Juan Carlos Navarro sobre Pau Gasol: "Conforme pasa más tiempo está complicado que venga aquí”

Voz 1 00:00 bueno tiempo para el baloncesto en la en el tramo de larguero en una semana especial porque llega la fase final de la Copa del Rey es una competición que anoche decía Pacojó probablemente la competición más bonita del mundo la competición más bonita del mundo pero en esa Copa del Rey no va a estar el protagonista que está por ahí al lado de Marta Casas hola muy buenas

Voz 2 00:22 Manu buenas noches pues no vamos de corto no no no va estar de corto

Voz 1509 00:27 hoy elevamos a añorar todos eh porque una Copa del Rey sin Juan Carlos Navarro yo diría que es menos Copa del Rey al final decir Juan Carlos Navarro es decir baloncesto es decir una auténtica leyenda tengo aquí una hoja preparada con todo su palmarés con todo lo que ha conseguido en en su carrera no lo voy a relatar todo porque yo Nos daría la una y media ya sea acabaría el tiempo del Larguero pero veinte temporadas en el Barcelona una temporada en la NBA los Memphis Grizzlies el máximo anotador histórico de la Euroliga el jugador con más partidos de la selección española veintitrés títulos con el Barça lo ha ganado absolutamente todo así que baloncesto es igual a Juan Carlos Navarro y Juan Carlos Navarro ya te está escuchando en El Larguero

Voz 1173 01:04 Don Juan Carlos Navarro muy buenas hola qué tal ya que usted por Madrid pues nada de de recibir un y un premio un homenaje de de de gigantes y nada un placer siempre venir Fun

Voz 1 01:18 por qué está por ahí Xavi Saisó también que ha contado muchas de tus hazañas y de tus canastas en tantos y tantos partidos hola Xavi muy buenas

Voz 3 01:24 hola hermano buenas noches efectivamente nos ha dado tanto Juan Carlos que que bueno pues la verdad es que ha sido un placer desde los juniors de oro hasta hasta hoy

Voz 1173 01:33 eh

Voz 1 01:34 veinte temporadas en el Barça decía decía Marta sólo con un parón en en la NBA según van pasando los meses echas de menos las canchas sólo tienes era totalmente eso superado Juan Carlos

Voz 1173 01:46 bueno ahora estoy un poquito mejor pero sin duda un poquito de menos el mono de competir a un poco Lotina de hacer el ejercicio con los compañeros y a un poquito de todo la verdad es que hecho un poco de menos pero pero ya te digo el lo estoy asimilando ya

Voz 1 02:05 has pachangas entre semana alguna vez te pones de corto hoy juegas algún entreno o no

Voz 1173 02:10 bueno con entrega con con los chavalines jóvenes a algún hecho pero pero con los con Piris de de momento no de momento el lo hemos apartado lo lo hemos dejado poco helado ir sigue enchufado ya no

Voz 1 02:22 sí eso siempre está ahí eso no se pierde

Voz 1173 02:28 así para adicto y tal pues aún no aulas meto

Voz 1 02:31 oye y ahora llega ahora llega la Copa que esa competición tan bonita no ocho ocho aficiones ocho ocho equipos ocho ciudades representadas

Voz 4 02:40 Iker vas a hacer

Voz 1 02:43 te te acostumbras ese papel de directivo en el que Navarro hace que exactamente cuál es tu labor en la directiva del Barça Juan Carlos

Voz 1173 02:50 bueno estoy allá como te dije es un año de transición para mí es un poquito de formación bueno ayudando de otra forma dentro del club al al al basket no como he dicho es estoy con el paseante pendiente de de la gente joven y tenemos Reunidas semanal de cómo va de cómo ha ido todo pues todas las semanas todos los partidos de la de la cantera Si pasa algo con algún chico si hay algún chico interesante y lo comentamos un poquito todo y sin duda pues voy siguiendo también al primer al primer equipo no

Voz 1 03:23 decía anoche va cojo hablando de la jornada de la Liga ACB cuidado que viene la Copa que es la competición más bonita que tiene la copa que tiene la Copa del Rey que tanto nos gusta a todos

Voz 1173 03:32 bueno yo creo que es que es un fin de semana mágico un pues tiene muchos equipos tiene muchas aficiones eh bueno yo creo que a todo el mundo le gusta le gusta jugar esa copa y es un torneo muy chulo un torneo pues que sabes que sino si no estás en el primer día pues te te te vas a casa hay mucha tensión e ya has hecho media temporada pues pues para llegar lo mejor posible a esa copa Hay siempre es bonito de Joarilla de ganarla oye

