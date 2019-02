"El Barça ya no está tranquilo, le han entrado las dudas y el colchón se ha reducido"

Voz 1375 00:00 bueno he siete minutos para llegar a las doce Antonio Romero muy buenas hola qué tal muy buenas a todos Jesús Gallego qué tal hola qué tal buenas noches son Julio Pulido buenas

Voz 0691 00:08 qué tal buenas noches Jordi Martí en Barcelona

Voz 1375 00:10 buenas también está marcado por ahí hola Marcos hola qué tal cómo estamos todos allí enseguida se incorpora Álvaro Benito porque los demás está por aquí todos Talavera Torrejón Dani Garrido Pablo Pinto Antón Meana eh de Gonzalo eh vamos a ver si somos capaces de llevar el Sanedrín por el camino de la concordia Se puede decir que pegarle

Voz 1501 00:31 a andar vender

Voz 1375 00:32 no que es sobre es sólo sólo os pido sobre todo una cosa por supuesto respeto entre todos tengamos las opiniones que tengamos cada uno hay que respetar las dudas sobre todo una cosa muy prudente que el oyente nos entienda porque no tenemos que subtitular muchas veces la gente tiene que tenemos que ir a la web que está creciendo sustituyéndolo y que además ve la verdad es que bueno algo a los que estamos aquí sí me vais a otros no se les ve pero ya ha pasado no no no digo que como no ha pasado nada pero que es bueno que habléis de tener pero puede pasarle

Voz 1296 01:00 esto ha sido un fin de semana muy caliente muy

Voz 1375 01:03 con mucha calentura os vamos a empezar por lo bueno y todo

Voz 0239 01:06 Del Cerro me parece el mejor árbitro ahora mismo de Primera división buena yo lo digo

Voz 0514 01:10 en otros años sí señor

Voz 1375 01:12 pero oye oye oye un partido serio eso sí viento en la semifinal un excelente partido también de el Betis acabó yo ahora ya lo termina lo bueno bueno luego me gustaría

Voz 0239 01:24 también preguntarse que si Pablo Pinto y Pablo Pinto Pulido digo para seguir con este tono de buen rollito empezando en el sanedrín del domingo si Pablo Pinto Pulido empiezan a ver ya brotes verdes en la gestión

Voz 1 01:41 Palma Arena ahora hablamos ahora hablamos de siete días ya te lo reconocía ahora hablamos del barco vamos a tener un rato largo todos para hablar del bar

Voz 0514 01:48 unas semanas exactamente vamos a hablar de brotes verdes

Voz 1375 01:50 el bar que tenemos un rato largo para analizar cosas yo cada vez me cuesta más quererme a pies juntillas no el que claro que creo en él es que el bar me parece una herramienta indispensable que no se va a quitar del futuro es que el bares cojonudo otra cosa es cómo estar utilizando el bar eso es lo que no me mola un pelo el bar cómo voy a dudar del Bud es que el bares necesario lo que no sé si los tíos que están manejando el bar están acongojados por no decir otra cosa están sin personalidad están agarrándose al protocolo como si fuera eso la tabla de salvación para no mojarse nunca pero cada partido cada jornada que pasa tengo la sensación de que me quedo menos tranquilo con el VAR esa es mi impresión debería ser al contrario el vino para aclarar las dudas pero el que no va aclara te iba a ser Iturralde González sí sí pueden aunque alguno mueve la cabeza ir dudas puede puede hay mucho hay mucho cabreo del Celta y que abre

Voz 2 02:40 en el Atlético de Madrid dicho

Voz 1375 02:43 hombre es que cada semana están cabreos yo creo que el gran problema

Voz 0514 02:48 Manuel bares desde el primer momento que no queremos entender su filosofía y queremos poner nuestros gustos personales por encima de la filosofía del bar magnitud eso es decir para tu segundos

Voz 1375 02:58 no no vamos a ir al fútbol luego Alvarito Pérez

Voz 0514 03:04 era simple eso es decir si entendemos la filosofía luego otra cosas sean nuestros gustos personales que lo haríamos diferente lo haríamos distinto haríamos mil cosas más cosas como la filosofía vale muy bien pero eso sería otro debate es lo que tenemos que debate bien vale pero vosotros que sois periodistas deportivos y sois creadores de opinión tendríais que intentar entender la filos

Voz 1 03:21 no obstante vale Yates no no vale este bar no vale ahora que tenemos nosotros

Voz 3 03:27 la ida abrimos el debate tal del

Voz 1375 03:30 es que si no tenemos que hablar del partido va a terminar el Atleti Barça y como está la Liga enseguida vamos a analizar todas las jugadas de vamos a preguntar ahí tu por todo pero yo creo que también es importante que entendamos la filosofía del bar que es lo que dice Iturralde la opinión de Iturralde que es la más importante todos los que estamos aquí en materia arbitral y también que sepamos si el Barça equivoca uno que también es importante porque el bar tiene su filosofía pero a lo mejor esa filosofía está mal aplicado

Voz 0514 03:55 ayer se equivocó altamente

Voz 1375 03:58 en alguna que otra pero antes Jordi mal Pecos como os habéis quedado ponen todos porque claro yo lo dije cuando estaban a diez pero creo que hay diga sobre todo por una cosa porque el Madrid ya no es el Madrid principio temporada que es un equipo que ha perdido seis partidos en lo que llevamos de Liga que es casi una vuelta y poco más ya empatado otros tres sino recuerdo mal seis derrotas tres empates sea quiero decir si el Barça le ha sacado la ventaja que le ha sacado al Madrid es más por lo mal que está el Madrid que por lo bien que está el Barça en cuanto el Madrid acelerado un poco que acelerado es obvio en el último mes es otro equipo físicamente las decisiones que ha tomado Solari salió casi todas bien empezó con muchas dudas y dejando una sensación de haber donde va esto pero los resultados empiezan a salirle sean chufa o más físicamente jugando mejor hilar recortado distancias al Barça que sigue dejándome muchísimas dudas cuando no está Messi como en días como hoy o que está regulado está de aquella manera que juega pero no al cien por

