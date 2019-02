Marta Sanz: "Pensamos que la cultura es la guarnición del filete"

Voz 1519 00:00 hola buenas noches pues me gustaría mucho que me llamaras Daniel Astor

Voz 1950 00:05 Daniela qué relación tiene con el mar aún que esa que es la pregunta con la que arrancó siempre la entrevista nuestros Gatopardo siga paradas en este caso va a tener un lugar desde el que quiero que parta que son las Playas de Benidorm

Voz 1519 00:24 claro es que tengo una relación muy estrecha muy íntima comunión con el mar porque cuando yo tenía aproximadamente cuatro años

Voz 1 00:36 me fui a vivir a Benidorm mí

Voz 1519 00:39 padre era socióloga urbanista bueno sigue siendo sociólogo urbanista y entonces nos fuimos allí a pasar tres meses para que el colaborara en un estudio de impacto ambiental respecto al crecimiento de la ciudad entonces fuimos por tres meses y al final pues nos terminamos quedando hasta yo tenía como como doce años entonces gran parte de de de mis juegos con las amigas se desarrollaban en la playa ya en el mar osea para mí lo más habitual era jugar a ser sirena era era era nos encantaba mirarme a Juan y a mí y luego fui volviendo a Benidorm de muchísimos años porque allí claro cree vínculos muy fuertes de la infancia que luego se mantuvieron en la adolescencia y que me hace en echar muchísimo alta el mar concretamente el mar Mediterráneo Mar tiene su especificidad creo cuando lo tengo cuando lo tengo lejos y me gusta mucho concretamente Benidorm que es una ciudad que echa para atrás a muchas veces demasiado turística está demasiado masificada bueno pues han esa esa excentricidad de ese de ese de ese skyline absolutamente imprevisible en el Mediterráneo rodeado de unas montañas maravillosas el Puig Campana con su tajo que decían antiguamente que era que ese tajo era consecuencia de los aterrizajes de lo son y entonces el mundo setentero que me hace que me hace evocar Benidorm pues me me trae a la memoria recuerdos muy agradables

Voz 1950 02:12 qué aprendió este de tener un padre socio luego que aprendí este de observar a la gente en el paseo de Benidorm

Voz 1519 02:22 bueno yo creo que lo primero que aprendí es que una de las de las cualidades que yo creo que que que tenemos las personas que nos dedicamos al oficio de escribir la primera tiene que ser la capacidad de observación y esa capacidad de observación va haciendo lo que de alguna manera Jo el el la interacción con lo que debes se vaya formando no entonces yo creo que para para quienes escribimos lo primero es observar luego encontrar las palabras adecuadas para contar cada historia pero lo primero es observar mi padre en aquella época de decía que cuando él hacía encuestas usted ese tipo de cosas que lo suyo era Cotillo sociológico yo sigo teniendo también esa actitud de Cotillo sociológico y por ejemplo cuando habló las ventanas de mi casa en verano y me pongo escuchar atentamente lo que se dice en mi comunidad de vecinos a mí me interesa mucho lo que es lo que es lo que se oye a través de los patios de luces del barrio de Malasaña que es donde donde yo vivo no que todo se oye se oyen desde desde desde madres vociferantes desesperadas con niños que no se comen las tortillas hasta yo que es un pelotero matrimoniales hasta reencuentros amorosos absolutamente como te diría yo lleno lleno de explosiones de de felicidad

Voz 1950 03:47 ante todavía

Voz 1519 03:48 pues mira yo creo que cada vez menos y fíjate que esto yo lo he notado hasta en mí yo recuerdo que yo era una mujer muy muy canta harina era una mujer muy musical ya estaba todo el día oyendo música me encantaba bailar cantaba muchísimo no lo hacía nada mal el otro día lo comentaba con mi marido dijo oye que poco antes yo ya sillas la mente me me me algo cantar muy muy de vez en cuando en la ducha y me dice mi marido si además lo haces peor yo claro estoy perdiendo completamente completamente

Voz 2 04:20 ayer se muy bien porque es elegida este es anónimo

Voz 1519 04:57 pues elegido esta ciudad animo porque hay un personaje de una novela que yo escribí hace unos años por la que tengo muchísimo cariño que no es exactamente una novela autobiográfica pero que es una novela que sí que retrata como crecimos las niñas de la transición con qué referentes culturales crecimos las niñas de la Transición mientras dentro de esos referentes culturales estaban las famosas actrices del destape las famosas musas de la transición entre la protagonista de mi novela que hacía más realmente Catalina Hermández duraría Griñán se encierra en una habitación a jugar con una amiga suya ISE ponen un nombre que a ella les suena como actrices de esa época ya antes en lugar de llamarse nadie buscaba Ágata Lys la una decide llamarse Daniela a Astor me imagino que por influencia de la marca de cosméticos

