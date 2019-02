Carrusel último tramo: Hablamos con Aitor Elizegi y analizamos el pinchazo del Barça y la polémica del derbi en El Sanedrín (10/02/2019)

Voz 1 00:00 el Deportivo apenas eh

Voz 1201 00:09 Manuel Carreño qué tal muy buenas cola Gabriel Garrido vamos a sé que te

Voz 1670 00:12 me ha gustado al Athletic Club de hemos dejado en bandeja un protagonista hoy así en la Catedral pero por ser tuve a vale muchas gracias me está haciendo Diego González que está Diego muy buenas

Voz 2 00:21 hola qué tal si estoy aquí con el debutante con

Voz 0047 00:23 me quedan cuadro el hijo de viejo que por cierto periodo de la familia a mejor me corrige mejor que haber ido a la Familia a verle a verlos de debut qué tal cómo estás quedan muy bien muy bien muy contento muy bueno debutar con un empate a cero contra el Barcelona hay que te sabe

Voz 3 00:42 bueno pues la verdad que juegan puntos tal y como está tal como está la Liga de apretada yo creo que puntuar sobre todo contra el Barcelona pues siempre siempre positivo

Voz 0458 00:51 lo tienes en sintonía de caros el deporte

Voz 2 00:53 yo anudar podrá muy buenas muy buenas es que yo de pequeño como no sabíamos idiomas decíamos que hayamos el como decíamos el tu padre sea baila que bueno y no veo pero oye ya tardaba mucho en hacerse del Athletic de Bilbao muy poco muy poco cuanto ha estado

Voz 1201 01:09 dos horas

Voz 0458 01:11 pues que rápido rápido mi familia ello vale vale tu padre no

Voz 1201 01:17 a todos todos por todo

Voz 0458 01:19 en el pack eso dictada hoy enhorabuena en serio porque porque debutar con esa camiseta a jugar los primeros minutos ahí en primera en ese estadio con esa afición tiene que ser la leche

Voz 3 01:29 increíble la verdad que bueno sí que verá que al final cuando estás en el banquillo pues bueno espera salir esperemos salir yo como delantero bueno pues siempre tengo esa esperanza de ahí la verdad que hoy bueno pues me ha tocado tres cuatro minutos la verdad que muy muy agradecido sobre todo por el recibimiento que quemado bueno pues todo todo el estadio oí bueno pues intentar devolver toda esa confianza que habían pues

Voz 2 01:49 en el campo sabías que ibas a jugara no te ha dicho Nadal minó no sabía o no sabía nada no sabía nada

Voz 0458 01:53 así que cuando techo acabamos has dicho os podéis Nadal

Voz 2 01:57 eso es

Voz 1670 01:59 oye y empatar con el Barça bien porque Hall si ves el partido el mejor de ellos así el paro

Voz 3 02:04 pero no sé la verdad que he tenido dos tres cuatro intervenciones muy muy buenas e la primera parte bueno yo creo que hemos estado mejor más oro ahí dos luego bueno pues el Barça es el Barcelona no ha metido un poco atrás pero hemos estado bien a las contras también y como tú dices el portero les les ha salvado hoy

Voz 1670 02:21 oye la última allí te conocen bastante mejor que en el resto de España

Voz 0458 02:26 hay dieran y el hijo de dejó cobro como es como tú cómo te define como futbolista y como como delantero pero con qué características bueno pues eh

Voz 3 02:35 sí supongo que sí conoce mi padre muy parecido a él pero bueno bueno con con muchos movimientos en buen remate de buen disparo con ambas piernas Si bueno yo creo que tendría que demostraron

Voz 0458 02:46 poco a poco poquito a poco Goya Avis mejora cuando entra Muniain e Érase dejarlo aquí pero la entrada un osado una electricidad hay muy buena

Voz 3 02:53 si el pequeño siempre siempre siempre aparece cuando tiene que aparece y la verdad que hoy ha estado ha estado muy bien ha marcado la diferencia nos ha dado mucha pausa también muy bueno pues como tú dices marca o con la diferencia

Voz 0458 03:03 en cuadro seguro que hablaremos muchas tardes y muchas noches contigo como jugador del Athletic Club así que entubado

Voz 1670 03:08 el mismo aquí en El Larguero que sea la primera de

Voz 0458 03:11 muchas más muchas gracias un abrazo Crack un abrazo hasta luego en directo abriendo este tiempo de El Sanedrín que vamos a ir enseguida con el cobro de la pregunta no te libras eh no estaba esperando me da igual quemará hoy con Diego y con Marquínez y con igual que más de la Liga con gran pero con las preguntan ya vamos allá partiendo de la base la primera se pregunta para Carreño partiendo la base de que hay Liga quién la va a ganar pero no es la que se esperaba Mario la otra no quién la va a ganar Javier Sony abre a Mario Torrejón a decir buenas noches están porque ya adelantó no la Mario o una

Voz 3 03:41 no sé iba a decir que lo que tienes que hacer es la lista de los que dijeron que no había Liga

Voz 2 03:45 no ya que son las preguntas para

Voz 3 03:48 pero los que no me encuentro que cuando estaba a diez Giuseppe por supuesto

Voz 0458 03:51 lo correcto que va a ganar

Voz 3 03:54 hombre a día de hoy el favorito es el Barça arengaba aunque no

Voz 0458 03:56 Barça y la digo les Vigo ligeramente hacia bajo y el Madrid va claramente

Voz 3 03:59 hacia arriba pero si me preguntas hoy sacándole seis pues es favorito el Barça para ser estaba ganar ni idea

Voz 0458 04:05 seis más uno el a la verdad

Voz 1201 04:07 ahora es verdad es verdad no lo voy a jugar en la verdad

Voz 0458 04:10 quien te preguntas siguen te pregunta en un porcentaje de cero a cien en qué condiciones crees que ha jugado y Messi ya sé que no somos médicos eh eh y ochenta y cinco por ciento venga y es decir ochenta noventa dice que poco después del partido que le dieron toda esta banda Iturralde ayer