Voz 1 04:04 ya ya sé que no se puede pero si te dijeran venga juega la Copa y ya está y luego sigues de la directiva

Voz 1173 04:09 hombre yo creo que ahora mismo no estaría preparado estaría preparado he físicamente aguantar un partido pero pero por ganar no no será seguro

Voz 1 04:20 hoy el uno de marzo Juan Carlos eh el Barça a retirar tu camiseta vas a ser el quinto jugador en la historia del club después de Epi Jiménez Solozábal Dueñas ya iban a hacer el veinticinco de noviembre desgraciadamente entonces ya conocidos el fallecimiento de tu padre que no sé si fue él el que te enganchó al baloncesto el que te metió en este mundo

Voz 1173 04:41 bueno es el que el que me llegaba todos lados los que me engancharon fueron mis hermanos que eran los que jugaban y fueron ellos los que bueno de de hecho fuimos a al al al San Feliú ven ahí al lado de Barcelona bueno en Barcelona me llevaron y me me apuntaron pero pero ya te digo mi padre fue el que me llevaba todos sitios incluso salía antes de trabajar para para poder llevarme en los que España bueno vas a cualquier sitio y sin sin él pues no me hubiera podido desplazar au hubiera sido mucho más difícil

Voz 1 05:13 oye y estar ahí tu camiseta colgada junto a la de Epi Jiménez Solozábal y Dueñas no no sé qué se sientes y lo tienes ya asimilado aunque lo hayan hecho en noviembre pero uno ya se da cuenta de lo que ha supuesto para el club si es un orgullo un orgullo pues como tú dices no

Voz 1173 05:26 mucha gente puede tener una camiseta colgada tuya para siempre en en en en tu casa no en tu casa en en el Palau donde hemos hecho tantas tantas cosas hemos dado tantas cosas y entonces pues su orgullo orgullo de de de de que las cosas han salido bien y que hecho de que he tenido una gran carrera ahí hemos ganado eh

Voz 1 05:48 cosas no podría haber estado Navarra jugando una temporada más o dos temporadas más tú tenías baloncesto todavía dentro para estar un año más de dos años más

Voz 1173 05:58 bueno es es una cosa que ya se comentó en su momento yo me veía con con un poco de fuerzas para para para continuar un algún año más pero ya te digo también ahora está asimilado oí ya hay que mirar hacia adelante y ayudar de de otra manera y eso es lo que estoy intentando hacer te hubiera gustado al final de otra manera siempre se pueden hacer mejor las cosas

Voz 1 06:22 es como que la guerra ha sido has ido tan perfecta la carrera que dices joder el broche podía haber sido un poco mejor no

Voz 1173 06:27 bueno sin duda sin duda Hay soy directivos vigente de de de dentro también lo es lo ha expresado así yo creo que sí yo son conscientes pero ya te digo que hará a ser positivos y mirar hacia delante hay y aprender sobre todo aprender es este primer tramo

Voz 1 06:47 que te que te resultó más no sé si no digo duro pero que te costó más el decir adiós a la selección o el decir adiós al Barça es decir aquí se acaba todo

Voz 1173 06:57 bueno más durado yo creo que es lo lo último que porque el día que dije adiós a la selección sabía que podía seguir jugando que iba a seguir jugando que es en definitiva el el tema es jugar a básquet porque es tu pasión no pero la despedida total del baloncesto fue fue un poquito más dura

Voz 1 07:14 ahora dices que estás ayudando al club ya veremos a dónde va tu tu cargo hoy irá evolucionando en los próximos meses en las próximas temporadas y veremos hacia dónde tira hacia los banquillos no imaginaba en un banquillo dirigiendo al equipo o a este o a cualquier otro equipo

Voz 1173 07:29 bueno antes antes decía que que imposible que imposible que no que no bebía nunca de como entrenador pero conforme han pasado el tiempo pues bueno es una cosa que que está lejos está lejos pero tampoco es decir nunca eh es una cosa que también con mis hijas y con todo pues he ido experimentando también muy bueno es una cosa que motiva y sobre todo con con con gente joven pero ya te digo que para eso también hay que formarse muy bien y y aprender

