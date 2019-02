Hora 25 Deportes: A vueltas con el VAR (11/02/2019)

Voz 1 00:00 uno veinticinco Deportes con Ángels Barceló Ike sus Gallego

Gallego buenas tardes Añez que vuelven a Champions contenta no yo pensaba que eran los partidos de vuelta de la Copa del Rey me acabas no no debe la Champions mañana empiezan los octavos de final de la acción a mal mañana Roma Oporto y Manchester United París Saint Germain un español en Madrid el miércoles Mario y la semana que viene porque se distribuirán en dos semanas guión Barça y Atlético de Madrid pues vuelven Liga otra vez y además de dar noticia que estrenan el bar también en esta jornada por si no teníamos suficiente con Éluard en la Liga ahora va a haber zarpar Eliza Eliza ídem de este la que cortar madre mía la que nos espera desde mañana a la Champions con el bar por lo pronto lo que tenemos hoy es el cierre de la jornada de Liga en Primera División con el partido que se juega en Vitoria entre Alavés y levanten los vitorianos Zidane se meten en Europa el Levante un poquito más atrás vamos a ver qué ambiente hay cómo salen los equipos Mendizorroza Javier Lekuona buenas tardes

Voz 0889 01:01 por qué tal muy buenas tardes al Deportivo Alavés vuelve Ximo Navarro al equipo el Pitu juega con trivote Wakaso y cobra sana debuta ataca Shinui ahí japoneses por la grada sobre todo a periodistas en el Levante son baja Rochina Toño Postigo campaña hay Boateng Illa dudan hoy comentan los compañeros valenciana obsesiva jugar con un cuatro cuatro dos A con un tres cinco dos es uno día protestan las gradas de Mendi por programar los partidos ligueros entre semana al lunes y viernes la gente va a entrar en el minuto cinco irán vestidos de negro en señal de luto irse va a oficiar un funeral en recuerdo del fútbol auténtico con ataúd incluido por lo tanto poco ambiente ahora mismo Mendizorroza madre Mis

Voz 0919 01:40 completar en un partido de fútbol en memoria del fútbol auténtico este barrio tiene una curiosidad porque hay un jugador

Voz 0779 01:49 que debía estar ahí con el

Voz 0206 01:51 ante convocado con su compañero para jugar y está en la cárcel Toño García detenido la semana pasada

Voz 2 02:00 en medio de una operación contra bueno

Voz 0206 02:07 pues está en la cárcel y cumple su cuarto día en el mejor de los casos podría haber alguna noticia a final de semana porque su abogado espera una respuesta positiva a la presentación de un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Teruel para intentar modificar el auto de prisión y que sea revisado para que bueno presentando una fianza el jugador pueda salir del centro penitenciario hasta que se levante el secreto de sumario se fijó una fecha para el juicio recordemos que a día de hoy ser imputan múltiples delitos como el de pertenencia a organización criminal amenazas de muerte falsedad documental usurpación del estado civil o el blanqueo de dinero lo que declaró Toño ante el juez es que el único que lo único que le une al cabecilla de la banda que se dedicaba esta extorsión sexual es una amistad de hace dos meses y la ingenuidad de guardar Le cuatro mil doscientos euros en su casa porque adujo ser cool ludópata

Voz 0919 02:55 si te piden que les guardias alguien cuatro mil pavos en casa

Voz 0919 02:59 sospecha según están las cosas sospecha algo bueno pues enseguida vamos con todo con la última hora de la Champions o la Liga que esa puesta emocionante ir con vuestros mensajes de Whatsapp para empezar el programa

Voz 3 03:15 hola Gallego buenas tardes quiero contar que decir que una anécdota y una pregunta la anécdota es que creo que e ICO va pasará al Libro Guinness de los récords como jugador por el cual la prensa masa preguntado en rueda de prensa en dos meses han superaban Cruïlla a Maradona a todo el mundo nunca nada en ningún otro y de acuerdo de cincuenta Ése es el capitán dos años te tengo que atenta tanto con un futbolista ahora a la pregunta que le hace un favor recuerda me o refresca came el tu memoria que tenga grabado en los seis años que lleva con el Real Madí un par

