El Larguero: Entrevistas con López Nieto y Juan Carlos Navarro (11/02/2019)

Voz 1375 00:00 buenas noches bienvenidos al larguero acaba de terminar la jornada número veintitrés en primera división ya ganado el Alavés dos cero al Levante han marcado la Guardia Johnny en el noventa y dos ha marcado Johnny en el XXIII marcó la Laguardia y esto hace que el equipo del Pitu Abelardo vuelve a meterse otra vez en puestos europeos saca al Betis que estaba sextos se mete el Alavés en esa sexta plaza con treinta y cinco puntos el Levante se queda décimo cuarto con veintisiete una semana más seguimos diciendo eso de que temporada donde es que estamos en la XXIII de este año de esta Liga más lo que hizo desde que llegó a final de temporada pasada sigue en puestos europeos el Alavés con esa victoria hoy dos goles a cero está por ahí Javier Lekuona en Mendizorroza hay Kevin Fernández hola Aleco muy bueno

Voz 0889 01:21 hola qué tal muy buenas noches pues se encarga tres puntitos alegría

Voz 1375 01:25 porque haría una racha de un empate y tres derrotas

Voz 0889 01:28 consecutivas el tríptico madrileño se perdió con Getafe con Rayo con Real Madrid no había nerviosismo pero sí estaba la mosca detrás de la oreja hoy ha salido el equipo con prestancia se ha puesto por delante en el tanteador como decías con un golazo de la Guardia luego ha sufrido un poquito en la segunda mitad con con un Vardy sensacional sacando córner si como faltas

Voz 1887 01:47 como las pone Guás que que igualmente tiene verdad es

Voz 0889 01:49 sensacional sensacional con rosca muy cerraría todo siempre creando peligro con el Balón de estrategia el el Levante y luego pues la desgracia el error garrafal de Duke cree que ha aprovechado Johnny para el dos a cero definitivo XXXV puntos de nuevo sonrisas en Mendizorroza

Voz 1375 02:06 pues nada sonrisas en Mendizorroza en cuanto al resultado el público otra vez con el rebote de jugar en lunes con los horarios y con una protesta ante temas no Kevin Fernández hola

Voz 1264 02:16 sí hola Amaro como estas buenas noches desde la zona mixta de Mendizorroza sí habría alegría en la grada de Mendizorroza por la victoria pero la imagen ha estado antes del partido porque se ha vuelto a repetir no he entrado prácticamente ni mil personas hasta el minuto cinco de partido en el minuto cinco entrado iba la novia hace respecto de hace quince días contra el Rayo Vallecano se ha hecho un funeral por el fútbol porque dicen las peñas del Alavés todas con unanimidad que estos horarios están matando al fútbol ha ido el personal vestido de negro se ha metido incluso un ataúd dentro del campo que simbolizaba que era el fútbol Íker una pancarta de renting impidió fútbol

Voz 1375 02:52 sí ha paseado el ataúd por toda la grada

Voz 1264 02:55 de Mendizorroza con la marcha fúnebre con los tambores y con todo parecía un funeral de verdad había momentos que se ponían los pelos de punta y hasta el minuto XXXI Mendizorroza de funeral se animado lo dicho minuto cinco ha entrado el personal el campo y se han acordado de él de siempre de Javier temas que ha tenido estos gritos desde la grada

Voz 3 03:30 pues la protesta la protesta

Voz 1264 03:32 la mano está clara la Liga parece que es la única que le gustan esos horarios y la afición pues claro mañana hay que currar gente que no ha podido venir estos horarios no gustan nada porque el Alavés está últimamente el estoy metiendo demasiados viernes y demasiados lunes

Voz 1887 03:44 todo apunta a que la temporada que viene no tendremos partidos los lunes pero de momento al que le está tocando o como es el caso de la ves bastantes ocasiones pues sigue protestando hoy con esa esquela con ese simulacro de funeral

Voz 0301 03:55 eh diciendo descanse en paz el fútbol hasta el minuto sí

Voz 1887 04:00 sí hasta una empieza a animarse pero hasta el cinco había habrían mil personas dentro de sí

Voz 1264 04:06 hay un detalle Manu había unas ochocientas novecientas personas

Voz 1621 04:09 antes del del minuto cinco

Voz 1264 04:12 la existencia Mendizorroza no ha llegado ni a las catorce mil personas el día del Rayo no llegó a las quince mil este estadio tiene una media de dieciocho mil quinientos diecinueve mil personas de aforo pues para que diga que el fútbol los lunes y les gusta para para que la gente vaya al campo pues

Voz 1887 04:25 los datos es contradicen por mucho pues nada hoy ha sido la entrada del curso esos trece mil que se han dado cita allí solo había unos mil antes del minuto cinco protestando un día más por los horarios de los lunes en Vitoria pues nada y Kevin enhorabuena por esos tres puntos para los de el Pita bolardo que seguís impuesto sobre los europeos

Voz 1375 04:42 y si continúan en buen

Voz 0889 04:44 la línea ahí podemos jugar el año que viene competición continental Gabón

Voz 1375 04:47 un abrazo hasta luego chavales buenas relaciones Barona hasta luego Kevin dos cero

Voz 1887 04:51 ha ganado el Alavés al Levante

Voz 1375 04:53 a una semana en la que tenemos Liga de Campeones a partir de mayo

Voz 1887 04:58 Diana regresa la Champions enseguida vamos

Voz 1375 05:00 usar los dos partidos que se juegan mañana a las nueve Manchester United París Anne Germaine sin Aimar Issing Cavani que lo confirmaba ayer ya el equipo francés ni Neymar ni Cavani

