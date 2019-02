Play Fútbol: Entender a Pogba (11/02/2019)

Voz 1 00:00 a retrasarlo Juanito pisa la PAH la radio el mirlo realiza dos sin no póquer exconcejal militar

Voz 0301 00:25 qué tal muy buenas bienvenidos a Play Fútbol los habla Bruno Alemany en nombre de todo el equipo que hace posible este programa el mejor pop va está de vuelta coincidiendo con el regreso de la Champions League el centrocampista francés del United se ha reencontrado con su mejor versión Ice erigen la principal amenaza para el proyecto del París Saint Germaine que se juega muchísimo en esta eliminatoria de octavos de la Copa de Europa Paul Pogba aprovechado la salida de Mourinho y el relevo en el banquillo por Solskjaer el técnico noruego ha sabido dotar a Pogba de la libertad que necesite en el campo y sobre todo le ha otorgado el estatus de megaestrella de necesita el francés para expresar en su fútbol en toda su dimensión la respuesta de poco ha sido inmediata y contundente ocho goles y cinco asistencias en los diez partidos que ha jugado desde que éste fue Mourinho vemos aún Pogba liberado que juega con la alegría con la que le vemos vivir algo que nos había faltado en los últimos tiempos Solskjaer Le ha encontrado el ecosistema perfecto comparte mediocampo el francés con Ander Herrera en no duda en correr todo lo que le pueda faltar a Pogba y también con Nemanja Matic que guarda siempre muy bien la la posición en el Play Fútbol de esta semana vamos a viajar por la vida y la carrera de Paul Pogba incidiendo en los momentos clave que han marcado su carrera hoy en Play Fútbol entender

Voz 2 01:53 este tipo

Voz 3 02:08 el pueblo te lo que estoy electo que soy extensivas y específico Higuaín no

Voz 0301 02:17 por qué no va a marcar goles sí puede hacerlo es lo que dice un Paul Pogba que es Félix ve feliz jugando bajo el manto de Solskjaer un técnico el noruego que ya le conocía habían coincidido en el filial del United seguramente Solskjaer ya sabía lo que necesitaba el francés Yves se lo ha dado pero hoy más allá de analizar lo que ha pasado en este Manchester United Manchester United que también lo haremos vamos a viajar por unos momentos clave en la carrera de Paul la vil Pogba para entender un poco más hora al futbolista él se crió empezaba jugar a fútbol en el Le Havre en un club muy prolífico en cuanto a cantera en Francia se fijaron en él ojeadores del Manchester United que no dudaron en ficharle cuando era todavía el jovencísimo allí empezó a jugar en el filial algunos partidos con el primer equipo él era muy ambicioso todo el mundo destaca ese carácter fortísimo que tenía Pogba ya desde muy pequeño hice fija la Juventus en en el dos mil doce da el salto a la Juve de hecho sin pagar traspaso le firma el club italiano porque Ferguson no le acaba de asegurar una plaza en el primer equipo insistimos un poco era muy ambicioso quiso irse la al gigante de la liga italiana destaca con varios años grandísimo nivel en la Juventus mítico ese centro del campo que formaban con Pirlo Arturo Vidal también el jugador francés decide dar el gran salto regresaba al Manchester United casi como estrella mundial con un traspaso superior a los cien millones de euros y ahí es cuando se produce el apagón se estanca Pogba un Pogba que ahora ya lo hemos explicado vuelve a renacer ha tenido momentos clave en su carrera Paul Pogba evidentemente que se fijara en el Ferguson para firmar por el United fue uno y otro evidentemente fue esa continuidad en su carrera en la Juventus que es donde se hizo crack de verdad a nivel de de la élite futbolística en ese cuerpo técnico estuvo una de las personas podemos decir más influyentes yo creo que es así pues sinceramente por eso lo digo en la carrera de Paul Pogba es una auténtica eminencia en la prevención de lesiones en el trabajo de la fuerza para los futbolistas estuvo en el cuerpo técnico de Rijkaard en el Barcelona estamos hablando del preparador físico Julio TOWS que Llanos escucha que está con nosotros en Play Fútbol está la semana hola Julio qué tal muy buenas

Voz 4 04:41 muy buenas qué tal como estamos encantados de tener dicen

Voz 0301 04:43 el gracias por atendernos eh bueno julio estuvisteis Se trabajando con Paul poco llega a la a la Juve en ese verano de dos mil doce viene de ese de un futbolista con muy buena pinta en categorías inferiores en en Inglaterra pero todavía por por hacer que de Duque trabajas mucho con el físico qué qué tipo de futbolista te encuentras en aquel dos mil doce como lo recuerdas

Voz 4 05:07 sí pues me acuerdo es que fue nuestro segundo año en la Juve recuerdo que llegó un poquito tarde llegó como como en agosto no lo primero que me llamó la atención fue encontrar un jugador pues es extremadamente delgado no muy alto metro noventa y uno noventa y dos probablemente medir si no sé cuánto debería pesar pero yo creo que mínimo diez kilos menos que ahora sea una cosa que llama mucho la atención no iba a mí la presión que me dio fue al orden noventa años

Voz 5 05:37 tres

Voz 4 05:39 que había algún jugador en la primavera que es el filial en Italia de de la pesada me dio la impresión de no está preparado para jugar en la idea hasta que lo vi jugar claro entonces pero diría que que el primer día que lo vimos jugar fue en el mítico torneo de Vilar Pedrosa que un torneo Juve hay VB que juega el primer y el segundo equipo de la Juve es como una especie de tradición que se hace en el sitio donde tienen la la casa base digamos los Agnelli un torneo muy bonito donde al final hay una invasión de campo parte de los tifosi intenta quitarle todo todas las camisetas a los jugadores no muy divertido no es hoy que vivirlo al menos una vez porque realmente es divertido no yo la imagen que tengo que se me quedó grabada fue Barça Ugly hablando con Pirlo que tenía muy buena relación muy la primera que el acción que hace espectacular le Pirlo ven la pala no sabes cómo o de qué qué qué pelota le ha puesto

