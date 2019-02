Bernardo Silva: "La Champions es una competición muy especial y complicada"

Voz 1670 00:00 nos pilla pasó Álvaro de Grado desde el Etihad en Inglaterra con un enorme protagonista en la victoria ante el City por seis goles a cero Álvaro qué tal muy buenas

Voz 1120 00:07 hola buenas tardes efectivamente el Manchester City ganó seis cero al Chelsea hasta aquí Bernardo Silva el viernes dijo Pep Guardiola que el equipo ahora mismo eran Bernardo iría más ahora mismo te escuchan Carrusel hola Bernardo

Voz 1670 00:19 hola buenas muchas gracias por estar con con Carrusel deportivo aquí en España lo primero enhorabuena y felicidades por el gran partido de hoy

Voz 1 00:27 muchas gracias estamos muy contentos porque sabíamos que íbamos a jugar contra uno de los mejores equipos del mundo y de ganarse a esa cero es es buenísimo estamos muy contentos cuadro

Voz 0458 00:37 bueno Bernardo qué qué opinas cuando tu entrenador dice que ahora mismo el City es Bernardo Silva diez futbolistas más el confía mucho en ti

Voz 1 00:47 bueno que que es bueno escuchar eso de de tu entrenador además cuando despegue pero soy soy soy solo un jugador más tenemos muchos que que trabajan siempre para para ser el mejor equipo para ayudar el equipo ganando partidos ganando títulos así que estoy muy contento con la temporada que ahora hay iba intentará continuar así para para que ganemos muchos títulos en el final de temporada

Voz 0458 01:12 Bernardo desde que estás jugando en el en el City has jugado en diferentes posiciones en el centro del campo veremos ahora incluso un poquito más arriba habremos ahora cuando llega in en qué lugar de pone no pero has jugado interior ahí en el centro del campo cerca de Fernandinho unos partidos excelentes muy buenos casi el mejor Bernardo Silva de de de tu carrera no

Voz 1 01:33 bueno creo que yo pienso que si así tan también la verdad es que me siento bien en la derecha me siento de medio a donde Pep piense que es el mejor para el equipo de voy a ser el mejor para para ayudar a mi me gustan los dos de verdad

Voz 2 01:49 Bernardo tenéis a la prensa

Voz 3 01:52 ayer una lucha tremenda con el él

Voz 2 01:54 Liverpool pero le hacéis os hace especial ilusión la la Champions estáis especialmente focalizados en que este City este año si de Un paso adelante en esa competición

Voz 1 02:06 sí creo que es una co es una competición que que que les iré nunca la ha ganado en su historia así que que que claro que que queremos intentar hacer lo mejor posible sabiendo que es una competición muy especial muy complicada pero bueno vamos a intentar a ser mucho mejor que el año pasado y posible ganarla

Voz 2 02:26 por ciento Bernardo hablas muy bien el español no no utilizar el perfecto donde como lo has aprendido la chapa que Le Pen Guardiola debe sí sí señor pues es que tengo que hablar todos los días con Pepe con todos sus fallos

Voz 1 02:39 sí y también con los sudamericanos un poquito así que aprende todos los días