Voz 1887 05:11 para esta eliminatoria del United y además juegan Roma y Oporto

Voz 1375 05:15 otra vez eh Casillas en la Champions en esta ocasión contra la Roma de Monchi esos dos partidos mañana lo contaremos en Play Fútbol especial Champions en la app de la Cadena Ser en la web de la Cadena SER luego le preguntaremos a Bruno Alemany por los partidos de mañana hay por la vuelta de la Champions en general a ver cómo está el Ajax que será rival del Madrid en el Johan Cruyff Arena donde ya están preparados el equipo enviado especiales de la SER con Javier Herráez y Antonio Romero al frente por cierto el árbitro de ese partido será es conmina y Mateu Lahoz el español pitará el Tottenham Borussia Dortmund del miércoles será el primer árbitro español de bar en Champions que a partir de esta ronda también entra en escena el bar en la Liga de Cannes

Voz 1887 05:54 tienes de Marcelo hemos conocido una nueva declaración que ha dejado en

Voz 1375 06:00 exporte interactivo en una entrevista que ha dado en Brasil diciendo que si llega el día en el que el Real Madrid no me quiere me voy estaré triste pero Maire sobre Cristiano dijo también que un entrenamiento previo a la final de la Champions de Kiev le dijo que se iba del Real Madrid de Marcelo lo sabía e luego nos lo emplea todo Javier Red esas palabras

Voz 1621 06:19 eh de Marcelo por cierto que hoy la revista France Football

Voz 1375 06:25 apoyándose en un estudio que utiliza como variables los jugadores audiencias de televisión ingresos importancia histórica asistencia los estadios ha decretado que el Real Madrid es el club más grande del mundo repito lo hice France Football y en una entrevista a ese medio Florentino Pérez ha recalcado que no necesitan un nueve ya que tienen a Benzema que es el mejor del mundo en esa posición e hablaba del bar de la Champions y tenemos que seguir hablando del bar de nuestro

Voz 1621 06:52 lo fútbol eh

Voz 1375 06:54 para mañana está prevista una reunión entre el Atlético de Madrid los responsables del Comité Técnico de Árbitros pero se ha suspendido esa reunión porque después del derbi en el Atlético pensaron que era mejor no tener ninguna reunión a darnos cuenta Miguel Martín Talavera los detalles y enseguida hablamos con Antonio Jesús López Nieto representante de la Liga en el Comité Técnico de Árbitros hoy la junta directiva ha acordado dejar son palabras textuales sin efecto todas las distinciones otorgadas al general Francisco Franco en los años mil novecientos setenta y uno mil novecientos setenta y cuatro y todos los efectos vinculados a la entrega es decir les retira las medallas de oro recibidas en esos años lo ha dicho hoy la junta directiva que también ha hablado del Real Madrid luego nos lo contara Jordi Martí y además eh no me Valencia Santi Mina sufre esguince de tobillo Nos confirmaban hoy desde Valencia en la SER parece que ella la duda para el duelo europeo del jueves ante el Celtic de Glasgow Pablo Insua del Huesca sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y se perderá lo que resta de temporada Aaron Ramsey jugará a partir de la próxima temporada

Voz 1887 07:56 en la Juventus firma hasta dos mil veintitrés

Voz 1375 07:59 todo esto en la portada de un larguero en el que hoy estarán como todos los lunes Kiko Narváez Santi Cañizares Álvaro Benito

Voz 1887 08:06 a López para repasar con ellos lo que fue el derbi

Voz 1375 08:08 el sábado lo que fue el empate del Barça en la catedral ayer ante el Athletic Club de Bilbao también las palabras de Setién después del Leganés tres Betis cero entre otras cosas vendrá Raúl Ruiz como siempre iba además protagonista de lujo de uno de los mejores jugadores de basket de nuestro país que había sido premiado en la Gala que ha hecho gigantes en Madrid todo esto en la portada Larguero que arranca ya

Voz 5 08:32 Busca lo más vital no más

Voz 6 08:34 los que se si dando ahora con rinitis no compras todo lo vives por doscientos ochenta y dos euros al mes sin entrada seguro mantenimiento y tú en tu cuota si cada cuatro años lo Canariasa y conduces la última oferta fue el espacio renting consulta condiciones en qué punto es

Voz 1390 08:51 jo

Voz 7 09:03 las doce menos veinte una menos en Canarias estamos en la jornada veintitrés ha terminado la jornada veintitrés empieza o mejor dicho vuelve la Liga de Campeones queda todavía quince jornadas de Liga en Primera División

Voz 1173 09:16 son

Voz 7 09:16 fijaros cómo estamos con un con

Voz 1375 09:19 el a cuestas probablemente hablando menos de fútbol de lo que debería

Voz 7 09:22 Nos luego vamos a tener una charla con Kiko con Álvaro Benito con Cañete y con Gustavo López una charla futbolera de de lo está viendo en la Liga de lo que les ha gustado lo que no les ha gustado

Voz 1887 09:31 pero sigue preocupando yo diría que cada vez a más gente y además actores del fútbol el asunto el bar no sé si lo estamos viendo mal no sé si lo estamos viendo con los ojos equivocados si es que el bar es esto sí esperábamos otra cosa pero tengo la sensación seguramente que tú también cuando sales a la calle cuando vas al trabajo cuando lo comentas en casa cuando escuchas la radio cuando ves la tele creo que tenemos todos una sensación parecida que esto no es lo que esperábamos a lo mejor

Voz 1375 10:02 era esto lo que tenía que ser lo que lo que va a ser el bar pero tengo la sensación de que tenemos

Voz 1887 10:09 mal regusto de decir jo pero por que aquí sí brebaje porque aquí no

Voz 1375 10:12 Iturralde se desgañita todas las semanas todos los carruseles deportivos todos los ligueros en intentar hacer una elevó una labor encomiable e impagable para que todos entendamos incluidos nosotros los que estamos aquí durante un micro también vosotros los que estáis escuchando ahora mismo la Ser que entendamos todos mejor que selva la desde nos peleamos ya a veces la X el esto de no entendemos esto a lo mejor estamos equivocados y no tengo dudas y anoche lo decía eh aquí mismo en este mismo grupo yo decía jo Itu cada vez cuesta más entender porqué aquí porque aquí no porque quiero a lo mejor es que hay que aceptar que esto es así

