Kiko Narváez: "Setién no sabe perder y eso le lleva a que le falte el respeto a compañeros del fútbol"

Voz 1 00:00 de momento tan bueno el de los lunes cuando llegas al evidente lo futbolín

Voz 1709 00:05 que son los que saben de fútbol no quiere oír hablar de la palabra par no quiere bueno igual la alguna una Schalke cero será rapidito que una muy buena repasa Carreño no te hoy ayer no el sábado de hoy en que resolvió me bajo del bar me bajo pues ya está ya sabes va hablado con Iturralde que lo despertar hoy creo la camita también de Petare en el día de hoy la cola del protocolo con lo del tema en filosofía y en ese aspecto sí pero yo creo que imparte justicia pero crear impartí muchas día pero que el protocolo la filosofía eso hay que currar un poquito dar una vuelta Santi Cañizares muy buenas buenas noches Zamora debido al bonito o la Mister muy buenas qué tal buenas noches yo estaba Gustavo López hola qué tal Manu muy buenas noches hablamos de fútbol no mejor por ahí aportaba usted acogemos vos dónde andas

Voz 2 00:56 estoy en casita hoy estoy en casita cuando viene la Champions los VIP

Voz 1709 01:01 yo hijo darle a día de hoy evite que quiera torero que escuche a ver cuando cuando jugábamos al fútbol te quién con el carro pecado bajo los titulares pues yo voy muy llevando el Cardiff clasificados recuerdo yo a Arrigo Sacchi cuatro voy a priori a Valerón no podía el carrito el pescado lo jueves claro piar volvía loco a todo el equipo dijera claro lo veían pelotas en el en el Vestuario decían

Voz 1009 01:38 que no tiene López obtenidos no puede jugar no está del gatito Ekin Kas Isma Álvaro Pastor confiaba

Voz 1709 01:46 el deporte

Voz 1009 01:49 no a todo no tenía terminaba poniéndolo tituló ahí en una persona Colombo pezones con Tito luego cuarta

Voz 1709 02:00 el Valerón diga arriba juntitos en un poquito más separado muy entrado en años tienes que sacar una enciclopedia vosotros después que os hagáis una enciclopedia de Piccolo y esto

Voz 1266 02:12 vamos a mí no me haría ilusión Barraco ahorita ya a hacer esto de los lunes cada lunes en un sitio diferente al PSC

Voz 1709 02:19 en Miami Buenos Aires Alvarito no te has salido allí Gustavo

Voz 2 02:26 pero tenemos la idea tiene que venir Negrín Collet cumple una barbacoa tiene que venir

Voz 1709 02:30 bueno palos selfie para que la podamos leer podría dejar un palo para para daros un a ida leche vendidos bueno Raúl está Raúl no ha llegado no no claro no

Voz 1375 02:45 que hoy estamos entrando antes el un poquito más tarde a las doce y veinte estará llegando estará ya visto

Voz 1709 02:51 el Gran Vía haciendo unos largo para llegar

Voz 1375 02:55 pero como oye que hablamos del derbi porque hay crisis empezar por el derbi por el Barça por Setién os doy elegir hoy

Voz 1709 03:05 no el tema desde no primero no yo creo que a lo mejor ya que queda como va a seguir seguir pues hablar de todo un poco de muchas cosas pero a mí el tema de Telde

Voz 1266 03:14 vino que fue una demostración no de del gran trabajo que está haciendo el Indio Solari siendo leal y fiel a a lo que lo que lo que creer sin que le tiemble el pulso y después una cosa destacar de este Real Madrid que a esta altura que lo iba a decir pero no para mí no veo en España en Europa un equipo que que pueda fíjate cómo ha cambiado la película toda vez se ordenó jugar

Voz 1709 03:37 no de una manera la verdad quede categoría todo lo contrario a un Atlético de Madrid que no lo reconozco cuando jugaba con Correa y limar amigo eh no Noor termino reconoce ya les