Voz 4 03:57 lo que diga joder se me ha caído la baba que jugador que asistencia que manera de dirigir al equipo que golazo JEMAD debido olvidar moverá colada uno pierde el tiempo un saludo soy asiduo oyente de vuestro programa una obra

Voz 0919 04:10 muchas gracias un abrazo me ha encantado cuando he dicho lo de a los cincuenta y sesenta y tantos años que tengo es que eso no pasa todos dejad vuestro mensaje

Voz 5 04:20 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del Nos lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarto

Voz 6 04:35 buenas tardes Gallego me gustaría eh porque he leído viene las Caracol de Morata no era fuera de juego según un analista de las ha demostrado que estaba tres centímetros detrás de gustaría que deje diría usted con tanto ímpetu y con tanto ahínco el como defendió que el gol de Luis Suárez era falta pues que también sabe a decir ahora que la de Morata era o legal porque claro hay que hay que tenemos que intentar ser justo entonces me gustaría oírle usted ahora decir que el gol de Morata no ha sido casi hubo legal pero que lo diga con ese ímpetu que dijo con lo de Luis Suárez mismo ímpetus iba igual buenas tardes Gallego

Voz 0919 05:30 vale pues se lo voy a decir no voy a decir suena el gol anulado a Morata por el bar era gol para mí mal anulado y lo digo vehementemente pero es que ya no es cuestión de Ségol es cuestión de que todo lo del bar empieza a ser muy pesado muy reiterativo muy aburrido que si el protocolo que si esta jugada se revisa que si esta otra no que existe árbitro prefiere no ir a ver el vídeo posaran los otros tampoco quieren ir que si a mí no me rectifique si no te rectifico deberá es increíble como una herramienta tan buena puede ser tan mal usada por los árbitros del bar porque hay jugadas como esa de Morata Kenia aposta te puedes equivocar anular ese gol perdió se pero por otra parte seamos justos alguien pensaba que con lo que nos gusta en este país la discrepancia la discusión y el jaleo iba a terminar con la política con la polémica por favor eso era una quimera era impensable aquí una gran parte de la gente prefiere no ponerse de acuerdo eso del acuerdo en Dinamarca en Finlandia en en Noruega por ahí pero aquí sí aquí lo que nos gusta discrepar que sí hay cuarenta y cinco mil que hay doscientos cincuenta mil sino nos ponemos de acuerdo en nada como no vamos a poner de acuerdo en en el bar la Federación Antón Meana buenas tardes hola qué tal Gallego buenas tardes qué dice de el bar los árbitros cuando estamos ya en febrero llevamos

Voz 0231 06:50 siete meses con el asunto pues no ha cambiado su opinión al revés refuerzan argumentos y creen en Las Rozas que los árbitros deberían reconocer los errores que no pasa nada y que deberían reconocerlo en público y en privado es decir dar más explicaciones ante la prensa decir las jugadas en las que han fallado también responder a los clubes que no pasa nada porque hay un error el club sepa oiga mira estos arbitró mal pero no es una persecución sencillamente es que actuó mal en este caso es sólo pensaba en el primer día ya a medida que pasan las jornadas se va acentuando el pensamiento de la gente que manda en la Federación sí pero los árbitros depende de la federación sí pero son independientes tienen un colectivo que dirige Velasco Carballo que digamos no ha puesto hay Rubiales sí al arreglo Velasco Carballo es lo que tiene que hacer es acabó estará digamos que el arbitraje es relativamente independiente y creo que eso piensan que es bueno que no haya tanto poder del presidente de la Federación como pudo haber en algún momento de la historia y el y el Atlético de Madrid después de su queja vía Twitter

Voz 0206 07:50 ser ha tomado también una determinación e Miguel Martín Talavera buenas tardes

