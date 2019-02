es comprar la bandera de España en el chino para ir a la manifestación de plaza Colón

Voz 1623 00:00 la vida moderna

Voz 0470 00:52 pero por qué por qué porque han vuelto a ser tan caribeño

Voz 1194 00:55 es una lástima pero bueno ya has hablaré del Wellington Qiu como locos un youtuber de de Puerto Rico no de República Dominicana lo referente al referentes hasta hasta tal punto que yo ya estoy pensando dejar de llamarme Ignasi Farreres ponerme algo más similar como que Washington no Washington Washington ya no personaje tuyo antiguo ya Washington si hace un buen Fico mi amigo

Voz 1623 01:28 de otro lado le luego se ha no

Voz 1194 01:31 Washington no Washington soy yo

Voz 0470 01:34 Weligton Juanito Washington no sé nada de esto pero me gusta que todo todo todo todo incursión tuya en el mundo caribeño que pueda

Voz 1194 01:42 hallar setas pero caribeño claro sino la expresión es que yo no se lo comentaba que le gusta mucho el ruido de las palabras el ruido de las palabras porque no lo titula estelar pero estamos a tiempo utiliza palabras que estaban ya no sé si alguna ese utilizaron va cantería hombre muy va Cano a qué hago yo aquí pero es que no bacanal lo decía madre de

Voz 0470 02:07 quién no notó mucha diferencia con el Ignatius siempre

Voz 1194 02:10 más o menos es lo que sido siempre mi cabeza es otra persona pero yo estoy efectivamente no

Voz 0470 02:15 te veo al que se vamos a ver hoy es programa que queda sociales e el ochenta y siete y hoy ya dijimos el otro día que iban a ser volvíamos a hacer programa con escaleta mira mira mira

Voz 1623 02:26 bien pudo aquí con colorines valores al pairo de Pepa Bueno la escaleta con Javier del Pino limo

Voz 1194 02:39 full dos Caleta full de darnos porque se mira mira

Voz 0470 02:44 este lleva una marca Premio Ondas Premio Ondas a la mejor escaleta opuestos

Voz 1623 02:48 aquí está olvidado

Voz 0470 02:56 por qué baila la Caleta con la posesión infernal

Voz 1194 03:00 es irrompible que han visto lo que apareció romperle la eso rompe porque está mojado

Voz 0470 03:08 hemos jugado pero sin mojarse en una escaleta Enric Prüfer rompen claro como es una escaleta quién entonces dijimos que el programa estaba tomando una deriva terrible más graciosa pero peor en vamos a volver ahora a lo de siempre a la temporada dos regalos monólogos no el monólogo me dio

Voz 1623 03:27 no pero no es lo que che

Voz 0470 03:30 los pero mañana monólogo hoy en Ginebra

Voz 1194 03:33 este me ves venir aquí con este discurso va Moix una tradición pero hombre primero

Voz 0470 03:41 pero pero qué pero había muchos tiene tiempos ingeniería y luego monólogos la ingeniería por la ingeniería programa Clásicos no sé ni quién hemos llamado ahora que no lo dirá

Voz 1194 03:57 dijimos

Voz 0470 04:01 expresa turbinas motor

Voz 5 04:12 prestase lo ojalá

Voz 0415 04:15 empresas

Voz 5 04:16 Fuentes vanos talentos Galatea prendas

Voz 0415 04:24 trabajaba con la música en el escenario ve bueno que hay un luchador

Voz 1194 04:28 claro que con esta música le pega mucho sexo y hacer así como aspaviento que me vine a matar prefieren no hacerlo prefiero no hacerlo nada pero tiene usted que te pegaban yo no discutir día emblema es es que que que que es mi nuevo yo lo discutirá no quiere yo no no quieren correr

Voz 0470 04:46 igual para para final del programa de mañana sí pero en una pelea

Voz 1194 04:49 pero fíjate que es lo dice ya lo he dicho otras veces

Voz 1623 04:54 no no te va a gustar verlo

Voz 1194 04:55 en consecuencia obligaban a usted así ya siempre Talking 15M lo ha hecho lo ha hecho con divertidas consecuencias

Voz 0470 05:03 bueno vamos a ver Alex ponme aquí solo una palabra clave de aquí en estamos llamando dime cuál es lo suyo son turbinas y son puentes ojalá sea empresas empresas me pone puta presas vale es este señor PP ojo eh Zenit pregunta de empresas vamos a pensarlo antes antes de que ella conectar con él yo eh eh Juan Ignacio llamamos que guardas qué haces

Voz 0415 05:26 Guardo cosas

Voz 1194 05:30 pues bien las cosas muy lejos pero bueno para no tener esto me preparo para recibir a la llamada Protani pregunta te empresas de empresas hay varias tú tienes no siempre de presas mujeres están encarceladas ahora mismo