Voz 0396 03:45 es una lanza a favor de Álvaro porque calor siempre ha podido porque el Real Madrid recuperaría la forma y jugaría bien al fútbol y sobre todo cuando se llegar a la Champions y demás ello no lo que pensaba tampoco está recuperación fulgurante que ha tenido yo tampoco

Voz 3 03:59 yo estoy sorprendido sinceramente hay Mi

Voz 0396 04:02 bueno huy no es agua de borrajas no es un momento yo creo que ya está teniendo continuidad el buen juego del Madrid no hay yo en ese sentido creo que una danza en favor de Álvaro llevado famoso

Voz 1375 04:12 a favor de Solari no

Voz 0396 04:14 sobre la rompe es esa la rompe Álvaro

Voz 0097 04:17 nuestro ser sustituto luego al Valvanera

Voz 1266 04:19 estamos preparando bien

Voz 0097 04:22 bueno y que ha conseguido darle vuelta a una situación complicada no porque aterrizar en El Vestuario que las cosas no no terminen de salir incluso yo creo que en algún bar Dios ha tocado fondo realmente el juego del equipo yo no no recuerdo el rival exactamente pero fue un partido que la sensación del equipo de estar muertos a físicamente anímicamente con poca motivación la consigue dar vuelta a la situación y fíjate que hablábamos los domingos muchas veces en el sanedrín de de bueno ya veremos cuando llegue en los puertos de montaña lo los de categoría especial pues yo creo que estos dos partidos año debido ya por fin para darse cuenta tanto a los técnicos como a los propios jugadores de qué son capaces esto el partido del del Nou Camp del del del del Wanda han más allá de de las de las sensaciones y del resultado buenos resultados le han servido realmente para darse cuenta de que son capaces este año de competir con cualquier

Voz 1375 05:12 a los atléticos Gustavo están poco jorobado

Voz 1709 05:14 el bar bueno Bosé pero no sé si están preocupados en el Atlético más del bar o más del juego hombre harían mal de preocuparse solamente para que no se pone mucho el foco en el pero cuidado por el juego

Voz 0749 05:25 no es eso es distraer lo que pasó el día el día sábado creo que no puede distraer al Atlético de Madrid lo que pasó en el bar que son circunstancias que puede estar más acertado o menos acertado lo que tiene que ver el Atlético de Madrid que no fue fiel a su estilo no no reconocí como decía Kiko el Atlético de Madrid Atlético Madrid se caracteriza por ser un equipo combativo competitivo que achica bien que hace esos intercambio de presión adelantada y repliegue intensivo que no da un balón por perdido que recoge todas las segunda jugadas pero no compitió eso yo creo que lo que tiene que preocuparse el Atlético de Madrid que no ha competido frente al Real Madrid pueden salir bien o mal las cosas puede estar más acertado o menos acertado le Mar Correa Griezmann o el propio Morata pero no ha competido en el partido y creo que eso es el él debe que tiene el Atlético de Madrid no se puede fijar en el bar que puedo fue a favorecer o no al Atlético de Madrid lo que se tiene que preocupar es en en pisar el rumbo pues son dos derrota consecutiva tanto en Sevilla frente al Betis como ahora contra el

Voz 1266 06:22 fíjate jugando con Correa jugando con con que hasta que no se demuestre lo contrario alemán ese un equipo es récord irreconocible yo lo que creo que de cara a lo que es el futuro seguramente con el tema de la recuperación de Koke que es fundamental la prolongación de del Cholo de Rodrigo que andaba medio tocado Saúl que sabía recuperado rápidamente de cara al partido de enjundia ahí partido de seiscientos cincuenta kilos de los Miura Manu yo me imagino que va a volver hasta que no se demuestre lo contrario porque el de mar Correa cuando lo saca el Cholo para ganar en contundencia para tener ocasiones para crear peligro también en área rival ya ocurrió otro contrario lloviendo el otro hoy al Real Madrid para mí la clave de este Real Madrid viéndolos metropolitano es como Corrie macho es que sin balón Alvarito están diez tío por detrás del Valois primera de Cannes