Voz 1576 07:55 qué tal Gallego buenas tardes la realidad era que el Atlético de Madrid después del error de del penalti de de Morata en Sevilla en el Villamarín por la entrada de pedal entendía que quizás no haber dado esa Xarla en su día aunque lo habían recibido los internacionales en sus selecciones en verano antes del Mundial podría ser negativo y habló con el Comité Técnico de Árbitros con Carvalho la cabeza para dar esa charla que no había dado el Atlético de Madrid pues bien en principio iba a ser el martes después del desaguisado del fin de semana en el Metropolitano entienden que una parte y otra que no se da al caldo de cultivo ni da la empatía suficiente para de esa charla por lo tanto mañana martes el Atlético Madrid sigue muy enfadado no habrá charlas de bar para los integrantes de la plantilla rojilla

Voz 0206 08:37 es decir que mañana el Atlético de Madrid tenía que ir a clase de bar pero como los profesores no les gustan y además han decidido no ir a clase

Voz 0017 08:46 será profesor particular iban a la casa del Atleti

Voz 1576 08:48 lo en Madrid todo muy español ocho y treinta años

Voz 0919 10:24 no vamos con el fútbol de verdad que mañana empiezan los octavos de final de la Champions con dos eliminatoria

Voz 1786 10:32 en Oporto

Voz 0919 10:33 y Manchester United París Anne Germaine cómo ha cambiado el panorama antes de esa eliminatoria que hace dos meses parecía clarísima para los franceses Bruno Alemany buenas tardes

Voz 0301 10:41 hola Gallego muy buenas pues si una eliminatoria muy marcada por las bajas se clave que tiene el Partizán empató el encuentro Neymar que no va a estar tampoco en la vuelta y Cavani que al menos el partido de mañana no bastar además la resurrección del Manchester United tras la llegada al banquillo de Ole Gunnar Solskjaer la racha es impresionante de jugadores como poco a volviendo a su mejor versión justo antes de ese doble enfrentamiento con Un pero que tendrá en el papel

Voz 2 11:05 la gran referencia arriba además el el partido de Roma contaba el Oporto

Voz 0301 11:11 vuelve casi es un año más a las eliminatorias de la Champions no se le dan mal los equipos italianos suma ya once victorias contra conjuntos transalpinos en la máxima competición europea una eliminatoria igualada El porque la Roma no llega sobre todo en defensa ni mucho menos bien

Voz 0919 11:25 el Madrid juega el miércoles en Amsterdam con el Ajax mañana viaja a la expedición de Solari

Voz 0206 11:29 hay que Javier Herráez tendrá la baja de Isco oí poca mano

Voz 0779 11:33 por qué tal Gallego buenas tardes si es solamente tiene marcó Llorente a Isco ya Luca Zidane de

Voz 1786 11:37 baja viajará por la mañana a las seis y cuarto rueda de prensa de Solari a las siete Se va entrenar en el campo de consiguió la séptima Copa de Europa con aquel gol de Pedja Mijatovic al campo del Ajax no se fían del equipo el holandés aunque está fatal ahora mismo el hayas encaja goles toda la jornada por cierto la única duda saber si va a jugar no inicio Marcelo o refilón mañana es o pasado mañana la prueba del algodón porque hasta la fecha en la Copa jugó Marcelo en la Liga reggaetón pero en la Copa Europa veremos recarga Solaria el segundo capitán por cierto también ha dicho Marcelo en nuestra compañera Tatiana Mantovani de Brasil que nunca tuvo sobrepeso que nunca estuvo con siete kilos de más

Voz 0779 12:16 el el miércoles en Amsterdan Gareth Bale suplente Vinicius titular bueno sí

Voz 0919 12:21 no le pone Solari sería injusto porque mismo Vinicius es la sensación no saben de España sino del mundo entero Vinicius a jugar otra vez sería su partido número doce consecutivo los jóvenes de playas Bruno alemán que hace un tiempo cuando llegó el sorteo bueno transmitían sobre todo precaución que le ha pasado se han venido abajo qué eh bueno haber para empezar hay un parón muy importante

