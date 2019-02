Estartapeando: Internet de las Cosas

Voz 1 00:00 estartapeando la sección que toda startup desearía haber escuchado en sus comienzos de espacio ofrecido por Vodafone One Profesional porque lo más importante para el dueño de un pequeño negocio es contar siempre con un buen asesoramiento Cadena SER

Voz 0194 00:15 llegamos al momento de las empresas y los emprendedores Rafa Bernardo buenas noches buenas noches que con un tema de moda Internet de las cosas

Voz 1762 00:22 no hay que hablar de esta tecnología no la que permite que estemos conectados vía internet pues con todo tipo de objetos tanto cotidianos como industriales en fin de todo tipo que nos facilitan datos que obedecen nuestras instrucciones bueno son campo enorme lleno de posibilidades pero que no sirve de nada sino se lo puede manejar y aquí es donde entra el proyecto del que hablamos hoy Jorge Trincado CEO de Thing punto yo buenas noches hola buenas noches encantado punto yo bueno en Ciñera

Voz 2 00:46 hemos una plataforma de código abierto orientada a simplificar el Internet de las cosas es decir damos una serie de herramientas que permiten desarrollar productos conectados con esta tecnología de una forma más ágil más sencilla que si la gente lo desarrolla desde cero bueno hablamos aquí de productos de todo tipo de hecho cuanto más grande sea la red mejor como podemos ver en proyectos de Smart Cities industria cuatro punto cero pero también en pequeños proyectos para domótica o proyectos de investigación está siendo muy utilizado últimamente

Voz 0194 01:21 cómo está cambiando nuestras vidas el Internet de las cosas por ejemplo en vuestro caso para qué tipo de soluciones está utilizando vuestra plataforma

Voz 2 01:27 a día de hoy la mayoría de nuestros clientes son desarrolladores industriales que están creando un producto conectado o integrando su infraestructura a su cadena de valor con esta tecnología esos son ejemplos Un poco más aburridos pero bueno dentro de la domótica o del del lugar que creo que es lo que más fácil iban a entender los los los oyentes hay ejemplos muy diversos ya no sólo el encenderlo a pagar una luz que yo creo un poco lo más intuitivo sino cosas que pueden ser mucho más beneficiosas por por un ejemplo claro e imagina que ponemos un pequeño sensor de encharcamiento en la cocina debajo de la lavadora debajo de la pila del grifo y en caso de que haya una fuga pero éstos también tenemos una electro válvula de la acometida en la casa que podemos cerrarla y avisar al usuario y mira tienes una fuga en la lavadora ya cerrado el el agua así que no va a ir a más no vas a tener callos en la televisión o en el en en la televisión del del piso de abajo no que puede ser incluso peor y este es un ejemplo muy claro y que tiene un beneficio muy bueno para para todos

Voz 0194 02:29 y qué sectores son los que tienen más interés en adoptar los avances que facilita el Internet de las cosas donde notaremos más aplicaciones de esta tengo

Voz 3 02:35 logia pues especialmente en el transporte se ven muchos casos de uso empresas que quieren tener monitorizado en todo momento su stock que viene desde otro país o paquetería que se está enviando yo te permite especialmente gracias a tecnologías como el narra discute N bello T eh permite saber exactamente en todo momento la localización de ese paquete incluso aunque esté moviendo entre distintos países que antes con el roaming

Voz 2 03:01 era un problema no dentro del entorno industrial y en cuanto a las cadenas de producción es mucho más común ver cómo pues por ejemplo una imprenta o en algún tipo de infraestructura en la que tengamos que medir temperaturas porque sea muy importante que pues también para aún para un alimento sea muy importante la cadena de frío es otro de los casos de uso que más explotan saber qué pues son una determinada un determinado producto no ha roto esa cadena que siempre ha estado a la misma temperatura en caso de que haya una desviación Se va a producir una ley esta supone bueno es de gran utilidad especialmente para cuando son productos delicados que se puedan echar a perder

Voz 0194 04:13 seguimos con Jorge Trincado CEO de Singer punto hoy

Voz 3 04:15 lo cual diríais nosotros que es el punto fuerte de vuestra plataforma la ventaja que tenéis frente a otros competidores del sector bueno la ventaja principales lo que ayuda esto a los desarrolladores cualquiera puede crear un producto conectado siempre y cuando sea capaz de manejarse con todas las tecnologías que esto implica con el hardware del dispositivo con todas las tecnologías de red con las bases de datos bueno un montón no no es común manejarse con todas ellas no esta es principalmente una de las diferencias que ofrece fin punto yo que simplifica mucho ese desarrollo pero bueno a partir nosotros estamos apostando muy fuerte por la tecnología Open Source porque eso nos permite crear una comunidad de desarrolladores a nivel mundial muy grande actualmente son más de veinticinco mil desarrolladores de nexo de todo el mundo que no sólo nos permite crecer nuestra plataforma sino también validarla cualquier desarrollo que hacemos nosotros tenemos una gran comunidad que nos permite evaluar si funciona bien si es un desarrollo consistente Nos dicen no y a lo mejor os falta este desarrollo eso es muy útil muy útil para nosotros