Voz 1623 05:48 el dolor e mira lo que estaba aguardando es lo que estaba guardando ya lo saqué llamada llama ya para el club

Voz 1194 05:56 no me lo esperaba Chita el juego de palabras que estaban aguardando un juego de palabras obliga a sacarlo

Voz 0470 06:03 vale pues tenemos al teléfono es tal estalla el teléfono escuchando Carlos Daza Carlota hace ingeniero de Caminos ir trabajo pero me parece que trabaja en la Confederación pero qué puesto tiene porque no queremos hablar con un cargo bajo supo que será el jefe de presas el director de la presa será director de presas presidente de la presa en mi cabe en mi cabeza ex vice comisario de presas feo feo feo feo de la los Daza CEO de prensas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir un aplauso para él

Voz 1623 06:35 muy buena gracias Gunther von Corrado pelo cola como ha entrado Carlos piensos y cuidado que Carlos de Ifema tiembla en este momento puede haber sorpasso te has encontrado

Voz 1194 06:51 hasta que no lo sea llamado a Alepo ha puesto prensas en Google

Voz 0470 06:54 sí lo que ha salido en serio sí sí estoy bien

Voz 6 06:56 posición angulas poner para estar tengo una página web

Voz 0470 06:59 altamente sobre sobre presas

Voz 1194 07:02 te apellida presas no me digas más no

Voz 6 07:04 como como el del Barça como presidente

Voz 0470 07:07 tú las empresas sino que también tal lo ponen Google de hecho por expreso sale pero Carlos pero cuál es tu cargo a nivel de presas SEO

Voz 6 07:15 pues yo creador de presa

Voz 0415 07:18 yo adoro adoro

Voz 0470 07:21 el completa Clooney pero no me creo que sí

Voz 1194 07:25 así de verdad deberá habla de sacarlo tú te levantas y crear una presa

Voz 6 07:36 yo la creo en mi mente nombres hoy día de explotación empujará hubiera creado

Voz 0470 07:41 entonces pronto cómo cómo gestionar la presa

Voz 6 07:45 es una explotan es cómo explota vamos como en damos en dirigir era un chiste malo hubiera bastante mal

Voz 0415 07:55 el tuviéramos Carlos

Voz 6 07:57 en cómo explotan las presa es decir cuando hay que echar agua y cuando chorro gordo ahora mismo está ahora mismo está echando agua

Voz 1194 08:06 hay un club de comedia de constructor

Voz 0470 08:09 llevarme yo esto

Voz 6 08:10 voy encantado podría haber podríamos hacer unas

Voz 0470 08:13 el ingeniero de caminos pero Cano por ejemplo tu empresa tasa explotando

Voz 6 08:18 alguna del Guadalquivir claro cual pues ahora tengo cuatro llama cuáles cuáles Puebla de Cazalla una buenísima

Voz 7 08:26 me lo a venas

Voz 0470 08:28 la esto es esto es por los ingenieros jefe pero oye

Voz 0415 08:33 con todas echando agua o como a mí no me

Voz 6 08:36 ahora mismo están echando agua alguna hay otra nulas pero el central hidroeléctrica sí

Voz 1194 08:41 pero con chorro

Voz 6 08:44 por dos hechos lo que ahorre yo estoy robos el chorro bastante

Voz 1194 08:48 de que habla en su empresa como quien tiene un ganado cabras la llamada ola la pinta quedaba pequeño harén de presente

Voz 0470 09:00 Carlos Pery y que qué volumen por ejemplo la prensa me acuerdo de esas cuatro qué qué volumen tiene eso de la pared de la presa

Voz 1623 09:06 centímetros cúbicos claro cuánto G

Voz 0470 09:08 tanto en cuanto la verdad que no no me

Voz 6 09:11 no me conozco sótanos pero te puedo decir cuánto chorro bordó echando empezamos bueno cuánto cuánto por segundo

Voz 0470 09:17 ahora mismo que me acuerde a una

Voz 6 09:18 por ejemplo tiene dos chorro hecha diecisiete mil litros por segundo

Voz 0470 09:23 hay caras

Voz 1623 09:27 es extremadamente sólo súper a todos los campos de golf de Murcia y Almería

Voz 0470 09:34 los pero pero lo que te que te que te cae en la carita encabece alguien lo aprobado en plan como bucal que Stream yo espero que sí

Voz 1194 09:43 cuando tú ves una película que no te impresión

Voz 0470 09:47 claro claro

Voz 1194 09:50 el sexo fácil para ti es lo mínimo que se despacha

Voz 0470 09:53 claro no dan vosotros ha servido para ver de qué está hecha la cómo se llama la pared de la prensa tiene un nombre técnico