Voz 1709 07:08 yo que ha sido el tus Éste tiene la tienen

Voz 1266 07:12 en la calidad lo tienen todo pero claro una una brega hay una lucha que ha malo

Voz 0396 07:16 ahora de momento están fenomenal físicamente

Voz 1266 07:19 sumado gente en porque fíjate lo que yo no lo del Tea Vinicius Llorente cuando se recupere Carvajal Odriozola Ceballos hay gente con sus peones

Voz 0097 07:29 yo con esta iniciativa a la hora de de robar el balón en campo contrario no la había visto al Real Madrid aguantarlo tantos minutos durante los partidos no siempre ha habido alguna idea mojón en alguna inicio de partido en estos últimos años donde iban a buscar al rival pero rápidamente a la primera curva que venía vosotros Ana juntar atrás con poco activos ahora incluso cuando están atrás por sí que son activos en el robo para salir al espacio y cuando buena presión arriba lo hacen con eficacia estos últimos partidos yo no había visto un Real Madrid en estos últimos años es si malo tan aplicado como lo está siendo

Voz 1709 08:03 mira tú a colación del Atlético de Madrid perdonas

Voz 0097 08:06 acabó que quede decía es una cosa muy interesante que todavía te escuche que ha tenido el gran problema el Cholo de detener que sacar al jugador de la enfermería al once titular y entonces eso merma mucho el rendimiento de de ciertos jugadores importantes

Voz 0396 08:20 no yo que quería decir simplemente nunca lo has visto así porque nunca ha sido una presión colectiva generosa siempre ha sido pues momentos pero sorprende que haya conseguido hacer una presión colectiva es generosa en un equipo no acostumbrado a ello y es más que que despertaba mucha gente cuando cuando éstos se producían

Voz 0749 08:38 yo creo que dicho creo Santi que es a la palabra fue un equipo generoso vimos un equipo el día sábado y estamos viendo un equipo vemos como repliega Lucas Vinicius el propio Benzema como Modric Kroos también están al lado de Casimiro como la defensa Álvaro también al estar bien físicamente está más adelantada el poder Sergio Ramos llevarán están más adelante y eso que llevarán cometió algún error el partido frente el Atlético de Madrid pero está mucho más adelantado eso te permita la finura física estar con chispa eléctrico te permite defender mucho más arriba

Voz 1375 09:07 es ilógico cerrar el derbi un nombre el de Vinicius no que era todo como una especie de buena el chaval a Berta a ver si le pone más Solari horarias dices joder dieciocho años llega al Camp Nou le da igual llega el Wanda Metropolitano le da lo mismo seguramente titular en Champions eran mucho pero compraban con Robinho nada a ver qué pasa el brasileño y dices joe este chaval que tiene ese punto de inconsciencia bueno no que que es ese ese esa inconsciencia bien entendida bien aplicada en el fútbol que es que no le impresiona nada no que tiene que corregir y mejorar cosas no tiene dieciocho años pero a mí me reconozco que me ha sorprendido muy positivamente Vinicius eh

Voz 0097 09:41 avanza creo que a todos is y sobre todo hay una cosa muy importante a que no le condiciona el error esa exacto a pesar de la Junta de la juventud que tienes en la primera vez creo que fue Godín eh no tuvo éxito oí la siguiente vez lo volvió a intentar inflada por Jiménez y no estamos hablando de de cualquier defensor ni de cualquier rival estamos hablando de Godín de Jiménez de no cuando metropolitano al Atlético de Madrid y el otro día contra el Barcelona eh vemos dónde estará su techo está claro que tiene muchas cosas que mejorar que pulir en esa última toma de decisión pero el otro día y ayer lo comenta Cani también que que parece que ya escogió en algún momento mejor no en esa última toma de decisión obviamente es un niño todavía

Voz 1709 10:25 a que tiene pero la verdad es que estoy hubiese nacido en Andalucía ya te digo yo que el programa