Voz 0346 04:27 tu confianza en el bar crece o decrece de crece decrece luego lo explicarán no sí claro eso sí que es un a rápido

Voz 0458 04:35 eh no no me cada semana que pasa me quedo menos tranquilo después de que intervengan casi que me quedo más tranquilo cuando no interviene bueno sigo creyendo sigo creyendo que es necesario el bar sigue apostando por el bar no no soy como tan tajante como por ejemplo algunos que se van bajando el último ayer Kiko creo que te dijo en las decisiones yo bajaba Dani me bajo del carro del bar pues te digo una cosa ha salido el Talavera ayer igual no yo también me subo a ese al que está en Talavera Kiko y alguno más pero van pasando las jornadas cada semana lo veo menos claros la cuarta son cinco dijo

Voz 0346 05:05 Kiko en Carrusel que si el Atlético es eliminado por la Juve hay que jugarle Gloria Se acerca el primer suspenso de la era del Cholo Simeone coincidiría sí sí

Voz 0458 05:15 totalmente

Voz 4 05:16 totalmente

Voz 0458 05:19 que terminen de la Champions que te eliminen de la Copa eh que te quieren las opciones de la Liga posee una temporada para pedirle yo creo que al Atlético que que pedirle bastante más que eso era última por aquí Meana nivel Setién tiene razón Quique Setién después de perder hoy en Butarque tres

Voz 0346 05:35 cero

Voz 5 05:36 te en quejarse de los horarios la preparación del fútbol unos cuantos más

Voz 0458 05:39 razón sí porque no no lo sé

Voz 1670 05:42 lo van a tener razón Valverde hay Solari

Voz 0458 05:44 la quejarse de los horarios que no tiene razón cuando se tiene que ver en otras cosas igual tiene menos pero en eso porque es otra de Machado

Voz 2 05:52 me gusto a las preguntas de Dani Garrido bueno bienvenidos al tiempo de Piñera además de Mario Torrejón y Antón Meana aquí

Voz 1670 05:57 nos hemos saludado a esta por aquí Miguel Martín Talavera o la tala qué tal muy buenas equipado

Voz 0458 06:01 lo Pinto tenía separando les saca ya digo e ira

Voz 1670 06:03 buscarle porque no quería entrar bueno yo yo venía un poquito más tarde también porque están pegándose literalmente ha llegado a las manos a la gente solo

Voz 0458 06:09 no Iturralde González muy buenas bueno para algunos si no para ti

Voz 2 06:14 no no no él es decir dentro aquí entró al principio y al

Voz 6 06:17 hoy es decir al jefe de que no está de acuerdo con el bar pues entonces

Voz 2 06:20 lo ha dicho que de de tienes que cree que cada vez me provoca

Voz 0458 06:25 Nos confianza sincera me gustaría decirte lo contrario

Voz 2 06:28 no lo que no pasa nada yo quedaba menos veinte te queda otro Emilio Castellví noventa confianza tu criterio que también va menguando

Voz 1201 06:36 a es que bueno que vale vale vale es paralela a la confianza del genial genial además de los que ya

Voz 0458 06:42 ha salvado están por ahí el resto de la banda yo creo que España todos me dice Javi Blanco eh no no que están están conectados ella sale justo al contrario estaban llamando Iturralde varios de Bono seguidos incorporan Romero Gallego Pulido Jordi Martí Marcos López Flagey está ahí en San Mamés donde está narrando el partido con Íñigo Marquínez hola muy buenas y muy buenas pues ojito que van apretando por detrás sí sí

Voz 1296 07:06 todo porque el Barça parece que esa Parador oye consiguió una muy buena versión el día del seis uno en Copa ante el Sevilla y desde entonces tres

Voz 0916 07:12 empates seguidos ante Valencia Real Madrid

Voz 1296 07:14 en Copa Joy hoy en San Mamés y hoy en un partido de máxima exigencia porque evidentemente estos apretaba además a la Liga la verdad es que hemos visto la la cara mala del Barça mes siguen hasta el cien por cien no ha podido hacer de las suyas y el Barça que tiene que darle gracias a Ter Stegen porque ha sido superado por un muy buen Athletic Club de Bilbao

Voz 0458 07:32 está ahora Íñigo Marquínez también iban aquí estamos Gabo

Voz 0346 07:34 muy buenas ha dado hasta bonito el partido eh sí ha estado chulo de braza hay me ha gustado mucho el Athletic que desveló ácido Garitano

Voz 2 07:41 ha crecido mucho quitando el traspiés del otro día

Voz 0346 07:43 te han ocho sin perder bueno perdió el pasado perdona pero quitando que hasta el mejor escribano echa un borrón a mí me está gustando mucho el equipo Gemma parece que es un muy buen partido

Voz 0458 07:53 van siete Sin perder hasta noventa y hoy han vuelto a sacar siempre

Voz 0346 07:56 sí además sin encajar muy bien defensivamente haya tenido oportunidades no sólo hoy sino los gordos últimas semanas a mí la verdad que me está gustando este equipo

Voz 0458 08:03 eh Adriá Albets las pide paso jugador del Barça me parece que sale Sergi Roberto Adrián

Voz 5 08:08 sí qué tal mano buenas noches aquí está Sergi Roberto o Sergio muy buenas pues las que sabe este punto sabe a poco porque es sólo un punto o a mucho porque el Athletic ha sido superior

Voz 7 08:18 bueno a un poco de todo a al final miras la jornada final estamos a seis puntos del segundo rival sí que tampoco es estar a mal así que es verdad que es que queríamos salir de aquí en una victoria con los tres puntos pero bueno al final como partido de todos nosotros tampoco hemos creado ocasiones muy claras pero bueno al final pues un punto en este campo siempre siempre pues es bueno pero tampoco tampoco mal en la primera parte ha sido mejor el Atleti vosotros habéis mejoró en la segunda pero sin embargo las oportunidades han tenido ellos pero este ha sido mejor jugador le falta al equipo profundidad y oportunidades no va como tú dices creo que en la segunda parte nosotros hemos estado mejor aunque la primera parte tampoco ellos han apretado mucho ahora sola tampoco ellos han tenido ocasiones más claras como tú dices pues marca ha sido clave para nosotros hecho si tres paradas pues muy importantes pero bueno para eso tenemos a a lo mejor portero del mundo uno de los mejores Si bueno a al final pues a un punto

