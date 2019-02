López Nieto: "El tiempo dirá si hay que cambiar el protocolo del VAR"

Voz 1 00:00 bueno antes hablar de fútbol eh hacemos un

Voz 1560 00:03 sé que os rápido con Antonio Jesús López Nieto que está por ahí

Voz 1 00:06 muy bien acompañado con Antón Meana Don Antón Meana muy buena

Voz 0231 00:09 pues sí hola qué tal mano cómo estás buenas noches ya venía con la lección aprendida me dio clase particular Iturralde pero llegó veinte minutos con López Nieto estoy un poco más cerca del bar ayer estaba muy lejos en el sanedrín de los domingos pero escuchas a un árbitro abrazando la fe arbitral estoy otra vez acercando a la fe arbitral

Voz 1560 00:28 sí es verdad en los creyente y lo pendiente te ha vuelto a hacer creer

Voz 0231 00:31 sí estaba muy lejos de creer y ahora estoy ya mucho más cerca de volver a confiar en en esa herramienta que es útil ellos lo pasan mal lo analizan están preocupados por el runrún que se genera hoy contábamos a las tres con Pacojó en SER Deportivos que en la Federación en gente muy importante que piensa que los árbitros deberían reconocer públicamente también en privado algunos errores para parecer más cercanos a los futbolistas a los entrenadores pero a la hora de la verdad se sientan analizan saben que es muy difícil sacar adelante allí esperan no que entre todos remos en la misma dirección para que el bar sea lo que es una herramienta que beneficia el fútbol no perjudique ya tiene puesto el auricular el micrófono amarillo en la Cadena Ser en la mano ha llegado tarde al hotel porque las jornadas bar son muy largas Manu gordo tiene ganas de charlar contigo en El Larguero Antonio Jesús López Nieto

Voz 1560 01:19 vamos a esta hora de la noche don señor López Nieto buenas noches

Voz 2 01:22 bueno noche como estamos hombre sí que ha sido la día no bueno no pero no estaba estaba aquí en la Liga conviviendo otra historia muestra esta mañana en la Federación pero bueno el bar tiene tiene caminos pero

Voz 1560 01:36 yo comprendo yo comprendo es complicado es complicado porque es un bar de veinticuatro horas al día este barro tierra no está abierto veinticuatro horas al día

Voz 2 01:43 sí es que genera Opinió iba a veces es difícil trasladarlo yo por ejemplo hay que que aplaudir no es ningún tema de Khalid ya como yo diría que Iturralde creo que lo está explicando muy bien pues se que no lo antes y lo leo y claro lo que pasa es que difícil trasladar nuestro mensaje a la gente cuando hay pasión por medio hay decisiones que que perjudican o cada uno entiende que no benefician a su equipo muy difícil objetivar y el objetivo ahí no sé por lo tanto yo lo entiendo pero el van a lo mejor es que esperamos del bar una respuesta a todo el vales para jugadas clara y contundente después mediría hay bueno y porque sino es clara y contundente porque dentro de los centros pues miren porque centra para los varía la decisión del árbitro es decir hiciera jugada no es nítida por ejemplo sin entrar a analizar un fuera juego no los del partido del del sábado y el Real Madrid y Atlético de Madrid se mantiene en las decisiones digamos del fuera de juego del árbitro las que tomó el árbitro en el campo entonces por qué porque no hay no hay un error claro de unos metro están hay que mantenerla del árbitro en un penalti dentro fuera está claro que dentro fuera pues evidentemente ya interviene Fira jugada deja la posibilidad abierta sí que puedo

Voz 1560 03:05 la prevalece lo que pitó el árbitro efectivamente

Voz 2 03:08 una una filosofía que tenemos que tener clara este el protocolo porque es que te escucho de que no es el protocolo qué es lo que hay que hacer si mañana cambiamos porque estamos iniciando el camino del bar porque llevamos cinco meses cambiando una historia del fútbol de ciento y pico de años no entonces a lo mejor tendremos que ver la respuesta que que el que pueda haber en el futuro pero tenemos que ser benévolo yo creo que en general se está actuando en el protocolo cuidado después llegaremos jugada interpretativa nunca estaremos al cien por cien nieve la cierto nivel la credibilidad porque porque habrá opiniones diversas de la misma jugada expertos expertos creemos que deberíamos de haber intervenido otro creerán que no es una nos parecerá penalti a otros no hizo sin pasión cuando la Pasión está por medio

