Milagros Martínez: "Aquí no está muy bien visto lo de dar instrucciones en voz alta"

Voz 1806 00:00 Carreño

Voz 2 00:06 llevo El Larguero llevamos con Kiko Cañete Álvaro Benito Gustavo López Aragón La Bomba Navarro hablando y ahora como siempre los lunes el broche que fuera aquí Raúl pues otra cómo está usted la onda Raúl empedrado avergonzados cuéntenos usted Ruiz hasta dónde

Voz 1806 00:22 hasta ahí está Suzuka hombre claro en el circuito

Voz 1375 00:28 de dónde se corre Moto GP y en Japón sí sí

Voz 1806 00:30 yo lo estás puesto en todos que no nos pueden pillar

Voz 2 00:33 dónde estás tú sabes educa a las Tablas de Daimiel no está es que muchos de

Voz 1806 00:38 a Valdepeñas hay un hay un equipo de fútbol allí que se llama Suzuka que muchos dicen les Suzuki su su chicas el circuito Suzuki Labarga exactamente pero vamos a ir hasta allí a muy bien por qué una española una además de de de Cuenca la Fuente del Espino de un pueblo de Cuenca doscientos y pico antes es la primera entrenadora española que ha ido hasta allí a entrenar a un equipo de la Cuarta División japonesa pero de chicos tal es es se llama Milagros Milagros Martínez que ya entrenó aquí al Fundación Albacete en Primera división también se convirtió en la primera mujer entrenadora en primera división femenino porque antes eran todos hombres los que entrenaban a equipos femeninos y ella fue la primera o han proseguido hasta Japón Hong yo estoy ahora está allí y yo creo que son allí las

Voz 2 01:34 nueve y ocho por ahí de la de la Mañas nuestros contando Milagros Martínez buenos días

Voz 3 01:41 buenos días buenas noches para vosotros eso es ahora es ahí aquí las nueve siglas me vivía no vio no

Voz 4 01:50 bueno ya estoy prepara ya tengo el entrenamiento montados en el campo esperando la llamada o esta

Voz 1806 01:54 que entrenarán a las nueve y media claro que me dices eh sí sí

Voz 5 01:59 si además tienes que ir claro porque tienes que ir bastante antes a preparar el entrenamiento por aquello del idioma porque todavía llevas poco tiempo y tienes que hablar con tus ayudantes etcétera etcétera no

Voz 4 02:11 sí claro al principio bueno ahora tengo un chico que estaba allí en España durante tres años viviendo en Galicia y es el que me ayuda un poquito porque si que más o menos no Nos entendemos pero sí que nos venimos una hora y media ante el juez para explicarles todo y que no haya dudas durante el entrenamiento no estemos constantemente constantemente para te además a mí me gusta que que vaya todo muy seguido así que bueno por ahí nos estamos salvando por ahora

Voz 1375 02:34 bueno qué bueno hay que está Milagros Martínez ahora mismo a las nueve de la mañana con el teléfono en la mano en el CAR el entrenamiento preparado

Voz 6 02:42 yo no sé qué que anda

Voz 1375 02:44 es una fotografía dónde estás que estás viendo en el campo de entrenamiento llueve hace sol

Voz 4 02:48 sí estoy bueno en el campo ya está todo montado estoy esperando que salgan los jugadores aquí los jugadores la verdad es que el tema de la puntualidad hay todo eso lo lleva

Voz 1375 02:56 el y media en punto están ahí como un clavo

Voz 4 02:59 bueno incluso a las nueve menos cuarto así que hay jugadores por aquí y un poquito o sea que que para eso sí aunque es cuarta división y ese mi profesión el todavía en en ese aspecto la verdad es que estoy muy contenta sí que es verdad que tampoco ha sido una una situación que haya vivido allí en España también porque cuando entrenaba al equipo femenino pues muchas trabajaban no estudiaba ni en los horarios Nos quedamos ajustar un poquito más pero la verdad es que aquí en en ese aspecto estoy estoy muy contenta porque eso puede trabajar bastante bien

Voz 1806 03:28 bueno fíjate que no sé si recuerdas cuando hablábamos con Lotina que también está allí ahora en en el Cerezo Osaka que decía que incluso les ha tenido que decir a sus jugadores que dejen de entrenar tanto

