el hombre con sudores nocturnos tú lo coges lo abres y empiezas a leer en orden el libro sigues leyendo aunque no te digan nada sigues eso hay yo no entro yo esto no lo entiendo pactar hasta que llega un momento en el que te encuentras con un verso que te marca la frecuencia porque leer poesía es como si no izar la radio Purito leemos aquí no entendemos nada suenan ruidos hasta de repente encontramos la emisora que emite en nuestra onda y cuando pasa eso cuando encontramos ese verso que nos dice algo lo que tenemos que hacer una vez hemos cogido la onda correcta es volver a empezar por el principio el libro nos vamos a dar cuenta de que cada verso nos va sonar clarísimo malteses probado este método

Voz 1751 13:26 vale es tú dices me me interesa ese paralelismo no sé si leer pues si habían es cómo sintonizar una radio emisora no

Voz 2 13:33 sí exacto hay que saber dar con la tecla

Voz 1751 13:36 no de ahí extraer ese mensaje

Voz 2 13:38 eso es hay un momento en el que uno de los versos de algún poema a lo mejor casi al final del libro no se explica quién los está hablando que voces ese que tono está manejando es como también es como una un código de claves de los que tenemos para la banca electrónica por ejemplo les haya entendido esto de qué va y cuando vuelves a empezar con ese código de claves en la mano que te ha dado un solo verso un solo poema tiras p'alante IS libros de poesía bueno insisto si es un horror poco tienes que hacer con él no es que es tu tiempo a esto para mí al Consultiu yo te digo si te lo puedes leer no que yo tengo una lista negra de poetas infecto no vamos a acordar que no vamos a dar número a lo mejor hoy no pero otro día a lo mejor si queremos que nos cierren el chiringuito ya ya lo contamos pero que era gente de verdad que no tenga miedo de la poesía hay un momento en el que un verso dice algo sabes es como cuando alguien te habla en inglés con alguien tienen en inglés medio normal de inglés no entiendes muy bien lo que te están diciendo hasta que le pilla el acento pues un libro de poesía similar entonces este muchacho que que ha estudiado

Voz 1751 14:43 para el MIR que ha hecho este examen desastroso

Voz 2 14:45 lo que hay que a mí es es de su vida que nunca hemos tirado por la borda meses eh siempre siempre hay algo cosas siempre es cierto el hombre con sudores nocturnos por favor de Tom gana Alba poesía traducción de mi queridísimo Gonzalo Torné por cierto

Voz 1751 15:00 además en ese examen

Voz 2 15:02 error o no que

Voz 1751 15:05 sí porque se enfadó a los opositores me encanta

Voz 2 15:07 nosotros los técnicos hubo un bidón

Voz 6 15:11 terminología súper literaria pero

Voz 1751 15:15 la prueba por lo visto contenía fallos de de numeración de las preguntas era un examen de tipo tes entre ellos preguntas repetidas otras no aparecían en el orden que les correspondía sí que lo han pasado bastante

Voz 2 15:24 más como es que imagínate llama es una cosa muy seria pero a lo mejor yo qué sé los que siempre lo prepararon tenían otras cosas que hacer

Voz 18 15:33 más importantes vamos a vamos a hablar de un tema que es complicado e hija sí

Voz 2 15:40 los los compensado todo hoy es complicado hoy todos es complicado

Voz 1751 15:43 sí

Voz 2 15:44 saber dejar ir a los amigos hola Bob Pop

Voz 22 15:47 pues en el caso de una amiga que

Voz 23 15:51 bueno que fue muy amiga muy amiga muchísimos años y luego ya ya se cortó ella cortó polígono las

Voz 22 15:59 que se creía oportunas

Voz 23 16:03 me dolió muchísimo sufrí muchísimo oí pero bueno ya lo dejé lo dejé con han con ayuda de amigos de familia que libro Meyer complementaría para para saber manejar la situación de dejar ir esa esa esa gente estas personas

Voz 24 16:21 a estas situaciones gracias

Voz 2 16:24 jo qué bonito oye Puri

Voz 1751 16:26 triste a la vez no sí pero me una foto

Voz 2 16:28 acabo de recibir consultas tan bonitas no son importantes porque esto de dejar a los amigos es muy importante tú tenías razón como has yo tú que a un que que en un tema muy grave has dicho no