Voz 6 10:01 la pareja que se refiere al Parlamento no

Voz 0470 10:03 lamento el Parlament donde donde hace top el agua no el Parlamento

Voz 6 10:06 no claro eso a donde hace tú pelado ahí pueden ser de dichas de cosa que está echado

Voz 0470 10:11 lamento uno Vueling puede ser por ejemplo

Voz 6 10:14 luego hay una de de la que llevaba yo antes que de materiales suelto y el Parlamento en una pantalla asfáltica decía

Voz 0470 10:22 luego también hay directamente de hormigón

Voz 6 10:25 y otra que directamente son materiales sueltos pero

Voz 7 10:27 como me siento como lo que caiga el material expuesto mutilados cierra a piedra nunca está

Voz 0470 10:35 esas son las que luego revientan claro popurrí

Voz 6 10:37 no hombre no revientan no se supone que tienen que tener mayores medidas de seguridad que la otra

Voz 0470 10:42 pero llama escombro Carlo pero luego le hace la face las hacéis kilos de curvas como las de curva

Voz 6 10:49 sí mismo lo de lo de la curva porque es como si tú el agua lo que está haciendo a empujar la prisa claro cuál cuadra puede hacer una cosa oponer hay aún y en medio que no lo pues no lo pueda mover el agua anima a fuerza con los brazo lo que se mueva

Voz 1194 11:08 claro que no lo descartaban esa posibilidad

Voz 1623 11:10 eh

Voz 0470 11:11 hombre yo no la descartó la verdad o sea lo de hacer curvas como si tuviese alguien y empresas tan recto como si tuviese alguien inclinó

Voz 6 11:17 no digamos tú te si tú te ponen una puerta si ya hay no te agarra a los bordes intentan moverte y para que no te mueva pero sí ponen lo brazo agarrando usted eso es como lo que hace la culpa porque hace lo que estoy diciendo no me gusta mucho como dice Carbonell han dicho de una manera regular

Voz 0470 11:35 con poniendo en tu sitio el feo de la presa con el que vaya tenemos que decir a Carlos eh

Voz 1623 11:43 muy bien la verdad es que un lunes por la mañana las mismas dejado por lo tanto de prensa con algún tanto puedo

Voz 6 11:49 mandar algún mensaje yo antes de despedirme la verdad que sí

Voz 1194 11:51 dice

Voz 6 11:53 de ingeniería Carlos preferimos que no era no de ingeniería hacer promoción de mi canal de Youtube no no no no

Voz 1194 12:01 mira ya empezamos a tirar del hilo ya salen

Voz 0470 12:05 la verdad esto no lo hemos visto venir no queremos mayor tu carrera

Voz 6 12:08 esto era sorpresas hoy youtubers también vale pero

Voz 0470 12:11 vale Biel no eso pienso para tu familia

Voz 1623 12:14 la sorpresa para España en general y para el mundo

Voz 0470 12:17 a su madre cuando diga Amical no estoy trabajando el Guadalquivir viola su clímax

Voz 1194 12:21 si no se olvide el darle Like a un canal de empresas

Voz 6 12:27 no a un canal de deporte invirtió entonces le dijo

Voz 0470 12:31 a lo mejor mejor mejor que baje el volumen Koke vale Carlo di tenga un hombre rápido que te cortamos estable el canal

Voz 1623 12:39 la Bestia a lo bestia sin más Carlos muchísimas de las veas

Voz 0470 12:48 eh plata vale pues ya está es todo en la vida moderna un aplauso

Voz 0415 13:30 hola soy Vicente del Bosque hola soy Vicente del Bosque hola soy Vicente del Bosque vida moderna

Voz 8 13:46 hola buenas noches le atiende dos lector

Voz 0470 14:12 esto es la vida moderna la puta se está en la quinta temporada cinco años Maro cinco años cinco años entrevistando a youtubers cinco años antes de que tuviese ingenieros sino da igual si el porque hablamos igual con Nigeria es que de los anillos que programa la solera española

Voz 0415 14:28 totalmente inclusivo este problema así que pruebas España joder esto es un programa esto es un programa que ayer teníamos que haber ido a colonos manifestarnos allí por Paul pues sí pues por hacerla gracias por España y están aquí uno el con su documento como bueno es que eso es una metáfora montó viene anota como a Don Juan Ignacio especialmente activo bienes

Voz 0470 14:49 tiene allá para fruto minuto está sonando se lo va a ser cosa ha dejado es que yo ya no quiero ni mirar rompiendo caja guardarlo en la mochila

