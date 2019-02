Un juicio, clave, pero juicio

Voz 1985

00:00

lo que hoy empieza es la vista oral de un juicio nada más que un juicio pero nada menos que eso como todos los procesos más seguidos y que crean más expectativa tendrá consecuencias en la política en la dinámica ciudadana en la propia justicia contar lo que afirman algunos afectados no es un juicio a una ideología la independentista porque hay muchos más secesionistas paseando por la calle libremente que sometidos a proceso porque hasta el gobierno de la Generalitat está compuesto por militantes secesionistas y no les pasa nada aquí si no se juzgan unas ideas todas son legítimas dentro de la paz y el orden legal se examinan los hechos unas conductas concretas las de bastantes dirigentes del otoño levantino desde dos mil diecisiete en Cataluña por si incurrieron en delito hasta que eso se determine Jean que haya indicios de delito los procesados gozan de la plena presunción de inocencia y el Tribunal Supremo de la calificación de independiente que los organismos de vigilancia europeos otorgan a la justicia española o es que estamos en el mundo al revés en el que todos son ángeles ya el único demonio es el arbitro