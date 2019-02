Guillrmo Arriga habla desde Mejico de la candidatura de Roma y de su novela 'Un dulce olor a muerte'

Voz 1 00:00 muy bien

Voz 0313 00:11 pues ese es el tema que planteamos hoy en La Ventana de los libros porque de envejecer hacerse una entrevista deliciosa con Juliette Binoche que dice que cuando cumples años bueno pierde muchas cosas pero ganas en libertad en tolerancia y un humor eh yo estoy bastante de acuerdo incluso añadiría alguna cosa más pero bueno hacerse mayor es todo un tratado no no no no resulta sencillo los hay que lo consiguen con mayor fortuna otros con menos pero los libros que es lo que le preguntaba yo a Benjamín esta tarde abrimos nuestra ventana con una novela publicada por primera vez en mil novecientos noventa y cuatro se hace ya un tiempo cito y que ahora recupera la editorial Navona una historia titulada Un dulce olor a muerte que empieza así

Voz 2 00:55 Ramón Casas

Voz 0564 00:55 año sacudía el polvo del mostrador cuando oyó a lo lejos un chillidos penetrante aguzar el oído y no escucho más que el rumor de la mañana pensó que había sido el jefe de una de las tantas placas que andaban por el monte prosiguió con su tarea tomó un anaquel hice dispuso limpiarlo de nuevo roto el grito ahora cercano y claro ya este grito sobrevino otro y otro Ramón dejó el anaquel a un lado idea un brinco saltó la barra salió a la puerta para averiguar qué sucedía era domingo temprano no encontró a nadie sin embargo los gritos e hicieron cada vez más frenéticos sí continuos caminó hasta la mitad de la calle ya la distancia vio venir a tres niños que corrían vociferando

Voz 2 01:36 una muerta una muerta

Voz 0564 01:38 a Ramón avanzó hacia ellos atajo o a uno mientras los otros dos se perdían por entre el caserío que pasó me pregunto la mataron la mataron bramó el niño a quién donde sin mediar palabra el chiquillo arrancó hacia la misma dirección por la que había llegado Ramón lo siguió corrieron a lo largo de la vereda que conducía al río hasta que toparon con un Gal ahí exclamó sobresaltado el niño ICO en su índice señaló una de las orillas de la parcela entre los surcos yacía el cadáver Ramón se aproximó lentamente con el corazón tiro negándolo a cada paso la mujer estaba desnuda tirada de cara al cielo sobre un charco de sangre apenas la miró ya no pudo quitarle los ojos de encima

Voz 0313 02:34 Morris haga buenas tardes

Voz 4 02:36 hola qué tal Benjamín carnes que saludarlos Guillermo

Voz 0313 02:40 es hoy Guillermo Arriaga lo saben todos los oyentes escritor guionista Amores perros Babel veintiuno gramos hablamos con él hace cosa de año y medio cuando se publicó en España esta magnífica ese novelón que es el salvaje te acuerdas le ha mostrado otro año y medio en leerlo dos Guillermo qué opinas de del proceso de envejecimiento de los libros en en esta historia concreta decía Benjamín de los que tienen alguna gota de clasicismo resisten mejor el paso de los años bueno es una historia eterna la que planteas eh que tiene que ver con lo con la cobardía con las Faith News con los climas cerrados con muchas cosas

Voz 4 03:18 primero quiero decirte que es co que me entreviste que está llamada muy contento que que crean abona después de veinticinco años Revilla en un dulce olor a muerte no sólo una eso mismo que comience sigue reeditando en Francia por ejemplo y en otros países en Brasil en las que Deacon con mucha pasión más clientes los treinta y los treinta y tres años de edad ya que el año pasado la verdad pues creo que es una novela que que refleje el poder de la mentira como muchas comunidades tratan de mantenerse a salvo a través de la mentira hace muchos años cuando salió en Alemania un crítico dijo que por fin entendía que mecanismos del nazismo como en una sociedad genera beso la verdad contable mantener la cohesión social

Voz 0313 04:20 pero fíjate que en este caso además para que lo sepan los oyentes el origen de la mentira no dirías tampoco que son origen malintencionado con un propósito concreto no sólo a veces una frase dicha en mitad de una conversación simplemente con afán de notoriedad va haciendo crecer la bola de grande grande y acaba atropellando todo Dios