Voz 8 09:14 SER sigue ha dicho Luis Suárez que os ha faltado comunicación en la primera parte hablar más habéis hecho autocrítica en El Vestuario después del empate

Voz 7 09:22 cuál siempre hacemos autocrítica y todavía tenemos una semana ahora sin partido entre semana que que bueno tendremos mucho tiempo para analizar las cosas pero bueno tampoco estamos estamos tan malas estamos primeros a seis puntos de segundos ahora en semifinales de la Copa así que que bueno estamos estamos bien y bueno todavía queda muchísimo pero bueno creo que el equipo está haciendo una grandísima temporada es el camino a seguir en el Real Madrid que ya os presiden

Voz 5 09:45 hablábamos crea algún tipo de de ansiedad o eso simplemente es algo que sabéis que podía ocurrir no es nada sabemos que un equipo como el

Voz 7 09:53 Madrid pues siempre va a estar ahí hasta ahora teníamos al Atlético de Madrid pero bueno a en esta jornada pues han cambiado las posiciones pero bueno al final nosotros seguimos primeros puestos lo importante y bueno manteniendo una diferencia de puntos buena seis puntos Si bueno esperemos que esto hasta final de temporada pues mantengamos esta estadística

Voz 5 10:09 Serge físicamente cómo estáis estáis cansados notáis la exigencia del del calendario

Voz 7 10:14 bueno va como he dicho creo que estos meses sabemos ya de cada año que son meses donde se juega muchos partidos cada tres días tienes un partido y bueno al final tenemos algunos lesionados también los no estamos todos

Voz 0458 10:25 disponibles y bueno al final pues esto es normal somos pues

Voz 7 10:28 forma Si bueno pero creo que que el equipo pues está bien ahora a tenemos la semana de descanso donde no tenemos partidos entre semana ahí bueno también no servirá para descansar para llegar todos perfectamente para el sábado y bueno a diez a seguir adelante pero

Voz 5 10:41 copa la racha del Madrid que lo Sergiy bueno pues Se marcha también ser

Voz 9 10:46 cierto protagonista de el Barça

Voz 5 10:48 esta zona mixta de San Mamés algún jugador más seguramente saldrá

Voz 0458 10:51 ya en el micrófono de Adrián estamos pendientes también de incorporar ya al resto de comentaristas para empezar el sanedrín pero darme tres minutos que está por ahí en sintonía de la SER el presidente del Athletic Club hay Torres dice que presidente buenas noches

Voz 1187 11:04 buenas noches Gabón Gabón y le doy la enhorabuena o no bueno estamos en casa no les sabe a poco esto es esto es vejatoria he visto que yo creo que casi un partido intenso en un partido muy disputado pero sí sí creo que podíamos hacer

Voz 1670 11:22 me decido un poquito más un poquito más paradones dos tres paradones ha hecho Ter Stegen y eso hizo el partido en global las este

Voz 0458 11:32 porque que la victoria del Athletic ha sido lo más justo

Voz 1187 11:36 bueno lo que no es lo que aquí si queríamos es recuperar sensaciones las que estamos recuperando en casa ya son que creo que es el cuarto partido negó también que no es fácil dejar el Barcelona cero creo que que el estadio está está sumándose a a lo que viene sobre el terreno de juego y lo que queremos estaban es vosotros conocéis pues bien todos este estadio queremos queremos esa sensación no de que de que el partido puede ser en cualquier minuto por lo menos nuestro no que se disputa hasta el minuto

Voz 3 12:00 el noventa y cinco como ha ocurrido quedó

Voz 1187 12:02 que ni un segundo en el aire no que no haya duda que que hay posibilidades de ganar los partidos que es lo más lo más importante para nosotros en casa

Voz 0458 12:08 cómo ha cambiado la película no cambió de entrenador solamente la derrota contra la Real pero el resto siempre sumando

Voz 1670 12:13 cambio en el en el palco con nuevo

Voz 0458 12:16 siempre con usted en este caso la gente se ha contagiado como ha cambiado todo en apenas mes y medio

Voz 1187 12:21 no hacía falta también eh

Voz 0182 12:24 la intentar eh despegar de intentar

Voz 1187 12:27 tocar tocamos suelo también en en diciembre fue muy difícil para para Bilbao para la afición seguramente para todos para para los que estaban y para los que estamos estaba claro que había que hacer un esfuerzo ha llovido todos los adjetivos posibles que es lo que ha hecho el equipo lo Cacho gays hecho unos veinticuatro jugadores es desde luego hay más intensidad la habéis todos

Voz 3 12:46 los cuatro cuatro es muy difícil de cruzar

Voz 1187 12:48 el oí oye el Barcelona pues no hace falta que que sigamos hablando de las propiedades que tiene arriba no creo que las ocasiones que hay signos muy muy justita pero pero ya el Sevilla o el Betis anotados esta sensación y está está hoy esta rigurosidad sobre todo en el terreno de juego no otros podemos hacer mejor las cosas pero hay que ser riguroso no hay que ser muy intensos nuestro trabajo que aquí aquí ya sabes que en Bilbao es importante no es importante ser constantes en el mundo el trabajo

Voz 0458 13:14 la última presi el Atleti le ha gustado el Barça qué le ha parecido

Voz 0182 13:18 bueno probablemente puramente este

Voz 1187 13:21 valorando una primavera mucho más larga muy complicada

Voz 0182 13:25 me imagino que querían que querían intentar que no haya que que no haya más daños no de los posibles ten en cuenta que para ello

Voz 1187 13:33 es más sino que es de marzo va a ser un mes intensísimo ha podido han podido intentar contemporizar en ese aspecto no se han podido jugar con con menos intensidad creo que no creo que que ha habido minutos también para ellos