Voz 1560 03:56 en será imposible y eso que ya no lo yeso que ya nos hemos aprendido todos de después de escuchar a Iturralde todos los fines de semana ya Titi cuando hablamos contigo de vez en cuando del protocolo a lo que nos ahorramos dos crees que hay que cambiar el protocolo

Voz 2 04:07 pues yo hacerlo lo dirá el tiempo pues a lo mejor es probable que el protocolo habrá que cambiarlo hiciera es mejorable y a lo mejor yo coincido también que en un futuro a medio plazo a lo mejor lo árbitros de bar son una profesión distinta y tiene que ser un grupo más reducido

Voz 1560 04:22 yo lo he dicho siempre lo

Voz 2 04:25 yo siempre Gual no pueden ser los mismos los del campo

Voz 1560 04:27 los del barrio la tecnología no bueno yo yo

Voz 2 04:30 príncipe yo creo que tienen que conocerlos baila tecnología todo el mundo para poder haber una interrelación pero después a lo mejor como el árbitro asistente ante el árbitro en el fútbol era arbitro asistente al final no especializada muy uno fueron árbitros de camping otro asistente pues es una profesión pero evidentemente hay que conocerla pero no sabemos cuál será el recorrido que estamos iniciando yo creo que aquí se está haciendo muy bien hijas del Comité Técnico de verdad ello que no pertenezco a él con lo cual puedo habrá está haciendo muy bien por parte de Velasco y por parte de de su equipo técnico lo que pasa es que realmente yo te digo la verdad yo esperaba todavía más Halle

Voz 1560 05:05 así serio esperaban más jaleo todavía palabra

Voz 2 05:09 no yo tengo que sea sincero que hemos tirado cuatro-cinco me siempre a los clubes y de alguna manera han abierto la veda pero en las que yo ya conocía el jaleo había empezado antes porqué porque llegan siempre la jugada de tipo interpretativo que has dicho de Alemania es porque el nivel de nuestro árbitro tiene una sensibilidad futbolística más alta y rezó suele mejor las cosas en Alemania problemas tú

Voz 1560 05:32 te imaginas que aquí se suspenda el bar como en Alemania

Voz 2 05:35 yo creo que no pero bueno yo tampoco puedo decir yo creo que no yo creo que además hacemos un análisis objetivo independientemente lo hablaba ahora aquí con él desde Mora que no diez doce catorce jugadas que nos hemos equivocado nos ponemos a pensar no hubiéramos equivocado también de antaño con el arbitraje tradicional sin embargo ha habido mucho acierto podríamos decir esta misma jornada ha habido jugadas que el mar arreglado poniendo el gol de Joaquín del otro día porque fue claramente que Sonae duda entró hice renunció al bar habido mucho más aciertos que errores pero claro que ocurre tú lo acaba de decir en tuvo entrada lo errores para lo árbitros que vivimos con ello tiene mucho más recorrido que el concierto pero si hacemos un volumen objetivo sin ver colores de equipo han sido mucho malo acierto que lo errores que se hayan podido producir

Voz 1560 06:25 está por ahí nuestro Iturralde González incansable impagable y muy buenas buenas noches tú te imaginabas esto cuando dime la verdad cuando empezó la temporada de tu día llevas un tiempo dedicándome a esto tú te imaginas López Nieto acaba de decir que él imaginaba más tú te imaginabas que hasta las duras íbamos a estar en este punto o peor o mejor no

Voz 0485 06:43 es que estoy totalmente es que decir es que hay que hacer y hay que saber de los que han tenido bar Alemania ha tenido antes que nosotros Italia han tenido antes que nosotros si coges las perdió la prensa escrita de esos países lo querían quitar en la primera vuelta todos los equipos todos los países estaban en contra del bar todos al segundo año ya lo van aceptando más porque porque yo lo vuelvo a repetir lo empecé a decir este fin de semana creo que los profesionales de los medios de comunicación se están equivocando en mandar el mensaje estamos intentando mandar un mensaje de lo que nos gustaría que fuese el VAR a lo que es el bar el protocolo y el espíritu y luego otro debate es lo que estaba hablando eso sí lo que digo yo siempre a futuro sea cambiar el protocolo Bali Se podrá cambiar se abrió el protocolo vale se podrá abrir pero de momento hay este protocolo a estos cuatro casos hay ese espíritu del protocolo qué pasa qué pasa que queremos que mandar el mensaje de lo que es ese espíritu no lo que nos gustaría Nos gustaría yo lo dije al principio Icon el bar va a haber penaltis que se van a dejar de pitar por qué pues porque el espíritu del bar no es entrar en todas las jugadas que el padre el penalti pueda ser un setenta o un ochenta por ciento PIB tablero no son los claros en los manifiestos y tenemos que vender eso a la gente Ike no es perfecto porque detrás siempre hay un humano haciendo