Voz 0301 06:43 si de regular

Voz 4 06:46 segunda ya hizo el típico la típica exclamación italiano que UO ya no digo juega más miro a Pirlo Pirlo con su típico humor así muy muy seco le dice tanta Roa no sea como diciendo a este tío éste dio Junqueras no entonces yo creo que a partir de ahí ya todo el mundo tuvo claro que que ese jugador podía aportar cosas equipo apertura a pesar de los juegan que era no

Voz 0301 07:12 en por lo que decías dices yo es que lo recuerdo perfectamente a mí me me llamó muchísimo la atención el desarrollo en en lo físico de de poco a desde que empezó con con vosotros en la Juve hasta que da el salto a Inglaterra porque es lo que dices tú lo ves de de juvenil era un futbolista es verdad muy muy alto es verdad que era potente en lo físico pero Delgado y evidentemente no tenía la la fuerza que luego fue ganando en julio de ni diseña estéis algún tipo de preparación física específica con él para conseguir lo que luego conseguí estéis

Voz 4 07:49 sí sí totalmente es todo hecho a mí me lo pido club concretamente Fabio para Titi que era el director deportivo en ese momento ahora ya tiene una función a un poco más ejecutivas pero me imagino que seguirá también haciendo de algún modo esa función Fabio me pide que que bueno que llegan verle el físico para para que pueda jugar en el acería contra contra eso jugadores bueno pues que está muy bien entrenados no a lo mejor con un pelín menos de técnica de lo que estamos acostumbrados en en España pero bueno es muy difícil la la seriedad de de hecho con todos conocemos grandes fracasos de jugadores que en principio valen para otro tipo de fútbol pero no para el cálculo no que que es un un un tipo de de fútbol muy muy diferente no dónde se penalizan demasiado los errores hice valoran muy poco los aciertos no entonces claro en este caso con un jugador además de esta cálida pues más todavía el la necesidad de cambiar el físico no y como digo pues a mí Fabio concretamente me pide me pide una una preparación para cambiarles ese físico tanto a él como a Gabriel Apple pides que en que luego estuvo en el Leganés finca que realmente hora no creo que nadie no parece que la llevó muy bien en el Benfica pero tuvo una temporada muy buena Leganés un jugar también que que tenía una proyección en aquel momento brutal no terminó de cuajar pero bueno era también un perfil muy parecido jugador muy técnico no tan alto pero muy delgado que hubo que que transforma no entonces pues empezamos con con programas concesiones extra que al final terminaron convirtiéndose diarias no porque el jugador pues bueno se FIDE Eliza hizo el venía pues media hora tres cuartos de hora antes de del comienzo del entrenamiento a entrenar al gimnasio iguanas sobre todo lo que intentamos es sí que gane unos kilos pero que sean de de de músculo útil no digamos para para mejorar la potencia porque si tú ganas cuatro cinco kilos es como que no sirven para movilizar te más rápido es como si tuvieras una mochila que no te sirve para nada no

Voz 0301 10:05 claro que entonces bueno era era muy importante

Voz 4 10:08 aumentar peso pero a nivel muscular pero de hubiera rápida no igual el cambio debido a la calidad que tenía él fue drástico realmente muy poco tiempo

Voz 0301 10:19 por esa complicidad que que tenemos muchas veces cuerpo técnico oí jugador Éste llegó a decir Hull en algún momento Julio me has puesto como un toro a algunas

Voz 4 10:28 ese esto siempre siempre aparece y ir recuerdo luego las bromas no que había un momento donde ya a la gente hacia broma como diciendo oye cuidado que como siga así no acabar por la puerta no nació no ha generado pero pero bueno sí que realmente fue de esos cambió cada una persona que nunca ha hecho nada de eso ha repente hacerlo con la realidad que tiene a nivel genético la transformación es importante yo era lo vea también con sus hermanos que que ya ya tenían otro tipo de de mofó tipo hay yo digo bueno pues normal porque por genética ya lo tienes normal que se ha convertido en lo que se ha convertido ahora no que es una una atleta ya pues de esto que que que da gusto ver no como el operador

Voz 0301 11:15 en julio se ha hablado mucho se ha escrito mucho sobre el carácter de Paul Pogba cómo era el trabajando en el día a día

Voz 4 11:22 bueno para mí un espectáculo son de eso jugadores con los que elemento ya ya disfruto más porque aparte de del nivel coordinar vivo que tenía totalmente fuera de lo común de un aula ayer no osa gente que que sale de la norma no en Italia hélice llaman Furyk Lacen sí eh habiendo sorprendió mucho el el Focus no que tenía la la atención que mantenía en cada cosa que le decía no había que repetir sólo dos veces normalmente salía a toda la primera aunque le pidiera un ejercicio esto es complicadísimo digo intento buscarle tres pies al gato para para intentar sorprenderle con Paul era muy muy complicado el el pillarle no hay siempre está muy atento y en ese sentido desde luego puedo hablar que de esos jugadores que te sorprenden sobre todo portada que tenía de lo aplicado que no oí la importancia que él daba a cada sesión de entrenamiento esa no realmente no recuerdo ni un día de haberle visto pidiendo descuentos au o un poco así como ocioso no igual me acuerdo también ya ya al siguiente año más consolidado en en Stamford que había había ganado el Mundial sub veinte sino recuerdo mal en en ese verano IVE vino un poco tarde

Voz 0301 12:44 sí sí tú

Voz 4 12:47 tú bueno el el equipo viajó me parece que los Ángeles y creo que jugar contra el Real Madrid se tuvo que quedar para entrenar no bueno a pesar de que podía vengan os un poco que vengo del Mundial estoy hecho una mierda de ETA y no tengo ganas de trabajar fueron tres días bueno pero de de un nivel de carga hay de de exigencia brutal donde que luego por las tardes íbamos ahí me acuerdo a a Palo Alto que es un sitio muy especial a la universidad