Voz 1296 04:52 bien pues se le ven las costuras ya este Barça les recorta puntos el Madrid por supuesto que hay Liga también podríamos decir que el Madrid se está recortando puntos al Barça por mérito del Barça no que tampoco está también es otra su nivel

Voz 1375 05:06 Jordi Marcos y aquí todos Do you

Voz 0985 05:08 tenía tenía la esperanza de que el Barça pudiera dar un golpe en la mesa y encarrilar la Liga porque ganar hoy les situaba a ocho puntos del Madrid el nueve del Atlético entonces estamos ya que faltan quince jornadas por disputar diestro te daba un margen de hasta tres tropiezos pero esto no ha sido así la verdad es que es muy difícil uno que una Liga quede encarrilada al diez de febrero Illa a partir de aquí lo que ha habido una gran decepción porque yo he escuchado ahora escuchábamos a jugadores de la mano de Adrià ya hablan de cansancio a mi esto me parece que no es una respuesta a lo que sí que es respuesta es la falta de ideas la falta de ideas que está mostrando el Barcelona de un tiempo para acá es verdad como tú dices en cuando Messi está al ochenta y cinco por ciento se encuentra con partidos como el de hoy en qué

Voz 4 05:53 nadie

Voz 0985 05:54 le acompaña este no tiene a nadie nadie acompaña a Messi y ahora supongo que tendremos tiempo Dinara

Voz 1 06:00 mira Ter Stegen Ter Stegen

Voz 0985 06:02 lo único que le acompaña pero ahora tendremos tiempo de hablar de algunos casos particulares de algunos jugadores que son un auténtico misterio su encaje en el once de gala

Voz 1375 06:13 no no puedo

Voz 1296 06:15 dar por Arturo Vidal Vidal para mí me pregunto Manu queda Arturo Vidal a qué juega exactamente Arturo Vidal

Voz 1375 06:22 además del Jordi cuando yo claro

Voz 1296 06:25 se ha dicho que iba a dar equilibrio al equipo

Voz 0985 06:27 no hablo yo escuchado voces que decían que Arturo Vidal tenía que estar entre los tres centrocampistas pero siempre

Voz 1 06:32 verdad es que hay esperar del bueno hay que esperar

Voz 4 06:35 hay que acompañar a meses Arturo Vidal apañado

Voz 1 06:38 hasta luego hay que preguntarle Jordi yo creo al que fichó Arturo Vidal fichó y decidió que lo pone pone

Voz 1296 06:46 al final el problema creo que es se te lesiona Arthur de repente por de pasa harto parece que tiene que jugar Arturo Vidal de verdad no hay un término futbolístico medio en esa plantilla pues siglo hay hay que poder masa leña es que vas a San Mamés y parece que tengas que jugar con piernas Nano jugaron fútbol al Barça le falta fútbol pues ponen en el césped a los que más fútbol tengan

Voz 0985 07:05 luego fue el señor Coutinho hombre

Voz 1375 07:08 sí sí en concreto que se imponga un poco de autoexigencia

Voz 0985 07:11 qué decir oye tengo que hacer algo durante el partido no puedo ser transparente alguna acción algún remate tendré que hacer por lo tanto mejor

Voz 1375 07:18 del campo como si va en Radio Barcelona le pasa las facturas de Coutinho AFL aquí como adoptar vale

Voz 1296 07:23 a Hamilton intolerable hombre no en absoluto en fruto estamos dos de algunos casos particular yo simplemente el titular que me quedo es este nadie acompaña Messi

Voz 0239 07:32 pero yo ahí no acompaña hay que hasta o que Jordi Alba es el exceso de derechas le acompaña hoy el que mal acompañada hoy estaba si sino es por Ter Stegen Palma en el partido que es ese que acompaña vaya a Messi

Voz 1576 07:43 hay una realidad del Barça verde ha sido mal

Voz 0239 07:45 es decisivo que Messi si hoy sí

Voz 1576 07:48 que hay una realidad en el en el Barça desde el principio

Voz 5 07:51 y es que les salvaba él

Voz 0691 07:53 portero email

Voz 1576 07:55 en Hoy no ha estado Messi le el portero que no perder pero yo creo que el tono plomizo quitando algún partido el de Londres contra el Tottenham

Voz 5 08:03 el Real Madrid del cinco uno vi algún bien

Voz 1576 08:06 el Sevilla quizá el otro día de Copa de que mete seis el tono es el del Barça ha sido este ha sido antes de lesionarse Arthur así después de lesionarse Arthur has estado contemplé sin en Belén con sin Gutiña yo creo que estáis hablando de dos Barça como si hubiera dos Barça yo creo que el Barça que ha habido todo el año ha sido este Barça

Voz 1375 08:22 no no yo no esté de acuerdo a la par ha habido partidos del Barça muy buenos con el Madrid con él y tener quería tapar jugando sin Messi jugó muy bien al fútbol el Barça muchos partidos con él exacto sí lo que pasa que bueno e l en comunidad Solari Les Paul ha estado sobre el Madrid y estamos hablando de que estuvo un mes mes y medio o bien es escaso para la cosa es que si al final un

Voz 1501 08:46 Barça medio normal media normal el a este Madrid la primera vuelta Le podía haber sacado no sé no es una cifra muy exagerada quince o dieciséis dieciocho puntos

Voz 1576 08:56 antes has dicho fuera veinticinco dichos veinticinco pero no

Voz 1501 08:58 dramáticamente imposible pero por las derrotas y dos empates de del del propio Madrid no pero digo que que exagerando efectivamente es que vaya haber seguido con veinte puntos de ventaja aún más anormal Barça el problema