Voz 0301 12:43 de de un mes de fútbol de sin jugar a fútbol en la liga holandesa llegaban en como dices en un gran momento jugaron muchos de ellos con Holanda contra selecciones como Francia como Alemania haciendo de dando en aquel momento una medida impresionante contra el Bayern en la fase de grupos de la Champions y luchando hasta la última jornada pero el equipo se se ha caído llega como dices en un momento muy delicado sobre todo a nivel defensivo y además con dudas el frente de John que era uno de los alicientes más importantes es seria duda por problemas en el aductor Italia gráfico la argentino que es también importante en la parcela defensiva también está en duda para ese partido

Voz 0206 13:17 miércoles jugará también la eliminatoria entre el Tottenham y el Dortmund ya sabéis la próxima semana que estás a distribuye en dos Lyon Barça y Atlético de Madrid Juve en la Liga después del empate de ayer en San Mamés ante el Athletic el Barça sigue líder pero tiene detrás a seis puntos al Real Madrid el Barça ha perdido cuatro puntos en las dos últimas jornadas aquí hay quién se pregunta qué le pasa a Messi porque no descansó por que Messi juega

Voz 0919 13:47 la estando como se vio ayer vamos a cincuenta o al sesenta por ciento esta semana el Barça entre semana no tiene partidos supongo que Valverde tendrá algún plan para recuperar algo Adrià Alves buenas

Voz 0017 13:59 estas hola Gallego qué tal buenas tardes si va a aprovechar para recuperarse esta semana limpia de partidos para el Barça es evidente que Messi no está al cien por cien y eso se nota pero al final acaba jugando como ayer porque el equipo le necesita el poco peligro que generó el Barça ayer en Bilbao salió de las botas del argentino que lo intentó pero sin acierto tampoco estuvo nada bien Luis Suárez que lleva cinco partidos seguidos jugando lo todo y se nota que está cansado como se nota pues evidentemente que muchos jugadores del Barça están haga agotados ya en el tramo final del partido de ayer no podían más le faltó fútbol al Barça en San Mamés pero también piernas como decimos le irá muy bien esta semana semana limpias impartidos al equipo para cargar pilas para afrontar el duelo el duro calendario que le viene por delante al Fútbol Club Barcelona por cierto que el

Voz 0919 14:47 dado de la junta directiva del Barça Josep Vives ha estado con los medios de comunicación hablado de muchos temas Jordi Martí hola

Voz 0206 14:53 sí

Voz 0985 14:54 hola Jesús le han preguntado a Josep Vives al portavoz si hay miedo porque el Madrid se acerca responde vives con una cita escucha le a Tito Livio

Voz 13 15:04 creo que fue Tito Livio durante un historiador romano que decía que muchas veces el miedo nos hace ver siempre las cosas peor de lo que son pues no hay miedo sólo hay ilusión ganas de trabajar suele Esperanza sólo hay autoexigencia si nosotros queremos ser somos

Voz 0017 15:21 es un club ganador y queremos seguir aspirando a liderar el fútbol mundial no lo podemos hacer nunca desde el Oviedo aquí desde la ambición legítima de mejorar

Voz 13 15:30 a lo mejor por nosotros mismos para nosotros mismos pero sobre todo para nuestra gente

Voz 0985 15:34 la noticia Jesús es que el Barça ha decidido retirar las dos medallas que el club concedió a Franco en mil novecientos setenta y uno y mil novecientos setenta y cuatro esta última medalla concedida a requerimiento del propio dictador donde estarán en la medalla sí señor pues ya retirados afortunadamente pero físicamente hombre Se supone que así estas medallas fueron concedidas el Barça las retira oficialmente perlas tendrá vete a saber quién va y quién las tetera las medallas