Voz 6 13:19 bueno el con humor di

Voz 4 13:22 el un grado de implicación que no encuentra habitualmente en un jugador de ese tipo Isi y menos cuando como te digo pues que venía de de haber jugado un Mundial hay debería haber Unió como muy cansado y sin ganas de trabajar pero todo lo contrario

Voz 0301 13:37 vosotros lo lo empezáis a a trabajar con diecinueve años con veinte como dices gana ese ese Mundial sub veinte de Turquía del del dos mil trece en aquel momento ve veía Issa un futuro candidato al Balón de Oro Julio

Voz 4 13:54 hombre es tú y yo creo que es muy difícil vaticinar lo no porque como Balón de Oro sólo hay uno y de hecho ni siquiera de Iniesta y Xavi que eran merecedores luego lo han ganado no porque para mí me como o y una las a Camacho decidir un pucherazo impresionante no sea para una vez que ganamos no si encima dos jugadores diferentes que que marcaron una época no sólo llevaron pues imagínate no como para para vaticinar lo o no pero desde luego sí que sí que veíamos que estábamos ante alguien que era eh totalmente fuera normal porque conectada quitarle el puesto a alguien tan contrastado como era Claudio Marchisio pues ir más con un con una entrenado tan exigente como Antonio Conte pues veíamos que era un predestinado no otra cosa claro pensaría Balón de Oro claro es que depende de otros factores pero le destinado iba a ser un jugador de estos que marcara una época y que se seguirá hablando de y estarían altísimo nivel yo creo que todos lo pensamos sobre todo cuando hablas con gente de de la de trayectorias como la de Andrea Pirlo el te lo decía es este tío esto es algo extraordinario

Voz 0301 15:09 entonces a qué achaca es que es verdad que ahora ha mejorado en los en las últimas semanas realmente vuelve a apuntar a a ese a ese nivel pero a que echa gays Julio que se haya estancado un poco desde que llegó a Inglaterra

Voz 4 15:23 hombre como dices tú bueno habría que ver realmente igual la la las estadísticas reales objetivas porque muchas veces uno y en se deja llevar por por comentario expectativas que pueda haber no sé pues porque el traspaso que ese pago tan brutal pues ya pensábamos que estábamos ante alguien totalmente preparado para dominar al fútbol mundial y a lo mejor no era ese caso no pero sí que es cierto que que es muy difícil el encontrar el el entorno propicio no hay igual en la Juve no olvidemos que tenía al lado a tanto a Pirlo como Vidal que es posible que le quitaran mucho trabajo y él podía dedicarse más a lo que tenía que aporta el equipo no igual centrarse eh en otras en otras tareas que le pedía el entrenador no ya lo Mojonera el Manchester no ha encontrado ese equipo que podía de algún modo pues catapultar su su potencial aunque a lo mejor ahora pues bueno parece que lo están poniendo un poquito más arriba no y es posible que que pueda sacar ya no vamos a decir la progresión que a lo mejor se les esperaba porque claro también le pedimos que cada año mejores

Voz 0301 16:35 es muy complicado pues Julia sido interesantísimo para entender muy bien a la la evolución de de van en lo físico para saber cómo era poco en aquel momento aquella proyección que que tenía elegido en aquel momento lo hemos dicho que fue ganador pero además fue elegido Balón de Oro mejor jugador del Mundial sub veinte aquel Mundial sub veinte de dos mil trece en en Turquía así que de verdad que julio ha sido un placer charlar con contigo nada te deseamos suerte en el futuro que que seguro que la vas a tener porque te lo has ganado con un trabajo de tantos años gracias por estar en Play Fútbol y un abrazo

Voz 4 17:13 un abrazo y muchas gracias a vosotros placer

Voz 0301 17:16 es clave ese paso por la Juventus es clave también para la confianza sobre todo de Paul Pogba convertirse ya no sólo en campeón del mundo sino Balón de Oro yo he escogido mejor jugador del Mundial sub veinte que se disputó en Turquía en el dos mil trece allí compartió vestuario con Dmitri full que el jugador del Getafe fue campeón del mundo junto a Paul Pogba de hecho era titular en en aquel equipo himnos ha atendido ha atendido también a Play Fútbol para hablar de la importancia que tuvo aquel torneo para Pogba

Voz 7 17:49 en aquel momento ya estaba jugando rompiendo todas la con la Juve así que bueno tampoco ya tenía mente año si estaban entiendo muchos cuáles ahí en Italia si ya sabíamos que iba a hacer lo que es ahora

Voz 0301 18:05 los ayudado también Dimitris full quieran realizar a trazar de un escáner no de de cómo ese Pogba ya no sólo en lo que vemos ya no sólo lo futbolístico también a a nivel de carácter destaca full que que sobre todo en los entrenamientos en nota lo ganador que es el carácter ganador de Pogba

Voz 7 18:24 es un ganador es alguien que siempre quiere ganar siempre compite compite compite y bueno por eso está donde está horas además del talento era Cal a calidad que tiene claro que en en los en los entrenos

Voz 8 18:38 pues sí lo es siempre quería ganar

Voz 0301 18:40 quiere siempre ganar tiene carácter de líder también Paul Pogba

Voz 7 18:46 sí porque es un Inter sí tiene un centro con pistacho todo tiene el físico tiene calidad tiene buen golpeo así recupera muchos balones también a su centro campista muy complejo de futuro por delante Antena

Voz 0301 19:05 han futuro porque todavía es joven recordémoslo Paul Pogba que tienen un carácter dentro del vestuario que ayuda a la convivencia que ayuda al día a día asegura que es muy bromista

Voz 7 19:15 siempre siempre te lo pasas bien con los compañeros pero bueno eso es dentro del vestuario sabe sabe también el diferencial los momentos hay momentos y momentos no alquila en el campo muy trabajador pero fuera muy lista siempre y sería siempre con buena cara sabe eso es muy importante y también para para cuando vestuarios