Voz 1375 09:07 tiene es que no juega bien

Voz 1501 09:10 el Barça sin jugar bien se encuentra muy incómodo y ahora mismo

Voz 1375 09:13 se cuenta a ver Mario una cosa que todo

Voz 1296 09:15 no tiene oscilaciones eh fijaos en la Premier también está viendo oscilaciones de la misma forma nadie podía pensar que el desplome del Real Madrid no tendría fondo

Voz 1375 09:25 no no tengo la sensación Marcos

Voz 1296 09:27 los gallegos no tenía la sensación de que si el mar sales

Voz 1375 09:30 claro esos puntos al Madrid en la primera vuelta ha sido más por lo mal que hasta al Madrid que ha estado horroroso pero que por un Barça brillante que hayamos dicho juegue como esta el Barça porque he hecho partidos buenos pero también hecho partidos que muchos que se oido y lo hemos dicho aquí de este Barça que juega tal y no está Messi no no sé cómo lo veis no mira hay dos cosas

Voz 1658 09:49 eh para mí empezó muy mal el Madrid obviamente empezó muy mal al Atlético porque estará la Liga del Atlético

Voz 1296 09:54 aprovechando la ausencia de Madrid y la ausencia del Barcelona

Voz 1658 09:57 el Barça sin hacer un gran juego pero era regular y era estable tuvo muchos problemas defensivamente recordamos el tres cuatro del Betis en el Camp Nou y a partir de aquí el equipo se da se ha se ha hecho un poquito más compacto más aburrido más plano más insípido pero hoy podemos poner el foco en Arturo Vidal pueden poner el foco en muchas cosas pero hoy por ejemplo los dos delanteros que han acompañado Messi no han tenido ningún peso ningún peso Coutinho Suárez no han chutado a puerta

Voz 1375 10:22 eso para mí es el problema pero tampoco les han llegado muchos balones sí bueno ya pero es que no es en general mucho fútbol no es verdad

Voz 1501 10:30 en el área cuando caza claro mi madre pues es una

Voz 1 10:32 es una cada vez tiene cincuenta años pero quién general lo que descaro

Voz 1296 10:37 pocas que este Barça este mismo Barça hace diez días Se auto impuso la misión de remontar el dos cero ante el Sevilla y sacó su mejor versión de este que daba la sensación de que da un equipo que quizá había caminado con cierta inercia de de una cierta sobra de de bueno con con Messi Ter Stegen para la Liga ya nos basta pero ahora que el han venido ya rampas más más elevadas como el Madrid en Copa como hoy en San Mamés pues el equipo va y luego lo que más me preocupa de cara a lo que viene inmediatamente porque el Barça es tremendo es que físicamente me da la impresión que un año más el Barça no llega bien al tramo decisivo de la temporada

Voz 4 11:13 eso eso habría que buscar una explicación eh por qué el Barça llega mal físicamente al momento más importantes de la temporada que es cuando se está jugando entrar en la final de la Copa del Rey cuando empieza lo importante en la Champions cuando te juegas ser definitivo la Liga o sea porque el Barça vuelve a caer en el mismo error de años anteriores y llegar físicamente mal al tramo más importante de la temporada

Voz 1 11:34 Josep Piqué porque sólo tiene un pie

Voz 0239 11:36 que porque sólo tiene un Busquets porque sólo tienen Jordi Alba cuando falta Jordi Alba es tiene que meterse medio de lateral izquierdo me obligándole al hombre a pasar noventa y cuatro minutos de Calvario porque evidentemente sólo tiene un Leo Messi que el otro día cojo tuvo que salir quince veinte minuto dos para intentar empatar Le al Real Madrid como el Cid y hoy ha tenido que jugar los noventa minutos andando porque Messi a jugar andando pero las dos únicas o tres oportunidades en las que el Barça ha dado medianamente esa sensación de peligro las ha generado Messi que hasta repito dando ochenta y nueve minutos de partido pero sola explicación a por qué el equipo llega tan tieso físicamente al momento clave de la temporada es porque sus futbolistas más importantes no tienen par importando no tienen de Hans

Voz 0919 12:19 pues yo quiero incidir en en eso perdón bueno más allá de que hoy después de su actuación ante el Real Madrid no ha jugado ni un minuto has sido una cosa sorprendente ella querían dar el Balón de Oro algunos la pregunta que me hago es

Voz 1658 12:33 pero yo esa grandiosos yo está viendo a ver si yo estoy bien a Messi decía pero por favor y Messi no está ni al treinta por ciento era necesario decir tú cuidas a a Messi con el Madrid vienes pones a jugar los noventa minutos en San Mamés

Voz 1 12:48 que ganó el Madrid ayer el Madrid ganó hoy han dicho propia

Voz 1375 12:51 a una semana sino a jugar que luego la semana

Voz 1658 12:53 no sabemos si es que estaba si es que se andaba ISE arrastraba así luego el tiene dos arrancadas y es el mejor jugador del mundo

Voz 0239 13:00 pero yo decía pero barbies dándole

Voz 1 13:04 porque claro luego Messi no va a bajar nunca ha

Voz 0239 13:07 pero aún no lo gallego que quitando quitándose

Voz 1658 13:09 los tres arrancada pero el Barça jugaba con diez que tú estás condicionando arresto el equipo Messi no presiona Messi no presiona a Messi

Voz 1 13:16 no va a quepa ninguna duda alguna buen vino mi pregunta mi pregunta para Valverde y para la gente

Voz 1658 13:22 esa es vamos a ver tenemos un partido con el Olympique de Lyon ida dentro de dos semanas que te juegas toda la temporada ahí darle descanso a Messi que se recupere que llegue ese partido que muerda arriesgar le hoy noventa minutos no lo ha entendido

Voz 0985 13:33 pero en sus este debate es que no lo no no no sacaremos aguantó claro él él decide cuándo quiere jugar o cuando no quiere jugar lo dejó claro Piqué el otro día pero es que siempre