Voz 1194 15:01 acciones que se pierde al rato nadie nadie sabrá nunca

Voz 0470 15:05 hablando con gente pero bueno

Voz 1194 15:08 bueno pues es hace tiempo centrado quiero decir bueno bueno no hombre yo simplemente hago malabarismo con todas esas acciones

Voz 0470 15:15 bueno son ya cinco años así sí sí sí

Voz 1194 15:18 es no me nadie les sorpresa

Voz 0470 15:20 de esto son cada uno los mejores en lo suyo que tiene una plaza más rancio cada no lo mejor en lo suyo no he dicho en que un día más en la puta ser un aplauso para

Voz 1623 15:41 bueno sí una jornada que estoy deseando escucharte bueno bueno bueno bueno bueno bueno bueno e Chas que ayer ayer domingo día histórico que está pasando para España ayer de nada ayer me desperté a

Voz 0415 15:59 pues a como lo domingo normalmente como los lunes a las doce y manejar el partido como has bajado el ritmo

Voz 1194 16:08 bueno te lo llevas a tu terreno

Voz 0470 16:10 el Ondas todos sabemos que era para él

Voz 0415 16:14 mientras tanto eres lo único que ha pagado porque yo lo he pagado ya que Villa estatuilla aparece por qué película réplicas del Ondas es verdad

Voz 1194 16:24 ver ayer me desperté empecé a salir a la terraza que siempre da el sol

Voz 0470 16:29 esto hace que todo el día

Voz 0415 16:31 ayer que estaba nublada en Madrid daba el sol es curioso el sol ilumina

Voz 1194 16:36 no a Colón y a ver con mucha gente desayuno cuando estaba con el vermut como siempre olía a España

Voz 0470 16:49 que olía a España a las doce y media

Voz 0415 16:57 sabes a qué olía a España y a Calais

Voz 1623 17:00 a Varón Dandy olía a a laca olía

Voz 1194 17:14 bueno olía mal lo olía mal olía Olarra Díaz Ferrán olía sí hablé en la casa de mechas rubias se olía muy como a un sitio Castán muy cerrado ahí de repente se abierto y había humedad que el chaleco te te te produjo produjo se produjera el frío pero lo crea mucha ansiedad

Voz 0415 17:33 día hablaremos del chaleco de porque no nos puede pasar lo mismo que pasó con el himno y con la bandera la verdad no no secuestran el facha

Voz 0470 17:40 pero la verdad es que me lo sé yo lo use no

Voz 0415 17:43 no nos secuestren más símbolos

Voz 0470 17:45 bueno ya me ya ya me cuesta por eso

Voz 0415 17:48 esta sí Olic y lo que me me me llegaba me empezó a doler España que cada porque tuyos

Voz 0470 17:53 año muy dentro yo la llevo muy entre manifiesta vez

Voz 0415 17:55 ah pues pues el codo puede ser la rodilla zapatillas es como una artritis exacto y ayer fue una

Voz 1623 18:01 la Galera tremenda Galera que España

Voz 0415 18:05 es tu miembro fantasma exacto ayer me irritó el colon España por eso para analizar todo lo que pasó ayer necesitamos a que hay que Ferreras

Voz 9 18:17 no hay pero que tapas nombradas aquí pero nada pero en serios no llevan nada

Voz 0415 18:30 pero tales plano real hay paz porque si no claro yo no sé para qué lo traemos

Voz 0470 18:34 abre abre plano vea

Voz 0415 18:36 vale me abre plano e ver ayer al mediodía ya digo me desperté y como sabéis las tres derechas que parece un cuento parece el título de Un cuento en las las tres derecha llevaba Alacant sale el lobo a soplar de un cuadro de Goya tres derechas escaquearse de misa fueron a Colón a aplaudir se

Voz 1194 18:56 sí

Voz 0415 18:57 lo primero como siempre pasa en estos casos guerra de cifras esto es un claro las manifestaciones según la Delegación de Gobierno cuarenta y cinco mil según los organizadores doscientos mil millones según doscientos mil dice según ok diario no había nadie en su casa a esa hora en España y los okupas aprovecharon robar según Alfonso Rojo subnormal bien más allá Massa ya ha pasado más allá de las cifra se pretendía un ambiente festivo un ambiente venera un ambiente de concordia hice consiguió vamos a ver un fragmento de entrevista que el mundo le hizo a Red Pablo Pablo Casado ya sabéis yo ojos atentos llano lo que dice Pablo Casado a la canción que se escucha de fondo y que estaba poniendo el DJ en ese momento

Voz 4 19:47 muy grande en Colón todo lo mismo extendiendo el mundo de esos auditoría de toda la semana porque a lo que está pasando en España nos puede haber una mención a las pretensiones de crímenes mixtas Carme yo de los es que nadie en dos carreras entonces elecciones generales ya se comprometió a convocarla hemos descubierto negocian corregirán pero que me da igual lo que diga