Voz 4 04:39 sí porque hay varias cosas que sucederán en esta novela ese muchacho que que se encuentre el cadáver de de de esta jovencita desnuda que acaba de llegar al pueblo la apenas la conoce ella llegó de otra de otro estado ahí le gustaba cómo me gustaba muchísimo una niña pueblo sabe quién realmente sólo saben su nombre pero con el resto de la gente siempre decir Ramón era Amore Ramón Ramón que aprenda cómo te tiene que asumir que era su novia no solamente eso la tiene que vengar la creando una una bola de nieve de falsedades y mentiras y como tú dices de frases dichas sólo por decidir

Voz 5 05:24 si van creando como un mundo paralelo a la verdad oye pero no te no te quejarás porque en España esto sea pública

Voz 3 05:29 en la en la editorial Navona

Voz 6 05:32 su colección de clásicos los últimos tres libros ineludibles los los ineludibles en los últimos tres libros que han salido han sido el tuyo El Príncipe de Maquiavelo el cantar de Salomón de Fray Luis de León osea eres no sé si el clásico vivo o un clásico vivo pero una de las dos cosas fijo eh Guillermo

Voz 4 05:50 que hable lo mejor este ha puesto al lado de grandes nombres la verdad todo muy agradecido a Dios tengo que que estamos en el edición hacer que el público español a la novela creo que van a encontrar muchos elementos contemporáneos a Pedro Castro hace veinticinco años y creo que a veces incluso un poco para leernos los actos políticos que están siguiendo en este momento

Voz 0313 06:20 a Guillermo todo todo escritor tiene sus temas recurrentes sobre los que da vueltas y vueltas en tu caso está está la pérdida está la necesidad de venganza que la del conductor del salvaje está la muerte uno escribe también para para buscar respuestas las encuentro no los encuentra

Voz 4 06:37 no yo yo creo que uno uno fue Lampre para el no es que a sabiendas de porque estoy escribiendo esos textos mil el dato que las asociaciones no eligen a uno no uno elige las obsesiones yo no sé realmente no tengo ya he tenido estos temas y por qué son tan recurrentes yo creo que la función del arte Martí generar respuestas tanto a nivel personal como El público es es generar preguntas no brindarles estas yo creo que pienses eso es lo más interesante de que a través de las preguntas tú cuestionando la escuchando ya tiene hasta el entorno en el que en el censo de gris

Voz 0313 07:22 oye Guillermo en esta novela dio origen a una película de de finales de los noventa en el noventa y nueve creo que dirige dirigió Gabriel ribetes pero también inspiró una ópera un ópera belga en dos en dos mil doce no sé si tú pudiste verla si Ramón dio el do de pecho como estuvo manda

Voz 4 07:38 no fue muy interesante porque la novela Lalín yo Christian yo que son dos grandes compositores alemanes de música clásica Contemporani de ópera que él dice hola qué tal soy Christian yo sé que músico mucho la muerte y la quiere hacer una ópera no con el a mí me pareció un enorme homenaje año hacia novela de soy fui a la presentación de la de la ópera de plan sirvió en realizar Ximo poseso muchísimos amigos Christian yo yo la verdad es que te pues muy interesantes pues se como obra deriva en otra nota completamente inesperada en caso que fue una ópera con respecto a la película a mí no me gustó la película te lo he dicho la Cabré el director de la película era Alfonso Cuarón

Voz 0313 08:32 cuando conozco yo soy mucho mucho

Voz 4 08:36 estaba muy contento de que pudiéramos colaborar juntos fue estaba empezando ya tenía dos películas en su haber esto adquiere su tercera película estaba muy contento fuera su tercera película entonces cernido sobre la oportunidad de trabajar con el sé que me tengo particular admiración

Voz 0313 08:55 oye tú eres miembro de la Academia Guillermo qué tal le va a ir a Roma tú crees que va a ganar

Voz 4 09:01 yo creo que va a ganar todo lo que ahora mejor película creo que va a ganar mejor director creo que digo va lugar el que ha viajado huyó en el mundo no ha dejado estar en boca de la gente entonces

Voz 5 09:16 bien pues aquí lo celebraremos Guillermo Arriaga un abrazo muy grande amigo

Voz 4 09:21 la hombre un abrazo muy grande a los doce esto es lo que no veamos pronto volver a la pronto a cenar como aquella noche adiós hasta pronto