Voz 1266 10:31 Juan y Medio con siete ocho años míos sigo

Voz 1709 10:33 que es un cara o lo que es una puerta va directo de falta de falta tener algo más de estos pausado

Voz 2 10:43 no hay hicieron y lo coge y es capaz de de de llegar al al ex

Voz 0396 10:49 que yo creo que cuando se tiene dieciocho años uno tiene mucho que aprender obviamente si llega un momento en el que es capaz de definir mucho mejor en el de estar mucho más tranquilo que Aragón elegir mejor ese último pase desde luego hablaremos de un gran absoluto no porque lo que es evidente es que la personalidad que tiene no es normal es su fútbol ya por condiciones por por eh ya marca diferencias porque no hay jugadores que tengan ese tipo de fútbol tan vertical y que tengan tan poca pereza para encarar a los defensas al revés ahora

Voz 2 11:17 la mayoría hay muy pocos Xantia ahora dar la vuelta llegan hizo fue otro lado bueno aquí tenemos la posesión mediocentro

Voz 1709 11:29 usted cobren

Voz 1375 11:30 dar por el Barça como Le veis a bordo de Setién tiró la descubrimos

Voz 6 11:52 buenos días Carlos

Voz 7 11:54 de eso nada

Voz 8 11:59 son las cinco menos veinte de la temporada Joaquín

Voz 9 12:06 ha llamado

Voz 1709 12:09 sí de buenas a primeras

Voz 6 12:12 no

Voz 10 12:14 algo cambia de lunes a viernes a las cuatro y media de la mañana una hora menos en Canarias de buenas a primeras una nueva forma de comenzar el día con Marina Fernández y Aitor Albizua Cadena SER

Voz 11 12:27 qué crítica empezamos bueno un tal Benger ponen Twitter que les resulta difícil conectarse a la Wii Fit esta empresa Autobuses entonces alza le dice podemos ayudarte en algo y él responde si el otro día viniendo de León a Mieres me fue imposible en todo el viaje conectar el tablet del niño cuando pudo hablar con el conductor me dijo que era porque iba muy detrás entonces alza responde muy diplomáticamente estamos mejorando poco a poco el wifi de nuestros coches aquí ahora lo cogía este para que revisen ese bus por si acaso no no sino la cogí yo iba detrás con el coche pero formal que me pegaba no había manera

Voz 12 12:58 en Hoy por hoy con Pepa Bueno y Toni Garrido síguenos también en Hoy por Hoy punto es cadenas

Voz 1375 13:05 hemos

Voz 13 13:06 sí

Voz 9 13:10 cuenta con la se pase lo que pasa

Voz 6 13:26 Bush

Voz 7 13:29 dado que en del CCIB dando ahora con veinte no compras tocona lo vives por doscientos ochenta y dos euros al mes sin entrada con seguro mantenimiento Iturbe explique en tu cuota dedicará cuatro años lo cambias de conducta es la última oferta espacio Volkswagen renting consulta condiciones en qué punto ese larguero

Voz 0396 13:47 con Manu Carreño

Voz 1375 13:50 sí con Kiko y con Cañete y con Álvaro don Gustavo como cada lunes que ya está por aquí Raúl Ruiz escuchando sea que ojito porque por eso es

Voz 1709 13:57 yo estaba con el libro a libro gordo fisio hacía largos Gran Vía juntos

Voz 1266 14:05 ha dicho amiga uno de break calada una pata lo levantado Metro de estaba Madrid pero oye Morata son que el tema de de Morata con la jugada que ha tenido y la influencia que podía haber tenido en el juego no se habla mucho que todavía no se ha adaptado es obvio llevado partido nada más pero qué contabilizando lo que es el penalti cuando se va con velocidad de de Feddal no en el Benito Villamarín penalti de Casemiro y ese centímetro arriba centímetro abajo del golazo al spam dijo el juego solo marca el gol yo creo que estaríamos hablando no imagino de una gran diferencia de es decir lo ser un penalti que fue definitivo que iba a hacer ofero el gol que por centímetro sí o no el penalti que le hace Casemiro yo creo que que son detalles pero que de cara al futuro son ilusionante para lo que es el Atlético Madrid bosnios son detalles muy muy importante pero claro queda en el olvido porque al final el mejor defensor no fue fatal significa caso fue el bar el hombre mejor marca él

