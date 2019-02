La derecha no encuentra la clave

Voz 2

00:05

la derecha no encontró la clave para dar el tono de una semana intensa casado pretendía sacar la nación a la calle pero la concentración de color no he estado a la altura del desafío propuesto acorralarla Pedro Sánchez y amedrentar al Tribunal Supremo para que no estropee el relato de la derecha contra el independentismo hoy Pedro Sánchez respira aliviado mañana cuando empiece el histórico juicio ya nadie se acordará de la manifestación del domingo la modesta respuesta a la convocatoria en defensa a la patria confirma algo que los extremos niegan que en España hay una amplísima mayoría de ciudadanos que quieren que la cuestión catalanas encauce por la vía de la negociación política la izquierda no puede desaprovechar la oportunidad de dar forma a este deseo dar cauce a un amplio espectro político que la derecha enrocadas no está en condiciones de capitalizar mañana empieza el famoso juicio histórico del siglo decisivo todo vale para subrayar el acontecimiento el lenguaje ese desmadre en estos casos es innegable la importancia de lo que ocurre en el Supremo durante los próximos meses que además estará a la vista de todos y por supuesto la sentencia el relato judicial condicionará los relatos políticos pero sea cual sea la decisión de los jueces no será un punto final el Ny resolverá el problema la cuestión catalana volverá a la política de donde no debería haber salido nunca serás la política la que deberán encauzar las de ahí la estrechez de miras el discurso de la confrontación niega la realidad no es capaz de mirar al futuro me he acordado estos días de una idea del filósofo francés Claude Lefort los propios a la democracia es que no tiene verdad hay que es capaz de moverse en las verdades provisionales lo cual requiere madurez ciudadana y autoestima de los actuales políticos el buen gobernante es el que sabe conjugar la autoridad y el reconocimiento de la ciudadanía no se puede estar pendiente del ruido de las redes hizo el fuego amigo que es el que más daño hace