Voz 10 20:17 entiendo bailando lo están remando ya tener el cuerpo de baile de mayo para una moción de censura si eso sale bien las ponle lo malo aquí agregó

Voz 1623 20:43 pero qué bien qué bien qué bien qué adecuada la letra te viene bien todo

Voz 0470 20:48 sí sí todo todo todo bien perfecto bien nuevos pasos de baile en la batidora sabes que has ido

Voz 0415 20:57 me han salido espontáneo sin querer por España podemos definir un poco lo de ayer como el can cambió patriota

Voz 0470 21:06 a Kane y yo matinal

Voz 0415 21:08 el dominguero patriota y como ya sabéis la presencia de Vox era incómoda para los demás convocantes porque es un partido de extrema derecha pies al PP no le gusta porque no quiere compete

Voz 1194 21:22 es es como el tío borracha en todas las Nochebuena problema muy poquito

Voz 0470 21:28 se saca lo apoya

Voz 0415 21:30 el ciudadano que tampoco le viene bien hacerse una foto con Vox porque como todos sabemos Ciudadanos es un partido de centro izquierda

Voz 1623 21:39 Rivera es un

Voz 0415 21:42 bien Rivera pensó qué puedo hacer yo para ser un poco el más moderno de esta caterva que nos hemos juntado aquí alejarme un poco de la cundía vamos

Voz 1194 21:50 a ver lo que hizo el bueno de Rivera mira que astuto

Voz 0415 21:53 hay que pájaro y mira que Banderas puso aparecieron casualmente

Voz 0470 21:57 fíjate pero curioso pero eso no suelo como ha podido pachanga para elegir ella habrán salido

Voz 0415 22:04 hemos otra foto verdad mira mira mira bien

Voz 0470 22:07 es que esos tres no estaba claro en el resto pues déjame que sale de Rivera con el micro y tal y luego hay una valla con mucha gente con la bandera de España delante de la valla y tres señores con banderas LGTB a Trans cree usted que Aneto evidentemente por otro sitio

Voz 0415 22:21 claro claro ha ahí casualmente los cinco minutos que habla

Voz 0470 22:23 Ivana otra cosa Rivera

Voz 1194 22:26 Nuestro esta vez Senna eh que Chueca instalado

Voz 0470 22:29 no iban otra cosa Rivera dijeron por Albert Rivera nuestro referente todo junio Vaquerizo

Voz 1194 22:35 salieron Durao Esther Rivero la cara de Abascal cuando vería esto cuando pise

Voz 0415 22:45 qué astuto zorro borró bien llegó el momento de la foto a hacerse la foto se había dicho que el acto y el protagonista iba a ser la sociedad civil y todo eso pero cómo van a desaprovechar los políticos una oportunidad de hacerse una foto ya que hay dos cosas que reseñar por la ribera colocándose lo más lejos posible de Santiago Abascal líder de Vox por otro uno de nuestros ídolos uno de nuestros referentes quién Cristiano Brown líder de UPyD que no se ha visto

Voz 1194 23:13 pero yo no lo sabía desde hace meses el tío vio a los demás les supo que fue poca gente pero no sabía

Voz 0415 23:24 he visto en otra desde hace tiempo dijo coño que hay foto espera de yo tengo que salir aquí con toda la primera Gila no vamos ha acordado la

Voz 1194 23:31 a la guerra de codazos con Javier

Voz 0415 23:34 Maroto y del PP la guerra de codazos entre los dos por estar en primera línea de la foto

Voz 1623 23:42 aquí el segundo por la izquierda ya en un momento Maroto dice bueno ya me quedo yo aquí atrás

Voz 0415 23:51 no sólo una carga desde el principio si mete

Voz 1623 23:54 todo se está Maroto este pero estoy parece Michelin Valderrama en un córner Maroto en este quién es

Voz 0470 24:05 no mueven estabas cale pronto

Voz 1623 24:08 el pecho y se hizo la foto por fin la foto

Voz 0415 24:12 donde claro que la podemos ver ahí podemos ver a un homosexual rodeado por varios homófobos

Voz 1194 24:17 sí aquí la gusta eh literalmente

Voz 0415 24:23 el mente esa es la foto de darle mucho se le veis que está con los puñetazos fórmula otra vez estén con los pullitas para bajo apretando está

Voz 0470 24:29 con los pinitos como cuando te dan calambre porque

Voz 0415 24:31 esto estaban despidiendo el acto con el himno cuando suena el himno sacan los pinitos trabajo