Voz 1751 16:42 era un tema complicado compraron no pero complicado

Voz 2 16:45 complicado si es complicado yo yo creo que lo que te voy a dejar que lo sepan mucho que te pongas hombre imposible conmigo yo soy súper pero yo soy muy pesado con los amigos que me quiere dejar ir

Voz 6 16:57 yo no sé si todas las así posibles da igual yo diría que te da igual todo el rato

Voz 1751 17:03 Bob cuando es cuando ese ese momento en el que tú dices vale paso página y dejó dejó marchar a esta persona

Voz 2 17:10 pues no lo sé porque es que yo soy muy conservador en ese sentido también yo la gente a la que has creído muy buenos

Voz 1751 17:17 conservador es la primera vez que pronuncia es esto eh yo soy tremenda

Voz 2 17:20 me tengo que es cosa de las cosas buenas que me hacen feliz soy conservador y los amigos forman parte de eso pero vamos bueno vamos a dejar de hacer este esta cosa tan íntima mía voy a recomendar libros de que a eso he venido oprime pagas para

Voz 1751 17:34 dale dale fuerte dineral

Voz 2 17:36 mira te voy a recomendar una novela que me ha gustado mucho que leído hace poco que se titula un fin de semana de Peter Cameron publicada por Libros del Asteroide traducido por Álvaro Marcos que tú sabes que me gusta mucho siempre mencionar los traductores de los libros pues un fin de semana de cambio pero no es una novela muy bonita sobre las amistades is sobre lo que podemos esperar de los amigos lo que ellos pueden esperar de nosotros sobre el egoísmo precisamente lo que nos hablaba esta oyente consultora IE es el momento en el que hay que decir adiós es un libro importante que se le muy bien que duele pero que no es explica un montón de cosas muy interesantes ir más allá de este luego hay un súper clásico que para mí es la biblia de la amistad sobre todo entre mujeres que ya lo recomendada alguna vez que es la saga de era Ferran T dos amigas son cuatro libros la amiga estupenda o mal nombre la deuda del cuerpo y la niña perdida es una enormidad publicada por Lumen que por cierto ahora tiene versión televisiva

Voz 19 18:41 en una serie que emite HB

Voz 2 18:43 eso sin homicidios se se reía lo el primer capítulo pues lo que deja arte libros que mira que te lo dije ya ya lo sé tienes que regala del Paco Pérez que no yo no puedo ir cargando con esa cantidad de peso Puri Beltrán

Voz 18 18:55 por las calles en el AVE claro

Voz 2 18:59 qué va a parecer que es algo bueno vamos con la tele

Voz 1751 19:01 la consulta que ya no voy a decir ni que es grave ni que es complicada J

Voz 2 19:05 la tercera mira mira prohíbe yo sé lo que Pierre también yo sé lo que pienso la tercera consulta de verdad vamos a escuchar anda que tú te conozco

Voz 22 19:14 voz y bueno yo estaba de viaje con unos amigos hecho estaba un Anoia pero decidir el comisario mi realidad es que por Europa Press viales de la ciudad de Roma aquí bueno estábamos en un bar ícono hemos en una chicas bueno termine siendo infiel diciendo poco culpa como como podría ser para para sacar una vulva aquí hay un hecho mellitus agolpa para que yo

Voz 2 19:46 Aizpiri cobra que yo haría verte la cara ahora mismo de verdad es que yo me imagino la cara que vienes de pero este señor él y su culpa yo yo yo conmigo exacto bueno pues pese a esto Puri yo lo voy a dar un consejo porque para esto a mi consultorio Yo no discrimina yo aconsejo hago el bien una labor social querido amigo yo antes un libro también te lo digo eh para sacarte la culpa esta que tienes tu tu tu tu tu te argumentar primero una buena villas porque muy bien la culpa la puede generar tu pero la las villas también las tú solito que tampoco tiene culpa a tu novia de esto de que tú la culpa puede guardar patín a comparta dale ir a la villas tampoco diera en el caso de que has pillado