Voz 2 05:45 y la otra se llama Gloria Adriano azules

Voz 1950 06:07 detrás de esta Daniela Pastor está Marta ensayan a quién muchos oyentes habrán leído con quién vamos a mantener una conversación durante un ratito para descubrir qué hay detrás de esta voz que es una de las más certeras de la literatura contemporánea pero yo querría ir ah el teatro que hacen tus padres de aficionados en Benidorm que a ti te supone un dolor cada vez que vas a ver actuar a tu madre por si se le olvida el texto ya has llegado a contar en farándula que provocaba una reacción física un sufrimiento que tardaste mucho en sentarte en un patio de butacas disfrutar realmente del espectáculo que te pasaba con tu madre

Voz 1519 06:49 cuando estábamos en Benidorm yo creo que mi madre se debía aburrir muchísimo y entonces pues con unos amigos montaron un grupo de teatro y hacían teatro además muy muy vanguardista para aquellos momentos y muy comprometido recuerdo que que pusieron en escena el delito de las cabras de Hugo Betty y entonces claro mi madre estaba en casa y memorizando los papeles cuando llegaba el día de la del estreno yo estaba muerta de miedo porque a mí eso me daba me me producía pánico que la imagen de mi madre pudiera estar puesta en tela de juicio sea mi era la mejor del mundo y no lo podía hacer confundir bajo bajo ningún concepto no recuerdo una vez pues que el director me dejó acércate al escenario y a tu madre que hable más alto número esto me me producía es una una reacción física que hasta que sido bastante mayor cada vez que iba el teatro pues yo tenía una empatía muy especial con los actores en el sentido de que me daba muchísimo miedo que se equivocara yo no quería que se equivocó entonces no se puede disfrutar de una obra de teatro pensando hay Dios mio que es que se va que se va a equivocar Carmen Machi o que sea entonces luego afortunadamente una amiga mía la actriz Clara Sanchís me dijo dice Marta no te preocupes dice Si somos muy profesionales y sabemos lo avisaron muy bien tú ella me volvió a introducir un poco en el en en en esta maravilla

Voz 1950 08:12 Marta has dicho muchas veces que tú eres heredera de la oralidad de tu madre que era minuciosa con cierto gusto por lo escatológico

Voz 1519 08:22 esto yo lo cuento en el comienzo de una novela que esta sí que es autobiográfica que es la La lección de anatomía que comienza con un capítulo que se titula el día del parto de mi madre entonces yo yo recuerdo desde desde muy muy pequeña escuchar los relatos minuciosos escatológico sensoriales llenos de colores sonidos olores que que me hacía mi madre de del día que que a mí me tocó nacer el catorce de noviembre de mil novecientos sesenta y siete entonces claro lo hizo con con con con tanta habilidad con un estilo tan naturalista y en el fondo tan aterrador que que de alguna manera que motivó que yo decidiera que jamás en la vida iba a tener hijos simplemente por miedo por miedo de dónde lo dolor a ya está así más Excel ahora ella se queja dice hija mía no era para tanto en realidad las hablado del catorce noviembre

Voz 1950 09:21 tu cumpleaños esta madrugada el faro gira alrededor del cumpleaños que han sido los cumpleaños para ti como los celebradas de pequeña como los celebradas ahora muchas veces se considera el cumpleaños testigo de la vida de uno solamente como se celebra con quién ya demuestra la diferencia entre un año y otro entre una edad y tras cómo es la vida a través de los cumpleaños de Marta Sanz

Voz 1519 09:44 bueno a mí de toda la vida me ha encantado me ha gustado muchísimo celebrar los cumpleaños cuando era pequeña me imagino que por las mismas razones que a casi todos los niños y los regalos el hecho de crece el hecho de tener un año más para sentirte más mayor vivir una vida en la que tienes la sensación de que el tiempo no va sano pase cuando cumpliré cuando cumpliré nueva era era como una cosa como una especie de reloj blando daliniano pero que nunca te te llevaba al al lugar en el que tú querías estar Icann bien los disfruten mucho de adolescente y lo sigo disfrutando mucho ahora que ya ha cumplido cincuenta y uno este año me tocan los los cincuenta y dos lo digo porque en Wikipedia pone cincuenta y dos años no señor soy de noviembre tengo cincuenta todavía y ahora no los celebro con con con el esplendor y el boato que me gustaría muchas veces por falta de por falta de tiempo porque lamentablemente la vida cotidiana pues pues se nos come y es muy difícil encontrar espacios pero sin embargo sigue sigue celebrando las las décadas los cuarenta los cincuenta y lo hago siempre intento hacerlo con grandes reuniones de amigos de todas las épocas de la vida y por supuesto también con una nutrida presencia familiar