Voz 0919 16:06 no no no creo Conde ayudarán no no creo que esté en donde todos estamos pensando ahora mismo el Betis perdió tres cero con el Leganés y el entrenador del Betis dijo después el partido que Leganés sólo sabe jugar a eso

Voz 0206 16:21 el agente de Leganés diría pues que bien Florencio Ordóñez Quique Setién

Voz 0919 16:26 ha dado cuenta de que metió la pata en Butarque buenas tardes buenas tardes Gallego hasta ahora no lo han manía

Voz 14 16:31 he estado hoy ha aparecido públicamente en un acto publicitario que ha tenido lugar en el en el Betis adaptado el entrenador y varios futbolistas de la plantilla no ha dicho nada al respecto le toca hablar si no lo hace antes en redes sociales el miércoles en Francia en la previa del partido de Europa League contra el Rennes sí sabemos que en su entorno ha dicho que no era su intención molestar al Leganés pero también es cierto que no es la primera vez qué comenta algo respecto a los rivales que practican un fútbol que a él no le gusta el sean para eh muchas veces en poder tener libertad de decir lo que le gusta y lo que no les gusta pero la verdad es que lo de ayer ha sorprendido bastante en un Quique Setién que como entrenador ni tiene un gran curriculum todavía ni este año además está practicando un gran fútbol a excepción del paro ciudad de Barcelona algún rato como en pila en Milán partido suelto jodido por detrás en el marcador principalmente así que ya veremos si dice algo en próximos días medida que el miércoles puede matizar mucho de lo que dijo

Voz 0206 17:29 ayer en Leganés en la previa del partido de Europa League a ver si lo dice y de segunda queremos destacar el liderato de el Albacete

Voz 0919 17:37 en su día equipo de Primera el queso mecánico Juanma Sevilla encabeza la clasificación buenas tardes

Voz 15 17:42 hola buenas tardes pues así el dieciséis años después el Albacete se encuentra en lo más alto de la clasificación de la división de plata del fútbol español tras su victoria de ayer por dos goles a cero ante el Mallorca y hay que decir gallego que esto Albacete ha hecho del Carlos Belmonte un antibiótico Ortín ya que no conoce la derrota esta temporada pero es que además el equipo de Ramis es el mejor visitante de la categoría para que te hagas una idea el cuadro manchego tiene a día de hoy cuarenta y ocho puntos el XXV Jornada es solamente un punto menos que la puntuación que consiguió el equipo manchego en toda la temporada pasada así que te puedes imaginar que aquí en la mancha a la ilusión va en aumento semana tras semana hice pues hice sueña con poder ver la próxima temporada en Primera División una nueva versión del caso mecánico

Voz 0779 18:22 es verdad y terminamos con una noticia que tiene que ver con los tribunales y con el presidente de la Federación Luis Rubiales es una

Voz 0919 18:28 buena noticia Antón Meana para Rubiales

Voz 16 18:31 que lo adelantan los compañeros de El Mundo el juez del caso estima que Rubiales sí pagó las obras de su casa a la arquitecta a excepción de una cantidad que está pendiente de reembolsar como ajá

Voz 0919 18:43 usted de irregularidades pero los jueces tienen Rubiales sí pagó la obra con dinero suyo la noticia me da tranquilidad ella estaba trans son las no es decir esto es Hora veinticinco Deportes las

Voz 1 19:55 hombre veinticinco Deportes

Voz 13 19:59 Jesús Gallego

Voz 0919 20:03 para cerrar el fútbol repasamos lo más destacado de en fin de semana en la Premier donde una goleada tremenda del City de Guardiola en Francia en Alemania José Antonio