Voz 1751 20:33 claro claro ahora ya vamos a la playa

Voz 6 20:35 parte literaria alarmarse literaria

Voz 2 20:38 puede ser muy literarias pero bueno nosotros la día mira para la parte literaria el recomiendo que se lea que si no lo ha hecho que yo creo que no porque fíjate me da que no que sería Crimen y castigo de Dostoievski es un clásico para entender lo pesado que se pueden exponer uno con la maldita culpa narraba la culpa

Voz 18 20:59 mi culpa por mi gran culpa O'Shea

Voz 2 21:02 no también por otro lado le a recomendar que se lea los cuentos completos que también ha publicado Lumen para entender que a tu novia amigo con culpa que te sientes culposo que ha sido infiel por ahí por Europa con tus amigotes te preocupa Sporting solamente porque novia qué más da dale ya los demás lo mismo bueno pues mira le de los cuentos completos Dorothy Parker porque a lo mejor en esos cuentos descubres que a tu novia le da igual lo que hagas tu muchachito bueno pues muy bien es que no fuera es que gestiona muy mal castigo a mí es un libro que me parece que está sobrevalorado desde ya lo digo oye esto me va a dar unas leches lo voy a afrontar pero un señor muy pesado que podía haber sido perfectamente este muchacho que tiene mucha culpa en buena voz la línea

Voz 1751 21:52 la última no es una consulta eh no

Voz 18 21:54 no es una recomendación si es una recuperación para hundía que viene en breve la semana que viene

Voz 2 22:01 el catorce de febrero San Valentín el Día los enamorados hay algo más

Voz 1751 22:04 va a ser un misil no no una recomendación un misil

Voz 2 22:09 vale pues sí pues mira parecía los enamorados yo recomiendo que la gente se deje de cursilería al de flores bombones de cosas que engordan o que ese pobre de culpa de culpa bueno la culpa oye que mi entorno me la cuente quiero decir mientras será guarde ahí oculta caro que hiciera con ella como se quiere hacer un punto y ponérselo helado me lo mismo que regalen libros en San Valentín me parece un gesto de amor que ahora libro en cualquier momento del año pero deben San Valentín recomendar un libro que a mí me gusta mucho es de más edad Bhutto la autora el cuento de la criada tan de actualidad por desgracia en estos días YSL sus primeras novelas se titula nada se acaba también la publica Lumen la traduce Miguel Temprano introdujo Miguel Temprano es de las primeras de adultos como de los setenta y eso no la estupenda sobre el final del matrimonio los mecanismos del amor burgués y esos espejos que se rompen cuando dejamos de querer a alguien es muy interesante a alguien que no sigue tratando como quién ya dejamos de ser hace mucho tiempo a ti no te ha pasado esta vez sí sí pues de eso habla esta novela y es muy interesante como lo cuenta como en realidad hay un momento en el que el amor se rompe porque lo que no hay es una identificación verdadera con a quién estamos amando quién no está queriendo ir nada se acaba de más edad Butt es un novelón fantástico sobre esto donde esperabas las cosas parece que están contadas con cierta ligereza pero como tú has dicho es un misil de alto alcance y hablando de

Voz 1751 23:46 de misiles de de alto alcance esta semana conocíamos una noticia bueno en realidad yo me enteré Portillo es una de tus librerías de cabecera aquí en en Madrid es grande librería que está en el barrio de Lavapiés esa librería bueno pues se ha sido atacada no la fachada de la ley de la librería hasta esta semana con su dueño vamos a hablar con Sergio gran vamos a hablar en en unos vamos en apenas unos segundos después de de la publicidad son es la una y media enseguida enseguida continuamos

Voz 33 26:59 con tu vida

Voz 34 27:13 sí

Voz 35 27:15 creo que Need

Voz 1751 27:25 a la una y media seguimos aquí con Bob Pop en A Vivir Madrid una hay XXXIII in nos habíamos quedado hablando Bob de de una frase que a mí me impactó mucho y me impactó mucho leerla esta esta semana en tiempos además convulsos hice hoy han vuelto a atacar nuestra librería y una se pregunta no en tiempos como éstos cómo es posible que también la crispación León llegue a las librerías a las librerías de Madrid

Voz 2 27:47 es un disparate absoluto sobre todo una librería como como ésta como ciudadano Grand como grande que es una librería que además de arte en donde se apuesta por la diversidad por la cultura por favor en os formatos proyectos preciosos es una librería donde incluso yo he presentado mi ni último entrega de Días ajenos mi último libro representa allí fue maravilloso entonces cuando vi que les habían atacado me sentí muy mal