Voz 1887 10:47 si antes cuando no había bar también era así

Voz 1375 10:50 vamos que ahora al ser doble decisión el árbitro de campo más el árbitro de Bart parece que claro el error o el acierto bueno el acierto o no el error se multiplica por dos cierto generalmente somos bastante poco

Voz 1887 11:02 desde eso sí acertaba acertado pero ya está

Voz 1375 11:04 acertado ahora cuando se equivoca matamos al del campo entrecomillas también al del bar que hay decisiones que nos cuesta entender pero oye no somos los únicos eh

Voz 1887 11:16 en Alemania

Voz 1375 11:17 se han cargado Luar cómo ha sido la cosa que en Alemania han empezado con el Bari sólo ha encargado yo no digo que vaya a pasarse en España estoy seguro de que no va a pasar pero yo no esperaba que a estas alturas de temporada

Voz 1887 11:30 como el de Levante comunicado el Barça el Madrid ya por teléfono el Atlético que no sé que hay plantón a la

Voz 1375 11:36 Xarla con los árbitros hice joe pero esto estamos en la jornada veintitrés cuando estemos en la XXXIII esté jugando el descenso la Europa League la Champions y el título que va a pasar bueno antes hablar de fútbol eh hacemos un cheque

Voz 1887 11:51 es rápido con Antonio Jesús López Nieto que está por ahí muy bien acompañado con Antón Meana Don Antón Meana muy buena

Voz 0231 11:56 pues sí hola qué tal mano cómo estás buenas noches ya venía con el lema

Voz 1887 11:59 son aprendida medió clase particular Iturralde

Voz 0231 12:02 luego llegó veinte minutos con López Nieto estoy un poco más cerca del bar ayer estaba muy lejos en el sanedrín de los domingos pero escuchas a un árbitro vas avanzando

Voz 1375 12:11 la fe arbitral esto de otra vez acercando me la

Voz 8 12:14 sí arbitral es verdad de los pies

Voz 1887 12:16 debe ser creyente y lo pendiente te ha vuelto a hacer creer

Voz 0231 12:19 estaba muy lejos de creer esto ya mucho más cerca de volver a confiar en en esa herramienta que es útil ellos lo pasan mal lo analizan están preocupados por el run run que se genera hoy contábamos a las tres con Pacojó en SER Deportivos que en la Federación hay gente muy importante que piensa que los árbitros deberían reconocer públicamente también en privado algunos errores para aparecer más cercanos a los futbolistas a los entrenadores pero a la hora de la verdad se sientan analizan saben que es muy difícil sacar el bar adelante esperan no que entre todos rememoráis va dirección para que el bar sea lo que es una herramienta que beneficia el fútbol no perjudique ya tiene puesto el auricular el micrófono amarillo en la Cadena Ser en la mano ha llegado tarde al hotel porque las jornadas bar son muy largas Manu gordo tiene ganas de charlar contigo en El Larguero Antonio Jesús López Nieto

Voz 1887 13:05 pues le saludamos a esta hora de la noche don señor López Nieto buenas noches

Voz 9 13:09 hola muy buenas noches como estábamos hombre sí que ha sido un día no

Voz 1887 13:12 sí

Voz 9 13:12 bueno no pues no estaba aquí en la Liga conviviendo otra historia muestra esta mañana en la Federación pero bueno el bar tiene tiene caminos pero

Voz 1390 13:24 yo comprendo yo comprendo es complicado es complicado

Voz 9 13:26 no porque es un bar de veinticuatro horas salía Esteban Rocío

Voz 1390 13:28 bueno está abierto veinticuatro horas al día que genera

Voz 9 13:31 pidió iba a veces es difícil trasladarlo yo por ejemplo que que aplaudir

Voz 0231 13:38 sí

Voz 9 13:39 no es ningún tema de Khalid ya como yo diría que Iturralde creo que lo está explicando muy bien pues sé que normalmente voy lo leo y claro lo que pasa es que difícil trasladar nuestro mensaje a la gente cuando hay pasión por medio hay decisiones que que perjudican o cada uno entiende que no benefician a su equipo muy difícil objetivar y el objetivo ahí no me por lo tanto yo lo entiendo pero el van a lo mejor es que esperamos del bar una respuesta a todo el bares para jugadas clara y contundente después mediría hay bueno y porque sino es clara y contundente porque dentro de los centros pues miren porque Cedeira para los varía la decisión del árbitro es decir hiciera jugada no es nítida por ejemplo sin entrar a analizar un fuera juego no los del partido de el

Voz 4 14:26 sábado de Real Madrid y Atlético de Madrid

Voz 9 14:29 se mantienen las decisiones digamos del fuera de juego del árbitro las que tomó el árbitro en el campo entonces por qué porque no hay sino hay un error claro de unos maestro están hay que mantenerla del árbitro en un penalti dentro fuera sí está claro que dentro fuera pues evidentemente hace ya interviene Fira jugada deja la posibilidad abierta dique puede que alguna vez

Voz 1887 14:52 la prevalece lo que pitó el árbitro que efectivamente

Voz 9 14:55 una una filosofía que tenemos que tener clara es el protocolo en el que te escucha de que no escudado en el protocolo qué es lo que hay que hacer si mañana cambiamos porque estamos iniciando el camino del bar porque llevamos cinco meses cambiando con una historia del fútbol de ciento y pico de años no entonces a lo mejor tendremos que ver la respuesta que pueda haber en el futuro pero tenemos que ser benévolo oí yo creo que en general se está actuando en el protocolo cuidado después llegaremos jugada interpretativa no nunca estaremos al cien por cien nieve la cierto nivel la credibilidad por qué porque habrá opiniones diversa de la misma jugada expertos expertos creemos que deberíamos de haber intervenido nuestro creerán que no aún no los parecerá penalti a otros no hizo sin pasión cuando la opción está por medio