Voz 1375 03:38 cosa que descansen que se vayan de la Liga

Voz 1806 03:41 por qué porque se lo toman así tan en serio son tan disciplinados no se te va a pasar lo mismo Mela

Voz 4 03:48 si lloro de hecho ya me está pasando eh bueno paso menos sabía que podía ser así porque las he tenido allí jugadoras japonesas en en España les te que que controlar un poquito el entrenamiento y aquí pasa exactamente igual acaba el entrenamiento y ellos se quedan José jugadoras que se quedan una hora más hacia no puede se abdominales trotando y golpeando balón incluso pases en cortito pero se quedan entonces me sorprende mucho porque al final pues eh a final de semana dicen cansados Si pues la mayoría te dicen que si dices claro cómo vas a estar cansado ese dos o tres horas más lento de lo que deberías pero es la cultura que tienen ellos como lo llevan haciendo desde siempre pues también es verdad que no no creo yo que que llegar y cortarles todo eso pues pues se bueno

Voz 3 04:33 a veces mientras no hagan barbaridades

Voz 4 04:36 es es es algo que con lo que disfrutan con los que llevan haciendo siempre es bueno por ahora lo lleva muy bien

Voz 1375 04:41 ese sería un buen país para Manolete Manolete que no para incansable por la mañana por la tarde se levanta por la noche coger agenda la libreta se va al partido se va a comer un poco Manolete ese sitio allí no paran de entrenar no quieren dejar ego oye primera mujer que entrena en el fútbol japonés masculino una española quién te llama y de dónde sale esa oferta quién te dice un día Milagros queremos que te vengas a esos

Voz 4 05:05 pues el club a buscar por Internet y mujeres entrenadoras entonces contactaron con con Judith cosa X que trabaja para el Villarreal actualmente con la que tengo muy buena relación porque bueno pues ella entrenaba al Villarreal femeninos y el Albacete y nos hemos enfrentado muchas veces e ella se puso en contacto conmigo no me dijo oye mi la están buscando una entrenadora te pasos cuenta esto si llegáis a un acuerdo oye pues adelante Nadal después de estar hablando pues unos diez días Fassi he por email todo en inglés claro porque imaginamos japonés es dificilísimo pues buena llegamos a un acuerdo el día treinta y uno el día treinta de diciembre me dijeron que si el día catorce de enero estaba aquí osea que fue todo súper rápido

Voz 1806 05:45 ya había entrenado entrenaba a chicos alguna vez

Voz 4 05:49 no esta es la primera vez que hayan regalado categorías inferiores de chicos de chicas en primera división chicas son una división también pero pero era quizá la categoría que que me faltaba hay que quizá un poquito más de respeto por por desconocimiento no por otra cosa porque nunca antes había podido entrenar un equipo masculino entonces nada yo contentísima el mes que llevo aquí la verdad es que me están tratando genial el club muy bien la ciudad también es como que llama mucho la atención y más eh alguien tan diferente a ellos se que está aquí entrenando eh

Voz 3 06:19 pero bueno me tengo que comprar un poquito con el tema de dar instrucciones en voz alta que eso aquí no está muy bien visto yo soy muy impulsiva pero el resto de de cosas la verdad que estoy muy contenta

Voz 1375 06:28 jo me han contado que te recibieron en el aeropuerto pero vamos no que ya le gustaría a Messi hubieran requeriría sí

Voz 4 06:35 yo me quedé sorprendidísima porque desde allí al aeropuerto había aficionados con banderas con Ramona Lore L eh

Voz 3 06:42 no deja la mudanza claro claro yo soy un pueblecito de cuenta de doscientos habitantes

Voz 1375 06:50 danza televisión es poco

Voz 1806 06:55 Ramos de flores carteles que ya no los jugadores claro también en yo no sé si les habían entrenado a ellos alguna mujer en alguna alguna veces a estos futbolistas como te te ven como te han acogido

