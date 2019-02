Bruno Alemany: "Manchester es el partido en el que Mbappé puede hacerse mayor a nivel de clubes"

Voz 1 00:00 hola Bruno muy buenas hola buenas noches

Voz 1375 00:02 que debe preocupar a los madridistas esté Ajax de Amsterdam

Voz 0301 00:06 porque es un equipo bastante venido a menos es respecto a lo que habíamos visto en los últimos meses los jugadores es que el equipo no no están en tan buena forma sobre todo de dirigen defensa llega en un momento bastante bajo así que yo creo muy favorito el el Real Madrid por ponerle a algún punto de interés a la eliminatoria si me da la sensación que el que el Madrid debe evitar a toda costa las faltas en la frontal tanto de perfil de un diestro como de turno porque tanto sesiones eh con la derecha el futbolista danés como si ya que les marroquí que ya vimos en el Mundial con la zurda son dos jugadores que que en esa faceta de dejó destacan de manera muy muy especial y creo que por ponerle algún punto de de interés el Real Madrid debería andarse con ojo con eso

Voz 2 00:52 el favorito claramente al Real Madrid ante este este Ajax cuidado con esas faltas a balón parado cerca del área pero sobre todo siendo la vuelta en el Real Madrid no tiene que haber sorpresa yo creo que no sé si es decir más fácil que la eliminatoria del año pasado ante el PSG parece que sí a todo

Voz 0301 01:10 totalmente Osama más fácil e absolutamente por por varias razones para empezar por los que lo es lo que venimos contando el el Ajax eh cuando se dio el sorteo vivos Un porcentaje seguramente bastante más alto de posibilidades al al Ajax porque habíamos visto a sus estrellas con la selección holandesa jugar a gran nivel contra Francia abortos de mismos de Mediaset mando habéis contado partidos día habían jugado un nivel impresionante de dos jugadores holandeses los carácter de la ellas contra Francia contra Alemania en la misma Copa de Europa en la Champions contra el Bayern de Woody contra equipos de primer nivel habían estado en en ese nivel de equipos de élite realmente pero ahora la realidades otro hubo parón no le ha sentado nada bien el insisto a nivel eh defensivo y ahora mismo el el equipo lo está pagando y la realidad es otra muy diferente a lo que contar

Voz 1375 01:55 ya un poco de bajón el Ajax llega en clara línea ascendente el Real Madrid bueno además de ese partido el miércoles que ya mañana trataremos con todos los comentaristas de la SER en la previa del partido e Amsterdam mañana Se reanuda la competición la Champions con dos partidazos el Roma Oporto y sobretodo el Manchester United París Anne Germaine con un PSOE sin Cavani Isidro Aimar

Voz 0301 02:20 sí dos y fíjate como está yo no he visto claro dos bajas importantísimas para además jugando fuera de casa es el partido a nivel de clubes te diría Manu para para quien va pese haga mayor del todo ya porque si no lo hizo en el Mundial pues igual a nivel de clubes necesita alguna actuación en Do individual padecida en la que elegimos en el Mundial contra Argentina mañana va a tener toda la responsabilidad en en sus espaldas en en la mochila porque a nivel ofensivo no están ni Cavani en bazas muy muy gordas no es una plantilla especialmente bien estructurada la del PSD de hecho me con esa baja también de rabiosa en el centro del campo tampoco es que tenga muchos efectivos así que bueno son igualado muchísimo más las las fuerzas lo que decías desde la llegada de Solskjaer los números son impresionantes Un Pogba en un grandísimo nivel de forma transformismo Martín tiene de una exhibición ante ante el Fulham la verdad es que es un base un auténtico partidazo e insisto con las fuerzas bastante más igualadas en ese partido no

Voz 1375 03:16 si tuviera que apostar Bruno

Voz 0301 03:18 yo creo que ahora mismo un pelín por delante pero en el más en Van de Lloret este pues nada veremos lo pasa allí en la otra eliminatoria Casillas contra Monchi Roma Oporto cómo estáis eso bueno también de Igualada te hubiera dicho el Oporto hace un par de décimas mandos pero es verdad también que perdió en la final de la Copa de la Liga que vienen de después de eso justo dos pinchazos en en la liga portuguesa que han hecho que el Benfica se haya colocado a tan sólo un punto así que te diría eliminatoria muy igualada igual un cincuenta y uno por ciento para la ropa igual para para el Oporto dos no me atrevo a decir eh mucho más la verdad es que Casillas las va a seguir haciendo historia abordó a jugar seguro evidentemente y otra eliminatoria de la Champions en la garantía años consecutivos que lleva haciéndolo ese directamente bestial una Roma que está bastante

Voz 1375 04:07 irregular pero con buenos jugadores para eso

Voz 0301 04:09 solventar la la eliminatoria a nivel individual como los del COI y compañía sí que eh otro auténtico partidazo por cierto Manu que se estrena ya mañana el Barça en la Champions consideran que lo dicen haciendo gozando me lo estoy inventando yo lo he leído una noticia que publicaba hoy la la UEFA consideran que el entrenamiento en las ligas es textual le entrenamiento en las mira no ha salido de la mejor manera ha sido exitoso eh ya diferente de lo que pasa en muchos campeonatos va a ver un equipo de bar en cada estadio no hay un centro de nuevas sino en cada estadio va a haber un equipo de de bar que va a tomar las decisiones a las que el árbitro no llega o no o no puede haber pues nada

Voz 1375 04:46 sin favoritas en el Roma Oporto sin favorito claro sin favorito en el United PSD aunque ligeramente por delante ahora mismo podría estar el jinete que coincido con con Bruno para el miércoles ese haya Real Madrid y el Tottenham Dortmund como ves esa eliminatoria

Voz 0301 04:59 bueno para empezar muchísimas bajas se te dirán los dos equipos porque las más sonadas las de Kanye Delle Alpi dos de las estrellas de del Tottenham pero también sobre todo en defensa tiene muchas bajas el el Borussia Dortmund no está Candy el el central suizo no está del año tras el centrocampista que es habitualmente titular pero bueno me parece que el Dortmund llega un poquito mejor de ahora mismo líder en la Bundesliga a pesar de que en las últimas semanas ha ido perdiendo algo de fuerza eliminado también en la en la Copa de Alemania pero bueno una eliminatoria te diría lo la el mayor aliciente me parece de la mayoría de partidos al menos de los de esta semana te diría Manu es que están todos bastante igualado igualados y si te por por darte aún un par de nombres o tres llega muy bien son el coreano de dos eran si Eric en dio una lección en el partido último del Tottenham contra le estás dando una asistencia marcando un golazo en el Borussia Dortmund Jay Don Sancho no está bien Alcácer que lleva una semana sin mandar pero hay Don Sancho llega a un nivel espectacular

Voz 1375 05:56 pues no está la semana eh para abrir boca en la Champions ya para la semana que viene ya hablaremos también con Bruno y con Axel Torres pues tampoco está mal Live eso ya la semana que viene estos son ida octavos de final primera semana la semana que viene también ida octavos de final de los otros cuatro partidos Liverpool Bayern de Munich el martes y Olympique de Lyon Fútbol Club Barcelona y el miércoles Atlético de Madrid Juventus Schalke cero cuatro Manchester City

Voz 1 06:20 está mal lo pintaban la semana de Champions un abrazo Bruno mañana hablamos otra