Voz 0458 13:46 yo creo que a su partido

Voz 1187 13:48 común muchísimo metro disputado en el que en el resultado está bien pero creo que la tetica ha hecho ha puesto a prueba al portero del Barcelona cosa que que pocas veces ha hecho yo creo que ninguna no he redil no

Voz 0458 13:59 Nuestro Rafita Alkorta bien no que buen fichaje hizo eh

Voz 1187 14:02 la baza Rafa está en casa que somos tiene como tiene que ser y estar con el chándal que es como como tiene que ser yo la he visto lo visto con corbata

Voz 0458 14:10 Page elegante con chandal

Voz 1187 14:13 no hace falta a las ocho y media hasta mañana seguro él estaba pateando pateando Campos y disfrutando lo que más de gusta dice que el ver fútbol de Iturralde

Voz 0458 14:23 ah vale nuestra árbitro pero es que nos lo han robado

Voz 10 14:26 precisó que el club no sabía recordaba Rafa se que Gasco nada que no saber robadas Rafa sin pagar la cláusula pero bueno por lo menos habéis hecho un fichaje extraordinario si cumplía cumplía todas

Voz 11 14:39 hay que está en casa que es donde tiene que estar ya ya algún día algún día

Voz 1187 14:43 yo creo y espero que muy pero que muy tarde ojalá sea habilitado de dentro de diez años adopte que vuelva que vuelva con vosotros

Voz 0458 14:49 porque si usted lo que llevar no

Voz 10 14:53 bueno lo sabéis Iturralde también sabe que están yo está en su caso con nosotros aquí de porque él espera ahora que yo sepa

Voz 2 15:02 el presidente que el hemos subido la cláusula este es intocable no salga por Iturralde dotarle pagaríamos la caso el Athletic hombre no tiene cláusula anti si hay gente dispuesta a poner dinero con ustedes en la que un abrazo presidente fuerte buenas noches

Voz 0458 15:21 bueno las doce menos cuarto y estamos creo que todos preparados a falta de que expira paso habría que no lo está pidiendo porque está por ahí creo que Ivan Rakitic saldría de nuevo

Voz 0839 15:29 por supuesto eso está muy claro pero bueno al final también saben en un campo muy complicado no iba ha defendido muy bien nos faltó a lo mejor hay el último pase pero bien sumamos un punto más prepararnos bien también a venir bien descansar una semana tener una sala limpia ir para prepararnos bien para todo lo que viene

Voz 5 15:49 un punto que hay que agradecérselo sobre todo iban a Marc André Ter Stegen no seguro de vida que partidazo del alemán hoy

Voz 0839 15:56 sí bueno lo que no se está acostumbrando no mares como siempre para eso para mí también uno de lo mejores pues desde el mundo no solamente por alguna para en general por la presencia que tiene es muy importante para nosotros Si bueno también que que sigue así siempre profano

Voz 8 16:13 Ivan Rakitic a ha acusado el cansancio tanto desgaste de partidos exigentes en los últimos días iban

Voz 0839 16:20 bueno cremas estará entonces competiciones hasta el final así que hay que jugar muchos partidos es es así pues a lo mejor como lo he hecho bien ahora una semana limpia para poder descansar y preparar bien todas las semanas que vienen así que somos el Barça creemos estar en todas las competiciones no hay no hay problema ninguno cuando duele un poco pues pasara pasar por encima ya está pero bueno

Voz 5 16:42 el punto más tenemos que asumirlo así ya estás vamos a empezar la ante Ivan últimamente no sé si me dicen que últimamente igual no está tan fino tan preciso que igual es por el cansancio bueno

Voz 0839 16:56 pues profético esas si creemos estarán en todas partes no es normal en estos se suma tanto pues eh es eso

Voz 5 17:05 que Tudela aquí un poco ahí todo Pedro

Voz 0839 17:08 no pasa nada tienen que creo que podíamos haber sacado adelante hoy eh pero bueno son son Prince que pasan también de grasas que a veces duele detuvieron poco más profesoras descansar bien preparar bien las semanas que vienen porque ya

Voz 5 17:23 bueno bastante entrenó provocar da comenzado están preocupadas son tres aparte de la gente está más preocupada por esta dinámica se El Vestuario está bueno esto lo hacen pero la de muy larga

Voz 0839 17:34 lo que decimos siempre no estamos muy muy contentos importantes también que en estos momentos cuando eso conducir tantos partidos que bueno que creo que no no quedan que jugar con nosotros así que somos muy muy dominantes igual Nos falta a lo mejor un poco la precisión en el último pase pero de ahí a lo vamos a preparar bien seguramente el equipo tiene muchísima hambre misma ganas e ahora una semana tranquila vamos a estar a tope para todos los Peridis que viene no

Voz 5 18:02 diferencia la clasificación es ahora de seis puntos contra el Madrid siete el Atlético es el rival el Real Madrid nos preocupa se están acercando

Voz 0839 18:09 eh no eduquemos a nosotros mismos no con todo el respeto al al Madrid como ahora da la Athletic de todo Tolo todos los demás creo que tenemos bastante bastante argumentos de de confiar en nosotros mismos así que lo que hicimos esto ahora a esta está muy bien vamos vamos por encima de todos estamos contentos

Voz 5 18:27 todos creemos Secrero iban siempre debidas al al presi bueno ya se va Ivan Rakitic porque la prensa le dice que era la última pregunta

Voz 2 18:36 bueno se marcha ya pues nada futbolista croata

Voz 5 18:39 el Barça dejamos allí a Ivan Rakitic en el micro

Voz 1670 18:41 bueno de Adriá Albets hemos estado también con quedan cobro y con el presidente del Athletic Club de Bilbao protagonista