Voz 1194 24:36 no sé como Peter Sellers en Teléfono rojo blanco que sugería que poner un plazo rígido será distinto

Voz 1623 24:42 no se levantaba la mano

Voz 0415 24:46 bueno y con el y acabó el acto eh y cada uno a su casa saca vuelcan Canio patriota lo dejaron todo olimpismo irá porque esta gente es de orden eso sí no con cuando manifestó los rojos que deja instó Chun cupo vasco

Voz 1194 24:57 sí hemos querido hacer botellón

Voz 0415 25:00 se acabo la sección con varias preguntas porque hay que que Ferreras no traer respuestas trae preguntas si todo esto en contra de lo que pueda pensar mucha gente si le viene bien a Pedro Sánchez que vaya giro de que Ferrer Stacy de repente la derecha empieza a manifestarse aunque esto ya lo hemos vivido es sí

Voz 1194 25:20 a lo hemos vivido del valor estos para que la derecha en el ridículo que les venga bien espero estás

Voz 0415 25:25 es la derecha esto esto de manifestarse todos los domingos en Colón ya lo ha hecho el hubo una época hace años que contra Zapatero era continuo tengo unas fotos pues podemos ver está pues será cuando el 11M

Voz 0470 25:37 es una señora gritando como como un comunicado Poole

Voz 0415 25:40 directamente detrás del 11M está el PSOE era la paquetes de acciones tenemos más fotos de cuando se manifestaban en contra pues propone Zapatero PSOE eh

Voz 0470 25:49 esta pone por la libertad sale sale Rajoy irrita Bosti Rita eh mire cómo va dando palmas seis que Kissoufim así como la quiero recordar

Voz 1623 26:00 ahí está diciendo otro whisky y luego te iba otra otra otra manifestación

Voz 0415 26:05 tanto por la pederastia no sé si os acordáis

Voz 1623 26:08 cuando sale sale

Voz 0470 26:10 Rouco Varela y varios niños

Voz 0415 26:13 el azote es el cantante de Ketama Joaquín Reyes Paco clave

Voz 1623 26:17 la

Voz 0470 26:19 y una señora con una bandera que pone familia igual a otro

Voz 1194 26:23 esto fue durante la primera legislatura Zapatero

Voz 0415 26:26 esto era una constante esa esa esos meses ganó Zapatero porque la gente se ha cojones mucho cuando la derecha se moviliza a la calle eso moviliza también mucho el voto de la izquierda segunda pregunta pero por qué ayer leí varios tuits de gente nacionalista catalana lamentando el fracaso esto no vamos a contestar la tercera pregunta amigos habrá super domingo electoral cuando usa en mayo que se vota las comunidades autonómicas vaya habrá también generales hombre yo digo no sino presentados yo digo no lo sé pero los dejas pero vamos no lo sé no lo sé porque si los presupuestos generales tiene que aprobar la gente a la que iban a empezar a juzgar a partir de mañana entonces es un poco raro todo yo creo que sí va a haber super domingo ellos dejó sin luz con la

Voz 1194 27:19 a mí me parece un buen cierre de ayer domingo

Voz 1623 27:26 su

Voz 1194 27:32 o electoral

Voz 1623 27:34 no

Voz 4 27:39 no

Voz 1623 27:45 sí

Voz 4 27:47 nunca nunca había escuchado uno

Voz 1194 27:50 lo hizo tan no es una plaza de entusiasmo por supuesto sí pero como valorando la el trabajo periodístico claro que hoy

Voz 11 27:59 no a proponer lo oye pero queremos una Super Bowl política claro

Voz 0470 28:05 pero poco porque han vuelto a hacer el gestito así de que te quiten la bueno porque ya

Voz 1194 28:08 no voy a lo mío ya se me ocurre algo que decir no sé si se escucha entonces prefiero advertirá

Voz 0470 28:15 psicótico que te hace caso claro porque creo que cuando él se sabe lo lo lo gesto técnico si tú lo haces así es con la manita cincuenta siempre no

Voz 1194 28:22 qué pasa cuando un directo de un programa no tiene carisma suficiente colaboradores dijo esto ha pasado siempre ordenarle pagos esta tarde en las no tiene carisma yo es hombre de decir no no no yo me levanto y me voy

Voz 0415 28:43 no

Voz 1194 28:43 pero cómo se puede hacer esa faltada yo tengo también mi análisis es que fue un domingo muy bueno Superdome intuyo por lo que veo a usted que ha hecho un análisis si esa excelente por supuesto la tirado a las eh

Voz 0470 28:59 hacia tú por lo que de ahí yo tengo va Saler tuit que puso

Voz 1194 29:02 es que yo juro que yo digo que fin de semana más bueno voy a pasar con Twitter entonces no lo voy a ocultar esta absurda Por otra parte sobre todo pero es que de verdad voy a comentar las twis porque tú no sabes de verdad