Voz 9 19:41 mire pondré siempre bueno hablando cumbre del más a Play Fútbol Cadena Ser punto com

Voz 0301 20:25 hacía demasiado tiempo que no escuchábamos G esta sintonía la de en la Champions el himno de la Champions League llegan los octavos de final bastante marcados por esa eliminatoria al menos estas semanas la eliminatoria entre el Manchester United y el el París Saint Germain hemos dedicado nuestra portada hablar de Paul Pogba y quiero también la opinión de nuestros analistas hoy vamos a analizar todas la semana de Champions con Aritz Gabilondo con Fermín Suárez Icon José David López que ya me escuchan los tres con Fermín en el estudio que tal Fermín cómo estás qué tal muy buenos chicos por ahí anda Aritz Gabilondo en el y si no me equivoco del diario Lariz qué tal iba también está en este es el caso vía telefónica el gran José David López cómo estás David

Voz 8 21:07 bueno bueno bueno encantada empezando

Voz 0301 21:09 ya entre el United y el París Saint Germain enseguida vamos a las bajas de del PSC David hemos empezado el programa hoy hablando de la recuperación casi resurrección podemos decir de Paul Pogba yo creo que ha directamente vinculada a la salida de José Mourinho en la llegada al al banquillo pero bueno tal y como están las cosas principal amenaza la de Paul Pogba descargarse casi un proyecto el del padre esta temporada David

Voz 8 21:36 sí la verdad que es una semana de estas que no recuerda que cuando sales sorteo meses pues los pronósticos evidentemente tiene un rumbo completamente diferente del que tienen ahora mismo seguramente sí el marketing mete pensó en una reacción eh de lo más positiva posible una vez que tome una decisión de cesar a Jose Mourinho desde luego que John de esa previsión más optimista era lo más parecido a lo que está pasando yo creo que que el equipo sí que evidentemente par mismo agarrado a una serie de jugadores que están en

Voz 7 22:09 muy buen nivel que ha cambiado la mentalidad de individual y

Voz 8 22:14 esto está afectando al rendimiento global del equipo sabiendo que todavía se podía levantar algunas claves de la temporada por más allá de la imagen tan lamentable que se venía dando eso está sirviendo para agarrar el equipo también hay que tener en cuenta que un par de cosas mentales y un par de cosas ha movido Solskjaer en no tanto táctico pero quién Darren Star reeditó a jugadores que no estaban teniendo tantísima importancia hablo de raso de de Marcial desde luego de pues va

Voz 0301 22:40 si alguno más liberados

Voz 8 22:42 tiro incluso la defensa ha mejorado muchísimo en los últimos partidos y sobre todo una estación un poco más de estabilidad que para mí era el gran problema endémico que que tenía este equipo hace tiempo y eso sirve para que en una semana en la que justamente todo lo contrario a lo positivo en lo que está sucediendo en París pues ahora mismo la sensación que da es que a qué porcentaje que subía hicimos

Voz 7 23:03 ha destrozado por completo porque en París la suya

Voz 8 23:06 venga son terribles hay que tener en cuenta que por más que he intentado rotar incluso to hell a a los jugadores importantes porque hace mucho tiempo que que prácticamente todos los partidos se queda en el banquillo juega unos minutos y demás pese a todo eso no pero evitar que cava ni selecciones que tampoco vaya a estar que radio de este apartado practicamente es decir una serie de conflictos internos que nada tiene que ver y que parece que es lo que sucedía hace apenas unas semanas

Voz 0301 23:33 Aritz Se al final son bajas importantísimas Neymar Cavani también me también niega que se confirmaba ayer que que no va a poder jugar el partido por una una conmoción en recaen no sé si estás de acuerdo pero me da la impresión que recae muchísima responsabilidad en las botas de Kilian en papel todo

Voz 11 23:50 a toda ahí bueno no me parece mal no porque al final es un jugador al que hay que exigir yo creo que ha demostrado ya todo ese talento que tiene y va a ser el líder que a veces está en la sombra tanto de Neymar sobre todo hoy de Cavani más que la responsabilidad en en papel yo diría que están tú Shell Tusell ahora mismo tiene que inventarse algo que hace unos meses no tenía es verdad que es a ese sorteo deparó un cruce ante el United en el que todos pensábamos que el PSG era superior pero ha cambiado tanto la cosa un par de meses que que ahora mismo tiene es el técnico alemán el que se invente algo demuestre que hay equipo además de estrellas en este PSG porque se le han ido o una por una a salvo en va P todas las que suelen decidir los partidos así que es una

Voz 0301 24:34 ahí una eso

Voz 11 24:36 toda la que tiene el técnico germano de de poder encontrar una vuelta de tuerca en su equipo y respeto al United para mí si ha habido cambios tácticos muy significativos con Solskjaer uno de ellos por supuestos la entrada como nueve de de Ras por hilo de poco va lo lo digo directa ante los relatos lo relacionó con la entrada de Ander Herrera en el equipo desde que ha entrado Ander es otro es otro Pogba es un poco más liberado que a él le gusta jugar mucho más eh pudiendo llegar teniendo libertad antes realmente tenía que trabajar mucho más y eso hacía que no que no tuviera tanta libertad pero desde que Herrera es indiscutible en el centro del campo Junta Matic

Voz 0301 25:16 eso es esta vistiendo la mejor versión de

Voz 11 25:19 de el jugador francés yo decía en el momento

Voz 0301 25:21 pero inicial que es la encontrado a poco va el ecosistema perfecto con Mathijsen guardando un poco más la la posición y Ander Herrera haciendo todas esas carreras que a veces deja de hacer por lo que sea va al final tiene insisto el contexto ideal Paul Pogba para ahora sí a triunfar Fermín para cerrar con esta eliminatoria