Voz 16 28:17 al hijo si de

Voz 2 28:19 dije que por supuesto ya para lo que no

Voz 18 28:22 bajo el precio estamos está escuchando teléfono Sergio van Sergio qué tal buenos días hola buenos días

Voz 1751 28:30 no cuéntanos cómo estás tú uno porque esta ha sido una semana difícil una semana dura cuando a mitad de semana tú abres esa librería vas por la mañana hay que te encuentras Sergio

Voz 1040 28:39 pues mira es la verdad es que es todo como muy raro no porque porque nosotros no nos imaginábamos nunca que podíamos ser objeto de de de nada ni siquiera de un ataque de de esta de esta manera no que es encontrarlo a ver la fachada según llegábamos pues con un con todas las fachadas muy larga tiene quince metros ponía o en cada parte de en cada paño del muro entre los escaparates un enorme Murillos luego los escaparates pues con llenos de crudo de los que se utilizan para pegar carteles unos carteles puestos en las que aparece una una bueno una franquicia de café muy famosa a ir viendo una frase no recuerdo bien que ponían como tema Quema quema local o algo así

Voz 1751 29:33 Sergio quién hay detrás de este ataque lo habéis conseguido averiguar uno

Voz 1040 29:37 pues bueno eso bueno no es que lo habíamos conseguido averiguar es que los carteles iban confirmados Paco jacta cosa que tampoco osea que sí que es un es un es una cosa como que han querido dejar claro que lo hacen quienes lo hacen que que es un grupo de libertario anarquista

Voz 1751 29:57 cómo es posible que claro además vosotros estáis muy lejos de la lo que representa la gente edificación porque es un negocio familiar

Voz 18 30:06 no nos cuesta mucho llegar a fin de mes no

Voz 1751 30:08 y que simboliza todo lo contrario

Voz 1040 30:11 claro partimos de la base de que bueno primero que es un es un un espacio cultural que ya con eso te puedo decir que el que él ya te no me lo voy a comprar nunca y luego además estamos lo sea intentamos hacer que Egido en el barrio tejido cultural en el barrio lo hacemos presentaciones de muchos tipos es decir es verdad que tenemos esa auditoría a grandes editoriales pero luego también presentamos de pequeñas editoriales de pequeñísima editoriales auto editados o fanzines es decir que aquí damos cabida un poco a un montón de personas de artistas de escritores de poetas de periodistas que quieren contar las cosas desde su perspectiva

Voz 1751 30:51 no obstante si escuchando de Sergio me me planteo no que en qué momento la cultura se puede convertir en en enemigo

Voz 1040 30:59 pues no lo sé es que yo creo que fíjate que después de analizarlo mucho e incluso porque también hemos tenido bueno nos ha escrito hoy no apoyó muchísima muchísima gente pero es incluso los grupos a que a priori podrían estar afines a ETA a los que han hecho que nos han escrito diciendo que no entienden que no lo entienden que cómo es posible que no por eso yo no sé si si se llega un momento que es que nos estamos volviendo todos un poco locos porque claro atacar la gente indicación de Lavapiés por una librería de barrios BOC un poco como extraños no

Voz 2 31:34 es que yo tengo la sensación de que aquí pueden pasar a uno que no sepa quiénes sois

Voz 19 31:41 hay dos que no

Voz 2 31:42 que entiendan que realmente vosotros en una labor que es precisamente

Voz 19 31:47 de crear tejido

Voz 2 31:50 lo social todo lo contrario de lo que la gente edificación está provocando aislamiento y la réplica de de negocios no

Voz 1040 31:58 claro por eso te digo que piense estamos está viviendo ahora es verdad que está bien y no pintó pues bueno muy complicado en el sentido de que en cuanto nen multinacionales quince y fondos buitre tres un montón de de bueno de esa economía más carroñera que hace que que que los que degrada a los barrios no en cierta manera para la gente que yo toda la vida aquí pero claro que no hay quién entienda que los que nosotros con nuestra librería nuestra galería representa eso ya que efectivamente es no tener ni idea de quiénes somos