Voz 1887 15:44 sí y eso que ya no lo eso que ya nos hemos aprendido todos después de escuchar a Iturralde todos los fines de semana ya cuando hablamos contigo de vez en cuando del protocolo a lo que nos ahorramos todos crees que hay que cambiar el protocolo

Voz 9 15:55 pues ya hace lo lo dirá el tiempo pues a lo mejor es probable que el protocolo habría que cambiarlo Isère es mejorable y a lo mejor yo coincido también que en un futuro a medio plazo a lo mejor lo árbitros de bar son una profesión distintas y tiene que ser un grupo más reducido

Voz 1887 16:09 lo he dicho siempre lo ha dicho

Voz 9 16:12 siempre igual no pueden ser los mismos los del campo

Voz 4 16:14 el barrio la tecnología no bueno yo yo

Voz 9 16:17 es decir yo creo que tienen que conocerlos baila tecnología a todo el mundo para poder haber una interrelación pero después a lo mejor como el árbitro asistente ante el árbitro en el fútbol era arbitro asistente al final no especializada muy uno fueron árbitros de Campion otro asistente pues una nueva profesión pero evidentemente hay que conocerla pero no sabemos cuál será el recorrido que estamos iniciando yo creo que aquí se está haciendo muy bien desde el Comité Técnico de verdad que no pertenezco a él con lo cual puedo habrá está haciendo muy bien por parte de Velasco y por parte de de su equipo técnico lo que pasa es que realmente yo te digo la verdad eh yo esperaba todavía más Halle

Voz 1887 16:53 así en serio esperaban más jaleo todavía palabras

Voz 9 16:56 bueno yo tengo que sea sincero que hemos tirado cuatro cinco de tranquilidad a los clubs

Voz 4 17:01 era han abierto la veda pero en

Voz 9 17:04 las demás conocía el jaleo había empezado antes por qué porque llegan siempre la jugada de tipo interpretativo que has dicho de Alemania es porque el nivel de nuestro árbitro tiene una sensibilidad futbolística más alta rezó suele mejor las cosas en Alemania el problema

Voz 1887 17:20 tú te imaginas que aquí se suspenda el bar como en alemán eh

Voz 9 17:22 yo creo que no pero bueno yo tampoco puedo decir yo creo que no yo creo que además si hacemos un análisis objetivo independientemente lo hablaba ahora aquí con él desde Mora que no podemos ves diez doce catorce jugadas que no hemos equivocado nos ponemos a pensar nos hubiéramos equivocado también de antaño con el arbitraje tradicional sin embargo ha habido mucho acierto podríamos decir esta misma jornada ha habido jugadas que el bar arreglado el gol de Joaquín del otro día pues fue claramente que Sonae duda entró dicen los concido ha habido muchos más aciertos que errores pero claro que ocurre tú acabas de decir en tu entrada lo errores para lo árbitros que vivimos con ello tiene mucho más recorrido que el concierto pero si hacemos un volumen objetivo sin ver colores de equipo han sido mucho malo acierto que los errores que se hayan podido producir

Voz 1887 18:12 está por ahí nuestro Iturralde González incansable impagable y muy buenas tardes hola buenas noches tú te imaginabas esto cuando estime la verdad cuando empezó la temporada que llevas un tiempo dedicándome a esto tú te imaginas López Nieto acaba de decir que él imaginaba más tú te imaginabas que a estas alturas íbamos a estar en este punto o peor o mejor

Voz 0231 18:30 no no estoy total es que decir es que hay que hacer historia hay que saber de los que han tenido bar

Voz 1887 18:36 Alemania ha tenido antes que nosotros Italia han tenido antes que no

Voz 0231 18:39 nosotros Si coges las la prensa escrita de esos países lo querían quitar en la primera vuelta todos los equipos todos los países estaban en contra del bar todos al segundo año ya lo van aceptando más porque porque yo lo vuelvo a repetir lo empecé a decir este fin de semana creo que los profesionales de los medios de comunicación se están equivocando en mandar el mensaje estamos intentando mandar un mensaje de lo que nos gustaría que fuese el VAR a lo que es el bar el protocolo y el espíritu y luego otro debate es lo que estaba hablando eso sí lo que digo yo siempre a futuro sea cambiar el protocolo Bali Se podrá cambiar se abrió el protocolo vale se podrá abrir pero de momento hay este protocolo a estos cuatro casos hay ese espíritu del protocolo qué pasa qué pasa que queremos que mandar el mensaje de lo que es ese espíritu no lo que nos gustaría Nos gustaría yo lo dije al principio Icon el bar va a haber penaltis que se van a dejar de pitar por qué pues porque el espíritu del bar no es entrar en todas las jugadas que el padre el penalti pueda ser un setenta o un ochenta por ciento PIB tablero no son en los claros en los manifiestos y tenemos que vender eso a la gente Ike no es perfecto porque detrás siempre hay un humano

Voz 1887 19:59 siete asiente Manu lo perdería la cabeza a la frase de de Iturralde el problema es que no estamos enviando el mensaje correcto sobre el VAR

Voz 9 20:08 no a lo mejor es que también pretendíamos Mao la gente creía que iba a hacer más yo creo que el mensaje es éste el que acabo de decir

Voz 1887 20:14 pero pero López pero perdóname y nosotros lo hemos explicado está por aquí Miguel Martín Talavera hola qué tal mano buenas noches va a contar porque mañana no se va a producir la reunión entre el Atlético que estaba prevista antes del derbi que después del derbi Se ha apelado lo sé pero yo creo que es verdad lo que dice Iturralde probablemente nos equivoquemos a la hora de explicar algunas cosas los periodistas que es muy importante que nos preocupemos de explicarlo bien y contárselo a la gente

Voz 4 20:38 pero por ejemplo yo decía el otro día hice lo decía y tú

Voz 1887 20:41 Nos habéis contado cuando hemos ido a las charlas técnicas antes de empezar la temporada que en una jugada que acaba en gol y se revisa siendo el origen hay una falta se anula por ejemplo porque hay una falta entonces claro pues la de Correa a Vinicius Juan