Voz 0415 29:17 Puig tuyo comentado no saben el domingo

Voz 1194 29:20 bueno yo tengo yo ya lo anticipe el sábado ya volviendo que fuimos a Andorra actual defiende

Voz 0470 29:26 claro es que ayer cuando pasaba todo esto en España claro hacer en pilló fuera España yo estaba en Andorra estaba cerca de España pero no me llegaba el olor llegaba el algo

Voz 1194 29:34 este fuera pista un poquito

Voz 0470 29:36 no tiene pacientes perdón pasito que has dicho casi dentro en España sin querer y Genoino hoy no me quise quedar en Andorra último

Voz 1194 29:46 el ataque te hubieras cogí la cosa ya estaba lo que pasa que jugada habíamos hecho ahí hubiera queda ahí como el el presentador en el exilio yo desde volviendo con con con que que que tú te quedaste yo ya irá calentando motores entonces que ya decía bueno a todos los españoles que mañana no puedan estar en la plaza de Colón e les invito a que puedan vivir desde su casa un domingo de mantita cocaína y fascismo e este este domingo es súper domingo desde que su perdón prócer grandes respuesta Un grandes respuestas brutal porque poco es decir alguien dice que mal lleváis que la gente piense diferente a vosotros hay grandes respuestas de llevamos peor que no piensa entonces mañana domingo qué hago gimnasio

Voz 0470 30:48 tú normalmente lo domingo para el gimnasio a primera hora si estoy

Voz 1194 30:50 si tengo tiempo sí sí sí sí dijo también el domingo también estos diez kilos no se pierde claro es que a mí me había gente me echa la bronca la gente piensa que no me cuido de verdad no se bajaban más te Cuidad de los tres

Voz 0470 31:04 levantar un poquito hierros tanto se

Voz 1194 31:06 dice que eso pactar al pie del cañón primer tuit me voy a Colón Colón fumigar Ador con mucha que les llegase como como quien tira agua bendita aún vampiro me fui envalentonado me voy a color arrimarse Boyer que no me diga oliendo a muchas rubia a lo mejor tenía suerte y aceptaba Isabel San Sebastián

Voz 0470 31:43 seguro que no conocimos ya hace un año

Voz 1194 31:49 que luego ya bueno cuando se vio que no había asistido tanta gente como estaba pensado yo empecé ya a valorar el resultado

Voz 0470 31:56 ahí cita sangre bueno no sangre no digo

Voz 1194 31:58 el fracaso de la manifestaciones Colón digo sólo faltó que el manifiesto lo hubiera leído Willy Toledo o Leo Bassi sabes que se hubiera supuesto todo o tú o yo mismo dice Ian

Voz 0470 32:14 Juan Ignacio hubiera sido si tú te cuelan como ellos está un poco tenso te dices sí

Voz 1194 32:22 ya sería la hostia o anti Washington ahora que se Corinto sano fascismo bueno entonces ya me vine arriba hice una de las cosas de las que estoy más orgulloso en lo que va de año porque ya los meses los abogados mucho mejor a los Goya la gente me hacía me me a mí que la pelota está mi campo eh a menos claro que consideraciones ya tuvimos una discusión aquí bueno tuvimos una discusión yo lo veo esto como un paso común pasó una evolución del facto entonces cojo una foto

Voz 0470 33:04 a una trama en la que un Madrid quizás no

Voz 1194 33:07 la posguerra una mujer está paseando por la acera muchos hombres la acosan se digamos ustedes por favor si esto no es a ver pero ah bueno enseño yo el papel y Alex gracias Charles G

Voz 0470 33:22 era una mujer deseando y mucho hace mucho tiempo mirándolo y ha puesto a la mujer la puesto España a la mujer en España y luego los hombres pues

Voz 1194 33:28 el vox Falange PP Hogar Social ciudadano sea yo me las imagino hay ella pasando a España pasando por la acera ellos Chati TAC que te pongo un piso ya sin frenos McCartney Joan Cuaresma tiene más pues el petardo ya estoy dispuesta a pagar la penitencia