Voz 4 07:08 pues yo creo que no hay grandes les llama mucho la atención e cómo se juegan en España me preguntan mucho son las hemos no entrenamiento táctico ahora estamos pues probando varios sistemas porque todavía no hemos tenido apenas un amistoso entró bueno pues les llama muchísimo la atención en todo el tema táctico aquí un futuro muy directo eh en el que atrás apenas se arriesga Hay se busca siempre pues eso velocidad Hay jugadores muy directo entonces se llama mucho la atención el cómo el porqué el por qué haces esto entonces les traigo vídeos esa son muy curiosos entonces por ahora yo creo que bien porque como les estoy demostrando un poquito el el porqué de las cosas entonces ellos al entender todo eso es como que te empiezan a respetar un poquito más y al principio yo creo que los veía un poquito más distantes en fin saber de qué que podía ofrecerles pero bueno yo creo que conforme va pasando la semana ellos están más a gusto yo también el otro día tuvimos el primer amistoso y la verdad es que bastante bien veo que ya van cogiendo cositas bueno quitándole del idioma como he dicho antes y ahora yo yo creo que va cogiendo todo oí va la cosa bastante bien

Voz 1375 08:18 Familia que te ha dicho no sé si te has Eva allí no sé si tienes familia pareja hijo lo que se pero hoy los que están aquí

Voz 3 08:23 no he venido sola sola

Voz 1375 08:25 yo te dijeron cuando lo dijiste que me voy a Japón que te dijeron

Voz 4 08:29 pues yo llevaba mucho tiempo detrás de una oportunidad entonces yo ya fui preparando el terreno cuando cuando se lo comuniqué en casa bueno mi padre que es el yo creo que el que me ha inculcado el el gusto por el fútbol pues nada muy contento mi madre lo pasó un poco peor en los primeros días en no paraba de llorar las mujer eh pero bueno todas mis amigos en el pueblo en Albacete también que dio tantos años mis compañeras del fútbol y todo todo el mundo me ha apoyado mi familia toda entera o sea que que el apoyo fue fue máximo oí ya te digo es que tenía muy claro que si merecen una oportunidad si más para avenida competir porque sí que podría haber salido alguna cosa para Juan más mermaba las para ir a competir a un poquito más complicado y cuando se tuve la oportunidad

Voz 1375 09:09 es una experiencia bonita no hay personal

Voz 1806 09:12 tiene la oportunidad ya sabes que ahora hay tantos españoles ahí bueno unos cuantos entrenadores españoles jugadores de poder también ir a ver cómo entrena cómo trabajan ellos seguro que te que no tendrán problema

Voz 4 09:25 si además el el jueves en la embajada nos ha invitado a pues a un evento para para darle la bienvenida a todos los entrenadores jugadores españoles que estamos aquí en Japón así que el jueves tendré la suerte de de prestar con ellos un ratito ya ahí conoceréis en persona a todos estos jugadores que que desde pequeña a ver si que son como como tus ídolos igual a los entrenadores así que muy contento también por eso porque espero poder ver los trabajar allí y ver cómo trabajo en equipo profesional aquí en Japón que siempre siempre al bien

Voz 1375 09:56 pero creo que no estás muy lejos de de Kobe de la ciudad donde están Iniesta y Villa que están en el mismo equipo iba Juanma Lillo entrenador claro estáis a está muy lejos Suzuka yo creo que no

Voz 3 10:08 lo miro no nos hora tú solo algo así allí de sus esto si eso sí con el tren bala te ha subido

Voz 1375 10:16 el tren bala

Voz 3 10:18 no todavía no por el jueves el jueves he voy en el

Voz 1375 10:23 no es que a cuatrocientos kilómetros por ahí no sólo en diez minutos

Voz 4 10:27 Tokio un coche está así como a unas cinco horas su así es que hay que mucho peaje entonces las distancias en se hacen un poco más larvas porque tiene aceptar para no todo el rato

Voz 1806 10:35 claro claro claro que bueno oye pues si basada en bajada inmensa Lotina saludarle de mi parte que te cuento chistes

Voz 3 10:42 yo se lo diré

Voz 1375 10:43 claro entonces Joaquín y Lotina va a hacer un concurso de chistes Joaquín Ortiz aquí estuvo aquí estuvo chistoso y cuando se hace no hace no demasiado tiempo no es Olli toda aventura allí Milagros hasta cuando a priori en principio luego ya veremos pero de momento hasta cuando esta aventura

Voz 4 10:59 sí en principio hasta mediados de diciembre aquí la Liga empieza el diecisiete de marzo Si hasta mediados de diciembre si todo va bien y los resultados van bien habrá que el objetivo del club es es ambicioso porque eso

Voz 3 11:12 pues mire compiten en la JEC L

Voz 4 11:14 quieren meterse entre los cuatro primeros creo que para instalaciones no podemos ascender pero quieren estar allá arriba