Voz 4 20:53 pues sí es de quince que somos quince hemos visto

Voz 1887 20:55 a falta por en esa jugada que revisan los árbitros no dicen oye como dice el protocolo que es lo que os hagáis lo que nos ahorramos también nosotros quiere decir que alguna cosa explica o mal pero esa en el origen de la jugada hay una falta pues cuando hay una falta en el origen de la jugada no debería valer el gol entonces mucha gente no sabe cuándo entra cuando no entra sobre todo por qué no va a verlo el árbitro por no va a ver el monitor entonces esa duda al final ya no es una cuestión de protocolo es una cuestión de decir porqué no se aplica lo que no sabéis contaba a los periodistas en la charla de

Voz 9 21:23 bueno porque esa jugada puede parecer falta pero como esa puede haber si tuviéramos que pierdan en toda esta falta de ese tipo de pequeña falta o no falta interpretada por el árbitro porque una falta nimia tendríamos en esa jugada yo pregunto pedía fin que en penalti una jugada de este tipo

Voz 1887 21:42 pero yo lo que digo es que se intervengan es no jugando vendiendo no pero te no pero yo no digo que intervengan este tipo de faltas interviene en esa falta se revisa esa falta porque es una jugada que acaba en gol lo hizo lo digo que claro pero digo pero esas rabino

Voz 9 21:54 no pero es que este protocolo cuando la falsa sea también muy clara me entiendes lo que te quiero de ahí donde está digamos el lo que estás muy muy complicado para nosotros cuidado eh cuando es muy clara porque sería más fácil más fácil desde todas las faltas que que se produzca aunque sea mínima pues a tomar viento La Faraona no venga ya ahí estamos en el lío es que estamos empezando como yo lo estaba diciendo aquí esto un bebé ahora mismo es que llevamos cinco meses estamos

Voz 0691 22:22 si el bebé de nalgas

Voz 0889 22:25 he hablado de Talavera Pedro

Voz 9 22:27 no pero esperamos que cuidarlo hijo Carlos bien si vemos que

Voz 0231 22:30 lo era un poco sí si es que es que pasa que es que ahora esos errores que hay que decís vosotros de de que el inicio de jugada el inicio de falta de parecen mucho más grandes por capas a en un Real Madrid Atlético Madrid pero en el inicio de jugada no paso nada España le metió el primer gol a Portugal en una falta que hizo Diego Costa en el salto con un jugador marroquí no paso nada no pasó nada porque porque queremos un bar en patético no queremos la filosofía de Barjas y cómo pasó y cómo pasó Devin con paso Iker pasó en Suecia Alemania Suecia Alemania un penalti clarísimo

Voz 4 23:10 a favor de Alemany no paso nada

Voz 0231 23:12 Peres en el Mundial cuando no es que el bar del Mundial el bar del Mundial actuaba cada tres coma cuatro partidos tu tres coma dos partidos en el Mundial hubo los mismos errores que está habiendo en España porque el bar no es perfecto

Voz 1887 23:26 le quiere además ante cuando tú decía él

Voz 9 23:28 setenta ochenta pues todo un penalti estoy convencido de que te pregunta al beneficiado el penalti es de cien por cien hice preguntar perjudicados mientras posaban estuviera alcanza claro esto va siempre así porque es esto es el fútbol habrá habido avión

Voz 1887 23:43 lo pendiente un antes y un después en la temporada a raíz de

Voz 1621 23:46 el penalti de Rusia Vinicius eso es evite

Voz 9 23:48 ante yo no digo en la actuación de lo que se ha generado evidentes eso es una cosa empírica no pudo decir lo contrario que ha estado de Vinicio pues la la cosa estaba medianamente tranquila y a partir de ahí pues yo creo que Ciudad de estar dado una serie de protestas por parte de los equipos yo creo que alguna

Voz 4 24:07 injustificadas creo que

Voz 9 24:09 que sin mucho fundamento en cuanto al bar otra cosa que el arbitraje de tipo tradicional han hecho yo creo que no es correcto pero bueno eso lo tienen que ver ello pero la mayoría se confunden el arbitraje tradicional con el bar sobre sobre todo el bar cubre no es que quiera cubrir o quiera defender al árbitro que están en el campo sino que no quiere desmerecer al árbitro cuando la decisión que ha tomado es soportable es buena es decir es cuando tú ves el partido bueno yo no puedo tirarlo para atrás porqué porque tampoco tengo yo la suficiente fuerza como para decir que lo que ha hecho que se equivoca cuando preguntamos en una jugada decimos que el cincuenta por ciento dice una cosa y el cuarenta ó lenta es que el Barça tiene que intervenir en Talavera porque no hay

Voz 1887 24:55 la Unión mañana Atlético de Madrid porque no entiendo

Voz 1576 24:58 en lo que abandone Jesús Nieto Iturralde González no lo entienden el Atleti Madrid Árbitros CTA en el Atlético de Madrid sobretodo

Voz 1372 25:06 sobre todo porque da da

Voz 1576 25:09 la sensación o entienden el Atlético de Madrid que ante iguales jugadas se juzga de forma distinta y por ejemplo en un el fuera de juego es soportable el de Morata entienden que el que le costó la eliminación de Copa contra el Giro

Voz 10 25:23 zona de áreas que prácticamente era igual era milimétrico a y no la pitó el árbitro le llamaron

Voz 1576 25:30 la tumbaron y volvieron para tres anularon el gol de áreas entonces en el Atlético de Madrid entienden que después del penalti de cereal que yo creo que también prácticamente ha habido unanimidad que fue penalti a Morata en el Benito Villamarín no le pitaron esa falta entonces entendían que quizás no haber ido a la charla del bar hacía aquellos entendiendo que quizá les estuvieran perjudicando se ponen en contacto con el Comité Técnico de Árbitros con Velasco Carballo para ver si hay predisposición para aclarar dudas del del cuerpo técnico de los jugadores el cuerpo el Comité técnico árbitro dice que ok is emplazan a a mañana martes qué pasa

