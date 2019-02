De la Gándara: "Hablar del suicidio no es malo, pero escandalizarlo sí"

Voz 0313 00:00 esta canción que está sonando además de ser muy muy bonita tiene tiene tela tiene tela sobre todo la en la letra es un grupo Linkin Park y resulta que su cantante Chester Benetton que escribía las letras digo escribía porque ya no está las letras de las canciones que se suicidó en dos mil diecisiete no iré hecho alguna de las letras como esta que dice entre otras cosas no me gusta mi mente ahora mismo no amontonando problemas que son tan innecesarios quiero soltarme simplemente en en soltarse me liberaría bueno pues había gente estudiosa además que decirles que marcan de alguna forma una cierta incitación al suicidio hubo mucho debate en su mente cuanto además el hombre apareció un día ha muerto o a punto de comenzar una gira pues se dijeron muchas cosas no yo revisando papeles resulta que hay una gran conmoción en Reino Unido por una entrevista en la BBC del padre de una chica de catorce años Molly Russell que se suicidó en dos mil diecisiete y en esta entrevista el padre ha dicho literalmente que Instagram ayudó a matar a mi hija por qué pues porque en alguno de los eh vidrios y que ese su Beni fotografías de esta aplicación aparecen imágenes muy explícitas de auto lesiones no de en fin de de comportamientos que pueden acercarse a lo de las tendencias suicidas de hecho algún responsable de la propia compañía ha dicho ya que tienen que ponerse las pilas que no están al día en el algoritmo que tendría que contra el ese tipo de cosas y el propio secretario de Estado británico de Sanidad van Hancock les ha exigido que sí que se pongan al día porque si no habrá sanciones e incluso ha amenazado con el con el cierre bueno es un tema tan delicado y tan tan espinoso esto de cuánto pesa cuánto influye un elemento externo como puede ser pues una cuenta de Instagram para tomar decisiones tan tan drástica si tan terribles que hemos acudido en busca de nuestro sí Teatro de cabecera que es Jesús de la Gándara para tomar unos minutitos a La Ventana versión los aporta un poquito de luz Jesús buenas tardes cómo estás cómo cómo va eso muy bien oye lógica claro claro claro es que siempre que topamos con el verbo prohibir me imagino que a todos nos da un poquito de urticaria pero cuando escuchas a un padre gol es decir algo tan contundente como esto pues te tienes que poner a pensar si lo si publicar imágenes explícitas en cualquier red social del tipo que sea tú crees que debería estar ahí hay que ir paso por paso a esto no a ver

Voz 0921 02:26 claro que no claro por qué porque los modelos de Mitación sin control sin críptico no sirven para nada más que para hacer cosas malas sí lo hemos donado a hablar de suicidio no es malo pero el suicidio es es malo y eso es una externalización de Ammán primero va a hacer lo mejor luego si hablamos pero no ponemos en plana en plan planes de prevención en marcha pues haremos más o sea que hay que hacer hablar sí pero científicamente seriamente como estamos viendo ahora pero no escandalizar ni poner planes de emisión me da igual en las redes quién la Sagnier pero no no es la primera vez que ocurre sobre mojado ya pasó el verano pasado Instagram ya pasó en Facebook

Voz 0313 03:15 ya se pública uno

Voz 0921 03:18 qué es exactamente la depresión

Voz 0313 03:20 de Facebook Jesús

Voz 0921 03:21 bueno pues nada se jóvenes sobre todo las chicas que más vulnerables como consecuencia de problemas de creer eso de grupos de amistades que es un aisladas ninguneado después el resto criticadas una forma digamos inadecuada o excesiva digo vulnerables yo creo lo tienen tienen peor adaptación a circunstancias de aprobación de los demás la pérdida del apoyo social la pelea redes sociales el ostracismo social en definitiva en reverso en público pues animan mucho problema ya hemos tenido unos casos depresiones yo Facebook se publicó incluso hasta el publicado no esta importante y en artículos en internet pero miras también hemos tenido bastantes más bastantes suficientes casos anecdóticos si se queda en conexión con esto pero de auto lesiones pequeñas escoria acciones cortes etcétera imitados de lo que ha visto en Instagram

Voz 0313 04:23 pero entonces es yo yo quería preguntarte esto desde el comienzo del esquí claro al fijar un porcentaje un tanto por ciento debe ser muy muy complicado no pero el poder de de de influencia de una red social puede llevar incluso decisiones drásticas como esta que estamos comentando

Voz 0921 04:38 sí sí abre cuando no había redes sociales llaman a las redes sociales en internet antes campeona en las redes sociales de vinculación directa pues también soy ya lo sabíamos no entonces hay que tener cuidado grupos de presión del suicidio ni más o menos ahí hay gente que que que bastante mala en este sentido no que no me Orlando utilizar cualquier artimaña para influir en otras personas más vulnerables mató para que se lesionen o comete el suicido entonces hemos están protegidos Instagram de hecho ya ha hecho no porque FT etcétera Pero esto otra cosa que a mí me escandaliza mucho que otro día hablaremos de yo es la inducción