Voz 1375 15:02 que no se ha integrado pero que si le llegar a pitar el penalti de de federal que era el de Casemiro que era el gol de centímetros fuera lo mete es el héroe del Atlético en dos

Voz 1266 15:10 por ejemplo no cosas esos pequeños detalles justo

Voz 1375 15:13 desde que te cara al futuro hoy los da fiabilidad este Barça para mantener la ventaja ya que al final de Liga como creo que diagnóstico hacéis de este Barça lo que parece que todo el mundo mira Messi por favor Messi por favor Messi por favor si no está Messi

Voz 0396 15:27 yo os transmites dije el otro día cuando se contractura Messi se contractura todos y eso lógicamente es un problema para el Barça lo que pasa que bueno por suerte mes y no tiene más que una contractura una semana a ya le vamos a ver jugar seguramente al cien por cien el próximo domingo bien en dije que solamente se puede hacer matemáticas cuando hoy un equipo que juega para ser campeón sea cuando tiene un rival para ser que que juega para ser campeón y ahora mismo sí que lo tiene el Real Madrid y entonces entiendo que ahora mismo sí haya quién hacen matemáticas antes no porque antes el Madrid no hacía fútbol para ganar la Liga ahora sí lo es está haciendo y obviamente el Barça se tiene que poner las pilas porque ahora mismo sí que tiene rival

Voz 0749 16:05 yo personalmente no lo veo fiable eh creo que es Messi dependiente como en otros no otras temporadas pero esta mucho más creo que si no está él bienes es un equipo vulnerable defensivamente sino fuera por tres lleguen a ser hubiese perdido el partido sino el dentro de de su forma física y lo futbolístico pierde mucho de cuarto como para adelante la vuelta de Denver elevar muchísimo la lesión de Artur creo que hace le va a hacer mucho daño al Fútbol Club Barcelona porque no lo mismo que esté Arturo Vidal que esté

Voz 2 16:37 Artur y creo que ahora que viene

Voz 0749 16:40 la Champions y la Copa en esa semifinal frente al al Real Madrid y teniendo al Real Madrid tan cerca creo que el retrovisor empieza a hacer mella en el en el Fútbol Club acciones empieza a preocupar mucho más de lo que era anteriormente

Voz 1375 16:54 Álvaro al Barça

Voz 0097 16:57 pues mira yo le he visto este año con dos caras una en en la Liga donde sacaba los partidos y el noventa por ciento prácticamente por la inspiración de Messi o por la inspiración de alguno de sus jugadores de ataque donde el equipo no era tan sólido como la temporada pasada que yo creo que era un equipo donde costaba mucho hacerles situaciones de gol y por ahí para mí basó su éxito y luego una cara en Europa o contra los equipos importantes hasta el día de el enfrentamiento de ida en la Copa contra el Real Madrid hasta ese momento el Barça cuando ha jugado en Champions contra los equipos contra Tottenhan contra Inter ha dado una muy buena cara al Real Madrid en el Camp Nou también vimos un equipo hemos visto en esos partidos un equipo muy aplicado defensivamente muy agresivos recordando al Barcelona el año pasado entonces yo la verdad es que estoy un poco a la expectativa de lo que va a pasar cuando vengan ahora los los partidos donde empiezan a decidirse los títulos la vuelta de las de las semis de Copa ahora está rondas finales ya de la Champions porque para mí es lo que construyó Valverde el año pasado era un equipo muy muy

Voz 0396 17:56 muy sólido que luego obviamente pues tiene a Messi y éste

Voz 0097 18:00 me tienes a desvele que también están apareciendo pero no sé qué cara va a ofrecer en estos momento de nuestros meses decisivos no para qué tal