Voz 2 32:32 efectivamente porque alguien que sí lo conoce

Voz 1040 32:36 a tuneado la la pinta no si son como poeta al filósofo que decía madre ya precedida que es que no es el que nos trajo buena apareció no lo puso no nos dimos cuenta hay puso un amoríos ya bajó en un cartel de gozo porque dice que es lo que ocurre cuando entras a una librería y en especial a alguna espera porque te encuentras un montón de de de cosas libros y le Iriarte que te que te cambia hay que te que te hace tener nuevos horizontes desde otros sitios así que fue maravilloso cuando lo vimos

Voz 1751 33:08 sí eso eso fue todo inesperado no es decir esa pintada y después con la transformación de esa pinta

Voz 1040 33:17 sí sí pero luego es que hemos recibido de propuestas para adaptando a la fachada con las letras que ya hay en ponía amoríos había una persona que no exista una un diseño con Photoshop que ponía amoríos

Voz 18 33:31 oh

Voz 6 33:33 Dios me encanta cuidarse Service acabar siendo

Voz 18 33:37 un sitio de Cruise y bueno bueno notaba dos

Voz 1040 33:42 no es que no lo hayamos ido ya

Voz 18 33:46 pues transmutado acotado todo el rato no te creas Sergio y nos alegra saber

Voz 1751 33:53 no que que que buenos seguís expuestos por un lado el que seguís expuestos a este tipo de ataques pero nos alegra saber todo ese apoyo que ha recibido por parte de los vecinos de los escritores como se ha transformado ese mensaje a priori ofensivo y además supone bueno pues es en cierto modo es una amenaza de muerte no cómo lo habéis transformado en justo lo contrario yo creo que eso es que esto que mejor define lo que vosotros hacéis en el barrio y la importancia de una librería al mismo tiempo no mucho más trabajo

Voz 1040 34:20 es la verdad es que ha sido alucinante que os hemos tenido que mensajes de toros tú desde el Gremio de Libreros test o cambiado que no sabes dijo que no que pinta vamos a pasaba con ellos el Ayuntamiento las editoriales bueno ácidos estupendo de ahí los vecinos y vecinas claro que ha sido que se han acercado a A pues eso a mostrar el apoyo de la mejor forma apoyaron una librería cuáles

Voz 1751 34:46 pese nosotros lo invitamos ahora mismo la gente que lo haga que se pase por la calle Miguel Servet número veintiuno en Lavapiés nuestra de día no gran gracias Sergio

Voz 18 34:54 un beso muy grande bueno muchas gracias a vosotros soy empezó fuerza

Voz 1751 34:58 ánimo

Voz 18 35:00 echándole de menos en exceso

Voz 36 35:02 podio de radio y también en el despedimos hasta la semana que viene

Voz 2 35:06 bueno es que te sea el de cómo lo que quede

Voz 36 35:08 ahora ahora te te contaré ahora te vale pero antes vamos a recibirla a ella a la una y cuarenta y uno teníamos muchas ganas

Voz 37 35:18 hola sí me gustaría

Voz 26 35:19 denunciar mi negocio en la radio le

Voz 25 35:22 que lo escuchasen así como millones de personas pero sin que me cueste mucho

Voz 26 35:25 en héroes ni que sea fácil rápido y yo de Iñaki Aguirre lo menos posible

Voz 27 35:30 si esto es lo que es aquí lo tienes presentamos ser publicidad el primer portal de venta online para que anuncia las labios más escuchadas sigue sencillo cómodo y con el asesoramiento de expertos que te guiarán en el proceso entra en ser publicidad punto es con pruebas de tu mismo

Voz 38 35:52 manda no ha sido Daily

Voz 36 36:02 estamos escuchando faena Miles de Alice Wanderers un artista madrileña que crecido rodeada de ritmo de música en en su casa su padre ponía blues ponía jazz y hay músicos que tardan en conseguirlo pero ya está está encontrando su propio ritmo su propio tempo este primer disco se titula que ha sido elegido por Mondo Sonoro como el mejor disco de Madrid de dos mil dieciocho Alice viendo en qué tal buenos días bueno es que es algo parecido a déjalo ir vete a dónde va de los llevas es la palabra que

