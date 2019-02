Un mal día lo tiene cualquiera (11/02/2019) | El trabajo de tus sueños se convierte en pesadilla

por poco que es el país de Historia sabréis que los Borbones no son una dinastía real que nos haya dado muchas alegrías los de ahora nos acaban de convencer echado un vistazo a los del siglo XIX Fernando VII fue un desastre y su hija Isabel Segunda incluso peor tan mal fue la cosa que hubo levantamiento militar en su contra se vio obligada a exiliarse el hombre fuerte de momento el general Prim hizo entonces una especie de casting internacional para encontrar una casa real pues que nos diera mejores resultados el ganador final fue un tal Amadeo de Saboya que era el hijo del Rey de Italia fue puesto en el trono en mil ochocientos setenta y la verdad es que la cosa se empezó a torcer al cabo de muy poco Prim su principal valedor fue asesinado poco después entonces empezó dar cuenta que lo habían dado un caramelo muy envenenado había crisis en Cuba descontento de los carlistas de los republicanos la clase obrera cabreada y para acá

me reclamo de dejaron el carruaje renal real

Voz 1

01:02

yo no de balazos en el fallido atentado contra su vida final harto de España el once de febrero de mil ochocientos setenta y tres dijo que él se volvía a Italia nos dejaban aquí con lo nuestro de esa forma tan casual quedó instaurada la Primera República española qué más puedo decir que no tuvo mucho más éxito que Amadeo la verdad así que si algún día os prometen un trabajo fantástico y luego acaba resultando en una pesadilla constante acordaros de Amadeo de Saboya que acaba de España hasta la coronilla