Voz 1 13:43 yo le tú el Barça

Voz 0985 13:45 Barça tenía la opción de encarnar la Liga yo lo comprendo que le pongan en el once inicial si él se siente al ochenta por ciento

Voz 1 13:51 bien lo de Ronaldo en el Real Madrid hasta que llegaba Zidane y le dijo no mira esto va a ser

Voz 1658 13:56 sí

Voz 0239 13:57 porque ya tienes una edad porque no te quiero arriesgar porque quiero fresco para cuando haya que levantar la zona que es lo que tú como dijiste al príncipe temporada lo que más te importa Cristiano Ronaldo te recuerdo que en el Real Madrid hasta la llegada de Zidane hacía exactamente exacto

Voz 1 14:12 es al optó con él y le dijo no no dando y segundo perdona

Voz 1375 14:15 dedique cierro en San Mamés que se marcha me dicen que no sale nadie por ahí Marquínez ya no queda nadie por ahí no no

Voz 0458 14:20 en El Tato en la que estamos nosotros y los empleados uno está mirando ya con esa mala cara a ver si a ver si

Voz 1 14:26 Carlos ibais a caballo no es Sanidad machista

Voz 0458 14:28 no no la verdad es que bueno la gente ha salido muy contenta es verdad que son empatar en casa pero yo creo que antes del partido una buena mayoría una gran parte de la afición del Atlético hubiera firmado ese puntito y luego además unido el punto a las sensaciones el equipo

Voz 1501 14:42 yo no piensa marchado sí yo creo también

Voz 1375 14:44 a ver si hay Diego cerramos por ahí abajo si nada ya se han marchado mano los jugadores

Voz 0977 14:49 del Barça que van a entrenar el miércoles aprovecha Valverde que el equipo no tiene partido entre semana para darle dos días limpiadores dos días de descanso así que el miércoles próximo entrenamiento del Barça Aquila caras en el Athletic pues imaginar de hecho Marchini Marquínez Manu y satisfacción porque bueno a pesar de que el Atlético pero ha acabado pidiendo la hora

Voz 1375 15:09 ha dejado buen buen gusto sobre todo recuperar sensaciones que había perdido el equipo yo creo que ha sido lo mejor de la tarde daba abrazos chavales Marquínez adiós hasta luego ni siquiera por ahí flaqueó hasta que el encargo de seguridad que aguanta que hay muy buena gente me llevan a decir nada pero la que tiene sí para el bonito por ahí hola Álvaro Mister muy buenas bien bienvenido al Sanedrín aquí estamos también hemos empezado con el bar ni con el derbi de ayer estábamos esperando estamos esperar estamos hablando del Barça Atlètic estaban hablando Romero Jordi Gallego y pedía la palabra Dani

Voz 0458 15:41 qué te voy a decir que no no entiendo primero comparado lo que aquí me parece que es un problema puramente físico no entiendo con una plantilla tan compensar como puede hacerlo la del Barça no hay un relevo de garantía para un tipo como Busquets que ya no tiene veintitrés veinticuatro años no lo puedo entender el Madrid es verdad que Solari pone en valor a Marcos

Voz 1375 15:58 Llorente encima iba a ser Sergi Roberto pero luego Sergi lateral carrilero que firme el setenta y cuatro extremos

Voz 1501 16:05 no haya un tío para sustituir a a usarla

Voz 1375 16:08 yo no lo va a Jordi Alba Dani Jordi Jordi Alba pero bueno ahí yo creo que un un lío raro porque parece que le pone a uno ella no le gusta mete a Miranda no

Voz 6 16:16 es muy fácil lo que pasó el club DJ en contra de la opinión del entrenador que considera que era un buen suplente Illes dijo que ella o que Miranda el entrenador si ella hubiera hecho o perdón Si Miranda hubiera hecho lo que ha hecho reggae lo en el Madrid tú crees que Valverde no no no lo pondría

Voz 1375 16:31 pero quedan seguros y pues hay otra cosa que escucha porque Valverde puede tener muchas cosas pero tonto no es

Voz 0458 16:37 sí luego hay otra cosa que es que cuando tira por ejemplo la cosa elevaba al Barça de Arturo

Voz 1375 16:42 qué tal

Voz 0458 16:43 Valverde o el año pasado de Paulinho la gente dice no tal pero bueno también Guardiola lo hacía con Keita vamos a ver Keita era mejor jugador que todos juntos y el doscientos por cien yo creo que el Barça tiene un problema de físico tiene un problema de de de puro juego

Voz 1375 16:57 afuera todo debate que por mucho que Valverde y Jonas Piaf

Voz 0458 16:59 eso

Voz 1375 17:00 es decir que está al cien por cien Messi cuando Messi no está bien el Barça se queda sin recurso ya está ya no sé no sé qué puede pasar también te diré que son seis puntos más posiblemente la verás

Voz 1 17:11 ya verás que está por ver

Voz 1375 17:14 porque seis más uno puede que la pista del físico yo creo que

Voz 1576 17:17 el primero que queda en la diana es Gerard Piqué cuando pierden en Sevilla que la gente al fin a esas declaraciones Le vuelven encontró un poco de de Piqué del Vestuario porque da la sensación de que dan por bueno tirar la Copa pero yo estoy seguro que en ese vestuario no lo dijo Gerard de declara en clave tan contundente ellos sabían que de gasolina no andaban para nada sobrados que si este año tocaba que la Copa era no tenían estás dos semana

Voz 0691 17:41 para descansar y preparar la Liga de Campeones

Voz 1576 17:44 pues yo creo que no hay no no no estaba nada mal tirado nada mal mirado dentro de ese vestuario al final esas palabras vuelven en contra dice Messi que como va a la competición que es capitán del Barça y al final sale el partido donde seis de tenías que pedir al al Real Madrid pero yo creo que eso ellos ya tenían claro en ese vestuario que que le gasolina de físico no andan

Voz 1501 18:03 he hablado porque yo creo que en términos generales tiene una plantilla más corta que