Voz 1 07:56 o sea que te aproveche la familia que dentro de poco estará en los banquillos

Voz 1173 07:59 bueno no no de momento un tú

Voz 1 08:04 de momento sí oye además de jóvenes talentos buscando chavales de la cantera a ver quién puede llegar al primer equipo no sé si tienes por ahí echado el ojo a alguien por ejemplo

Voz 1173 08:12 sí

Voz 1 08:13 a Pau le dirías oye vente a jugar al Barça para poner el broche a tu carrera

Voz 1173 08:17 pues eso te va ha comentado ojalá ojalá ojalá que yo pudiera hacer fuerza con eso para que para que viniera su último Oña aquí pero conforme pasa más tiempo yo creo que está cada día más difícil que que Pau pueda acabar aquí no es el que él quiere el está muy bien allí y de momento pues yo creo que va a estar complicado que que venga aquí pero sin duda sería un placer que que no ayuda

Voz 1 08:42 ahora visto lo de mar no te ha sorprendido su marcha

Voz 1173 08:45 ya a Toronto no es una cosa que ya se había hablado incluso otros otros años yo creo que para él es es positivo ha acabado una etapa y ahí yo creo que un jugador como como Marc un ganador como él pues intentó tiene que intentar eh Oscar en ese título pues o esas finales y para el yo creo que es un cambio positivo para para su carrera por qué no

Voz 1 09:08 enganchó la NBA

Voz 1173 09:10 bueno la verdad no me enganchó porque ya te digo puedan recale en el equipo de Memphis que por aquel entonces no estaba nada bien si perdíamos muchos partidos hay bueno y me querías bueno y quería un sentir más importante dentro de un equipo oí volvía pues otro otra vez a a mi casa a ganar cosas oí en y así fue no y muy orgulloso de haber ido hoy debería haber vuelto en fíjate Luka Doncic al que al que

Voz 1 09:41 conocíamos aquí buena a ver qué tal va a ver cómo se va adaptando el primer año increíble no

Voz 1173 09:46 sí la verdad es que sí lo millón de era de la opinión que que lo iba a hacer bien pero bueno no también desde desde el principio y y la verdad es que me está jugando un baloncesto increíble increíble no prevemos que que que continúe así porque la verdad es que el el el impacto que ha vivido pues es es es muy chulo si empezar a tu carrera otra vez

Voz 1 10:11 pondrías más hincapié en en probar más en la NBA o así ya estado perfecto

Voz 1173 10:16 no yo yo ya lo probé que era una cosa que que tenía dentro y bueno yo estoy orgulloso como he dicho antes debe haber estado ahí estuve en el Star de rookies juegue de todos los partidos muchos minutos EBIT todo cómo era aquello pero bueno ya te digo me gustaba jugar al a al otro baloncesto al más europeo e Isère un poco van más importante o buen años pues él es el líder de un equipo

Voz 1 10:46 y luego muchos niños vena Carrie Stephen Carrie cuando dijo no yo a Navarra le copió algún movimiento dice joe Garry copiando movimientos a la Bomba Navarro

Voz 1173 10:54 sí yo Joe la verdad que cuando digo me quedé a seguir para no uno que que a eso a la a la cabeza pues imagínate un orgullo que por ejemplo mis hijas au todo el mundo flipa con con lo que está haciendo Garry y que hoy como bota el balón y los movimientos que hace tan rápido Tahri que de repente pues diga eso pues eso

Voz 1 11:13 en orgullo ahora te preguntan Marta ahí Saisó alguna para acabar eh pero pero la NBA no es que un poco más lejos parará copa tu favorito allí favorito eh en este entre estos ocho que están aquí con el Barça Leader II el Madrid en la Liga ahora mismo tercero Baskonia sea metió la Peña también el Joventut es una gran noticia para el Basque otra vez que estén ahí ves alguno por delante antes de que arranque la Copa en Madrid el jueves

Voz 1173 11:35 pues al Barça muy bien muy sólido y este año como como habíamos venido de los últimos años pues yo creo que que que que este año está más consistente en Europa eran va hacia arriba en la Liga pues está increíble yo ahí como favorito al al al Barça este año

Voz 1 11:54 el Barça favorito para para la bomba Navarro Marta hay Xavi alguna para el premiado esta noche en esa gala de gigante