Voz 3 11:04 no

Voz 1950 11:23 Marta nos queda poco tiempo pero quiero hablar contigo de la cultura es un tema amplísimo es dificilísimo que en cinco minutos llegamos a ningún acuerdo pero hay una frase que me encanta tuya no sé si la leído en alguna entrevista pero dijiste y cultura hasta en la madre de Marco el mono a medio pues eso mira yo no yo no yo no me hago

Voz 1519 11:46 pero es muy probable que tuviera yo hacía una tarde o una mañana provocador hay dijera eso yo yo a lo que me refiero con eso no es que pensamos elocuente en ese libro que tu tienes entre las manos anotan notan incentivar incendiario que es una reedición no claro eso eso pensamos que la cultura es la guarnición del filete pensamos que la cultura es una cosa de de adorno que es algo que hago ornamental que es algo lo que se puede vivir yo no estoy de acuerdo para mí la la cultura es algo extremadamente vital la cuna Tura no sirve para conformar valores buenos malos o regulares de todos los textos de todos los personajes de un programa de televisión de la del del mono a medio o de la madre de Marco de Rascón y coz o de quién tú quieras podemos ex era era algo que de alguna manera eh vamos a metabolizar iba a formar parte de nuestra de nuestra visión del mundo entonces yo creo que que ningún artefacto cultural es ideológicamente aséptico siempre esto toda la cultura está contándonos cosas del mundo de la realidad en la que vivimos y que eso lejos de ser malo porque ahora parece que la palabra ideología está demonizado en todos en todos los ámbitos es algo estupendo que que cada uno tiene que desarrollar su sentido crítico para saber filtrar esos esos esos destellos que nos llegan a través de la alta cultura de la baja cultura de la Media cultural de la cultura que sea si es que se pueden establece

Voz 1950 13:16 límites decía en esa entrevista que estábamos ante una de las voces más certeras de la literatura contemporánea es verdad que eres poco complaciente con el lector les sitúa siempre ante diferentes planos para que él elija contrapone discursos en este notan incendiario que ese reedita que es un ensayo cortito de apenas doscientas páginas percibo un desprestigio de El mundo intelectual hay una frase que dice aunque hoy la postura intelectual de prestigio sea la de los que se quedan mirando el cielo con la boca abierta hice duermen si bajar los párpados la de los que se las saben todas pronuncian última palabra las últimas palabras el punto y final el amén como si no lo hubieran dicho nunca pío pío que yo no he sido

Voz 1519 14:06 bueno es verdad que cuando yo escribí notan incendiario probablemente ahora ahora también yo no os echo en cara me incluyo dentro de dentro dentro de ese saco a las personas que tenemos la oportunidad de tomar la palabra en en el espacio público Nos hecho encara un exceso de complacencia hay una exceso de autocomplacencia y a veces eh pues incluso una capacidad para diagnosticar eh que no va asociada a una imaginación política a una imaginación y transformadora de la realidad yo creo que a veces que estamos muy acomodados en nuestras en nuestras poltronas que arriesgamos muy poco y entonces a mí como lectora como receptora de de del estímulo cultural pues lo que me gustan son los textos intrépidos entonces yo como busco eso como lectora me pido eso como como como escritora no sí a veces pues me dado porque no no o yo no lo consiguió hacer o no consiguió encontrar en mi entorno gente lo suficientemente intrépida no

Voz 1950 15:17 esto no quiere decir que no la haya oye cuando ves la tele quiero decir sí que te sonrojar a no cuando estar tertulias políticas

Voz 1519 15:25 sobre todo a mí lo que me sonroja mucho incluso me llega a cabrear es es la espectacular y creación de todo osea me mami yo yo no entiendo la espectacularidad de la cultura no entiendo la espectacularidad del periodismo no entiendo la espectacularidad de la política parece que todo tiene que ser el rápido atractivo escandaloso y que todos vamos intentando producir un discurso que lo que cree son seguidores yo por ejemplo no estaría en las redes pero me queda muy alucinada cuando veo que lo que la gente quiere es y quiere gente otra gente qué les y ahí para eso sí utiliza el insulto como forma de provocación o el halago Illa adulación noto yo creo que en ese sentido deberíamos ser todos y todas un poquito más un poquito más críticos un poquito más críticas y un poquito más exigentes

Voz 1950 16:15 Marta esa así terminamos déjame que te haga una pregunta con la que cerramos siempre estas entrevistas que es muy sencilla aparentemente quién ha sido o es el faro de tu vida

Voz 1519 16:26 pues los faros de mi vida esto es muy va a ser muy tópico pero es así

Voz 1 16:30 sí mi madre mi padre

Voz 1519 16:34 el hombre con el que llevo viviendo más de treinta años

Voz 1950 16:37 Marta Sanz muchas gracias por haber venido Alfaro