Voz 1887 26:03 hasta luego viendo el derbi vuelven a ver cómo

Voz 1576 26:06 no hay dice la de a bailar

Voz 0889 26:08 a fuera claro dentro entonces estamos

Voz 1576 26:11 enfadados porque luego hay cosas que no son interpretativas un corte de manga de Gareth Bale es un corte de mangas de Gareth Bale al público y eso ven que luego los árbitros nunca reconocer un error siempre Sagarra el protocolo a los Green

Voz 1887 26:23 ese es a las versiones indica dicen no se equivoca

Voz 1576 26:25 todo eso lo que ha posibilitado que la digo y piensa que ahora mismo no lo van a recibir bien no lo van a encajar bien

Voz 1372 26:31 no lo van a entender bien y que ahora más adelante no lo es

Voz 1576 26:33 tartán pero ahora no lo quieren te parece Bale es un error de llevar López Lopetegui

Voz 9 26:38 yo lo de lo de Bale la jugada de

Voz 1887 26:41 el corte de mangas

Voz 9 26:42 bueno yo creo que no si lo venían en el mano no

Voz 4 26:46 en una jugada que es bueno regional Oviedo el protocolo se ha colocado una preocupante

Voz 9 26:52 no me conducta violenta una conducta violenta no sé yo yo no funciona conlleva yo creo que un el otro tipo usted conmigo da fíjate lo que te diciendo aquí declara tengo mis dudas decide claro no no sé porque no una conducta violenta contra el jugador no sé tampoco lo suficientemente para a

Voz 1887 27:14 un rival y eso está recogido como pero pero

Voz 9 27:17 no tiene el protocolo de hablando ahora mismo lo que te estoy diciendo por decir

Voz 1887 27:21 pero vista la imagen bien no lo vi claro ah y otra cosa la no reunión de mañana del Atlético y el Barça

Voz 9 27:32 tienes yo creo que me parece que con la mente fría hace funcione mejor entonces me parece correcto que mejor que hablarle

Voz 1887 27:41 mejor que la población yo creo que sí

Voz 9 27:43 yo cuando aún no está caliente no entonces se entienden mejor las cosas yo creo que es prudente

Voz 4 27:48 así que fíjate muchos aficionados del Atlético ahora estarán oyendo dirá pues si como pueden tener dudas con el corte de mangas a Bale por ejemplo cuando el está recoge

Voz 1887 27:56 por el protocolo que tiene que entrar en ese tipo de acciones Porfirio que hay hay hay cosas que se pueden entender que son interpretables y hay otras que no tiene ningún tipo de interpretación

Voz 9 28:05 yo entrar a ver

Voz 0231 28:07 hay una regla Rumania no claro ni lo que dicen lo que dice tal y lo vais al Atlético de Madrid de que los árbitros nunca reconocen los errores para empezar este año más transparencia que en el colectivo arbitral no lo voy saber ni desde luego fastidioso

Voz 1887 28:20 aplaudimos desde el minuto uno El Chapo Velasco

Voz 0231 28:23 Carvalho ha salido diciendo que en la primera vuelta San cometido siete errores de bar siete errores que el bar no sea utilizado bien qué queréis más unos latigazos digamos el hablando del pueblo unos quemamos vi en el Atlético de Madrid

Voz 0781 28:39 has dicho que no reconocemos no los errores siete ha reconocido Velasco Carballo bueno pues con el Barça pues siete si bajo entonces yo no bajo punto de Camps eso es cierto eso es cierto es cierto que verle no han especificado cuáles cuál es claro es que queréis que especifique no no no no digo digo olvidamos también la diré íbamos el teléfono

Voz 1576 28:56 pero nadie está diciendo eso ya va a lo mejor han sido bastante más de siete siete pero

Voz 0781 29:00 cualquier eso siete esa cualquier caso reconocido ninguno

Voz 1576 29:03 en cualquier caso en el Atlético de Madrid lo que no entienden ya no entendieron en su día estaban bastante

Voz 1887 29:09 dos con el Comité Técnico de Árbitros es que cuando

Voz 1576 29:12 después de unas manos en Villarreal con el derbi en el Bernabéu alguna más pidieron una aclaración de cuando entra no entra al bar además de del Comité Técnico del otro lo que se hizo fue filtrar que el Atlético de Madrid no había ido a la charla de verano y le pusieron a los pies de los caballos como diciendo tú no puedes

Voz 1887 29:28 no faltaron el Atlético Valladolid eso hoy

Voz 1576 29:31 hablando con gente del club argumentan que encima eso hizo el Comité Técnico de Árbitros

Voz 1887 29:36 le dejaron las pierdo bueno Lope Nieto tenemos que hablar menos del bar más de fútbol portero pero es verdad que está bien que de vez en cuando eh no se veía algún tipo de explicación y lo poniendo cada vez que requerimos su presencia aquí está para intentar explicar algo que que entiendo nos va a costar bastante todavía eh Nos va a costar bastante y quedan quince jornadas por delante

Voz 11 29:56 un abrazo José Antonio Jesús un abrazar Benito que creo estaba basado en eh Antonio Jesús ahora ahora bueno un abrazo

Voz 1887 30:06 Armenia un éxito seguro este éxito Itu poco a poco lo conseguiremos si poco a poco todas maneras luego una vez dentro en el

Voz 0231 30:14 pero creo que eso exacto hoy el foro

Voz 1887 30:17 claro pero al bar al bar al bar y luego a ver si poco a poco jo madre mía que un abrazo descansa hay un abrazo eres el mejor hasta luego y dura le hemos recobrado Antón Meana no Antoni lo bonito estaban por ahí para decirle adiós digo lo que me tiene que tocar bueno no no pises el cable digo que gracias por las explicaciones para intentar entender un asunto que nos va a costar entenderlo eh