Voz 0458 18:47 has este Athletic cero Barça cero que deja así la tabla después de veintitrés jornadas Barça líder con cincuenta y uno a seis el Real Madrid eh así el Atlético y cuarto sigue siendo el Sevilla con treinta y siete en Europa está en el Getafe con treinta y cinco y el Betis con XXXII aunque mañana juega el Alavés juega con el Levante Si suman punto el Alavés se pondría sexto y echaría al Betis de puestos europeos e todo esto después del Athletic cero Barça cero que hará analizamos con calma Sevilla dos Éibar dos estaban discutiendo con un cero dos y con el partido casi acabado una jugada polémica que pudo haber sido cero tres D el Eibar no lo dan bien hecho al no darle en esos dos tres últimos minutos ha llegado la locura el de Benger de ochenta y ocho noventa y tres la de tres uno dos y dos dos así que ha rescatado pudiendo el Sevilla que si hay cuarto en en zona Champions y además abrió la tarde el Valencia cero Real Sociedad cero además de el Leganés tres Betis cero que es

Voz 1670 19:52 juega esta mañana y que ha motivado que se haya levantado uno una

Voz 0458 19:57 la polvareda por estas palabras de Quique Setién al final del partido cuando el Leganés ganó tres cero a su equipo

Voz 12 20:03 han hecho las cosas bien las cosas que hacen habitualmente unas veces les sale y otras no pero eso están ahí abajo este es un equipo que sabe que seguramente si quiere sobrevivir a la categoría tiene que hacer lo que hace no le importa tener que jugar bien y hace cuatro cosas que está muy bien pero si mañana les dices que se pongan a jugar como nosotros seguramente les va a costar

Voz 0458 20:22 es lo que ha dicho Quique Setién y ahora analizamos todo si valoramos todos no ha sentado muy bien en Leganés las palabras de Quique Setién eh bastante revuelo en redes sociales ahora lo escuchamos y lo analizamos todo eh por cierto ha contado a Pedro Morata desde en Carrusel que si el Valencia se clasifica para la final de la Copa del Rey va a solicitar que Mestalla sea la sede eh hablándolo con el Betis y demás bueno os contamos esta hora de la noche que no hay ninguna posibilidad de que eso ocurra sea ninguna eh si hay alguien que cuenta noticias que acierta siempre Morata

Voz 4 20:55 pero he Pedro Mata pero quiere decir la en la Federación Aneto

Voz 0458 20:58 son un concurso público además yo creo creo que es la primera vez que se ha hecho correctamente y que se ha hecho bien mucho antes de saber incluso quién va a jugar la final se ha decidido que es en el Benito Villamarín IS eso llama

Voz 3 21:12 a cambiar pues ha informado la Casa Real lo saben en Sevilla lo saben pero sitio

Voz 0458 21:16 ya no hay ninguna cero coma cero cero no no hay ninguna posibilidad de que se cambie la sede de la final de la Copa que es en el aunque en Valencia que es por lo que le ha contado a Pedro en el Valencia pues andan un poco viendo a ver si eso podía tener algún futuro o no pero repito no hay ninguna posibilidad de que la final se cambia de sitio iba a ser en el Benito Villamarín por mucho que el Valencia repito tengo ganas para el tema del centenario y demás que ya por eso con ese motivo va a jugar allí la selección española con motivo del centenario del del Valencia pero la final de la Copa el Rey será en el minuto llamaré a pesar de lo que ha Morata por las ganas del Valencia en poco de ver si se podía enredaron de hecho el cuando sea presentado todos podía haber optado el Valencia y cumplir con las mínimas condiciones que les les exigen parece ser

Voz 4 22:02 que el valenciano ha no ha tenido ni siquiera

Voz 0458 22:06 la opciones de pelear con el con el Betis en ese sentido y allí se disputará la final de Copa e IU además de esto en la portada de este tramo final de Carrusel deportivo os cuento también que Isco ya lo hemos contado una de la tarde eh el Real Madrid emitido un escueto comunicado sobre la lesión de disco dice tras las pruebas realizadas hoy el jugador por los servicios médicos del Madrid se le ha diagnosticado una dorsalgia cervical Jia aguda pendiente de evolución y que mañana se completa la jornada con el Alavés Levante y que en segunda B jugó a cinco partidos Alcorcón uno Cádiz dos Albacete dos Mallorca cero Almería uno Numancia cero Granada cero Deportivo La Coruña uno Málaga cero Las Palmas el seis cero del City al Chelsea también ha sido otra de las noticias del día con hat trick otra vez del Kun Agüero ha ganado el Tottenham también a la Premier ha ganado la Juve cero tres con un gol de Cristiano hagan al Milán al Benfica luego lo repasamos todo con bueno el Benfica la ha ganado diez cero al Nacional

Voz 0346 23:02 de nuevo los tres la mayor goleada la historia de la Liga algo más para que tengamos una dimensión luego hablaremos de lo que significa el Kun Agüero ya mismo la historia de la Premier hoy alcanzaran como el máximo goleador en hat trick de la historia de la Premier once veces a actrices de Kun Agüero no estaba Historia de la premio

Voz 0458 23:20 si fuera del fútbol lo repasaremos con Pacojo la semana que viene ahí la se disputar la Copa del Rey que es a disputar en Madrid y hoy ha ganado el Madrid Baskonia ocho dos siete seis en el Whiting Center el Barça el Madrid se pone segundo por detrás del Barça bueno he siete minutos para llegar a las doce Antonio Romero muy buenas hola

Voz 2 23:37 qué tal mano muy buenas a todo Jesús Gallego qué tal hola qué tal

Voz 0458 23:40 buenas noches son Julio Pulido buenas noches Jordi Martí en Barcelona muy buenas también está Marcos López Garai hola Marcos hola qué tal cómo estamos todos enseguida Álvaro Benito porque los demás están para que todos Talavera Torrejón Dani Garrido Pablo Pinto Antón Meana e Iturralde Gonzo eh vamos a ver si somos capaces de llevar el Sanedrín por el camino de la concordia Se puede decir que esperar