Voz 1266 18:07 sólido como como el año pasado pero bueno vamos a ver mano mi sin embargo a ver no está bien y es sólido como estamos hablando pero no lo veo tan mal en ese sentido creo que tiene que recuperar el tema de Busquets Rakitic hay Artur en el centro ir después ese cuarto compañero no sé si puede ser Coutinho de melé a leña que me parece que aporta mucho más cuando sale que que Arturo yo Vidal y después la dependencia que tiene Leo Messi es es evidente no pero yo sinceramente aquí el cambio para mí más grande que el Real Madrid viene de menos a más ha pegado un cambio entonces ya la exigencia que hay que tener con este Fútbol Club Barcelona son mayores tiene que dar más de lo que está dando pero no lo veo yo en esa cuesta abajo ni pan miedo ni ni tan mal ahora un acompañante a los tres del medio tiene que acertar van de Barcelona es la para mí es la clave para sostener eso

Voz 1375 18:59 ya verás dentro de tres jornadas que hay clásico de Liga también la jornada veinticuatro a jornada te digo en la XXVI enfrentan en el Bernabéu Real Madrid Barça bueno claves en ahí está la Liga vallista la pelea por la Liga vamos a está la pelea pero bueno hay que hablar tantas cosas que están pasando buena si regulares y malas pero ojo el Getafe quinto de la ley el sexto pero eh otra semana más ha sido protagonista Quique Setién un entrenador que está haciendo un trabajo brillante al frente del Betis en lo deportivo en mi opinión con su manera de jugar con su resultado ahí está séptimo jugando la Europa League semifinales de Copa eso es obvio pero que ayer volvió a cabrón en este caso a la afición del Leganés y a la gente del fútbol en general cuando dijo esto después del Leganés tres Betis cero

Voz 14 19:45 mire Pelegrino ha leído el partido como lo siendo otra cosa es que nosotros no lo hayamos hecho igual han hecho las cosas bien las cosas que hacen habitualmente unas veces les sale y otras no pero eso están ahí abajo este es un equipo que sabe que seguramente si quieres el Sevilla en la categoría tiene que hacer lo que hace no les importa tener que jugar bien y hace cuatro cosas que está muy bien pero si mañana les dices que se pongan a jugar como nosotros seguramente les va a costar el día que pierde de esta manera no les pedimos que joyas más a fútbol a nosotras nos pide que juguemos al fútbol como jugamos también en días como hoy que renunciamos a eso para convertirnos el otro

Voz 1375 20:21 a veces los periodistas opinamos pero prefiere que opina la gente de fútbol que sois vosotros

Voz 0396 20:26 no es habla ninguno no va a dejar a mí por lo que veo es que quiero

Voz 1709 20:29 más de eso

Voz 0396 20:32 es decir lo que dije el otro día contrasta las declaraciones soberbias de de Setién con la contestación que le dio Pellegrino que además tenía motivo para dejar de ser humilde pero el Flaco fue humilde una vez más fue humilde una vez más y contrastar ambas cosas mira cuando dices esto ya has ganado cero tres está feo porque abandonan los valores del deporte cuando le falta el respeto a tu rival no que es una de las de las cosas que hacer que uno lo pueda abandonar algún momento porque el momento pues comete un error pero claro cuando es reincidente pues es grave no yo ya digo de cuando ganando cero tres lo haces está feo pero cuando lo haces perdiendo tres cero ya yo creo que ya roza la parodia no roza la parodia están ahí abajo en Le va Leganés está ahí abajo a tres puntos del Betis pero es que está a tres puntos del Betis que son los tres que le ganó el otro día al Betis Atlético de Madrid jugando como jugó en Leganés al Betis es decir esperando atrás saliendo al contragolpe aprovechando las opciones de partido E incluso con tarjeta amarilla a su portero del Betis en el minuto noventa y dos por perder tiempo que es otra de las cosas que ha criticado Quique Setién yo solamente voy a decir una cosa no voy a decir quién no ha sido el Flaco Pellegrino pero durante el día todo esto lo lo dije ayer en el en el partidazo de Movistar Plus no ha sido el Flaco Pellegrino pero durante el día varios entrenadores varios entrenadores me han escrito para decirme que opinan exactamente lo mismo que yo opine ayer varios entrenadores entrenadores