Voz 12 25:40 es la que más ha cambiado con respecto al al sorteó eso ha sido claro acumula igualado el el United con ese efecto balsámico de de Solskjaer que parece que ha hecho un uso racional de las piezas las ha integrado les ha dado un un uso motivado y lo vemos en la versión más más clara más paradigmática de Paul Pogba pero estoy con Alice en el tema de que tu gel aparte de facto en papel niño prodigio Champions que no siempre ha de contemplar pero to hell creo que pese a las deficiencias de la plantilla que es una plantilla de de muchísimo o coste y de un nivel elevadísimo pero tiene deficiencias estructurales y creo que tu gel ha ido reinventando poco a poco

Voz 0301 26:15 el corsé táctico el ecosistema para

Voz 12 26:17 ERC respondiendo a las necesidades del equipo yo creo que empujen anda parte del andamiaje de esta eliminatoria por eso yo la veo cincuenta a cincuenta pese que evidentemente el United llega llega mejor

Voz 0301 26:27 en la otra eliminatoria del día es el Roma portó Aritz es verdad que nos lo preguntan a igual el día que le metió siete goles la Fiore a la a la Roma damos al Porto como claro favorito pero es verdad también que no están ni mucho menos el mejor momento el equipo de de Iker Casillas cediendo puntos en las últimas semanas perdiendo al final de la Copa de la Liga también contra el Sporting de Portugal eliminatoria bastante igualada

Voz 11 26:50 sí sí son dos equipos que no están encontrándose todo lo fino que que podíamos pensar en el caso de la Roma más llamativo y más y sonrojante podríamos decir porque está muy lejos de la cabeza hay desde luego tiene muy pocas opciones de hacer algo ilusionante esta temporada es la Champions es es es salvo conducto que tiene ya vimos que el año pasado avanzó hasta semifinales que dejó fuera el Barcelona Hay bueno es un equipo que a nivel de eliminatorias puede ser complicado con seco con con ese elenco de jugadores de ataque que tiene de bastante nivel veo más equipo al Oporto pero es verdad que no está en su mejor momento oí y en ese sentido pues ahora mismo no llegan en el mejor momento la eliminatoria pero desde luego va a ser muy igualada

Voz 0301 27:34 muy pocas opciones de ninguno

Voz 11 27:36 dos de poder avanzar más mucho más allá de esto pero una oportunidad muy bonita de plantas en cuartos de final

Voz 12 27:43 es que fijaros cómo puede decantar la balanza secó trece goles en los últimos dieciséis partidos de de Champions es una es una bestialidad es un jugador que aparece en esta en este tipo de eliminatorias ya en esta altura de la de la competición ganas de ver en la alfombra roja de la Champions a Daniel sólo qué zurda que

Voz 0301 28:00 pues tiene como ejecuta de rápido como

Voz 12 28:03 en saca intuitivo es David seguramente

Voz 0301 28:05 la única noticia buenas de la temporada podemos decir para la Roma la aparición fulgurante de Daniel lo que entró en esa operación de de Nine Golán con el con el

Voz 12 28:15 el fue máximo goleador el año pasado con el equipo

Voz 0301 28:17 primavera de del Inter hablábamos esta semana en el vídeo de Carrusel deportivo de del elegante centrocampista italiano que que tiene muchas cosas se diecinueve añitos sólo

Voz 8 28:27 se primero recordamos que ya estuvo en Champions aquel día de del Bernabéu ya se demostraba que algo no estaba bien al Roma como para tomar ese tipo de decisiones segundos y reivindica si es que hace falta todo y se Monchi teniendo en cuenta que pérdidas jugado más importante porque carácter realmente lo era una Golán directamente que es que a mi me parece que ahora mismo está errores falta no hay líderes de de esa capacidad de esa personalidad de cuando hay momentos malos yo ahora en eso lo nota pero a cambio les sacó a límite seguramente era una de sus mejores perlas que tenían en el Primavera por ahí dos dos apuntes positivos y el tercero de esta Roma es que evidentemente se demuestra que el año pasado fue un absoluto porque no hay plantilla ya lo estoy aquí para poder competir al nivel que hizo en Champions para aquella remontada del Barcelona para aquella sensación de que incluso pudo remontar en algún momento aquella eliminatoria que se puso tan costosa de Liverpool en en semis es decir aquello fue un milagro obra de una serie de condicionantes que que hicieron posibles pero que no hablaban ni mucho menos del nivel que tiene esta plantilla que tampoco creo que sea tan bajo el respeto a lo que está en la temporada pero sí que responde al canon de un equipo que está en estructura pues todavía muy muy por hacer muy verde más allá de que ha cambiado toda la directiva estético y demás creo que me tras dos temporadas Se di Francesco se puso el listón muy alto y ahora está poniendo demasiado abajo no no planteo grandes cosas hasta Roma así que todo lo que pueda dar en Champions desde luego que va a contar sobre todo para que Sánchez cuando acaba perdiendo el puesto

Voz 0301 30:02 al final te pues muchísimos alicientes para vivir esa jornada que viviremos valga la redundancia en un Play Fútbol especial desde las nueve menos cuarto en Cadena Ser punto com bien la aplicación de la Cadena Ser vamos a vivir el Roma Porto y evidentemente desde el Trafford ese Manchester United PSO inmigratoria con muchísimos alicientes lo contaremos con narradores con los comentaristas habituales del programa bueno tenemos una montada impresionante gran eliminatoria también entre Ajax y Real Madrid llega al Ajax bastante peor Fermín que cuando se produjo el sorteo atención duda de Frankie de John por problemas físicos pero lo dicho el Madrid ahora mismo favorito

Voz 12 30:41 totalmente por el crecimiento del del Real Madrid que que en ese momento entonces estaba hecho unos zorros pero pero casi in cómo ha ido cimentando poco a poco Solaris a recuperación con pases pequeños pero pero firmes no demasiado ambiciosos gracias a a los jóvenes a impulsos energía de los Reggie Love de los Lucas Vázquez y sobretodo de de Vinicius que te da ese punto de de expansión que ahora el Madrid contempla como uno de los principales argumentos junto a a Benzema hizo enclave Ajax te preocupa un poco el tema de de