Voz 1762 05:19 entiendo que en Singer punto yo estáis convencidos de que el Internet de las cosas es una tecnología con futuro puesto que os dedicáis a ella no pero mirando un poco hacia adelante hacia dónde creéis que va ir qué perspectivas se abren y qué avances también tienen que darse no para que para que el interés de las clase desarrolle

Voz 3 05:33 por completo es muy buena preguntas sobre todo porque Internet de las cosas como tal el solo no es una tecnología realmente útil porque produce muchísimos datos pero esos datos por si no tienen valor es innecesario de otras tecnologías como la inteligencia artificial o el Big de Hita para extraer la información útil de toda esa información de todos esos datos perdón aparte de siempre hay una fijación o prestamos muchísima atención a la ciberseguridad a que todos los desarrollos que se hagan con esto sean consistentes porque vaya van a estar en las cerraduras de nuestras casas yo te están en nuestros vehículos entonces es muy importante que la seguridad esté garantizada en todos los niveles ahí es donde otras tecnologías que quizá están un poco más incipientes que las anteriores como Chain pueden jugar un factor diferencial vaya aquí al final el límite está en la imaginación conforme vayan surgiendo necesidades yo de estas otras tecnologías ayudarán a resolverlas

Voz 0194 06:35 Jorge Trincado CEO de punto y muchas gracias por estar hoy en estartapeando muchas gracias a vosotros buenas noches

en ningún ciberataque es pequeño por eso tu negocio necesita una gran seguridad con Vodafone seguridad digital mantienen tu negocio seguro gracias a una asistencia profesional personalizada que protegerá siempre todos tus dispositivos seguridad las veinticuatro horas del día siete días de la semana informa Penney catorce cuarenta y tres au en tiendas Vodafone Vodafone business to Partner en la era digital Mary tanto many hablamos ahora raza de una iniciativa que busca generar emprendimiento social innovador

Voz 1762 07:11 no es Soir alada Laboratorio de Innovación social que acaba de poner en marcha en Barcelona la cooperativa Suárez Mohamed El Amrani coordinador de proyectos de suela buenas noches buenas noches bueno jugará Lab es un espacio físico y un centro de innovación cuéntanos qué hacéis donde estáis

Voz 4 07:24 sí pues él está en el distrito de Dios arroba de de Barcelona en en la piscina de de la cooperativa y lo que planteamos es como desde aquí

Voz 5 07:34 sí podemos crear aquí a dinamizar métodos de innovación social de de duración ágil a todas las los servicios que se gestionada la cooperativa pero también a la ves como INTER interactuar con el mundo startup como poder a cooperar con con este mundo tan tan interesante y apasionante que es el el el mundo es el desarrollo desarrollar proyectos internos con las personas que que forman parte de de la cooperativa hay que trabaje en la cooperativa pero también el objetivo es a partir de este mes a partir de febrero vamos a lanzaron una col para que todas las startups que den respuesta a retos sociales ahí sobre todo de la atención a las personas a domicilio ha pues podamos establecer una una alianza en en en este laboratorio

Voz 3 08:28 cuál es la aspiración no la ambición que tenéis para este país

Voz 0194 08:31 que se en marcha ahora el gran reto

Voz 5 08:33 es su ambición hablando a dos de de positivo es ambición positiva es lograr a pues que que podamos establecer una alianza con startups que den respuesta a problemáticas sociales del día a día y que además nos ofrezcan esa digitalización esa perspectiva más a la lógica de esta atención a las personas sobre todo lo que queremos es que este espacio sea vivo un espacio abierto al al al distrito abierto al barrio pero también abierto a la ciudad para poder llegar al final fomentar está este emprendimiento social no porque muchas veces conoce al hombre quinientos pero el emprendimiento también pueden ser social no también puede ser a un a alguna innovación que mejore la vida de las personas desde una perspectiva transversal y también debe evidentemente el nos hace mucha ilusión que se emprendimiento sea una copia

Voz 0194 09:27 qué ofrece y esas startups de emprendimiento social interesadas en colaborar con vosotros en ese programa que vais a lanzar este mismo mes

Voz 5 09:34 ah presentemos espacio de trabajo Dios San Román en en en laboratorio un asesoramiento técnico por parte de las personas de la de la cooperativa que son expertos en muchas áreas sociales a mentores a también un acompañamiento en en la búsqueda de de recursos Tusell accionamiento también la posibilidad de poder a hacer pruebas piloto de de los productos en los diferentes servicios que que forman parte de la la cooperativa

Voz 0194 10:03 Mohamed el Hambrán y coordinador de proyectos de Soir al muchas gracias