Voz 1375 22:01 primera efectivamente vaina de primera hay alguno

Voz 0396 22:04 tirado ofendido pero aún sin equipo no sé si en el grupo

Voz 1375 22:09 es que que se gana un poco la la la enemistad de de de de un poco del fútbol no de de parte del fútbol

Voz 1266 22:19 Manu que que que es que no sabe son muchas cosa pero para mí la primera más importante el no saber perder y eso le lleva a que legos apodere de Eli y falte al al respeto bueno profesionales que están currando durante toda la semana con una convicción no en el día a día creyendo en una cosa de los muchos camino que hay en esto del fútbol para intentar conseguir tus objetivos y al final yo creo que que el apodera se apodera de él lo que es el el ego para faltar al respeto a mí me llama la atención sobre todo de cara a lo que es el futuro del Real Betis Balompié que un equipo Manu que cae muy bien siempre aquellos muy bien en tirarme baña el gran perjudicado mina con este tipo de acto yo creo recordar en un momento dado Mourinho cuando hacía alguna cosa no y en el Real Madrid y al final se multiplicaba no lo que la gente que lo terminaba pagando con el club y en ningún momento beneficia eso al Real Betis Balompié que hoy hemos hemos hecho allí lo la movida en Deportes Cuatro preguntándole a la gente el Real Betis Balompié y la mayoría de mucho de lo mítico estaban cabreados sobretodo porque eh echaba en falta la autocrítica is sobre todo el respeto hacia un compañero que que está currando exactamente igual no afición que cree que cree en eso yo siempre pongo el ejemplo de que una radio una tele te ganen audiencia indica el otro diga al trabajo es malísimo tiene una suerte que no ve hay una redacción gente ya y todo el mundo que está currando en el día a día respeta eso eso

Voz 1375 23:52 fíjate que son la mayoría bueno la mayoría de las polémicas que está teniendo o las críticas que está teniendo no son por lo futbolístico que ahí hay un debate que te puede gustar más o menos sino por lo que luego pasa eh

Voz 1266 24:01 mi consuelo detalló me parece claro y lo mucho que me parece buen entrenador en busco y lo hemos dicho aquí muchas cosas y otra cosa son Lobato y que no se ha faltado humildad los acto demuestra en eso en la rueda de prensa

Voz 0749 24:14 sí eso nadie lo niega pero creo que al fútbol cada uno

Voz 1266 24:17 juega como quiere o como puede

Voz 0749 24:19 dentro unas reglas establecidas y creo que me parece inadmisible el menosprecio al rival o al propio entrenador eso para mí es es lamentable tú puedes ganar puedes empatar puede perder pero el respeto es imprescindible eso te viene con tu ADN e como es la educación no es la humildad creo que lo mejor que puede tener un entrenador poco cualquier deportista de élite como ese tiene que me parece también un gran entrenador cualquiera eh el humildad y creo que ahí es donde más grandes se hace en el deporte e crear esos valores independientemente en un resultado es cuando te hace mucho más grande nos todos los entrenadores que han ganado muchas cosas más que Quique Setién y que han entrenado de equipo mucho más importante que Setién mantiene la humildad el perfil bajo el respetar al rival el respetar el estilo de juego que tiene el propio el rival y creo que eso es lo que lo hace más grande aún no los títulos o lo que han logrado el estilo que han marcado una época creo que lo que más importantes para cualquier entrenó o cualquier deportista yo creo que es el respeto al rival y la humildad hacia el que estás entrenando

Voz 0097 25:29 pero es que además yo creo que es es es una rara avis dentro del mundo del deporte sano los entrenadores saben lo difícil que es estar en en cualquier asiento profesional lo difícil que es ganar los puntos los difícil que a la semana no es exacto la tensión que se vive en la responsabilidad que tienes lo difícil

