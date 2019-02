Escucha las noticias de las 18:00 (10-02-2019)

el estilo españoles les dicen no a Sánchez si a España le dice no a los indultos a los privilegios y les dicen sí a la justicia y sí a la Constitución y sobre todo el clamor hoy es que queremos votar queremos ir a las urnas Sánchez nos engañó montó una moción de censura dijo que convocaría elecciones a él

Voz 0159

03:16

esa ayuda humanitaria comenzará entraron en los próximos días según Why do el gobierno de Maduro no permite que esas reservas almacenadas en Cúcuta entren en El País pero el presidente encargado ha pedido al Ejército que se encargue de hacerlo lo ha dicho este domingo tras asistir a una misa en el centro de Caracas dice Naidoo que Maduro no tiene ningún respaldo internacional que el conflicto cesará cuando termine la usurpación y que la gran mayoría de los venezolanos está a favor de que llegue la ayuda humanitaria e impedirlo dice es propio de un genocida es todo