Voz 20 20:13 eh goleadas el asunto empezando como dices por la Premier el seis cero el City ante el Chelsea para dejar las cosas igualadas en Inglaterra con los de Guardiola considerando liderando con el Liverpool que también ganó tres cero al Bourne para los citizens y un hat trick de Agüero protagonista el partidos el jugador con más actriz de la historia de la Liga inglesa junto con Shearer y me quedo también con el gesto es Arri que no saludo a el técnico del Manchester City ganaron con claridad el Liverpool que decía colíder el Tottenham que está cinco del primer hoy el ITER que está más lejos a catorce en Italia la Juventus de Christian aumentó las distancias en el liderato empató el Nápoles en Florencia y la Juve que ganó cero a tres esa suelo con un gol y una asistencia de Ronaldo siguen invictos los de Allegri que ya se centran en la Champions y que además han fichado Aaron Ramsey el galés del Arsenal según ha anunciado esta tarde la BBC

Voz 0919 20:58 además la otra goleada de la que te habla de la jornada Nos la ex del Benfica en Portugal diez cero ante Nacional de Madeira es la mayor ventaja histórica de la Primera División portuguesa desde mil no estos cuarenta y dos los lisboetas que son segundos a un punto nada más del Oporto Izquierdo con dos tropiezos uno en la Bundesliga tres tres del Borussia en Hockenheim y el Bayern que lo aprovecho y otro en Francia el Lyon rival del Barça que perdió uno a cero en Niza baloncesto desde el jueves fase final de la Copa del Rey esa competición tan emocionante que nos encanta todo todos los años que esté loca celebrarse en Madrid y en el Real Madrid

Voz 0206 21:32 te voy a preocupación por algunos de los tocados sobretodo por Rudy Fernández Uxue Caballero ha recibido hoy el alta médica va a estar para la Copa buenas tardes

Voz 1509 21:41 hola qué tal Gallego si va a estar en la Copa porque en el encuentro de ayer ante Baskonia recibió un golpe en la cara que le obligó a acudir al hospital en mitad del partido y se convertía en seria duda para la Copa del Rey pero el propio Rudy ha publicado una fotografía esta mañana donde muestra su ojo tras el golpe y donde tranquiliza a sus seguidores y confirma su presencia en la Copa afirmando que todo ha salido bien recordamos que el torneo del KO comienza el jueves con el Iberostar Tenerife Unicaja de Málaga y el Barça las a Valencia Basket para el viernes quedan el Baskonia divina asegura el Joventut el Real Madrid Movistar Estudiantes

Voz 0919 22:08 qué bonito bastar la Copa y la NBA Bueno en la NBA Javi Blanco buenas tardes

Voz 21 22:12 qué tal Gallego muy buen fin de semana que viene está ya

Voz 0779 22:14 hombre por supuesto el este fin de semana si el gallego es el fin de semana

Voz 21 22:19 que viene el All Star y anoche tuvimos una jornada muy interesante es sobre todo con un gran partido el ser Lakers ganaron los Sixers con un auténtico partidazo de Joel Embid treinta y siete puntos y catorce rebotes para el camerunés ojo que los Lakers ahora mismo son décimos yo ya empieza a tener serias dudas de que vayan a estar en los play off

Voz 0919 22:39 los Lakers se puede quedar fuera de los play off

Voz 21 22:42 a Le Bron James yo creo que es verdad que han estado tiempo con la baja de Lebron James y que ahora con él seguramente que ganar partidos pero no lo van a tener nada fácil yo ya empiezo a tener dudas y no lo veo tan claro que vayan a estar en los play o porque además querían reforzarse con Anthony Davis pero no pudo ser sin fracasó tremendo para el hebreo y el mercado la verdad es que no les alejado ningún fichaje que ilusione también ayer los Warriors ganaron a los Heat en un apretado final dura Durán fue protagonista con treinta y nueve puntos también destacar ayer la victoria de los Mavericks sobre los Blazers en los últimos segundos y cómo no con el enésimo partidazo de Luka Doncic nueve asistencias en veintinueve puntos trece de esos puntos en el último cuarto que fueron decisivos para esta noche nueva oportunidad de ver a Marc Gasol con su nuevo equipo los Raptors se miden al Universia los Nets además a un y media os A buena hora aquí en Europa para germana en Aguero hoy de la desatada atraen yo rápidamente cojo el taxi voy a ver la casa además a la una Washington de Toy con Calderón también a la una charla cotidiana con Billy a las dos mil y Chicago aún sin Nikola Mirotic sigue lesionado y a las tres Miami Denver