Voz 1375 11:22 por qué no se puede

Voz 4 11:24 se piden unos requisitos el año pasado los dos primeros clasificados no pudieron ascender que se clasificó el el tercero para la Liga Profesional

Voz 1375 11:32 porque no porque no tenían el mínimo requisito

Voz 4 11:35 eso es claro entonces creo que que bueno pues este año yo buscaba asentar al equipo en la categoría pero ellos van son más ambiciosos y dibujan es que no metamos entre los cuatro primeros a mí me parece un poco complicado pero bueno es también es verdad que que están estamos haciendo muy buen equipo y sí con un poquito de suerte trabajo pues yo creo que que podría

Voz 3 11:55 estar peleando orín y esta nos contó que

Voz 1375 11:58 hace preciosa como Suzuka porque ahí conocemos el circuito las motos pero la ciudad qué tal

Voz 4 12:04 sí bueno la ciudad es una ciudad muy muy Defar pocas aquí está Honda entonces sea como que todo giran poco en torno al circuito eh sí que es verdad que bueno pues está los lo típico de todo el mundo cuando Viena Japón pues la impresión a los templos y todo eso pues sí que los encuentras en ciudades alrededor también muy bonitas esta Nagoya es muy grande y sé que si luego lo buscáis también eh es son ciudades muy bonitas que pertenecen también a esta provincia y la verdad que la prensa está muy bien pues tiene montaña ayos hago de mi casa de la montaña nevada ahí al fondo a unos cuatro kilómetros hasta la playa osea que el que el contraste ahí también está está muy chulo así que bueno no conozco mucho las aves sí sí ahora empieza a tener unos días libres con esto del del inicio de temporada sido complicado voy viendo a alguna ciudad de praxis eso sí muy rico si la comida la verdad es que muy rica muy no me ha sorprendido

Voz 5 12:58 sí sí sí que bueno tanto pues si te hace falta alguna ayudante aquí estamos abiertos a cualquier precio para poner conos

Voz 4 13:08 noto eh

Voz 1375 13:10 lo edita haciendo Larguero allí en Suzuka allí viendo las motos vive aquí se apunta Mario mira está teniendo varios que sí que no al larguero

Voz 3 13:18 sí es el tema de las motos y de los coches y eso también también se lleva a que muchos ya que estaría encantado

Voz 1375 13:23 está mucho el montaje seguro que sí pues nada Milagros Martínez que estás a nueve minutos de empezar el entrenamiento a las nueve y veinte de la mañana no iban

Voz 7 13:31 si uno en en Suzuka y es la primera entrenadora

Voz 1375 13:34 que va a dirigir a un equipo de hombres en Japón y española ayer Cuenca de Fuente del Espino no sean mal pueblo

Voz 3 13:40 Fuentes Pila de Haro sí señora estar muy orgullosos a los que me estén escuchando de de que digamos el nombre del pueblo que está que que apenas lo conocen

Voz 1375 13:48 ya has dicho a tu madre que salga larguero o no

Voz 3 13:50 sí se lo he dicho Estaràs para hay pendientes

Voz 1806 13:53 es un beso a la madre milagro excesivo de la página web de Fuente del Espino is hacen referencia a Pilar Rubio aquí aquí a Ana Pastor Ana Pastor

Voz 4 14:04 sí sí Pilar Rubio buena desde pequeñita siempre hay

Voz 3 14:07 al pueblo ahora ya no tanto pero bueno sus su padre

Voz 4 14:10 desde allí sufijo abuela de allí

Voz 3 14:13 su hermano es amigo mío de toda la vida una pasta así que yo no la he visto por el pueblo pero es verdad que también tiene tiene familia creo que su madre de allí

Voz 1375 14:19 bueno pues ahora tienes que reclama que cuando entras en la página también ponga Milagros Martínez primera entrenador

Voz 3 14:25 pues debe mucha ya están tardando

Voz 1375 14:28 seis años Un beso milagro gracias por atendernos y que vaya bien al entreno ir aventura en Japón

Voz 3 14:33 gracias a vosotros un placer

Voz 2 14:36 el entrenador que además estoy seguro que lo va a hacer de cine porque tenemos un nivel de fútbol femenino cada año mejor de jugadoras y entre Risto que piensa explicado con el tema el entrenamiento lo tiene muy claro quiere jugar todas esas y Javi Blanco razón no les gusta