Voz 1375 18:06 que que el Madrid en términos puros quiere

Voz 1501 18:08 porque evidentemente si miras que Cristiano Ronaldo falta hay que Messi está ahí y que sigue al mismo nivel de siempre y tal te puede parecer una una barbaridad lo que digo pero creo que yendo uno a uno el Madrid casi casi sí que tiene doblado los puestos con una cierta garantía en practican

Voz 1375 18:22 todo iba a decir en todos no quiere exagerar que pasa Casemiro nunca tuvo ya aparecía marcado yo estuve de disputarle

Voz 7 18:28 efectivamente es tanto hay nivel para

Voz 1501 18:30 qué lo con hay nivel para cambiarle los titulares de ahora del del ataque que a lo mejor sorprende que sean los titulares ahora pero que son Vinicius Benzemá Lucas Lucas Vázquez que efectivamente tiene en el banquillo a tipos que si veis claro a ver quién se iba pero no que fueran los suplentes pero ahí está me me parece que en términos generales está más compensado es verdad que María está muy mal sobre todo físicamente durante un tramo muy grande de la temporada parecía que que esto que estoy diciendo es una barbaridad pero yo creo que mirándolo fríamente

Voz 1375 18:53 de en un rendimiento más o menos ecuánime es que el Madrid

Voz 1501 18:56 que tiene la plantilla casi Álvaro ves al

Voz 1375 18:58 Madrid capaz de darle caza al Barça tal y como están en este punto de la carrera que el Madrid va claramente a más el Barça

Voz 0691 19:04 hablar un día hace un buen partido con el Sevilla otro día ese atasco

Voz 1375 19:06 Hamilton todos a Messi leves es capaz de echarle mano mira la jornada que viene perdóname Pablo es Barça Valladolid y Madrid Girona la jornada veinticuatro luego en el Pizjuán Sevilla Barça Valencia Levante Real Madrid pues el clásico Sara faltando jornada y el clásico para una entrevista hace unos años a Xavi Hernández que decía que el Madrid tiene esa capacidad para creérselo cuando está prácticamente ya metido en la tumba y con el último clavo a punto de ponerse en Barcelona no en Barcelona es totalmente al revés la situación siempre ven que el Real Madrid ha por detrás si entrar esa esa sensación de pánico

Voz 1296 20:20 sí bueno pero las últimas Ligas no sido si de Pablo

Voz 1375 20:23 que no ha tan cerca el Madrid porque

Voz 1296 20:25 dimitió en diciembre el año pasado en las últimas Ligas el criterio la ganó el ha competido sólo Atlético de Madrid

Voz 1375 20:31 sí

Voz 1501 20:32 bueno pero te Carazo Pablo que es verdad que la última fue así pero el anterior la ganó el Madrid la anterior hasta el último partido la compitió el Real Madrid llega

Voz 1375 20:40 se titula ves echando mano al Barça que les ves escapar

Voz 1501 20:42 a echarle mano este Barça yo creo que a cómo están los del Cholo ahora

Voz 1576 20:45 yo creo que va a depender mucho de que el Atlético de Madrid que tiene bastante menos plantilla de Mario que que estos dos tienen que estar bien yo creo que ayer tiene un problema de fútbol claros sin Rodrigo que estaba tocado de la pierna izquierda y que no puede jugar con el hecho de principio Hi5 que que ha sido perderse dos partidos el de Sevilla y el de el de el el Real Madrid

Voz 0691 21:06 Saúl recién llegado y evidentemente bueno de la enfermera

Voz 1576 21:09 has a la enfermería tienen que jugar pero porque no hay más quiero decir os que al final yo creo que para poder llegar realmente a poder competir con Madrid y con Barça en la Liga hasta el final el ahí digo hay tiene que tener dos tres semanas

Voz 0691 21:20 se recupera todos los jugadores Ipod

Voz 1576 21:22 a entrenar y pueda competir al cien por cien yo creo que si eso les respeta creo que va a estar en la pelea hasta el final no

Voz 1375 21:28 da para para estar más cerca o menos cerca

Voz 1576 21:30 pero yo creo que pasa por recuperar a futbolistas

Voz 1296 21:33 pensando en quién eras en el clásico eh

Voz 1375 21:35 no no yo no yo yo que hoy disfruta Liga de Liga digo ya vuelve hoy disfruto veintitrés jornadas quedan cuántas ha dicho Jordi quince no quise Gordon aquí

Voz 1296 21:43 eh

Voz 1375 21:44 alguien no ve favorito al Barça hombre yo creo que es poco claro favorito Barça yo ahora me veo menos favorito sino una ya no seis por delante buscar algo menos que antes o menos

Voz 0691 21:55 que alguien no no yo le veo menos favorito

Voz 4 21:57 o sea yo creo que este Barça sinceramente deja muchas dudas iba inversamente

Voz 1375 22:03 el Arsenal al las dudas que ha dejado de ganar

Voz 4 22:05 el Real Madrid saque a mí me preguntas ahora mismo yo hace unas semanas veía claramente favorito al Barça y ahora esta noche después de ver el partido el Barça de los síntomas queda al Barça de lo físico del Barça y de cómo está el Real Madrid sinceramente no veo tan favorito

Voz 0985 22:20 en marzo julio una cosa sólo eh el Barça tras la remontada con el Sevilla se ha enfrentado al Valencia almohadilla ballet incluso que son tres equipos que por cierto les el Barça les ha pillado cuando estaban eh crecidos eh en un buen momento los tres

Voz 4 22:34 según a quién se enfrenta

Voz 1 22:36 pues no todas las es al Barça y Atlético de Madrid al Madrid

Voz 1296 22:38 el Atleti es decir que aquí juegan todo ahora yo insisto mucho en esta cuestión que a mi me parece que lo físico pues una explicación probablemente el más funcional fin un tema de ideas eh