Voz 0919 23:44 con Juan Chamaco gracias Javi Fórmula uno no queda nada para que empiecen los primeros test de pretemporada que se van a celebrar en Montmeló en Barcelona ya están llevando a cabo los equipos la presentación de sus nuevos coches Toro Rosso y William lo han hecho hoy Manu Franco qué pinta tienen a dónde van a llegar buenas tardes bueno buenas tardes enseguida recuperamos esa llamada con Manu Franco antes contamos de que van en Play Basket y el Play Fútbol de esta semana comenzamos con Play Basket Iván Álvarez

Voz 22 24:14 qué tal Gallego pues fíjate hemos hablado lógicamente de la previa de ese All Star de la NBA que se disputa el fin de semana en Charlotte también la previa de la Copa del Rey que comienza el jueves en el Bicing Center de Madrid hablamos uno de los protagonistas Javi Beirán el alero de Iberostar Tenerife también escuchamos al FACUA empacho ya Xavi López Aróstegui jugador de la Peña ir al argentino Pancho Jasen después del bonito homenaje que ayer le brindó el Estudiantes tras diez temporadas en el club todo ello con el equipo habitual un nuevo programa de Play Basket que ya está en la web y la aplicación de la Cadena Ser que mítico Pancho Jasen y el Play Fútbol Bruno muestra la Champions no

Voz 0301 24:46 sí evidentemente analizamos la resurrección de Pogba en el United que además es una de las caras visibles de ese equipo en esa eliminatoria contra el París Saint Germain Tertulia con pronósticos de esas eliminatorias de esta semana en la Champions de Aritz Gabilondo José David López y Fermín Suárez y entrevistamos a Pedro Gómez Carmona que es un entrenador español vitoriano que se acaba de proclamar campeón de Copa en Bahrein que bueno

Voz 0919 25:08 ahora sí Manu Franco el Toro Rosso Williams presentados como son qué novedades tienen a van a llegar buenas tardes

Voz 1385 25:15 hola muy buenas tardes pues sí que lleguen a encontrarnos aquí son muy parecidos a los del año pasado solamente cambia el alerón que es un alerón mucho más simple para favorecer adelantamientos ir sobretodo la gran novedad es el regreso de Robert Kubica a los circuitos con Williams acuérdate que saca el piloto que se quedó prácticamente sin una mano en un accidente de rally que este año regresa a la competición en cuanto a las presentaciones el día de los enamorados inspira catorce nuevo Mclaren no de Fernando Alonso sino de Carlos Sainz la próxima semana ya en Montmeló a partir de dieciocho uno los coches en pista los primeros entrenamientos de esta pretemporada de Fórmula uno

Voz 0919 25:54 aquí lo contaremos gracias un abrazo esta semana cerramos el programa con lo nuevo de los norteamericanos Keys Die les fan la banda de Kentucky tiene nuevo disco esto se llama dos de los mazos del año sin duda alguna Case diez Toni López algún titular más de este lunes

Voz 0470 26:35 es una buena noticia la halterofilia gallego Lidia Valentín ha sido elegida por la Federación Internacional como mejor haltera de dos mil dieciocho ya lo fue en dos mil diecisiete es también del año pasado la le ha sido fácil porque lleva dos Mundiales y dos europeos y ahora por lo tanto dos premios al mejor haltera del mundo la noticia vamos a decirme nativas que Lindsey Vonn Se retira la mejor es que ahora de todos los tiempos después de ochenta y dos victorias en la Copa del Mundo de tener mayor sindicato de ocho medallas mundialistas se retira como digo la que es la mejor esquiadora de todos los