Voz 39 36:37 para referirme al instinto que tienen muchas veces los niños cuando son capaces de todo y lo saben él no tiene miedo de nada no ISS primer impulso de no querer pensar más allá de lo que te apetece hacer en el momento pero yo tengo mucha suerte de que me han dejado siempre es muy libre hay Mi Familia me ha cuidado mucho en todo oí

Voz 1751 36:56 y creo que se puede ver en este disco que has aprendido de ti al acabar este disco al dejarte pues he aprendido que soy muy testaruda eso ya lo sabía yo ya lo sabía eso ya lo sabía eso eso es verdad

Voz 40 37:09 he aprendido que nada sale como quieres y que el proceso es lo que más hay que disfrutar siempre hizo muchas canciones hablan del proceso de de Fire que ha aprendido a de Haris

Voz 41 37:21 a nunca nunca y

Voz 2 37:37 el mundo me está cambiando éste

Voz 1751 37:40 es el título de esta canción que estamos escuchando de Alice Wonder Nos visita porque iba a actuar el viernes quince de febrero a partir de las ocho en Joy Eslava y lo hace dentro la séptima edición del ciclo de conciertos más también que impulsa esta casa Radio Madrid llevando el talento a a las principales salas de de la ciudad qué significa para ti Alice formar parte este cartel rodeada de todos estos artistas en una sala como como la Joy Eslava en tu caso pues es es increíble

Voz 40 38:09 cuando me dijeron que igual no os animamos a que trabajo no que estaban pensando en presentar Fire que en Joy Eslava no en una sala que fui por primera vez el año pasado

Voz 18 38:23 como público o en el escenario como público

Voz 40 38:25 yo fui a un creo que eran unos premios de Mondo Sonoro una cosa así seriamente tocado a Vetusta Morla y cuando luego me ofrecieron tocar en la Joy Eslava con con Mata pensé que ni de coña que se les había oído

Voz 1406 38:39 la olla olla totalmente que yo no iba a llenar para nada una Joy Eslava

Voz 40 38:43 porque lo último que había hecho era un Café La Palma que socios de cincuenta personas

Voz 6 38:47 pero no sé cómo te dejaste ir y me dejé ir otra vez

Voz 40 38:53 no sé en qué momento está ocurriendo está ocurriendo que presento mi disco en una de las salas para mí que mejor suenan de Madrid sino las que mejor dicen muchos músicos que pasan por aquí que suena muy bien y es lo que más me interesa la verdad que

Voz 1751 39:07 algunos de nosotros los que somos fans de de Vetusta Morla desde los inicios te descubrimos en la gira no de de su disco mismo sitio distinto lugar hiciste una versión de de consejo de sabios ahí escuchándote supe no que había mucho más detrás no y ahora estás Consuelo López en la gira cuéntanos

Voz 40 39:28 cómo ha sido cómo ha sido ese pacto como ha sido todo no pues yo conocía suelen López porque Ángel Luján que es mi productor es el productor de Kidd que para mí yo creo que ha hecho un trabajo impecable la verdad es era también el productor de López pues él estaba buscando una chica porque todo en su en su bando a todos a nombre Si siempre quiere una figura femenina que de un poco

Voz 1751 39:51 de aire en su momento

Voz 40 39:54 esto es no quería alguien que tocar el piano en el que pudiera tocar la guitarra hiciera un poco de todo multiusos y entonces Ángel estaba grabando conmigo y nos presentó hoy conectamos y me dijo te ves preparada para telefonear a Vetusta Morla este verano

Voz 1751 40:08 no dije no

Voz 6 40:11 no hacerlo no sirvió de nada iraquí este este consejo de sabios

Voz 42 40:17 ah sí

Voz 2 40:27 Alice estará él

Voz 36 40:30 hay eslava pero es que antes esta esta mañana

Voz 43 40:32 le hemos pedido a la guitarra

Voz 1751 40:34 Ike toque para nosotros el tema que le apetezca que les surja en esta mañana de de fin de semana así que Alice todo tuyo cuando tú quieras te escuchamos que tema vas a hacer pues

Voz 40 40:44 lo que voy a hacer mi realmente es uno de los temas favoritos Si incluso tocarlo así que lo voy a interpretar para quién esté escuchando