Voz 0231 08:12 se asiente Manu lo pretende pero con la cabeza

Voz 1560 08:15 a la frase de de Iturralde el problema

Voz 0231 08:17 más que no estamos enviando el mensaje correcto sobre

Voz 1560 08:20 que a lo mejor es que también pretende

Voz 2 08:22 que la gente creía que iba a hacer más yo creo que el mensaje es éste el que acaba de decir Eduardo pero

Voz 1560 08:28 pero perdóname eh nosotros hemos explicado está por aquí Miguel Martín Talavera hola qué tal mano buenas noches va a contar porque mañana no se va a producir la reunión entre el Atlético que estaba prevista antes del derbi que después del derbi se ha aplazado pero yo creo que es verdad lo que dice Iturralde entre nos equivoquemos a la hora de explicar algunas cosas los periodistas y es muy importante que nos preocupemos de explicarlo bien y contárselo a la gente pero por ejemplo yo decía el otro día lo decía y tú Nos habéis contado cuando hemos ido a las charlas técnicas antes de empezar la temporada que en una jugada que acaba en gol y se revisa siendo el origen hay una falta se anula por ejemplo porque hay una falta entonces claro ves la de Correa a Vinicius dices joder preside de quince que somos quince hemos visto falta porqué en esa jugada que revisan los árbitros no dicen oye como dice el protocolo que es lo que os hagáis lo que nos ahorramos también nosotros quiere decir que alguna cosa habremos explicado mal pero eso en el origen de la jugada hay una falta pues cuando hay una falta en el origen de la jugada no debería valer el gol entonces mucha gente no sabe cuándo entra cuando no entra sobre todo porque no va a verlo el árbitro porqué no va a haber el monitor entonces esa duda al final ya no es una cuestión de protocolo es una cuestión decir porqué no se aplica lo que no sabéis contaba a los periodistas en la charla de

Voz 2 09:36 bueno porque esa jugada puede parecer falta pero como esa puede haber si tuviéramos que perder en toda esa falta ese tipo de pequeñas Fall Tita o no falta interpretadas por el arbitro porque una falta nimia tendríamos que en esa jugada yo pregunto vecina fin que intervinieron en penalti en una jugada de este tipo

Voz 1560 09:55 pero yo lo que digo es que se intervengan es no jugaban vendiendo No pregunte no pero yo no digo que se intervengan ese tipo de faltas e interviene en esa falta se revisa esa falta porque es una jugada que acaba en

Voz 1576 10:03 Paul

Voz 1560 10:03 sí sí lo digo que claro pero digo pero queda mal vino

Voz 2 10:07 no pero es que este protocolo cuando la falsa sea también muy clara me entiendes lo que te quiero de ahí es donde está digamos el lo que estás muy muy complicado para nosotros de cuidado eh cuando es muy clara porque sería más fácil más fácil de todas las faltas que que se produzca aunque sea mínima pues a tomar viento La Faraona no le venga ya ahí estamos en el lío es que estamos empezando como yo lo estoy diciendo aquí esto un bebé ahora mismo es que llevamos cinco meses

Voz 0231 10:34 como avanzó el bebé de nalgas de Talavera

Voz 1560 10:40 no espero cuidar cuidarlo hizo caso

Voz 2 10:42 bien si vemos que encargó

Voz 0485 10:45 no sé si es que pasa que es que ahora esos errores que hay que decís vosotros de de que el inicio de jugada el inicio de falta parecen mucho más grandes porque pasa en un Real Madrid Atlético Madrid pero en el inicio de jugada y paso nada España empa le metió el primer gol a Portugal en una falta que hizo Diego Costa en el salto con un jugador marroquí y no paso nada no pasó nada porque porque queremos un bar en patético no queremos la filosofía de los barrios y como pasó y cómo pasó débil con paso Ica pasó en Suecia Alemania Suecia Alemania un penalti clarísimo a favor de Alemany no paso nada errores en el Mundial cuando no es que el bar del Mundial el bar del Mundial actuaba cada tres coma cuatro partidos ya a haga tres coma dos partidos en el Mundial hubo los mismos errores que está habiendo en España porque el bar no es perfecto