Voz 0301 31:11 vivir diez goles no en esas dos jornadas que encadenó

Voz 12 31:13 contra el Feyenoord e4 contra Heerenveen Ice eleven mucho más las las costuras al al equipo holandés ir por ahí puede estar evidentemente la la eliminatoria en ese potencial que tiene el Real Madrid en ese oficio en esa capacidad de inicios de de correr a la espalda de Benzema entre líneas generar desasosiego en el Ajax pero creo que para el Ajax el último gran escaparate porque veo lejos el campeonato de la Eredivisie no sé si esta puede ser la última eliminatoria en la que jueguen todos antes de diseminarse por por Europa

Voz 0301 31:42 tiene eliminatorias históricas en en la Champions los dos clubes para empezar las sesenta y siete sesenta y ocho el el Madrid le gana al Ajax de de era jovencísimo no sé si íbamos a llegar a un partido de una eliminatoria de ese nivel Ariz porque me da la sensación que sobretodo en defensa como contaba Fermín está bastante endeble el equipo de Amsterdam

Voz 11 32:04 yo me acuerdo de una en los noventa en el Bernabéu que de una

Voz 12 32:07 en el Ajax creo que marcó Kluivert ese día

Voz 11 32:10 y un partidazo impresionante de Overmars con toda esa gente que luego llegó a Europa me parece que está lejos de ese nivel aunque es verdad que entonces eran jóvenes también los los que he mencionado que después han hecho una gran carrera no estamos un poco en el mismo proceso pero sí bastante cambiar dado el Ajax con respeto a aquel que le puso incluso contra las cuerdas al al Bayern de Munich en la fase de grupos de la Champions tiene una baja importante como es la de Lisandro Magallón aunque no estaban encontrándose bien en el central el ex de de boca en los primeros partidos pero bajo en seguramente central que ya sabemos que es un jugador lento con buena salida pero que puede sufrir Christensen no lo veo tampoco un nivel superlativo para aguantar a Vinicius en la zona del lateral derecho saque siendo la mejoría que ha tenido el Real Madrid que por cierto la cimentado en meter jugadores que están bien de forma y quitar a los que están mal que les parece muy sencillo pero hay que hacerlo con Marcelo

Voz 12 33:08 con valiente si se quitara esos pesos pesado

Voz 11 33:11 los porque no es también de forma a Vinicius que son los chicos que como decía Fermín están tirando del equipo hoy llevándolo a unos niveles que parecían imposibles este año

Voz 0301 33:22 David como lo es si no

Voz 8 33:24 da la sensación de que no no sólo creo que va a ser la última eliminatoria de digamos la nueva generación de la es que ha levantado poco de alta actividad que había en los últimos años el proyecto daba por hecho que Delhi de John me atrevo a decir que alguno más puede puede salir pero derogó el momento de la temporada de becas de pillamos bajo no sólo porque se ha demostrado que es un equipo que se puede hacer mucho daño con con presión alta con simplemente viendo el partido del otro día así no es nada del otro mundo como era lo sabéis con presionarle muy arriba hay que ser muy enérgico le creó una cantidad de problemas en salir a balón increíble y digo en salía según porque este equipo o una de las cosas que cualidades que mejor suele hacer pues la capacidad de de los jugadores para tener la pelota en los pies si tiene cierta capacidad de asociativa sufrieron mes lesión así sufre una barbaridad el otro ya le hacen un gol a una practicamente de por lo mismo porque le presiona muy arriba equipos incapaz de sacar la pelota atrás y luego encima le falte una ración arriba he empezado jugando Hunter dar como nueve después ha entrado dos cada vez más que cuenta aquí algo curioso que en que un poco hojeando los planteamientos del Ajax cuando ha jugado ante el Bayern en Champions es decir los dos partidos que podemos decir a nivel competitivo de mayor exigencia en esta temporada no jugó con nueve metió a David Meretz en banda y el delantero con lo cual incluso esto lo lo modifica eso incluso en casa selección casi fuera eso quiere decir que aunque sabe que es un equipo que con la pelota periódicamente es capaz de mandar eso lo asume en los partidos de de la Eredivisie o del nivel inferior cuando sabe que tiene un capo de Europa con seguramente va a ser el Madrid en las dudas y eso creo que es lo peor que le que le puede pasar pero que por ahí sea capaz de de mantener esa identidad de de apostar sobre todo a balón parado de yo creo que es un equipo que quizá no se habla demasiado de ello pero tiene son ellas es como algunos de los mejores lanzadores de de Europa en ciertos detalles a ver si por lo menos puede competir porque desde luego lo lo veo muy lejos y con esto no quiero decir que no no me pongo posicionamiento de un equipo y de otros simplemente por ver una buena la teoría porque lo que si hubiese llegado a otro momento este Ajax hubiera podido competir mejor si te parece sendas

Voz 0301 35:40 Men Roma Porto Ajax Real Madrid Tottenham Borussia Dortmund tengo que decir que la semana que viene más heavy todavía porque esa eliminatoria entre el Atlético y la Juve y el Liverpool Bayern va a ser la leche pero bueno habíamos echado tanto de menos la Champions que cualquier cosa con cualquier cosa no decir Nos conformamos nos hace una ilusión tremenda un placer como siempre analizar con vosotros la semana de Champions y escuchamos mañana David un abrazo hasta mañana

Voz 8 36:06 saludó tratado muchas gracias

Voz 0301 36:10 hasta la primera hasta la próxima Fermín un abrazo hasta mañana chicos más que interesante va a ser también la eliminatoria que va a enfrentar a el Tottenham con el Borussia Dortmund el equipo alemán que se mantiene líder de la Bundesliga a pesar de algunos malos resultados en los últimos partidos y el Tottenham que está resistiendo es de los pocos en en el top six de los pocos que les sigue más o menos el rastro al Liverpool y al Manchester City en una el lucha que promete ese de interesantes sino apasionante en este tramo final de la temporada sí que gran eliminatoria que comentará en Movistar Plus Axel Torres y que analizamos aquí también en el programa qué tal Axel muy buenas

