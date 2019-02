Moncloa juega con el adelanto electoral

Voz 0194

00:00

sabíamos que esto iba a ser una semana importante y crucial para el presidente del Gobierno es la semana del juicio los políticos independentistas y es la semana de los presupuestos lo que no sabíamos es que desde Moncloa se pondrían a jugar con la fecha de las elecciones alguien de allí ha filtrado a Efe la fecha del catorce de abril Domingo de Ramos aunque luego se ha hablado de otras tantas como domingos tiene ese mes si todo esto es como parece una estrategia para presionar a los independentistas no deberíamos nosotros hacer de altavoces los independentistas ya saben las consecuencias de unas elecciones que podrían situar a la derecha ya la ultraderecha en el poder y Moncloa ya sabe los riesgos de una convocatoria no hace falta que sea hablen a través de los medios de comunicación otra cosa es que Pedro Sánchez piense que el evidente pinchazo de la manifestación de ayer en Colón es un espaldarazo a su política grave error si piensa eso pueden ser muchos los motivos que dejaran ayer a la gente en casa pero una cosa son las manifestaciones y otra cosa son las selecciones que PP Ciudadanos y Vox no cumplieran sus expectativas no quiere decir que luego no vayan a votar les O'Shea ya saben que en estos tiempos la política en las fidelidades políticas están muy caras las únicas certezas es que la inflamación dialéctica de la política parece no haberse trasladado a la calle y esta es una gran noticia que el PP y Ciudadanos le dieron ya definitivamente carta de naturaleza a Vox al situar en el mismo plano y que a ellos aún partido sin representación parlamentaria que el PP reconoce que el manifiesto que leyeron los mal llamados periodistas tenía gran parte de velocidad o lo que es lo mismo una parte de mentira que el Gobierno ya piensa en un adelanto electoral y que el momento clave es el miércoles con la votación de las enmiendas a la totalidad de los presupuestos que los independentistas siguen diciendo que no piensan retirarlas Iker Quim Torra sigue insistiendo en hablar de autodeterminación de la figura del relator todo esto está sobre la mesa en este lunes de febrero tenemos una semana por delante para ir despejando dudas Ángels Barceló