Voz 2 11:39 además antes cuando tú decía el setenta ochenta por ciento de estoy convencido de que titulo pregunta al beneficiado el penalti es de cien por cien hice preguntar perjudicaban las cosas de alcanzar claro esto va siempre así porque es bueno

Voz 1560 11:55 no habrá habido lo Prieto un antes y un después en la temporada a raíz del penalti de Rulli Ávila

Voz 2 12:00 eso es evidente yo no digo en la actuación de lo que se ha generado evidente eso es una cosa empírica no puedo decir lo contrario que ha estado de Vinicio pues la la cosa estaba medianamente tranquila y a partir de ahí pues yo creo que Ciudad de estar dado una serie de protestas por parte de lo equipos yo creo que alguna

Voz 3 12:20 injustificadas creo que

Voz 2 12:22 eh que sin mucho fundamento en cuanto al bar otra cosa es que se quejen de arbitraje de tipo tradicional cifró han hecho yo creo que no es correcto pero bueno eso lo tienen que ver ello pero la mayoría que confunden el arbitraje tradicional con el bar sobretodo el bar cubre no es que quiera cubrir o quiera defender al árbitro que están en el campo sino que no quiere desmerecer al árbitro cuando la decisión que ha tomado es soportable es buena es decir cuando tuve el partido bueno yo no puedo tirarlo para atrás porqué porque tampoco tengo yo la suficiente fuerza como para decir que lo que ha hecho que se ha equivocado cuando preguntamos en una jugada decimos que el cincuenta por ciento dice una cosa y el cuarenta ó lenta es que el Barça tiene que intervenir Talavera porque no hay

Voz 1560 13:08 la Unión mañana Atlético de Madrid porque no entiendo

Voz 1576 13:11 en lo que abandone Jesús López Nieto de Iturralde González no lo entienden el vago Atlético Madrid árbitros en el Atlético de Madrid sobretodo

Voz 1 13:19 sobre todo porque eh da la da

Voz 1576 13:22 la sensación o entienden el Atlético de Madrid que ante iguales jugadas se juzga de forma distinta y por ejemplo en el fuera de juego es soportable el de Morata entienden que el que le costó la eliminación de Copa contra el Girona de áreas que prácticamente era igual era milimétrico a y no la pitó el árbitro le llamaron la tumbaron devolvieron para atraer anularon el gol de áreas entonces en el Atlético de Madrid entienden que después del penalti de cereal que yo creo que también prácticamente habido unanimidad que fue penalti a Morata en el Benito Villamarín no le pitaron esa falta entonces entendían que quizás no haber ido a la charla del bar hacía aquellos entendiendo que quizá el estuvieran perjudicando se ponen en contacto con el Comité Técnico de Árbitros con Velasco Carballo para ver si hay predisposición para aclarar dudas del del cuerpo técnico de los jugadores el cuerpo el Comité técnico árbitros dice que ok is emplazan a a mañana martes qué pasa luego viendo el derbi vuelven a ver cómo hay

Voz 1560 14:19 dice la que esto no

Voz 1576 14:22 claro dentro de esta muy enfadados porque luego hay cosas que no son interpretativas un corte de manga de Gareth Bale es un corte de mangas de Gareth Bale al público y eso ven que luego los árbitros nunca reconoce un error siempre Sagarra el protocolo a los grises a las versiones inunda dicen nos hemos equivocado y eso es lo que ha posibilitado que Atlético Madrid piensa que ahora mismo no lo van a recibir bien no lo van a encajar bien no lo van a entender bien y que ahora más adelante no lo descartan pero ahora no lo quieren

Voz 1560 14:47 me parece que lo de Bale es un error de llevar López Nieto

Voz 2 14:50 yo lo de lo de Bale la jugada de El Corte mangas bueno yo creo que no si lo verían en el mar no

Voz 3 14:59 en una jugada que es bueno

Voz 2 15:02 lo vieron protocolo colocados de una conducta violenta una conducta violenta no sé yo yo no yo creo que un el otro tipo usted conmigo da fíjate lo que te diciendo incide claro tengo mis dudas de claro no no sé porque no una conducta violenta contra el jugador no sé tampoco nadie lo suficientemente para ofrecerlo a la hacían rival y eso está recogido como pero pero no tiene el protocolo de estamos hablando ahora mismo lo que te estoy diciendo por dice pero periodista la imagen habituales no lo vi claro

Voz 1560 15:40 ah y otra cosa la no reunión de mañana del Atlético y el bar

Voz 2 15:45 pues yo creo que me parece que con la mente fría hace funcione mejor entonces me parece correcto que mejor que