Voz 44 40:56 lío K NFL Dori Game y yo

Voz 45 41:13 no voy feos Michael Jackson pon

Voz 38 41:22 no sé si también lo da Mexes sin duda animado

Voz 46 41:37 tú no sí

Voz 49 41:58 el jugadora

Voz 38 42:07 Benja estoy queme

Voz 46 42:32 sí

Voz 8 42:59 y Diego

Voz 49 43:03 de verdad

Voz 38 43:15 sí

Voz 46 43:22 nada

Voz 38 43:30 nada

Voz 51 43:39 y ahí nada sí sí

Voz 1751 43:55 en directo a Lisboa aquí en A Vivir Madrid interpretando El Mundo me está cambiando Alice tú estás muy muy acostumbrada a convivir con músicos a tu padre es músico toca la batería no

Voz 40 44:06 mi padre es puro ritmo es es diría que si no tuviera si no hiciera lo que hace se volvería loco supongo que me pasa un poco lo mismo no no no no yo nunca he tenido la necesidad de tener que vivir de la música no me preocupa el sentido de que si no funciona si la gente no le gusta no pasa nada puedo hacer sea hacer más cosas

Voz 1751 44:27 esa falta de presión es una ventaja es una ventaja

Voz 40 44:30 pues a teniendo en cuenta que hay mucha gente que está apostando por este proyecto no hay que hay que ser consecuente con eso pero yo también me volvería loca Si no fuera por la música y por qué pues porque cada vez me doy más cuenta oye y además lo pienso últimamente mi casa estos días que me estoy preparando para la Joy Eslava no que es que cuando estoy tocando es cuando mejor estoy el resto estoy a mitad estoy mis trozos de mi cuerpo y de mi alma están repartidos sí cuando toco es el único momento en el que se juntan en existo completamente es una cosa muy rara hay y tenerla es increíble y lo he visto sacar hacia mi padre a mi madre a mi hermana cantar cuando están felices cuando están tristes yo me estoy dando cuenta ahora cada vez que se hace más profesional esto es más serio de que de que yo necesito esto para vivir también tú

Voz 1751 45:31 madre fue con con ella con quién compusiste las primeras canciones así en forma de juego ayudaba a estudiar inglés y luego

Voz 40 45:39 hacemos canciones en inglés y es posible que todo

Voz 1751 45:41 la hayamos escuchado a tu madre sin sin saberlo sí

Voz 52 45:45 el voluntariado sea renovado en los últimos años ciudadanos de todas las edades e ideologías se implican desinteresadamente

Voz 6 45:53 programas lleva aquí la escuchábamos en Documentos TV sí eh es Marta Marta Barroso también ha doblado la gala de los Globos de Oro creo también una de las pocas personas

Voz 43 46:05 en este mundo que puedes decir eso de los Oscars para mí son como de andar por casa madre es la que va doblando la gala dobla la mitad de las voces de esas mujeres yo creo que dobló hasta algún hombre momento

Voz 29 46:16 vamos a vivir golpe

Voz 43 46:19 la mujer que trabaja detuvo a un hombre que trabaja de su ritmo

Voz 40 46:26 yo era muy pequeña y me acuerdo que me me ponía ahí detrás de la pecera y me ponía pues se ponían un cubículo con los con el papel delante que tenía que hacer sin haberlo practicado nada le ponían cuéntale mute se ponía perfectamente a hablar de cómo tenían que sale de una cosa como pudo

Voz 53 46:45 Ali sabemos que te encanta cambiar de habitación sabes que continuamente encanta las la fama que te tenemos previstas sí es verdad es una cosa cómo cambia expectación cambia la atmósfera ídem de alguna manera cambias tú no es esa es un poco la clave te hemos preparado antes que

Voz 1751 47:00 mal cuarto propio de Alice Wonder

Voz 54 47:07 voy a poner tres ejemplos

Voz 1751 47:09 los de habitaciones relevantes en la historia tres ejemplos que hemos estado pensando blanquiño yo a conciencia esta mañana mientras veníamos para la radio empezamos con el dormitorio en Arles que es un cuadro de de Vicent Van Gogh que representa no sé si lo has visto el dormitorio de del pintor durante su estancia en en esta localidad francesa pintó tres cuadros casi idénticos el primero está en Amsterdam en el Museo Van Gogh