Voz 9 30:45 repitiendo es complicado crees que hay árbitros que les da miedo

Voz 1887 30:49 corregida otros árbitros

Voz 9 30:52 no eso también te lo que no hay corporativismo

Voz 1887 30:55 no hay cierto cosa relativismo no lo no

Voz 9 30:58 nuestro nuestro corporativismo el acierto el colectivo arbitral el corporativo la plantilla de primera división el acierto de lo que unos solvencia por lo tanto no hay corporativismo para no enmendar la plana procurar que estamos acertando somos un equipo el que está en el campo el que está en el bar

Voz 4 31:19 un abrazo López Nieto hasta luego en rafia Larguero

Voz 1887 31:23 Don seguiremos hablando va más semanas y más jornadas sí diez segundos muy rápidos para decirte que hoy adelanta de los compañeros del mundo que un juez le da la razón a Luis Rubiales que pagó su casa con su dinero y no con dinero de la le denunció una arquitecta pues bien un juez ha dicho de manera firme que la el dinero era de Luis Rubiales sino de la hace que el presidente de la Federación pagó con su dinero la obra de su casa ha aclarado que he dicho queda en El Larguero un abrazo Antón otra luego Talavera hasta luego

Voz 7 31:54 sí dos vuelve la Champions juega el Real Madrid esta semana enseguida con Bruno Alemany análisis de los equipos antes de que vayamos al sanedrín de los futbolistas

Voz 13 32:13 ahora hay esté el catorce de febrero en Carrefour Kiss el solomillo de cerdo Pat de todos ustedes por sólo cinco euros con lo veinticinco en calidad de origen Carrefour cría Tous en tratamientos antibióticos sólo siete euros con ochenta y cinco en hipermercados Carrefour Carrefour Market Carrefour punto Carrefour por todos

Voz 1390 32:37 la radio es como una buena canción

Voz 5 32:39 a ver

Voz 1390 32:41 alguna una ventaja cada día puedes cambiar la ley el titulares muy atractivo de muchísimo rebaja media del IRPF es como abrir ventanas en una pantalla vas tocando aquí y allá fruto de aquella historia el retrato de Felipe quinto en el museo de Xàtiva es como en juego está cabeza para abajo y es que a veces somos como niños pasa se vea en mí me pareció bien y llegue pase razonablemente bien un poco menos es La Ventana con Carles Francino de lunes a viernes de cuatro a ocho de la tarde hora menos en Canarias Cadena SER

Voz 14 33:15 hola me llamo Ricardo sede me más nada más que eso y mi problema es que habiendo nacido en Belén dame nada más de eso no sé pronunciar bien

Voz 15 33:25 hombre de mi pueblo quede más manera más de nada eso eso la gente esta burla mucho de mí pero en el Carrusel deportivo encontrado esos amigos que en vela de nada de eso nunca había tenido gracias Carrusel por hacerme sentir respetados y sobre todo gracias a su director

Voz 1390 33:42 David ha de Garrido rápido no

Voz 15 33:47 no corrido acusó al Deportivo o todos mis jefes de semana

Voz 9 33:52 Carrusel Deportivo Dani Garrido

Voz 1390 34:00 como cuando quieras ya disponible un nuevo programa de Contigo Dentro con Celia Blanco queremos con entra en Cadena Ser punto com para nuestra descarga Cadena SER

Voz 17 34:26 oye si estoy se te ponen los pelos de punta que invade una sensación rara en el estómago echabas de menos entonces a ti también te pasa hace la pasión por la Champions porque por fin vuelve Movistar tiramos todos los partidos todos y además contratando fusión gratis hasta final de temporada

Voz 18 34:46 El Larguero con Manu Carreño

Voz 0691 34:56 hola Javier Herráez muy buenas hola qué tal Manu muy buena maleta preparada para ir a soy poquita cosa dos días

Voz 8 35:01 por la mañana viaja el equipo a diez de la mañana diez y media ya las seis y cuarto rueda de prensa de Solari de un jugador y a las siete entrenamiento en el Johan Cruyff Arena el campo donde Madrid consiga séptima con Pedja como principal protagonista así que hombre está muy mal pero el Madrid y hace bien porque esto es la Champions hay que hacer bien un partido allí en el campo holandés y seguro que va a hacer así que lleva va a llevar a toda la plantilla salvo los de siempre y falta saber quién va a jugar por la por la izquierda no de lateral porque arriba quién va a Vinicius quién va a quitar a Benzema que hoy no entrenó pero me cuentan que es un tema una pequeña y que hubo sí está perfecto y que va a jugar el próximo miércoles y quién va a quitar Lucas Vázquez también poco acopla y trabaja en defensa que ha al equipo

Voz 0691 35:43 la delantera titular está clara el centro el campo

Voz 8 35:45 pero Modric Kroos y atrás Carvajal Varane Ramos ahí está la duda Reggie Love o Marcelo

Voz 0691 35:51 esa la pregunta mañana para para Solari quién va

Voz 8 35:53 yo no lo voy a decir pero la pregunta porque es la prueba del algodón estaba jugando Marcelo la Liga estaba jugando estás jugando Reggie Love veremos a quién pone por cierto hoy hablado Marcelo con bañeros de de deporte interactivo de Brasil con Tatiana Mantovani habló de muchas cosas de que no tenía sobrepeso siete kilos que la Juve bueno pues la querido pero que el ex futbolista del Real Madrid que Cristiano le dijo el día antes de la final de Champions en Kiev que se marchaba del equipo blanco muchas cosas pero han dicho otra más me recordaban ahora