Voz 1982 12:00 sí hombre yo yo le preguntaría dos dos cositas muy rápidas a Juan Carlos la primera Juan Carlos hemos visto que Marta ha dado un palmarés tremendo tu yo no sé si te ha faltado alguna cosa quizá alguna Euroliga alguna Euroliga más que que no ha podido ser

Voz 1173 12:14 sí sí sí el otro día lo comentaba también que si me hubiera gustado pues a lo mejor más y y bueno pedir también pues el oro olímpico no vino hubiera estado bien que en algún momento pues

Voz 1982 12:31 cerquita y después el uno de marzo volviendo sería mágico tú ha recibido muchos galardones pero yo creo que lo que queda es el plato fuerte que es encontrarte con tu público en el en el Palau no sé cómo te imaginas ese ese día porque va a ser yo creo uno de los más emocionantes desde el ruido no

Voz 1173 12:49 sí ya te digo si como no se puede hacer también la la la otra vez y Angulo había mucha gente que había venido desde fuera y se me supo mal también por ellos pero muy emocionante dijo que que que tu camiseta este colgado ahí para siempre eh que me eso quiere decir que que has hecho algo algo grande y sobre todo en casa bien tu club

Voz 1509 13:11 hemos hablado muchas veces con Juan Carlos Navarro ahora sin ir más lejos Manu le le decías que Carry le le ha copiado algún movimiento casi podríamos decir Juan Carlos Navarro es el ídolo de un porcentaje muy alto de de los jugadores nacionales que tenemos en la ACB conforme vamos hablando con ellos a mí una curiosidad que me asaltado durante muchos años es quién era el ídolo de Juan Carlos Navarro en que a quién admiraba en quién se fijaba

Voz 1173 13:35 bueno yo creo yo creo que como el de muchos empecé con Michael Jordan con Michael Jordan después y jugando pues a mis hermanos que que que también fueron ellos los que los que me metería en esto hoy también juegan a a baloncesto

Voz 5 13:50 bueno hay ahora

Voz 1173 13:52 por ejemplo pues me parece que ha hecho también está haciendo una carrera increíble

Voz 1 13:57 si no para de aprender cosas no pues nada Navarro un placer escucharte gracias por sacar un rato que tampoco es que nunca te gusta mucho las entrevistas no nunca te gusta mucho

Voz 1173 14:07 la edil no la verdad es que es una cosa que nunca me ha gustado pero bueno el lo lo he tenido que que hace

Voz 1 14:15 sí pero bueno estoy encantado de estar con vosotros y sobre todo que te den un premio como el de hoy con una revista como gigantes con la que hemos crecido todos no los que no al baloncesto también

Voz 1173 14:26 sí desde pequeñitos y también mis hermanos la la la tenían yeso un un referente para para el baloncesto y para el deporte no

Voz 1 14:35 pues nada quedamos pendientes a cuando tenemos un banquillo entrenando de momento como directivo del Barça sigue recogiendo premios a la espera de que cuelgan tu camiseta el próximo uno de marzo gracias por estar en el larguero y un abrazo fuerte Juan Carlos un abrazo gracias chao pues nada Marta dejamos ahí a a la Bomba Navarro en esa el gigante Si ya esperar a que el jueves arranca el pistoletazo de de ese inicio de Copa

Voz 1509 14:55 si dejamos ya Juan Carlos Navarro después de recibir ese premio gigantes leyenda ni más ni menos nunca aún premio yo creo que se adaptó también a las cualidades del protagonista del premiado en este caso ya velando armas ya pensando todos en la Copa del Rey es los cuatro maravillosos días de baloncesto que vamos a tener en Madrid en el Palacio de los Deportes con el Barça además defendiendo título

Voz 1173 15:17 Xavi preparada la garganta no preparada ahí a ver

Voz 3 15:20 qué pasa son treinta y un capacidad con esta eh mal habrá que colgar la camiseta de dejar claro

Voz 6 15:28 pero todavía queda mucho ya quedamos

Voz 3 15:31 buenas pero bueno Navarro y es que la copa en mano es tremendo yo creo que hasta ahí en la NBA no nos quieren copiar porque este formato es realmente espectacular y yo bueno que la Copa de Madrid iba a ser eso una locura pero realmente una bendita locura

Voz 1 15:46 con Xavi Saisó con Marta Casas y con Pacojó hoy con todo el equipo comentaristas espectáculo que se avecina el jueves empieza la Copa del Rey en Madrid