Voz 3 24:03 de ahí tú no fundamentalmente no

Voz 0458 24:05 que sobretodo es sólo sólo os pido sobre todo una cosa propuesto respeto entre todos tengamos las opiniones que tengamos cada uno hay que respetar las dudas y sobretodo una cosa muy importante que el oyente nos entienda porque no tenemos que su titular muchas veces la gente tiene que tener que ir a la web y ver qué dirigiendo su titular ídolo Gica además os y la verdad es que bueno algo a los que estamos aquí yo me reí y a otros no

Voz 2 24:26 les pero que ha pasado no no no digo que no

Voz 0458 24:29 no ha pasado nada pero que es bueno que habléis de tener claro pero puede pasar

Voz 2 24:34 vacuna ha sido un fin de semana muy caliente muy

Voz 0458 24:37 con mucha calentura quioscos empezar por lo bueno y tú

Voz 0239 24:39 Del Cerro me parece el mejor árbitro ahora mismo de primera división

Voz 6 24:42 pues bueno yo lo llevo diciendo otros años sí señor

Voz 2 24:45 sí pero hoy ha hecho un partido serio gran esos vientos y las semifinal un excelente partido también del Betis guisa Camboya

Voz 0458 24:53 ahora ya lo maravilloso

Voz 2 24:56 termina lo bueno bueno luego me gusta

Voz 0239 24:58 ella también pregunta que si Pablo Pinto empezábamos porque y Pablo Pinto Pulido digo para ser con ese tono de buen rollito empezando en sanedrín del domingo si Pablo Pinto Pulido empiezan a ver ya brotes verdes en la gestión de y ahora hablamos hablamos

Voz 1201 25:16 te vas ya te lo reconocía ahora hablamos del que vamos a tener un rato largo todo

Voz 2 25:20 para hablar del bar una semana exactamente vamos a perder

Voz 0458 25:23 dotes verdes del bar que tenemos un rato largo para analizar cosas yo cada vez me cuesta más creerme a pie días No el bar que claro que creo en él es que el bar me parece una herramienta indispensable que no se va a quitar del futuro es que el bares cojonudo otra cosa es cómo están utilizando el bueno eso es lo que no me mola Un pelo el bar cómo voy a dudar del bar es que lo bares necesario lo que no sé si los tíos que están manejando el bar están acongojados por no decir otra cosa están sin personalidad están agarrándose al protocolo como si fuera eso la tabla de salvación para no mojarse nunca pero cada partido cada jornada que pasa tengo la sensación de que me quedo menos tranquilo con el bar esa es mi impresión debería ser al contrario que el vino el aclara Nos las dudas pero el que no va Clara aquí va a ser Iturralde González sí sí pues aunque alguno mueve la cabeza

Voz 3 26:08 hay dudas cuál puede puede hay mucho

Voz 0458 26:12 hay mucho cabreo del Celta y cabreo el Atlético de Madrid hay cabreo de esquí cada semana están cabreos yo creo que el gran problema el gran problema

Voz 6 26:21 el bares desde el primer momento que no queremos entender su filosofía y queremos poner nuestros gustos personales por encima de la filosofía del y tú eso es decir

Voz 2 26:30 tu segundo sabiamente rompes mala no vamos a ir al fútbol luego Alvarito pero no vale vale

Voz 6 26:37 era era simple eso es decir si entendemos la filosofía luego otra cosa serán nuestros gustos personales que lo haríamos diferente lo haríamos distinto haríamos mil cosas más por ejemplo la filosofía vale bien pero eso sería otro debate pero lo que tenemos que es el debate bien vale pero vosotros que sois periodistas deportivos y sois creadores de opinión tendríais que intentar entender la filos

Voz 2 26:54 no no no no vale seis normal no vale no vale que tenemos nosotros

Voz 0458 27:01 irá abrimos el debate tal Abel es que si no tenemos hablar del partido acaba de terminar el Atleti Barça que como está la Liga enseguida vamos a analizar todas las jugadas y te vamos a preguntar ahí tu por todo pero yo creo que también es importante que entendamos la filosofía del bar que es lo que dice Iturralde la opinión de Iturralde

Voz 0239 27:17 sí

Voz 0458 27:18 que es la más importante todos los que estamos aquí en materia arbitral también que sepamos si el Barça equivoca uno que también es importante correcto porque el bar tiene su filosofía pero a lo mejor esa filosofía está mal aplica

Voz 6 27:29 allí ayer se equivocó altamente una fuerza

Voz 0458 27:31 alguna que otra pero antes Jordi Marcos como os habéis quedado bueno y todos porque claro que yo lo dije cuando estaban a diez pero

Voz 2 27:39 lo que hay diga sobre todo por una cosa porque el Madrid ya

Voz 0458 27:41 el Madrid principio temporada que es un equipo que ha perdido seis partidos en lo que llevamos de Liga que es casi una vuelta y poco más ha empatado otros tres y no recordaban seis derrotas tres empates quiero decir si el Barça le ha sacado la ventaja que las el al Madrid es más por lo mal que está al Madrid que por lo bien que está el Barça en cuanto el Madrid aceleró un poco que acelerar es obvio en el último mes es otro equipo físicamente las decisiones que ha tomado Solari salió casi todas bien empezó con muchas dudas y dejando una sensación de Valverde donde va esto pero los resultados empiezan a salirle se el chufa más físicamente jugando mejor le ha recortado distancias al Barça que sigue dejándome muchísimas dudas cuando no está Messi como en días como hoy yo que está regular aquella manera que juega pero no al cien por cien pues se le ven las costuras ya este Barça les recorta puntos el Madrid por supuesto que hay Liga

Voz 1296 28:31 también podríamos decir que el Madrid está recortando puntos algo

Voz 0916 28:33 su apoyo de mérito del Barça no que tampoco está a su nivel Jordi Marcos Flagey todos

Voz 0985 28:42 tenía tenía la esperanza de que el Barça pudiera dar un golpe en la mesa y encarrilar la Liga porque ganar hoy les situaba a ocho puntos del Madrid ITA nueve del Atlético entonces estamos ya que faltan quince jornadas por disputar trabo margen

