FLASH DEPORTES 23:30H / 10/02/19

el partidazo de la jornada del domingo se jugaba en San Mamés el Athletic Club y el Barcelona empataban a cero en un partido que cualquiera de los dos podía haber ganado aunque los rojiblancos en las botas de Iñaki Willian tuvieron las mejores ocasiones volvieron de melé y Messi y aún así no consiguieron rascar más que un punto deja seis por encima del Madrid otro que fue un partidazo el Eibar dos en el ochenta y siete los vascos ganaban cero dos estaban con las tras la expulsión de Banega pero los goles deben llevar en el ochenta y ocho Pablo Sarabia en el tanto firmaba las tablas en el marcador Valencia y Real Sociedad en van goles en Mestalla en el partido menos vistoso del de lo que habría esta jornada de domingo en Leganés ganaba tres cero al Betis con un hat trick de Nesirky Panamá un partido a las nueve de la noche Alavés Levante en Segunda División vencieron el Albacete dos cero al Mallorca hay recupera el liderato el remontando en casa del alcohol alcohólico uno dos el derribo cero uno a domicilio al Granada Almería uno cero al Numancia Málaga y Las Palmas empataron en baloncesto y jugaban el segundo contra el tercero el Real Madrid ha vencido ochenta y dos setenta y seis al Baskonia con esta victoria los blancos no pierde la estela del y el bar salas además ganó al estudiantes ante Mora Banc Andorra en noventa y uno Novés Candelas Breogán setenta y siete setenta y tres al UCAM Murcia Guipúzcoa Vázquez a domicilio ochenta y noventa a Herbalife Gran Canal ya vine Joventut esos al técnico tonta Zaragoza ochenta y ocho setenta y tres en tenis la selección femenina española ha vencido a la japonesa en la Copa Federación y buscará el ascenso al Grupo I lo veinte veintiuno de abril además hoy finalizaba la segunda jornada del Seis Naciones Inglaterra rollo Francia cuarenta y cuatro ocho y continúan líderes junto a Gales en el Seis Naciones B que comenzaba hoy España ha vencido a Rusia por dieciséis catorce esto es todo por el momento más información deportiva encadena punto com aplicaciones móviles de la SER Carrusel deportivo mientras emisoras de la Cadena SER