Voz 1709 25:49 que estoy asumiendo lo Iggy Pop

Voz 0097 25:51 eso todo el mundo respeta mucho a los rivales porque estamos todos somos compañeros no estamos todos en el mismo negocio hoy y lo que ha dicho los valores ya han mucho más allá los valores humanos y los valores del deporte Peres

Voz 15 26:03 ayer en Leganés hace dieciséis disparos y el Betis hace tres entonces eh

Voz 0097 26:11 entiende menos todavía no puedes decir que Leganés

Voz 0396 26:13 ha jugado mal parodia ruso

Voz 1266 26:16 con Cañete cuando uno de bonito Álvaro que dice una cosa así es bonito de otra cosa es jugar bien al fútbol jugar bien al zulo se puede jugar

Voz 0396 26:23 no no es que sea autodefinió

Voz 1375 26:26 Getafe jugar no no no no

Voz 0396 26:28 a él a bonito decidió que jugaba jugar bien al fútbol era lo que él hacía que es que lo dicen hay un momento que lo dice que dice no pero Leganés lo que no le importa no jugar bien al fútbol no perdona está metido tres yo os digo una cosa con estos está tirando un tiro en el pie porque la soberbia no casa con los grandes jugadores que hay en nuestra Liga nuestros grandes clubes hice algún día quiere entrenar al Barça o al Madrid la soberbia esta no casa con Messi la soberbia están no casa con las estrellas del Barça Nicolás estrellas del Real Madrid y creo que es esta tirando un tiro en el pie

Voz 0749 27:05 pero Santi con que casa a la soberbia en el Deportivo

Voz 0396 27:07 bueno algo nada vale pues puede puede casar puede tener mal matrimonio pero con alguien que no pueda presumir de nada al era presumible nada puede a su Mourinho por ejemplo no pero Mourinho ha ganado muchas

Voz 0749 27:20 y por ahí era el juego en el que entraba el para ese

Voz 0396 27:23 llegar al pero al la soberbia puede tener un mal matrimonio con aquel que no ha hecho nada en su vida dice bueno pues asumo que mientras aún soberbio porque he hecho nada vivido

Voz 1709 27:30 Bush dice que mantiene ganando pero que ganarlo tú imagínate

Voz 0396 27:33 este tipo de declaraciones en el Fútbol Club Barcelona por ejemplo tú te imaginas como las aceptaría como las valoraría por ejemplo Messi que es manda más por lo que por por

Voz 1709 27:44 que sí que que muchas

Voz 0396 27:47 muchos hay que mucha gente que tiene cargos en el Barça que casaría este tipo de

Voz 1266 27:52 el entrenador con Messi por ejemplo clarísimo buena cosa mano cuál es el más de fútbol Benito Cabrera mucho vez que jugar bien bonito si es que la presión que tienen a día de hoy los entrenadores que tienen que ganar sí o sí que en tres semana les da una patada en el culo y lo he dicho a mi la Alvarito está ahora empezando a entrenar como qué bonito y jugar al ataque y valentía si te dije oye tres año va a atar sí o sí pase lo que pase te lo firmo Papa a lo mejor alguno asumiría

Voz 1709 28:16 algún que otro riesgo que te para

Voz 1266 28:19 a final de UEFA último minuto uno sino

Voz 0749 28:21 perder tiempo hablamos conoces bien próximamente

Voz 1709 28:24 hemos invitado porque aquí hablaré del Larguero como hizo hace unas semanas Raúl está muy calladito estás escuchando es muy atentamente tomado yo tampoco lo y lo estamos haciendo becas

Voz 0749 28:34 sé que está escuchando el noveno estamos pendientes de la bomba

Voz 1375 28:37 Navarro que eso está escuchando que está por ahí también la Bomba Navarro de

Voz 1709 28:40 y luego Raúl Ruiz hombres chavales algo que le encanta Ibiza