Voz 1375 22:47 no no no no clausurar

Voz 1296 22:49 este percepciones porque el Barça estado igual que la que la semana pasada está a seis puntos del segundo el el el cambios que es segundo

Voz 1375 22:56 el es el Madrid que vaya pero el Barça no

Voz 1658 22:59 a ver si si si Messi va a estar así tres meses

Voz 1375 23:03 no claro creo claro se ganas ahí te pones a tres

Voz 1 23:14 a lo mejor alguna bueno bueno o no para en el Barça que a lo mejor digo una barbaridad el Barça prefiere no no no no no

Voz 1658 23:19 es que la sensación no es que me parece bien pero la sensación es que el Madrid tiene la Liga en la mano si le gana al Barça claro pero pero si el Barça es capaz

Voz 1 23:26 no estoy en la mano tampoco porque serían dos partidos

Voz 1375 23:30 en el Barça sale vivo del Bernabéu que viene de media

Voz 0239 23:33 yo lo que yo lo que el Barça libio este tengo la sensación si el cortado

Voz 1576 23:38 juntos se mete ahí como diría el gran Vicente del Bosque

Voz 0239 23:41 es indemostrable pero yo tengo la sensación de que el Barcelona vive mucho más intranquilo con el Madrid A6 que con el Atlético a uno yo creo que el Barça vive muchísimo más

Voz 1 23:50 el día seis que con el Atlético no tenga ninguna duda

Voz 0985 23:55 pero no fue así Él que la compitió ya hayan hablado

Voz 1 23:57 no estamos viendo El Larguero de hoy que es día ya once correcto pero Barça pero todo esta temporada pero es que además no tiene tampoco criterio todo no no pero todas hablo en general por ejemplo el rejonazo Jordi sí

Voz 0239 24:13 no pero quería escuchar por ejemplo hace no demasiado a Xavi y decir que lo que más envidia del Real Madrid es el gen competitivo que tiene el estatuto de dicho para lo escuchó a decírselo escuchas decírselo a Guardiola

Voz 1296 24:23 lo que son Antonio los datos que el que compitió la Liga el Barcelona fue el Atlético Gonzalo Gonzalo

Voz 0691 24:29 pero en segundo la dicho Mario parece que no te importa el dato es que hace dos la gana el Madrid cero tres en la última jornada el nada es que de verdad yo me encanta Jordi que lo digas porque el Barça ha ganado ocho Ligas de diez pero en las últimas veces le ha competido hasta el final más Ligas el Madrid que el Atlético te pongas como te pongas Rosell en Hoy por hoy de la ganadería entonces quiero repite cada segundo como si fuéramos tontos del resto

Voz 1296 24:51 sí pero no es verdad es late de Jordi Martí

Voz 0691 24:54 no no es cierto no es cierto ya está pasando

Voz 1 24:57 el Madrid compite pero no hace falta que lo repita Jordi cada choque

Voz 0691 24:59 un dato que no es real el que Jordi

Voz 1296 25:02 no lo ves yo que planteó del Madrid ha va se pasó el año

Voz 1 25:06 pasado permite que la búsqueda mente esta Liga

Voz 1296 25:08 Peter por qué es decir por qué tenemos que temer más al Atlético que al igual que ayer

Voz 0691 25:15 con el Atlético de Madrid se molestó la victoria de Mas

Voz 1296 25:17 pues ya saben que eso no es

Voz 1 25:20 verdad porque sabes que el Madrid le puede pelear la Liga el Barça como se ponga

Voz 0691 25:23 yo vaya con el Atlético estos un gen que tengo otras

Voz 1296 25:26 todo este pequeño Iturralde

Voz 1375 25:28 Khaled en San Mamés minuto cuarenta y ocho el Barça pide penalti por un balón de Luis Suárez que acaba dando en el brazo de De Marcos nada Le Pen abrazo pero

Voz 0514 25:36 las punible

Voz 1375 25:37 por cierto segunda amarilla para De Marcos por cortar un pase con el brazo ha dicho el árbitro sí yo creo que no le llega a pegar en el brazo

Voz 0691 25:42 hoy bueno esos en los recurrirán y la quitaran

Voz 1375 25:45 vale que están tampoco pueden jugar de Marco la próxima semana canaliza aunque tampoco puede entrar el bar porque esa es la varía entre albaneses una amarilla exactamente es una de las cosas que muchos dicen que no hay porque tendría que entrar en todas las primeras la del Larguero de Messi de la primera parte de hubiera entró hubiera sido gol no hubiese sido gol sí

Voz 1296 26:01 se vio el penalti de ahí está en la última

Voz 1 26:04 cinco jugadores gemelo ante Yeray perdona perdona estado visto Piqué está última ha dicho Piqué claramente en la mano muy claro que va a la tierra pero que él él él la Cámara de la otra

Voz 0239 26:14 eso se ve claramente que comienza el hábito lado clarísimo jamás

Voz 0691 26:17 he visto sólo la jugada de saque terminan

Voz 1501 26:20 Larguero de Messi en la en la Cámara que viene desde desde

Voz 0691 26:23 las se ve como cuando todavía no bueno cuando Le va a pegar Messi al balón y que tiene levantada la mano porque pero es eso

Voz 0514 26:30 claro es una acción continuada es muy muy rápida y por eso hubiese entrado el Bari hubiese Dagoll porque ya el portero

Voz 0691 26:35 de todas las Defence estaban fuera es pita pero justo chuta es una

Voz 1375 26:40 hace un pequeño error del de haber levantado en esperado pocas veces

Voz 0514 26:43 en una acción continuada Hay hubiese entrado

Voz 1375 26:45 bueno pues nada en este partido está todo cerrado bueno no hemos habla de Ter Stegen ya hemos hablado bastante en Carrusel que manera de parar que manera de hacer paradas decisivas cuando aparece este tío que le ha hecho una Iñaki Williams que ha rematado en el borde del área pequeña a mí esa es la parada para mí hombre yo no tengo la oportunidad de de fijarme en todos los televisores de todos los paradores pero para mí es la parada de la Liga para mí y nadie mejor que la de Oblak a cuatro metros a bocajarro me da la sensación de que no es un acto reflejo sino que verdaderamente será cuente saca la mano y me parece una parada pero sí

