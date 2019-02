Flash deportes SER de las 18:30 horas (11/02/2019)

Voz 0419

00:00

la jornada veintitrés de la Liga se cierra esta noche con el encuentro entre el Alavés y el levanta las nueve en el estadio de Mendizorroza la liga se pone emocionante el Real Madrid se coloca a seis puntos del Barcelona que sigue líder de la clasificación tercero el Atlético de Madrid a un punto de los blancos esta semana también tenemos cita europea el Real Madrid ya prepara el encuentro de Champions ante el Ajax este miércoles a las nueve de la noche los de Solari con mucho más confianza tras empatan en el Camp Nou en la ida de la Copa del Rey después de ganar este sábado el derbi madrileño en el Metropolitano más encuentros estos para mañana pero también en Europa el Manchester United se enfrentará al PSG Thomas tu Chelse no podrá contar con Neymar ni con ni bajas importantes para el técnico la otra cita importante para mañana el partido entre la Roma y el portó el encuentro a las nueve de la noche en el estadio Olímpico de la Roja en balonmano mañana tenemos dos partidos de Liga Asobal el primero de ellos entre el Barcelona y el Valladolid a las seis y media de la tarde ya a partir de las nueve menos cuarto tenemos el segundo encuentro que se disputará entre el Rioja y él UTE claro recordamos esta semana tenemos Copa del Rey en baloncesto comenzará el jueves catorce de febrero ya hasta el domingo diecisiete que será la gran final se disputará en el Whiting Center de Madrid is espera la llegada de más de siete mil aficionados de fuera de la capital de momento es todo más información deportiva en Cadena Ser punto com aplicaciones móviles de la SER Carrusel deportivo en todas las emisoras de la Cadena SER