"Los que tenemos epilepsia sufrimos un estigma social y laboral"

Voz 1

00:00

me llamo Nuria Nuria Lucas Serra Ivanov estoy con la epilepsia y hace para unos cuarenta años por una charla aquí en en Reus Jordi y también con mi hija no porque pues por la por el hecho de tener rota tenerlo tan estigmatizado tan escondido digamos no a por todos los daños que ha ido pasando viviendo vaya con la pelea porque la disco ni a la llegad encima en casa a no sabes ni cuándo ni cómo ni dónde te pasará hay esto es lo que te parte a no tampoco sabemos lo que tenemos nos cogerán encontrada contrabajo hay mucha discriminación mucho a menudo se he encontrado en el ámbito laboral creo que es importante informar formar y hay mucha gente que todavía tienen que están con el miedo si me pasará a ser no me pasará si me mirarán si me cogerán en el trabajo que sientes muy inferior incluso estás estudiando a un grupo de amigos aquella manera que te miran a diario me he encontrado con estudiando en Barcelona que han dicho incluso que asco no cuando me ha caído saliva tienen una crisis están muy poco informados en la espalda mucho John explicar pues de que viene la epilepsia aquí es la epilepsia en la charla preguntaremos alguien tiene epilepsia alguien sabe lo que es la epilepsia