Voz 0267 36:48 hola qué tal muy buenas bueno es una eliminatoria

Voz 0301 36:51 que yo entiendo que a ti te pone te gusta especialmente por la presencia de Jade Don Sancho que es un pedazo de futbolista que no has hablado ya del Ike a pesar del empate el otro día del Borussia Dortmund el pasado sábado ante el Hoffenheim vuelva a firmar un partido impresionante es uno de los jugadores de la temporada

Voz 0267 37:08 sí si realmente me comentase tú el sábado por la tarde creo que había jugado muy bien contra el Hoffenheim yo aún no había podido ver el partido hoy una vez visto pues constató hoy y coincido no en efecto otro gran partido de Sancho es un milagro que no lo ganara el el Dortmund porque además tiene el el propio llegue Don Sancho un tiro al palo con tres a cero es decir la posibilidad de ponerse cuatro a cero arriba el Dortmund poquitos minutos antes del gol de fósil del primero de los del Hoffenheim ir y aunque es cierto que el partido fue muy loco ir por ahí el el Dortmund puede tener una dificultad es decir la incapacidad para para calmar ese tipo de encuentros también hay que tener en cuenta que el Hoffenheim es especialista en eso es un equipo que consigue convertir los partidos cuando le interesa en ida y vuelta constante en correcalles absoluto ir en ese aspecto les salió bien porque una vez logró el el primer tanto siguió metiendo muy muy atrás al Dortmund hilo acabó empatando no pero yo creo que es quizá el el punto que deja más dudas en el Borussia Dortmund de cara a esta eliminatoria hasta qué punto la fragilidad defensiva porque el Hoffenheim le remató muchas veces le podría pesar en una eliminatoria de Champions en la que yo creo que por talento y producción ofensiva considerando además que Hurricane no está por ahora para para el Tottenham creo que el Dortmund tiene más argumentos ofensivos pero en ese desequilibrio y esa incapacidad para para frenar bajar el ritmo de los partidos podría igualar una eliminatoria apasionante

Voz 0301 38:44 no estamos hablando de varias bajas en los dos equipos que le quitan algo de vistosidad seguramente a a la eliminatoria bajas importantes muchas en en defensa como comentábamos del Borussia Dortmund la baja de de Marco Ruiz pero bueno bajas gordas como comentabas Axel de las que definen una eliminatoria no no digo que vaya a pasar el Dortmund porque tiene en el Tottenham la baja de de Harry Kane pero es lo que estamos viendo en las últimas semanas en el equipo de Pochettino con goles en los últimos minutos ayer contra el Lester marcan los últimos minutos es verdad que es para definir el partido no son que se está erigiendo una de las figuras clave ahora mismo sin el gol de de Cain sin la llegadas de de leal y pero está sumando muchos puntos pero yo diría que está sobreviviendo el el Tottenham más que otra cosa

Voz 11 39:33 sí

Voz 0267 39:34 eh haberle está costando el Lester la hizo un partido competido realmente lo gana el el Tottenham es curioso porque sin Kane lo gana por mayor calidad en en el área contraria creo que le le fabrica más ocasiones claras Lester pero las convierte peor también de hace un partido sobresaliente en el conjunto de Pochettino y en cambio la la calidad

Voz 13 39:57 el golpeo de Eric CNES determina

Voz 0267 40:00 ante para marcar el segundo gol para meter el centro del primero desde la pone en la cabeza perfecta Vinson Sánchez Llum pocos el que marca las diferencias en ese partido es verdad que no tienen un goleador cuando no está Kane que que en el área tenga esa misma productividad Fernando Llorente no están esos registros más allá de de siempre aportar en forma de de Jornadas de de fijar a los centrales pero son al que cada vez Poquetino sitúa más en punta viendo que que es probablemente mejor que más gol tiene ahora mismo sin Kane es es es el que un poquito está supliendo ese déficit que que tienen pero sí es verdad que fue un partido en el que ellos no estuvieron cómodos no fueron superiores de forma manifiesta in también roto un poquito tengo la sensación de que tenía eh esa cuestión del poco descanso que se ha quejado Poquetino de tener un día menos que el Dortmund le condicionó un poquito a la hora de hacer al el el equipo puso a esquí penetre en el once titular Un joven que actuó como interior izquierdo pero en general al que no les sobró nada y al que no le estas obrando nada pero lo que es meritorio es que sin haber incorporado a nadie en el mercado de invierno ni en el de verano y además teniendo a Harry Kane gran figura lesionado aguante el tirón y el ritmo de los dos candidatos al título es que el Tottenham sigue ahí ya diferencia de Manchester United Arsenal y Chelsea todavía puede optar a ganar la Premier League

Voz 0301 41:23 el mérito es absolutamente indiscutible para el equipo de Mauricio Pochettino para ir cerrando Axel sorprende que llama la atención al menos en el Borussia Dortmund la situación de Paco Alcácer que estaba marcando muchos goles Se ha frenado ese ritmo goleador que queréis real

Voz 13 41:40 de porque ni siquiera en su mejor

Voz 0301 41:42 la época en el Valencia habíamos visto algo que que se pareciera al menos a nivel de ese ratio minutos disputados goles anotados en Lleida y ahora incluso les estamos viendo muchos partidos entrar desde el banquillo que le había ido bien también como revulsivo pero ahora sin la suerte de de marcar no no estamos viendo a Paco Alcácer con esa finura en el remate y tantas ocasiones generadas como hace unos