Voz 1 27:22 que están tienes que tener un tren

Voz 0691 27:24 en inferior paralelamente

Voz 1 27:26 Berta firme sin poner la mano tan dura a mí me pasaba

Voz 1576 27:30 la parada prodigiosa yo por poner en valor un poco lo que

Voz 0239 27:32 el Athletic de Bilbao que creo que sobre todo la primera parte que el físico está les respetaba el físico le pegó un repaso al Barcelona en la segunda evidentemente ya lo hemos comentado ha bajado un poco yo creo que lo dijimos de canales lo dijimos que Parejo y me parece que es justo decirlo de Williams es verdad que que le cuesta que le cuesta hacer gol que le cuesta que le cuesta ser un killer pero yo creo ahora con con lo que tenemos arriba en España

Voz 1375 27:56 eh

Voz 0239 27:56 a mí no me sorprendería que Luis Enrique se acordará de este tío está para silenciar

Voz 1375 28:00 están siguiendo bastante gesta que me pero es que no hace falta

Voz 0239 28:03 no hace falta tener quince y durante para decirte que Williams hasta

Voz 1375 28:06 no está para ello Flagey cerramos en él

Voz 0239 28:08 eh que aquí también están siguiendo ya están siguiendo no

Voz 1 28:11 te te va a meter en la lista de convocados diques Lucky tigres Flagey uno echar ahí sino

Voz 0514 28:15 el barrio de Uribarri un número veintinueve entras esto ya Harry

Voz 1 28:18 Eva justo tengo la iPS esa ya te damos el número ahora lo escuchó con lo de un abrazo para todo el equipo para

Voz 1375 28:24 con el técnico con todo los cables enchufado y le mando un abrazo especialmente Javi Blanco hasta luego adiós a cerrarse cerramos en la Catedral en San Mamés grande de nuestro técnico oye también bueno se los vamos a al eh pero en el Sevilla iba de esta tarde Itu hacía con cero dos Un gol de de de Kike García anulado por fuera de juego hubiese sido el cero tres

Voz 0514 28:46 eso es que hay hilo comentó Lopetegui porque hay un estudio en UEFA que después de decisiones de bar de estar mucho tiempo parado de fuera de juego un minuto a minuto y medio pierdes esa concentración vienen muchísimos goles después de decisión de en de fuera de juego injusto ha venido así a los dos minutos así ha venido el gol

Voz 1375 29:05 Justo hasta ahora habían anulado si está bien anulado después desde cero dos en el ochenta y cinco ha marcado los dos goles el el Sevilla así que Sevilla dos Éibar dos Nos vamos a ir al derbi de ayer pero también vaya rebote que tienen en el Celta después de adelantarse cero uno partido de ayer también con el gol de los gallegos luego llegó la polémica de el Getafe ya a Rubiales ya a todos los aquí ya vale todo así que no pero debería rebote rebote de todo el mundo luego te preguntarle por ello y a alguien se baja del carro de el bar además de Kiko que dijo ayer en carros él me bajo del carro del bar yo estoy pidiendo que separe yo no

Voz 1 29:42 el carro del protocolo como Ruini Julio no sé yo no me subí sí es gallego seguís en el protocolo el bar despegarse el protocolo es el barquero carros también el problema

Voz 1375 29:59 que lleva al Carlos si el el carro

Voz 1 30:01 pero no herramienta la tecnología en todos los Depor

Voz 1576 30:04 vale y funciona allí pero este que nosotros esto no esto no imparte justicia esto imparte caos imparte frustración imparte que encima te tengas que ir a casa con la sensación de que el fútbol es más justo cuando no es así este bar desde luego en este a este va no se puede ganar nadie Jaber

Voz 1501 30:24 que lleva a decir que es justo lo mismo que dije el día de el penalti

Voz 1375 30:28 ahora repasamos todas las jugadas suele pasar todas justo

Voz 1501 30:31 el mismo lo mismo que decir cuando fenicios vale para ahora el bar sigue siendo el prisionero es que no sé si la palabra es esa prisionero de su protocolo el está estrangulando el protocolo y mientras mientras el protocolo que es una cosa muy sencilla de cambiar no se cambie el criterio no se no se aumente porque al final la excusa el protocolo era no se pierde pero se tiene que perder la esencia del fútbol contrate interrupción no lo no lo perdamos la esencia no interrumpa o más se interrumpe igual es que se interrumpe entre que la imagen no láminas se interrumpe igual por lo menos deja que el juez que impartir justicia tenga todos los elementos para poder juzgarlo lo dije día de Vinicius y lo digo ayer que hay jugadas que puede puede sentirse perjudicado es que me parece que está mal concebido y es una cosa muy fácil

Voz 0514 31:12 vale perfecto más que nada para que no estamos en el tema del protocolo el viernes Rosetti Dínamo tres y cuatro tres y cuarto de la tarde que el protocolo el próximo año va a ser el mismo

Voz 1375 31:21 general no dejaba tranquilos buenas noches

Voz 1 31:24 digo pues que no es el tiroteo

Voz 1576 31:27 de las orejas a los árbitros españoles por no ir a mirar más veces la pantallita utilizar

Voz 0509 31:31 es lo que tienes lo que tienes que hacer tú que eres periodista es informar si antes no pero tú al que tienes pero en este caso el artículo Illa ya anunció que te conteste

Voz 1375 31:40 mi información hoy yo contesté

Voz 0509 31:43 venga no tengo el teléfono lo repito lo tengo yo aquí lo que te conté

Voz 0514 31:46 este te dije eso sí que es cierto eso no es cierto Rosetti encima se quejó de que eso no es cierto y tú crees que