Voz 9 28:56 si te hasta tres tropiezos pero esto no ha sido así

Voz 0985 28:58 que es muy difícil uno que una Liga quede encarrilada al diez de febrero Illa partida aquí lo que ha habido es una gran decepción porque yo he escuchado ahora escuchábamos a jugadores de la mano de Adrià ya hablan de cansancio a mi esto me parece que no es una respuesta a lo que sí que es respuesta es la falta de ideas la falta de ideas que está mostrando el Barcelona de un tiempo para acá y es verdad como tú dices me cuando Messi está al ochenta y cinco por ciento Se encuentra con partidos como el de hoy en que nadie le acompaña no tira nadie nadie acompaña a Messi y ahora supongo que tenemos tiempo Dinart

Voz 0458 29:33 tira Ter Stegen

Voz 0985 29:36 lo único que le acompaña pero ahora tendremos tiempo de hablar de algunos casos particulares de algunos jugadores que son un auténtico misterio su encaje en el once de gala

Voz 2 29:46 pues no no puedo olvidar por Arturo Arturo Vidal para mí me pregunto Manu queda Arturo Vidal a qué juega exactamente Arturo vital

Voz 3 29:55 además del Jordi cuando llegó claro

Voz 2 29:58 se ha dicho que iba a dar equilibrio al equipo

Voz 0985 30:00 ver yo escuchaba voces que decían que Arturo Vidal tenía que estar entre los tres centrocampistas

Voz 2 30:06 a esperar del bueno de Coutinho hay que esperar

Voz 9 30:08 hay que acompañar a Messi es Arturo Vidal a Balbás

Voz 2 30:11 a contarle Jordi yo creo al que fichó Arturo Vidal eso fichó incidió

Voz 1296 30:17 que se opone a que propone al final

Voz 0458 30:19 además creo que es siete lesión Arthur D

Voz 1296 30:22 ante por de pastos harto parece que te llega jugar Arturo Vidal de verdad no hay un término futbolístico medio en esa plantilla pues sí que lo hay hay que más masa leña es que vas a San Mamés y parece que tengas que jugar con piernas Nano jugaron un fútbol Barça al Barça le falta fútbol pues ponen en el césped a los que más fútbol tengan

Voz 0985 30:39 tiró fuerte Coutinho hombre

Voz 9 30:41 sí sí en yo imponga un poco de autoexigencia

Voz 0985 30:44 qué decir oye tengo que hacer algo durante el partido no puedo ser transparente alguna acción algún remate tendré que hacer por lo tanto me

Voz 1670 30:52 el campo como si va en Radio Barcelona le pasan las facturas de Coutinho

Voz 2 30:55 aquí como anotara Álvaro Benito la tele

Voz 0985 30:58 hombre no en absoluto en absoluto estamos dos de algunos casos particular yo simplemente el titular que me quedo es este nadie acompaña Messi

Voz 2 31:06 yo hay uno que lo acompaña hay que ha estado que Jordi Alba es el único que lo ha acompañado hoy que mal acompañada hoy ha estamos la portería no no sino por Ter Stegen Palma en el partido es eso que acompaña vaya a Messi

Voz 1576 31:16 es una realidad Barça ha sido más

Voz 2 31:19 sí hubo que Messi si hoy sí

Voz 1576 31:21 hay una realidad en el en el Barça desde el principio de temporada Illes que les salvaba el portero Messi hoy no ha estado Messi le ha salvo el portero de no perder pero yo creo que el tono

Voz 0916 31:32 no plomizo quitando algún partido el de

Voz 1576 31:35 Londres contra el Tottenham el el Real Madrid del cinco uno vi algún Biel del Sevilla quizá el otro día de Copa de que que mete seis el tono es el del Barça ha sido este ha sido antes de lesionarse Arthur ha sido después de lesionarse Arthur hasta redactado condón velé sin ningún tipo yo creo que estáis hablando de dos Barça como si hubiera dos Barça yo creo que el Barça cabido todo el año ha sido este Barça

Voz 2 31:55 no yo no estoy de acuerdo para ha habido partidos del Barça muy buenos con el Madrid con el interés quería tapar jugando sin Messi jugó muy bien al fútbol el Barça muchos partidos a con ese es exactamente lo que pasaré L en comunidad Solari Les Paul ha estado sobre el Madrid estamos

Voz 1576 32:13 cuando ya estuvo un mes mes y medio bien

Voz 2 32:15 no a Driss es escaso para vas a Marcos es quedar si al final un

Voz 3 32:19 Barça medio normal media normal el alma a este Madrid el después de la primera vuelta podía haber sacado no es una cifra muy exagerada quince o dieciséis dieciocho puntos

Voz 2 32:29 antes has dicho fuera veinticinco dichos Veinticinco pero no es

Voz 3 32:31 dramáticamente imposible pero por la derrota Zidane y los empates de del del propio Madrid no pero digo que que exagerando efectivamente es que haber seguido con veinte puntos de ventaja aún más a normal el problema que tiene es que no juega bien el Barça sin jugar bien se encuentra muy incómodo y ahora mismo se encuentra en detrás que esas ver Mario una cosa que

Voz 0985 32:48 todo tiene hostil oscilaciones eh fijaos en la Premier también está viendo oscilaciones y de la misma forma nadie podía pensar que el desplome de Madrid no tendría FON

Voz 0458 32:58 pero no tenéis la sensación Marcos que Romero Gallego todo no tenía la sensación de que si el Barça les saca dos puntos al Madrid en la primera vuelta ha sido más por lo mal que hasta el Madrid ha estado horroroso

Voz 2 33:08 por qué por un Barça brillante que hayamos dicho juegue como esta

Voz 0458 33:11 el Barça porque hecho partidos buenos pero también echó partidos que muchos que se oido y lo hemos dicho aquí de este Barça que juega tales y no está Messi sino a no sé