Voz 0267 42:06 sí es cierto que no es titular en este último partido cuando entra tiene una muy buena con tres a dos Un remate difícil que es el he pierde por poquito es una ocasión clara para el cuarto gol otra que pudo marcar el desenlace del del partido yo creo que va a ser titular teniendo en cuenta además que no va a estar Marcos Royce para este partido de ida la la sensación que tengo es que va a jugar a Paco Alcácer que también hubo un poquito de rotación en su suplencia porque Maximilian Philip por detrás de Mario Götze no no parece que sea la primera opción no parece una elección puramente técnica a teniendo en cuenta cómo está uno cómo está el otro para para ser el mejor ataque posible contra el Hoffenheim yo creo que es una cuestión también de ya que tenía a Roig con problemas pues no perder también Alcácer le dio poquitos minutos en el partido si es cierto que ha bajado un poco el ritmo hombre era era imposible sostenerlo de ese ritmo no creo que lo sostenga nadie es que ni Messi sostiene el ritmo que llevaba en cuanto a minutos jugados goles marcados Paco Alcácer no pero yo creo su temporada es buena creo que su implicación es es magnífica creo que llega más o menos entonado a la eliminatoria con un ritmo goleador menor pero creo que con confianza creo que va a asumir el papel de delantero estrella del equipo al no estar Royce in iba a ser bonito va a ser interesante porque además creo que el tipo de desmarques cortos que tira Paco Alcácer en el área

Voz 0301 43:27 ante centrales como alter Byron

Voz 0267 43:30 también pueden ser efectivos puede puede ganarle ese medio segundo clave para rematar in is sacar provecho de ello en este partido

Voz 0301 43:39 eliminatoria interesantísima la que van a disputar estar en el Tottenham y el Borussia Dortmund todavía va a tener que jugar en Wembley el equipo de Pochettino porque se alarga en esa inauguración de del nuevo estadio pero igualmente va a tener un ambiente brutal tanto en la ida como en esa vuelta en el Signal Lido una partidazo que se va a jugar el miércoles a la misma hora que el Real Madrid a las nueve lo comentará Axel Torres en Movistar Plus nos ha hecho un pequeño avance en un pequeño aperitivo con esta charla en el fútbol la semana que viene más Axel muchas gracias un abrazo

Voz 0267 44:12 un abrazo a Bruno hasta luego

Voz 14 44:15 con

Voz 15 44:23 su tío

Voz 0301 44:27 vamos a repasar también lo mejor de la jornada en tres toques como hacemos habitualmente con Alberto López vamos a hablar de la Bundesliga dos puntitos de la Premier empezando por Alemania donde un resultado bastante sorprendente con la derrota del Borussia Monchengladbach en ese partido contra el Geta de Berlín de ese partido nos habla Alberto López en su primer apunte de esta semana Alberto habla de el gran partido oferta

Voz 13 44:55 una de las sorpresas de la jornada en la Bundesliga fue la victoria de Berlín por cero goles a tres en casa del segundo clasificado del Borussia Monchengladbach ahora tercero porque la superado ayer teniendo en cuenta que el Borussia en casa en el Borussia Park no había cedido ni un punto en lo que llevamos de temporada fue un planteamiento muy inteligente del Hertha de Berlín con tres centrales dos carrileros largos Clooney en la derecha imiten en la izquierda y luego arriban muchísima libertad para para se que por delante de Andrzej Duda el eslovaco está haciendo uno está está siendo una de las sensaciones de la Bundesliga en lo que llevamos de curso de principio el Hertha planteó un partido apretando arriba la salida de balón de Bartz pero que pasó que en los primeros diez minutos el Borussia Monchengladbach en una jugada en corto con un buen balón de al espacio de Hoffman sobre la carrera de Pla que se quedó prácticamente solo delante del humillar sin y unos minutos después con un balón directo buscando a Sting del género dos ocasiones clarísimas de gol qué hizo alerta lo que hoy día peor les sienta al Borussia Monchengladbach que esperen en campo propio se metió atrás le cede la pelota Glass Bach ahí llegaron los problemas para el conjunto de jeque una circulación de balón muy lenta se quedó sin Josmar a la media hora lesionado que es un jugador fundamental para el juego entre líneas entro Cuixart que es un buen futbolista muy joven francés zurdo que intentó hacer cositas más filtrar algún valor entre líneas pero hoy día hay diferencia entre lo que puede aportar cosas en este equipo y lo que aporta hay unas Hoffman les de Dortmund y el Hertha poco a poco saliendo a la contra fue generando peligro se adelantó en el marcador minuto treinta con un golazo de Salomon Kalou una jugada plena de habilidad el marfileño que sigue rindiendo francamente bien ya muy veterano pero que temporada tras temporada deja grandes partidos en las filas del Hertha de Berlín después un protagonista especial Davis el que firmó un partido extraordinario se quedó Ibisevic de inicio en el banquillo ahora de jugar a ser que arriba con mucha libertad con Kalou pues participo en el segundo gol con una asistencia Andrzej Duda en una jugada que se fue por la banda izquierda exhibiendo una zancada portentosa de Juan Matthias Günter atrás se perfiló hacia la línea de fondo y les sirvió el gol en bandeja duda firmando el tercer gol del partido ha aprovechado una asistencia precisamente del eslovaco de duda su zancada fue una pesadilla en todo momento para los centrales y para el que además están haciendo una temporada extraordinaria no tuvieron forma de pararle fue un planteamiento solidario muy inteligente un gran partido a nivel colectivo de alerta que se impuso con muchísima autoridad firmando un cero tres en casa de dudaba de las Bach cara abismos tercero pero el equipo está ligeramente estancado a nivel de juego IG quién va a tener que ensayar algún tipo de planteamiento para cuando los rival de esperan en campo propio porque sigue sufriendo muchísimo

Voz 0301 47:37 evidentemente no a hablar también Alberto de ese partido esa exhibición del Manchester City de Guardiola contra el Chelsea ganó por seis goles a cero pero lo dejamos para el final primero esa victoria importante del Cardiff que le acerca a la salvación al equipo de de Gales en un partido muy especial el segundo audio que nos dejó Alberto