Voz 1560 15:54 mejor que yo creo que plena

Voz 2 15:56 co cuando algunos no está caliente no de entonces se entienden mejor las cosas yo creo que es prudente

Voz 1560 16:01 claro que fíjate muchos aficionados del Atlético ahora estarán oyendo dirá cómo como pueden tener dudas con el corte de mangas a Bale por ejemplo cuando el bar está recogido en el protocolo que tiene que ese tipo de acciones Porfirio que hay duda hay hay cosas que se puede entender que son interpretables y hay otras que no tienen ningún tipo de interpretación

Voz 0485 16:18 bueno hay entre el error alguien a ver hay un Belén Rumania no claro dice tal y lo vais al Atlético de Madrid de que los árbitros nunca reconocen los errores empezar este año más transparencia que en el colectivo arbitral no voy saber ni desde luego eso aplaudimos desde el minuto uno Velasco Carballo ha salido diciendo que en la primera vuelta han cometido siete errores de bar siete errores que el bar no sea utilizado bien qué queréis más unos latigazos digamos en la plaza del pueblo o nos quemamos vive en el Atlético de Madrid seis el Atlético

Voz 0781 16:52 has dicho que no reconocemos no los errores claro si te has reconocido Velasco Carballo bueno pues son Hervás siete si bajo bajo punto no sabe si eso es cierto es cierto es cierto que verle no han especificado cuáles cuáles no lo es que que queréis que especifique pues también la Díez vemos el teléfono del árbitro es aquí

Voz 1576 17:09 a esta diciendo eso IKB a lo mejor han sido bastante más de siete siete pero

Voz 0781 17:13 cualquier eso sí te a cualquier caso va a ser reconocido ninguno

Voz 1576 17:16 en cualquier caso en el Atlético de Madrid lo que no entienden ya no entendieron en su día están bastante enfadados con el Comité Técnico de Árbitros es que cuando después de unas manos en Villarreal con el derbi en el Bernabéu alguna más pidieron una aclaración de cuando entra no entra Alvar además del Comité Técnico de otros lo que se hizo fue filtrar que el Atlético de Madrid no había ido a la charla de verano y le pusieron a los pies de los caballos como diciendo tú no puedes hablar

Voz 1560 17:41 faltaron Valladolid eso hoy

Voz 1576 17:44 hablando con gente del club argumentan que encima eso hizo el Comité técnico derbi

Voz 1560 17:48 los le dejaron las pierdo bueno nieto tenemos que hablar menos del bar más de fútbol portero pero es verdad que está bien que de vez en cuando eh no se dais algún tipo de explicación y lo poniendo cada vez que requerimos su presencia aquí está para intentar explicar algo que que entiendo Nos va a costar bastante todavía eh nos va a costar bastante y quedan quince jornadas por delante

Voz 4 18:07 de de un abrazo José Antonio Jesús un abrazaba al bendito que creo que estaba al teléfono no sé qué ha pasado en eh Antonio Jesús ahora ahora bueno un abrazo

Voz 0485 18:19 a buen seguro estrenos acorta título poco a poco

Voz 1560 18:23 no seguiremos eh

Voz 0485 18:24 sí poco a poco de todas maneras luego una vez dentro en el faro creo que eso exacto hoy El Faro

Voz 0231 18:29 se al bar al bar al bar a ver si poco a poco madre mía un abrazo descansa hay un abrazo eres el mejor hasta luego eh

Voz 1560 18:41 hemos recuperaba Antón Meana no Antoni López Nieto estaba por ahí parecía

Voz 1 18:44 adiós digo lo que me tiene que tocar no no no pises el cable digo que

Voz 1560 18:49 gracias por las explicaciones para intentar entender un asunto que nos va a costar entenderlo eh sí quién es complicado crees que hay árbitros que les da miedo corregida otros árbitros

Voz 2 19:05 no esto también te lo que no hay corporativismo

Voz 1560 19:08 Mike cierto cosa relativismo no

Voz 2 19:10 nuestro nuestro corporativismo el acierto el colectivo arbitral el corporativo la plantilla de primera división el acierto de lo que unos es solvencia por lo tanto no hay corporativismo para no enmendar la plana que estamos acertando somos un equipo el que está en el campo que está en el bar

Voz 1560 19:32 un abrazo López Nieto que unen gracias por estar en El Larguero Antón seguiremos hablando el bar más semanas Gemma jornadas eh