Voz 55 47:30 en mil ochocientos ochenta y ocho a mil ocho

Voz 1751 47:32 tiempos ochenta y uno

Voz 36 47:34 hiera un alojamiento modesto con con poco mobiliario hecho de de madera vecino antes que estén escuchando seguro que lo reconoce en una cama a la derecha un perchero dos sillas una mesilla de madera cuadros en las paredes

Voz 40 47:50 ante pues yo creo que sacan ese cuadro lo reconozco bastante por el azul el naranja no vivía yo cambiaría seguramente no cambiaría nada porque modesta eso sí es modesta yo creo que podríamos meter ahí el judío Cinca ya sé si o el hat Tricicle una de las dos no sigue así bastante maderos esas las dos

Voz 38 48:28 la siguiente habitaciones

Voz 43 48:30 la frase una mujer tiene que tener dinero tramitación propia sí sí la escribir novelas es el fundamento del ensayo de de Virginia Woolf

Voz 36 48:39 que publicó por primera vez en el año mil novecientos veintinueve mientras vivía en la Residencia de Estudiantes femenina de las universidades de de Newman College de Tom College ambas en en Cambridge como te imaginas el cuarto esas mujeres en esa en esa universidad qué tipo en Cambridge qué tipo de cáncer

Voz 40 48:55 en te inspira Tati este cuarto de tu disco lo más Hans porque claro

Voz 6 49:09 te lo imaginas me el XXIX aquí todas en Cambrils escuchándole os vais a enterar de lo que viene

Voz 38 49:18 rabias

Voz 36 49:24 ya hemos pasado el cuarto de hemos paseado también por por una habitación propia de Virginia Woolf el último cuarto que te propongo tiene una canción propia que es es

Voz 57 49:40 en serio

Voz 2 49:46 sus primeras canciones

Voz 36 49:48 es gracias de de Leonardo en hoteles

Voz 1751 49:52 avalada que describe una noche de pasión de dos amantes en este hotel la historia cuenta que que la pareja aparece tras los cristales del hotel tiene tintes autobiográficos que vivió una noche una historia en la habitación mil diez de Chelsea Hotel

Voz 18 50:09 no con una mujer anónima sino con Gianni yo

Voz 57 50:12 cuál es la historia esta probables dos donde la

Voz 36 50:19 para esta última noté ver ninguna canción te voy a pedir como te imaginas esa habitación de hotel

Voz 40 50:24 no estoy imaginando gravitación con muy pocas cosas cuadrada con poca luz con una habitación

Voz 1406 50:34 bastante mala calidad casi todo bueno no supongo que Paredes estas de sí parece que sí que es escucha todo una cama bastante incómoda pero con todo el pago el que deberían de tener juntos y con todo el fuego que debían de tener esa vista

Voz 57 50:49 Janis Joplin en colegios bien bien

Voz 1751 50:55 pues es la primera vez que nos encontramos en un estudio de radio espero que no sea la última me ha gustado mucho conocerte

Voz 36 51:00 lo mismo digo hay un placer el día quince febrero estaremos en otra vida

Voz 1751 51:04 acción muy diferente porque iremos a ver T a las ocho en Joy Eslava dentro de de la séptima edición del Ciclo de Conciertos de Mc Cain que impulsa esta casa Radio Madrid

Voz 36 51:16 Alice Wonder gracias muchas gracias pero que no seamos allí en la Juve no cierre la puerta al salir

Voz 38 51:26 que

Voz 35 51:28 muy hecho aquí

Voz 1751 51:42 Alice Wonder como decimos estará el quince de febrero en la Joy Eslava

Voz 38 51:53 no

Voz 1751 51:56 vamos acabando este domingo en el que el pronóstico de del tiempo nos deja cielos nubosos durante gran parte del día algunos bancos de niebla también en las zonas bajas de del Tajo oí Henares temperaturas que oscilan entre los seis y los trece grados así las lluvias no están previstas en la capital durante el día de hoy

Voz 35 52:20 hablado para las

Voz 1751 52:22 dos de la tarde nosotros nos marchamos y nos encontramos aquí en A Vivir Madrid la semana que viene

Voz 38 52:29 ah

Voz 21 52:49 aquí