Voz 4 36:26 tanto Javi Álvaro como como Iván que a mí

Voz 8 36:28 me ha sorprendido escuchamos veo aún sin

Voz 4 36:31 ataco la la Juve es un club espectacular

Voz 1005 36:33 pero yo tengo contrato con el Madrid sobre lo que están publicando pues no sé si Marcelo está en la lista de transferibles pues estoy que me paguen todo arreglado yo confío en mi en mi trabajo pero si un día llega el Madrid y me dice que no me quieren pues me voy y muchas gracias por todo estaré triste pero me iré sin no puedo estar aquí será en otro club mis sueños terminar mi carrera en el Madrid y quiero más eh nunca se me ha pasado por la cabeza dejar el club no tengo porqué marcharme y no creo que vaya a ser despedida

Voz 1887 37:01 no quieren que me paran y me voy hace incluso el gesto de la mano de las bueno así está Marcelo que sabes que no estaba en un momento

Voz 8 37:10 es en mi ya me decían que él él él se cree que está bien físicamente que no sobra ni un kilo que está bien y que les falta confianza en lo que cree él que que le falta confianza pero chicos que no está jugando bien Le trabaja bien a Solari en esa zona izquierda y lo tiene complicado veremos lo que decide para este partido frente al Ajax donde el Madrid si consigue la victoria pues ahora hecho una semana creíble tanto en Copa como en liga como en Champions aunque la florece en primavera y en Madrid está haciendo las cosas muy bien muy bien muy bien pero hay que llegar a primavera

Voz 1375 37:39 matar árabes mano empieza la temporada para los blancos como vengo diciendo en las últimas semanas desde agosto hasta enero febrero la pretemporada a partir de febrero empieza la temporada para el Real Madrid mal no le ha ido en los últimos años en Europa veremos a ver qué pasa ahora con esta eliminatoria ante el Ajax que tiene algunas dudas también y ahora le vamos a preguntar a Bruno Alemany que está ahí por ahí creo

Voz 20 37:58 hola Bruno muy buenas hola qué tal buenas

Voz 1375 38:00 sí que debe preocupar a los madridistas este Ajax de Amsterdam

Voz 0301 38:04 pues bastante detenidamente lo que habíamos visto en los últimos meses los jugadores que el equipo no están en tan buena forma sobre todo te diría que en defensa llega en un momento bastante bajo así que yo creo muy favorito el el Real Madrid por ponerle a algún punto de de interesa eliminatoria si me da la sensación que el que el Madrid debe dada a toda costa en las faltas en la frontal tanto de perfil de un diestro como de turno porque tanto sesiones con la derecha al futbolista danés como DJ que el marroquí que ya vimos en el Mundial con la ciudad son dos jugadores que que en esa faceta del juego destacan de manera muy muy especial y creo que por ponerle algún punto de interés en el Real Madrid debería andarse con ojo con eso

Voz 21 38:51 pues favorito claramente al Real Madrid ante este este Ajax cuidaron esas faltas a balón parado cerca del área pero sobre todo siendo la vuelta en el Real Madrid no tiene que haber sorpresa yo creo que

Voz 1887 39:03 no sé si es decir más fácil que la eliminatoria del año pasado ante el PSOE me parece que sí a todo

Voz 0301 39:08 totalmente Osama más fácil absolutamente por por varias razones para empezar buenos que lo es lo que venimos contando el el Ajax eh cuando se dio el sorteo dimos un porcentaje seguramente bastante más alto de posibilidades al al Ajax porque habíamos visto a sus estrellas con la selección holandesa jugar a gran nivel contra Francia vosotros de mismos eh

Voz 22 39:28 a medias es mando habéis descontado partidas ya había jugado

Voz 0301 39:31 a nivel impresionante de dos jugadores holandeses dos cracks de de la ellas contra Francia contra Alemania en la misma Copa de Europa en la Champions contra el Bayern de Woody contra equipos de primer nivel habían estado en en ese nivel de equipos de élite realmente pero ahora las realidades otra hubo parón

Voz 22 39:45 no le ha sentado nada bien el Pagans nivel

Voz 0301 39:48 eh defensivo y ahora mismo el equipo lo lo está pagando y la realidad es otra muy diferente a lo que contar

Voz 1887 39:53 vamos ya momento poco bajón el hayas llega en clara línea ascendente el Real Madrid bueno además de este partido el miércoles que ya mañana trataremos con todos los comentaristas de la SER en la previa del partido de Amsterdam mañana Se reanuda la competición la Champions con dos partidazos el Roma Porto y sobre todo el Manchester United París Anne Germaine con un cinco

Voz 0301 40:15 a Bani si Neymar si dos fíjate cómo está un hábito claro dos bajas importantísimas para además jugando fuera de casa es el partido a nivel de clubes te diría mano para para que va pese haga mayor del todo ya porque si no lo hizo en el Mundial pues igual a nivel de clubes necesita alguna actuación Endo individual padecida en la que le vimos del Mundial contra Argentina mañana va a tener toda la responsabilidad en en sus espaldas en en la mochila porque a nivel ofensivo no están ni Cavani en el mar bajas muy muy gordas no es una plantilla especialmente bien esto

Voz 22 40:51 capturada la del PSD de hecho con esa bajas

Voz 0301 40:53 también de rabiosa en el centro del campo tampoco es que tenga muchos efectivos así que bueno son igualado muchísimo más las las fuerzas lo que decías desde la llegada de Solskjaer

Voz 22 41:01 los números son impresionantes un poco va en un grandísimo

Voz 0301 41:03 a nivel de forma transformismo Martín de una exhibición ante ante el Fulham la verdad es que es un va a ser un auténtico partidazo e insisto con las fuerzas bastante más igualadas en ese partido

Voz 1375 41:14 si tuviera que apostar por uno

Voz 0301 41:16 yo creo que ahora mismo un pelín por delante pero en el

Voz 22 41:20 ha salido en pago de este pues

Voz 1887 41:22 ya veremos lo que pasa en la otra eliminatoria Casillas contra Monchi Roma Oporto es cómo está eso

Voz 0301 41:29 bueno también de Igualada te hubiera dicho el Oporto hace un par de

Voz 22 41:33 en manos pero es verdad también que perdió la final