Aitor Elizegi: "Creo que sí hemos merecido un poquito más"

Voz 1560 00:00 tiene tres minutos que está por ahí en sintonía de la SER el presidente del Athletic Club Aitor el presidente buenas noches

Voz 1187 00:07 buenas noches Gabón Gabón y le doy la enhorabuena o no pues no estamos en casa no les sabe a poco esto es esto es vejatoria si habéis visto que yo creo que casi un partido intenso en un partido muy disputado pero sí sí creo que podíamos hacer me decido un poquito más un poquito más

Voz 1560 00:27 paradones dos tres paradones ha hecho Ter Stegen y eso y el partido en global le hace pensar que la victoria del Athletic ha sido lo más justo

Voz 1187 00:39 bueno lo que no es lo que aquí si queríamos es recuperar sensaciones que las que estamos recuperando en casa ya son que creo que es el cuarto partido negó también que no es fácil dejar el Barcelona cero creo que que el estadio está está sumándose a a lo que ve sobre el terreno de juego y lo que queremos es de os conocéis si bien todos este estadio queremos queremos esa sensación no de que de que el partido puede ser en cualquier minuto por lo menos nuestro no que se disputa hasta el minuto noventa y cinco como ha ocurrido quedó Iker segundo beber allí no que no haya duda que que hay posibilidades de ganar los partidos que es lo más lo más importante para nosotros en casa

Voz 1560 01:11 cómo ha cambiado la película no cambió de entrenador solamente la derrota contra la Real pero el resto siempre sumando cambio en el en el palco con el nuevo presidente con usted en este caso la gente se ha contagiado como ha cambiado todo en apenas mes y medio no

Voz 1187 01:26 bueno hacía falta también eh hacía falta intentar despegar intentar tocar tocamos suelo también en en diciembre fue muy difícil para para Bilbao para la ficción seguramente para todos para para los que estaban y para los que estamos estaba claro que había que hacer un esfuerzo ha llovido todos los adjetivos posibles que es lo que ha hecho el equipo lo Cachón hecho los veinticuatro jugadores es desde luego hay más intensidad la habéis todos los GPS cuatro cuatro es muy difícil de cruzar hoy oye el Barcelona pues no hace falta que que sigamos hablando de las propiedades que tiene arriba no creo que las ocasiones hay signos muy muy justita espero pero ya el Sevilla o el Betis anotados la sensación y está está hoy esta rigurosidad sobre todo en el terreno de juego no nosotros podemos hacer mejor las cosas pero hay que ser riguroso hay que ser muy intensos se nuestro trabajo que aquí aquí ya sabéis que en Bilbao es importante no es importante ser constantes en el mundo el trabajo

Voz 1560 02:17 la última presi el Atleti le ha gustado el Barça qué le ha parecido

Voz 1187 02:21 bueno probablemente puramente este esté valorando una primavera mucho más larga muy complicada me imagino que querían que querían intentar que no haya que que no haya más daños no de los posibles tener en cuenta que hay los mágico que se marzo va a ser un mes intensísimo se ha podido han podido intentar contemporizar en ese aspecto no lo se han podido jugar con con menos intensidad creo que no creo que cabido minutos también para ellos yo creo que ha un partido de insisto de común muchísimo metro disputado en el que en el que el resultado está bien pero creo que la tetica ha hecho ha puesto a prueba al portero del Barcelona cosa que que pocas veces ha hecho yo creo que ninguna no he redil no

Voz 1560 03:02 Nuestro Rafita Alkorta bien no que buen fichaje hizo eh

Voz 1187 03:06 Rafa está en casa que tiene como tiene que ser y está con el chándal que es como como tiene que ser bueno yo la he visto lo visto con corbata encontrar que todo elegante con una vez en cuando hace falta pero no a las ocho y me voy esta mañana seguro él estaba pateando pateando campo si disfrutando lo que más me gusta dice que el ver fútbol dijo pulveriza Iturralde González para que nos lo han robado

Voz 1 03:29 precisó que el club no sabía recordaba Rafa se le quiere casco nada que no saber robadas Rafa sin pagar la cláusula pero bueno por lo menos habéis hecho un fichaje extraordinario si cumplía cumplía todas

Voz 2 03:42 hasta que está en casa que es donde tiene que estar ya ya va algún día algún día

Voz 1187 03:46 yo espero que muy pero que muy tarde lo de dentro de diez años adopte que vuelva que vuelva con vosotros

Voz 1560 03:52 que presi usted cree llevar no

Voz 2 03:56 bueno las ahí de también sabe que están está en su casa con nosotros aquí no no