Voz 0470 33:53 qué bonito homenaje era es perder eran inmigrantes venezolanos

Voz 1194 33:58 es este nuevo voto es estás la derecha viva algo nuevo porque Cautivo entonces dígame vamos a ver yo creo que esta es la manera y aquí viene mi reflexión la izquierda nunca ha sabido cómo comportarse en esta situación de ánimas tú no lo si hay alguno más pero voy a eso paréntesis ahora porque el drama de la izquierda a lo mejor estoy podemos volver a poner la foto que tú se se ve que hay una hay un hay una tapadera pasaría a lo mejor la izquierda hasta ahí metida en el alcantarilla porque claro cómo se han adueñado parece que España la bandera española sólo la puede utilizar un discurso de derecha y el chaleco y el facha Leko cada vez nos va antes poseyendo de más cosas la izquierda en este caso es el drama la izquierda no sabe cómo actuar muy bien en estas situaciones entonces a lo mejor esta es la clave a lo mejor la clave para que la la izquierda ya sepa cómo actuar es considerar a España una mujer con problema un grupo social desfavorecidos considera a España como una mujer negra venezolana

Voz 1623 35:06 disfuncional ya te voy ya te ve por dónde

Voz 1194 35:10 entonces esta la marea negra Etosa no me usted decir ese discurso feminista por supuesto no sería extrapolable también a la situación con España podríamos decir España yo te creas

Voz 1623 35:26 porque lo mejor de te lo roben perdón perdón que no es una cosa Oprah

Voz 1194 35:31 de sexo que España yo creo que ha tenido vamos a ver en la defensa a lo mejor insiste en que la víctima consintió la relación pero yo entiendo que eso son patrañas de verdad de corazón España yo creo

Voz 11 35:47 ese es el discurso que tendría que tener la izquierda a partir de ahora aplazar tienes que estar harta de aguantar hasta dos puta el rally

Voz 1194 35:57 los ya desde hace años hizo con los tuits porque ello todo al final ya es que ya quiero pensé ya sé que está muy bien pensado ya ha empezado porque había quedado claro coherente al alto pero claro esto

Voz 0470 36:13 para ahora lo cortamos luego no voy a ser yo el que haga

Voz 1194 36:15 cursos coherente que se me ocurrieron un par de broma finales como una coda final ya que pensé que a lo hemos una cola todo esto lo puso con la mañana pedagogos aliado un paseo por el Retiro como siendo ya que no fui al gimnasio por la mañana voy a pasar London City ocurrieron a finales a lo mejor a lo mejor hay alguno que además de taxista es también facha Hydro que va de año ya ya

Voz 1623 36:40 la C2 a lo mejor cita

Voz 1194 36:44 que en Madrid en Barcelona siempre Madrid finalmente no consiguieron nada pero hay algún taxista de derechas alguno habrá claro que alguno habrá yo la alguno la tierra ya estaba diciendo venga venga está la buena está la buena

Voz 1623 36:56 lo lo las reclamaciones de Uber no pero venga yo estoy estará todo talla XL de quién lo que vaya yo yo yo no le Javier acabado con otros ya pero esto es un envío

Voz 1194 37:17 el descenso a los infiernos otro lo tuve cotejando pido perdón pido perdón si en algún momento de mis tuit me pude acalorada

Voz 0470 37:25 esto quién es otro tuit porque estuve cotejando datos

Voz 1194 37:28 hay realmente con los manifestantes que acudieron ayer a Colón si hubiera podido llenar el estadio José Rico Pérez de Alicante pido perdón si en algún momento abre hable de fracaso yo mensaje final un mensaje final con esto ya terminó mensaje final de apoyo para todos los que se manifestaron ayer en la plaza de Colón decirles que igual que ayer no sabían muy bien a qué iban hoy tampoco se están acordando muy bien de lo que pasa

Voz 0470 39:14 estamos escuchando Loli Jackson no de Dover y como hoy la tradicional vamos a hacer y hoy hay Dover y mañana ido ver también a con los haylo

Voz 8 39:24 bueno ya sabes que yo pero tengo parte eh porque el tengo que tiene para el técnico de uno de los pertiguista que tomarlos unido en la serie fin de la comedia era entonces el bajista el bajista de Dover yo me fui mientras éramos

Voz 1194 39:45 en serio claro entonces él se quedó esta época cuando dieron

Voz 8 39:49 giro a micrófono hasta que le fue muy bien

Voz 0470 39:54 sí pero luego bueno nota

Voz 8 39:57 no pero está la primera época si aquí lo pintaban sí sí sí sí además yo no les seguía nada porque ya no me cogió generación pero a mi hermana le encantaba vale hay que no pues un diez sobre diez Abbott sobre cien si cuál es el equivalente cien un día de diez el equivalente a un brazo sean de éste

Voz 0470 40:23 eminentemente la edad que la sólo para pues para la primera época la segunda a la tercera todas las nuevas tratamos un doble temporada veremos la la la vida moderna es comprar la bandera de España en el chino para ir a la manifestación de Colón cuántos ha habido mucho en Alepo la definición que no ha enviado arroba Elvis coreano que defender a España es defender a China ya de paso también que lo mucho más en un día tan importante para España un aplauso para Ignatius