Voz 0313 05:20 no juega con los jóvenes con una cosa sí sí

Voz 0921 05:24 en los anuncios en televisión que no puede ser hay ciertas cosas que que está claro que tocamos en pare entonces a mí me parece muy bien que visto gran se ponga las pilas como han dicho Ny hagan un trabajo muy serio para que cuando alguien con una solución búsqueda a otra que retransmitir en directo o mediante imágenes cosas que tienen que ver con suicidio los autores llames lo paren

Voz 0827 05:53 esa presión y ese ostracismo Jesús en las redes sociales anteriores digamos la reales ya existía el hecho de que ahora se produzca a través de estas otras redes sociales virtuales que lo hace solamente más extendido o más grave más profundo el problema

Voz 0921 06:09 yo creo que es más grave por una cosa o en primer porque muy rápidos muy muy mucho más intenso una en la velocidad intensidad y rapidez y por lo tanto peor controlable nacionalmente y en segundo lugar porque tienes la sensación de ser más público cuando antes había un pequeño ostracismo uno nosotros hicimos social pero bueno al final se entregaban tres o cuatro personas las Familia seis acabó pero ahora parece que estamos en público no recordemos una vez más el peor castigo que se podría hacer un ateniense del ostracismo público cuando es público y ese intento hace muchos años

Voz 1 06:46 no solamente rápido e está para siempre hay hay hay ay se queda entonces una persona tiene bueno está veinte veinticuatro horas si te de la semana expuesta a un bullying emocional o cualquier cosa por qué por qué

Voz 0921 07:05 hay con

Voz 1 07:08 para legislar Antic ante esas cosas

Voz 0921 07:12 yo creo que por lo que decía Carles al principio no porque cosas en comedidos en las libertades yemas prohibiciones juicios porque si no habríamos haciendo un mundo lleno de prohibiciones en la hiciera de libertades entraríamos en una especie de de fin de Maremàgnum un cuándo sabremos cómo movernos yo creo que la libertad hay que cuidarla mucho mucho mucho por encima de todo no esto es evidente pero no en forma de libertad abstracta sino de libertades concretos Dalí verdades concretas en ciertas cosas para eso están los técnicos que no pregunten ciudadano que responder entonces

Voz 0313 07:50 la verdad es preguntas nada no nos preguntó lo suficiente no no os pregunto no

Voz 0921 07:54 los suficiente lo he dicho en alguna ocasión llevan aquí también lo mismo con nuestro programa que es que los padres de los suicidios se planifica muchos

Voz 2 08:05 se escribe

Voz 0921 08:07 se realizan se pone en marcha pero al cabo de los años volvemos a poner plan de suicidio en marcha caso fallido porque el primero ha desaparecido entonces no hemos hecho todavía planes duros constantes muy comprometidos con una intensidad suficiente a nivel sanitario a nivel social

Voz 3 08:30 y es bueno porque además

Voz 0313 08:33 yo en esto de la tecnología un algoritmo no igual te puede abrir la puerta a determinadas cosas que te la puede cerrar simplemente bonita tan sencillo como decir mira suicidio y que no te aparezca nada no puede ser tan complicado de conseguir no el otro día lo hablábamos el otro día lo hablábamos con el con el porno el otro día con con Jon Sistiaga con el porno los niños de ocho nueve años que ponen follar y que les aparece pues todo lo que les aparece o culo todo lo que desaparece bueno no tiene que ser tan complicado cerrar la puerta eso eso no creo que sea yo a coartar la libertad de nadie digo yo

Voz 0827 09:07 en otros grandes problemas además esto ya se ha visto ya está demostrado y se ha actuado no con esas páginas que incitan a la anorexia

Voz 0313 09:13 sí sí sí sí Limia que costó montones de pero claro

Voz 0827 09:16 digamos eso está en el debate público no pues yo creo que esto también debería estar en el debate público

Voz 0921 09:21 se yo no lo estamos haciendo sea que estoy saliendo o estamos haciendo una cosa que ante creo que debemos hacer luego yo me siento bien no tengo problemas morales ni ético hacerlo ni mucho menos ir y no es difícil yo tengo un grande utilicen una persona que tengo un hijo que es informático y a veces lo de hablar pero tan difícil es hacer esto con él no se hace muchos años por ejemplo en una ninguna una una red de juegos ni me pidieron que les asesorara para poner un cortafuegos que eran una de esas preguntas que cuando los preguntabas si había indicios de que podías hacerte adicto al juego no te dejaba jugar

Voz 3 09:56 no

Voz 0921 09:57 estoy estoy hablando de hace diez años ya que esto es porque es factible