Voz 1375 31:53 nada tu percepción ahora estamos en las jugadas ayer tu percepción es que está generando desconfianza en el fútbol en general el VAR

Voz 0514 31:59 no no no hay un gran problemas no pueden tratar de crear desconfianza desconfianza en el sentido de que ha corregido sesenta y seis errores estaríamos hablando de sesenta y seis e cosas ahora decir fue de está el arbitraje otra cosa el ayer en el el arbitraje de ayer el partido de ayer Simba

Voz 1 32:18 los jugadores cuantas no sea vale entonces quitamos la máquina del café no porque el cáncer es que no no pero ahí tú no sabes

Voz 0514 32:28 a si hay sesenta y seis errores que han corregido pero él

Voz 1 32:32 no perdona pero nadie esperaba pero no acaba ahí

Voz 0514 32:37 el problema que tenemos aquí en España el gran problema es que queremos un bar como como a nosotros nos gusta y no queremos ir a la filosofía si entenderíamos la filosofía

Voz 0509 32:46 no yo tan crítico muchas muchas vamos si no es para las jugadas pero el bar no es para la jugada

Voz 0239 32:51 con negro

Voz 0509 32:52 desea muy muy blanco

Voz 0239 32:55 es entonces perdóname que te diga lo que tiene Si si esa es la filosofía del bar no caben cincuenta errores sala la percepción del error de un blanco un negro no puede existir en el blanco negro puede ser un mínimo error que hay un consenso en clave en cada cuestión matemática me voy pero no estamos Nos estamos no pero

Voz 0509 33:14 el eh frotando las manos porque el Barça

Voz 0239 33:17 corregido sesenta hay tantas de una filosofía del blanco o negro y desde la filosofía del blanco o negro el bar no puede fallar si el bar no puede fallar en la filosofía de blanco o negro que es para que la gente lo entienda diez tíos viendo una tele con colegas tomando una cerveza patatas fritas dos sitos hilos diez

Voz 1375 33:39 ven lo mismo

Voz 0239 33:39 bueno eso no es no se puede fallar el bar no puede fallar

Voz 0514 33:43 a ver el bar falla porque hay una persona humana detrás es la primera frase que te puso también

Voz 1 33:48 no hay alguno inhumano incluso BNG se le

Voz 0514 33:50 el bar no va a ser cien por cien hijos qué pasa con esto que no queremos a ver no es porque colgarse medallas

Voz 1375 33:56 sí pero

Voz 0514 33:57 no yo igual se lo que la filosofía del bar porque ayer lo dije bien claro falta de Correa Griezmann no falta de

Voz 1 34:05 a Vinicius en el inicio

Voz 0514 34:07 la acabo algo el dije no va a entrar el bar porque vale la final

Voz 1 34:10 pues sí

Voz 0509 34:12 pero verdad es entendemos pero vete a la que falló el barro que es por ejemplo la de verlo pero no puede mangas observaron vamos vamos con eso es un fallo

Voz 1375 34:22 si os parece vamos jugada porque está Antón me piden que Talavera hemos traído el artículo del diario As de cómo se titula situarlo

Voz 0691 34:29 pues en la línea de la partido de ayer en Carrusel notable arbitraje de Estrada en ningún momento les superó el derbi entre atléticos blanco que me lo afirmen

Voz 1 34:40 no que guardarlo

Voz 0691 34:43 en el museo particular de carros mientras

Voz 1 34:46 en la crónica del diario es notable arbitrajes

Voz 1375 34:49 tras la tiro lo analizamos jugada por jugada de lo que pasó ayer del rebote que tiene también el Celta arabesco y al derbi de ayer

Voz 9 37:48 Nasser

Voz 18 37:57 Mittal a mí a cuenta cada amiga

Voz 19 38:03 si alguien quiere ver aumentadas bando cantar en directo Iturralde la vida canal de Youtube Rosaleda

Voz 10 38:11 Talavera la crono

Voz 0691 38:13 ha afirmado y tú no delicado para

Voz 1375 38:15 digo tala firmada por Iturralde con cariño notando arbitraje extrema

Voz 0691 38:20 las jugadas porque te has comido

Voz 1 38:23 solamente aquí la papeleta solamente dejadme que recuerde que

Voz 1375 38:25 el martes madrugada del martes al miércoles que el día miércoles trece es el Día Mundial de la Radio

Voz 3 38:31 a mí me recuerdan que tengo que invitar

Voz 1375 38:34 los a quien quiera venir a ver el larguero en directo que estáis invitados pero entrar en la página web de la Cadena SER Cadena Ser punto com ellos registrada la noche del martes al miércoles vale del doce al trece si queréis leer El Larguero en directo a Gran Vía treinta y dos Ebay pinares de el bar también eh bueno lo que queráis Cadena Ser punto com o registró ahí podéis ver el larguero en directo aquí en la noche del Día Mundial de la Radio estamos en el canal de You Tube en directo estamos en Twitter estáis opinando un montón de cosas pero vamos jugada por jugada sobre lo el clásico minuto veinticinco gol de Griezmann empate a uno en la jugada hay falta de Correa a Vinicius en el origen en el robo de balón justo antes de la asistencia la jugada se revisa pero dan validó el gol correcto es decir para

Voz 0514 39:18 me falta pero para la filosofía del bares una disputa de balón

Voz 1375 39:21 se equivoca al bar

Voz 0239 39:22 no no haberse equivocaría Alvar sí

Voz 0514 39:27 por ejemplo sería jefe diría del bar si sería el jefe cambiaría el espíritu del protocolo diría señores todo ese tipo de faltas dejaros de historias de muy blanco muy negro pitar las aunque sean grises del Segre espero espero poco pero como yo sé cuál es el protocolo qué es ese es el fallo que estamos teniendo todos como yo sé cuál es el protocolo y cuál es el espíritu por eso dije falta es falta pero les