Voz 9 33:19 el gol no sé cómo lo veis no mira hay dos cosas eh para mí empezó muy mal el Madrid obviamente empezó muy mal el Atlético porque estará en la Liga del Atlético aprovechando la ausencia de Madrid y la ausencia del Barcelona y el Barça sin hacer un gran juego pero era regular y era estable tuvo muchos problemas defensivamente recordamos el tres cuatro del Betis en el Camp Nou ya a partir de aquí el equipo se ha se ha se ha hecho un poquito más compacto más aburrido más plano más insípido pero hoy podemos poner el foco en Arturo Vidal podemos poner el foco en muchas cosas pero hoy por ejemplo los dos delanteros que han acompañado a Messi no han tenido ningún peso ningún peso Coutinho Suárez

Voz 0458 33:54 no han chutado a puerta

Voz 9 33:55 y eso para mí es el problema pero tampoco les

Voz 2 33:58 llegado muchos valoro siendo bueno ya pero es que no sé

Voz 0458 34:00 era mucho fútbol no lo hará ya necesitaban

Voz 1201 34:03 es verdad que en el área cuando Caja animales es una cada cincuenta años pero aquí genera

Voz 1296 34:09 lo lo que descoloca es que este Barça este mismo Barça hace diez días Se auto impuso la misión de remontar el dos cero ante el Sevilla Isaac con su mejor versión 3D que daba la sensación de que eran

Voz 0047 34:20 equipo que quizá por la Liga había caminado con cierta inercia

Voz 1296 34:23 eh de una ciertas obra de de bueno con con Messi Ter Stegen para la liga ya nos basta pero ahora que la han venido ya de rampas más más elevadas como el Madrid en Copa como hoy en San Mamés pues seamos Draghi que portaba y luego a lo que más me preocupa mire cara a lo que viene inmediatamente porque el calendario el Barça es tremendo es que físicamente me da la impresión que un año más el Barça no llega bien al tramo decisivo de la temporada

Voz 9 34:46 eso eso habría que buscar una explicación eh por qué el Barça llega mal físicamente

Voz 0458 34:51 momento más importante de la temporada que es cuando

Voz 9 34:54 está jugando entrar en la final de la Copa del Rey cuando empieza lo importante de la Champions cuando te juegas ser definitivo la Liga osea porque el Barça vuelve a caer en el mismo error de años anteriores es llegar físicamente mal al tramo más importante de la temporada

Voz 2 35:07 yo sé que Valverde solo era un Piqué porque sólo tiene

Voz 0239 35:09 sigue porque sólo tienen Busquets porque sólo tiene un Jordi Alba cuando falta Jordi Alba tiene que meter miedo de lateral izquierdo obligándole al hombre a pasar noventa y cuatro minutos de Calvario porque evidentemente sólo tiene un Leo Messi que el otro día cojo tuvo que salir quince veinte minutos para intentar empatar al Real Madrid como el Cid y hoy ha tenido que jugar los noventa minutos andando porque Messi jugó andando pero las dos únicas o tres oportunidades en las que el Barça ha dado medianamente sensación de peligro las ha generado Messi que hasta repito dando ochenta y nueve minutos de partido europeo la explicación a por qué el equipo llega tan tieso físicamente al momento clave de la temporada es porque sus futbolistas más importantes no tiene Empar por no tienen descanso

Voz 9 35:53 pero yo quiero incidir en en eso perdón eh bueno más allá de que hoy

Voz 0699 35:57 mal con después de su esta era la actuación ante el Real Madrid no ha jugado ni un minuto has sido una cosa sorprendente que ella querían dar el Balón de Oro algunas la pregunta que me hago es

Voz 9 36:07 pero yo está grandiosos yo estoy viendo a Messi yo estoy viendo Messi decía pero por favor y Messi no está ni el treinta por ciento era necesario decir tú cuidas a Messi con el Madrid vienes pones a jugar los noventa minutos en San Mamés

Voz 2 36:21 ya ganó el Madrid ayer pero el Madrid ganó hoy han dicho

Voz 3 36:24 a una semana sin no volvió a jugar que luego la semana que no descansa

Voz 9 36:27 pero si es que estaba Si es que andaba hice arrastraba así luego en tiene dos arrancadas y es el mejor jugador del mundo

Voz 0239 36:34 pero yo decía pero encima arriesgando le

Voz 1201 36:37 porque claro luego Messi no va a bajar nunca a recuperar un balón

Voz 9 36:41 digo que quitándose esas tres arrancada

Voz 2 36:44 el Barça jugaba con diez es que tú estás condicionando el resto del equipo

Voz 9 36:46 a Messi no presiona Messi no presiona Messi

Voz 2 36:49 no quepa ninguna duda alguna duda como buen vino mi pregunta mi pregunta para Valverde para la gente lo vas a es vamos a ver tenemos un par

Voz 9 36:56 pido con el Olympique de Lyon ida dentro de dos semanas que te la temporada y darle descanso a Messi que se recupere que llega ese partido que muerda arriesgar le hoy noventa minutos no lo entendido

Voz 0985 37:07 pero que sus este debate es que no lo no no no sacaremos a aguantó claro él él decide cuándo quiere jugar o cuando no quiere jugar lo dejó claro Piqué el otro día

Voz 2 37:15 pero es que eso pero yo yo el Barça

Voz 0985 37:18 hoy el Barça tenía la opción de encarrilar la Liga yo lo comprendo que le pongan en el once inicial si él se siente el ochenta por ciento

Voz 2 37:25 bien lo de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid hasta coño

Voz 0239 37:27 Zidane y le dijo mira esto va a ser así porque ya tienes una edad porque no te quiero arriesgar porque te quiero fresco para cuando haya que levantar

Voz 6 37:37 qué es lo que tú como dijiste al príncipe temporada lo que más teme

Voz 0239 37:39 Porta Cristiano Ronaldo te recuerdo que en el Real Madrid hasta la llegada de Zidane hacía exactas

Voz 2 37:45 exacto exacto con él y le dijo no Dani se gana Jordi que cierro en San Mamés que se marcha a mí me dicen que no sale nadie por ahí Marquínez ya no queda nadie por ahí no